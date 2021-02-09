Fark burada

- Rehavet ne demektir?
- Hak ihlâli nedir?
- İttifak neye denir?
Bilemeyenler çoğunlukta... İçlerinde öğrenciler var, uygar görünümlü delikanlılar, gayet şık hanım kızlar var...
Kıkır kıkır gülüyorlar ama cevap yok.
***
Hele şu soruya bakın:
- Cumhurbaşkanlarımızdan 4 tanesinin ismini say.
Ne demek istedi Ahmet Şık?
“Seçim kaybetmezler” mi demek istedi?
Artık nereye isterseniz çekebilirsiniz... Ama netice olarak “Gitmezler” dedi. Gitmezler...
Öyleyse ne yapmalı?
***
Kolay.
Seçimle gitmezlerse
“Başka bir şekilde.”
Zaten kesip attılar.
Biri de dedi ki:
- Önce zihniyet değişmeli.
Öbürü dedi ki:
- Sıfırdan anayasa olmaz. Yeni bir cumhuriyet demektir bu.
Beriki dedi ki:
- Sen önce mevcut anayasaya saygılı ol.
Velhasıl...
Herhalde eski yıllardan kalan kötü izlerin etkisi...
Pek benzemiyorsa bile... Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları işte bu yüzden üzüntüyle takip ediyorum...
Çok sürmez inşallah.
***
Oraya koşa koşa giden siyasetçiler var ya... Önce zannettik ki,
havayı yumuşatmaya gittiler.
Ne münasebet.
Meğer yangına körükle gitmişler.
O da mı burnumuzdan gelecek?
Daha ortada taslak bile yokken istemezükçüler hemen döküldü ortaya.
Anlaşılır gibi değil.
Anayasalar zararlı kitapçıklar mıdır ki telaffuzundan bile rahatsızlık duyuluyor?
......
Vallaha paşa gönülleri bilir.
Masaya ister otururlar, ister yine kaçıp giderler...
Dünyada hangi sivil anayasa yüzde 100 mutabakatla yapılmış ki? Makul bir çoğunluk yeter.
Etmediği gibi, CHP’ye eleştirilerini de aynı tempoda sürdürüyor.
Siyasette daha önce böyle bir garabet gördünüz mü?
Ben görmedim.
*
Peki, şunu gördünüz mü?
CHP, bütün bunlara katlanıyor ve Muharrem İnce’yi ihraç etmiyor.
O CHP ki, CNN TÜRK’e çıktı diye partinin öz evlatlarına kıyabilmiştir.
Yani disiplin, on numara.
Mesela... Şimdi de:
Büyük Adam / Küçük Adam.
***
Muharrem İnce, “Adam” kelimesini çok seviyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, gece yarısı “adam kazandı” deyip havlu atmıştı.
Aslında kaybeden o değildi.
Adam 10 yıldır zaten “yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş”di ama öteki adam, yenilgiye hiç doymuyordu. Muharrem Bey hiç değilse yüzde 30’u aşmış, tünelin ucunu görmüştü.
Hem de
Ama birisi çıksın, bana Parlamenter Sistem’e nasıl döneceğimizi bir anlatsın.
Hem de güçlendirilmiş olarak.
“Parlamenter Sistem” vay canına.
***
Dönersek fena mı olur?
Beni, Parlamenter Sistem Karşıtı sanmayın. Bana fark etmez... Demokratik düzende kalmak kaydıyla, hangi sistem olsa razıyım. İster Parlamenter Sistem, ister başkanlık, ister yarı başkanlık. Hiç fark etmez.
İstediğim sadece şudur:
- Birisi çıksın anlatsın.
Neydi ki dertleri?
- Mevki - makam mı?
- İkbâl ve istikbâl mi?
Yoksa rahatlık battı da kapris mi yaptılar?
Hayır.
***
İstifa sebeplerini iyi okursanız, partilerine en büyük iyiliği yaparak gittiklerini anlarsınız.
Sanırım CHP seçmeni işin farkında. Ama yönetim, bu istifalara galiba
Ne olur ne olmaz.
HDP’nin başına bir kaza gelirse, onun boşluğunu doldurmak için yeni müttefikler edinmeye çalışıyor.
Normaldir.
Öyle bir kaza olmasa da ittifakta HDP ile başbaşa kalmak istemiyor.
***
Peki... Hem HDP kalsın, hem öbürleri de gelsin.
Çok iyi olur.
En iyi alternatif.
İsterseniz Sosyalist Muhafazakâr da diyebilirsiniz.
Yeter ki muhafazakâr eklemeyi unutmayın.
***
Büyük gelişme görüyorum.
Yıllardır konsolide ettikleri kendi tabanlarıyla, artık yetinmiyorlar. Muhafazakâr kitlelere açılıyorlar.
Öyle ki, AK Parti Seçmeni’ne seslenirken ses tonları ne kadar munis ve müşfik.
Çünkü oradan oy bekliyorlar.
Nihayet anladılar.
Onun puanlarını feda edemiyorlar. Nasıl etsinler? Hesap ortada.
HDP de bunları parmağında oynatıyor.
Ne kadar oynatsa hakkıdır... Sen HDP’ye hem muhtaçsın hem de ilişkini gizliyorsun.
Ne kadar gizlersen gizle...
Bütün Türkiye biliyor.
***
Lafa gelince “Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.”
Acaba öyle midir?
Yaygın bir endişe görüyoruz.
Bence bu uzak bir ihtimal ama mesele sadece ABD değil. Nereden gelirse gelsin, her kötü niyetli oyunu bozmak milli bütünlük sergileyerek olur.
