İyi kılavuz 

- Bu nasıl Avrupalı?

- Bu nasıl insan?

- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?

Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.

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Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.

- Bu nasıl bir mahlûk?

- Bu nasıl bir kafa?

Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.