***
İşte bu noktada irili ufaklı muhalefetlerin tavrı mühim.
Nitekim bize yıllardır yapılan bütün saldırılar, biraz da içeriden aldıkları avanstan cüret bulmuşlardır.
Bugün Bağımsız Türkiye’yi vurgulamak, kurucu parti
CHP’ye çok yakışır.
Ve o zaman, ABD dahil, bütün ülkeler şunu görür ve anlar:
Kime diyor?
Türk Hükümeti’ne mi, yoksa Türk Yargısı’na mı?
Eğer hükümete diyorsa yakışıksız bir şey istiyor. Yok, yargıya diyorsa daha da yakışıksız. Gönlüm şunu isterdi doğrusu.
Herkesten önce Demirtaş çıkıp desin ki:
- Siz kim oluyorsunuz?
***
Kaldı ki...
Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir yerde, hiçbir konuda,
Başka bir 24 Ocak da
Gaffar Okkan cinayetinin işlendiği gün. (2001)
İkisini de rahmetle anıyorum.
***
Bir 24 Ocak daha var. (1980)
Ekonomide mühim bir kilometre taşı ve 24 Ocak Kararları diye anılan bir dizi paket.
Bugün bir izi kaldı mı bilemem ama Türk Basını’nda, ekonomi sayfalarının, uzman ekonomi muhabirlerinin ve ekonomi yazarlarının, velhasıl, bilgiye dayanan yeni bir gazetecilik türünün başladığı tarihtir 24 Ocak.
Hepsine selam olsun.
“Buna ne yazılır, ne söylenir” diye düşündüm, vallaha laf bulamadım. Kariyer sahibi koskoca bir akademisyene hakaret etmek istemediğim için de aczimi kabullendim ve vazgeçtim. Yazmıyorum... Başka şey konuşalım.
Doyum olmaz
Bir başka profesör de (Özgür Demirtaş) nereden icap ettiyse:
- Futbol karın doyurmaz dedi.
Dedi ama ne yapayım, müzik de karın doyurmaz, sinema, tiyatro, hele opera ve bale hiç doyurmaz. Daha da bir sürü şey.
Bunların hepsini tedavülden kaldıralım mı?
......
Gerçi profesöre ait sözlerin tamamını okumadım ama
- Sol’u yok farz etmeyin.
Cihaner, iyi ve değerli bir solcudur. Esasen sol’u kimsenin yok farz ettiği de yoktur.
Soru sadece şudur:
- Nerede bu solcular?
***
Sonar Başkanı ve güçlü bir yorumcu olan Hakan Bayrakçı’ya gidin sorun:
- Türkiye’deki solcular yüzde kaç?
Ama İlhan Cihaner, solcularla
İster 2021 Haziran, ister
2022 Haziran, ister 2023 Haziran.
Merak ettiğim şudur:
Millet İttifakı kazanırsa, o ittifak, koalisyona nasıl dönüşecek acaba?
...........
Öyle ya...
- Bakanlıklar nasıl paylaşılacak?
Çünkü müttefiklerin her biri
Koalisyon değil bu ittifak.
Yani seçim sonucundan kaynaklanmıyor, tersine seçim sonucunu belirliyor.
Öyleyse?
Örgütlerin kaynaşması, birbirini tanıması, hatta ortak çalışmaya yönelmesi için vakit lazım.
Vakit şimdi başlıyor işte.
***
Hiç ittifak düşünmeyen partileri tenzih ederim.
Ama ittifak yapacak olanların, hâlâ neyi beklediklerini anlamam.
Fark burada
İçişleri Bakanı Soylu: “15 Temmuz’un arkasında Amerika var” dedi ya...
Aslında nazik davrandı.
Çünkü Amerika, sırf
15 Temmuz’un değil, bütün darbe girişimlerinin arkasında var.
15 Temmuz’un farkı ise şudur:
- ABD suçüstü yakalanmıştır.
İnkâr edecek dermanı yok.
***
Mesele ne Obama meselesi, ne Joe Biden, ne de Trump meselesi.
Onlar Devlet Memuru.
ABD’nin darbe merakı ise Devlet Politikası.
Yani?
Gelmiş geçmiş ABD Başkanlarına, şahsi bir sitemimiz yok. Biden yönetimi hiç alınganlık göstermesin.
***
Biraz açmak gerekirse...
PKK’ya giden silahlar, ABD Başkanları’nın şahsi tasarrufu değil...
Ortadoğu Politikası,
ABD Başkanları’nın doğrudan siyasi tercihi değil.
Hele Türkiye Politikası,
ABD Başkanları’nın keyfine ve iradesine bırakılmış hiç değil.
***
Velhasıl...
Halk Bankası Davası’ndan tutun, FETÖ’nün korunmasına ve kollanmasına kadar... Yunanistan’ın şımartılmasından tutun, soykırım iddialarının hep dipdiri tutulmasına kadar... Bütün o politikalar,
Beyaz Saray’da üretiliyor sanmayın... Davul bir taneyse, tokmak
on kişide on tane.
Bu bir huy
Duydunuz mu?
Dünya Finans Kurumları’nın gözünde, CHP’li Belediyeler,
Türk Devleti’nden daha itibarlıymış.
Kim söylüyor bunu?
- Kim söyler ki?
Belediyeleri yüceltmek bahanesiyle maksat “devleti küçültmek” olduğuna göre, böyle bir kıyaslama, kimin aklına gelir, bilin bakalım.
Çok kolay bir soru.
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