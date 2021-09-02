Ciddi olamaz

Ne denir? Tek kelimeyle ayıp.
***
Beri tarafta... CHP Kadıköy İlçe Başkanı, 30 Ağustos törenlerinde, Cumhurbaşkanı’nın mesajı okunurken, sırtını dönmüş.
Ne denir?
Siz söyleyin.
***
Bizde terbiyesizliğin ismi kutuplaşma’dır.
Ve hayli eski bir kurumdur.
Şöyle dedi:
“Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, ‘Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir’ diyen herkesle kucaklaşacağız.”
Eğer milletle alay etmediyse, ona bir soru:
- Kucaklaştığın müttefiklerinin hepsi bu profile uygun mu?
Yani içlerinde “bayrakla vatanla sorunu olan” yok mu?
İçlerinde “Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir” demeyen, diyemeyen yok mu?
Daha açık bir soru:
Bayrağı çiğneyip yakmaya, vatanı bölüp parçalamaya hazır ve nazır bir müttefikle kucaklaştığın oldu mu hiç? Ya da oluyor mu? Olacak mı?
3 trilyon dolar harcadın da ne oldu?
Afganistan’a ne hayrın dokundu?
Bölgeye ya da dünyaya nasıl bir iyiliğin oldu?
Vazgeçtik hepsinden.
Kendine ne fayda sağladın?
Sıfır.
- Kaçıncı fiyasko bu?
Verdiğin can kaybı da caba.
- Ne işimiz var Afganistan’da?
Kendimi birdenbire vallaha Kemal Kılıçdaroğlu’na benzettim.
Olsun.
Bu cümleyi bir kaç kere tekrarlamışım:
- Ne işimiz var yahu?
***
İtiraf etmeliyim ki, şu Kabil Havalimanı’nı işletme ya da güvenliğini sağlama meselesi içime sinmiyordu.
Türkiye’ye hangi puanları getirirse getirsin, belalı bir görevdi.
Podyumda sıra sıra arzıendam eden yarışmacılara döndürdüler adayları.
Sayıları ne de çok.
Maymun iştahlılıkları ilk Abdullah Gül’le başladı.
İlhan Kesici’yi teğet geçti, Mehmet Şimşek’e kadar uzandı.
Arada unuttuklarım vardır.
Bir gün Mansur Yavaş’ı görüyoruz sahnede, ertesi gün İmamoğlu’nu...
Akşener mi, Kılıçdaroğlu mu?
Haydi, seç seçebildiğini. Babacan’a kadar yolu var.
Öyle ki, yalan söylemeden yaşayamazsınız.
Yani mecbursunuz.
Ona muhtaçsınız.
Tıpkı uyuşturucu müptelalığına benzer.
O olmazsa, krize girersiniz... Cinnet’e kadar yolu var.
***
İşin kötü tarafı...
Bulaşıcıdır da.
Gece sabaha karşı
Topların çelik ağzı
Çaldı bir hücum marşı
......
Malazgirt’ten Kocatepe’ye uzanan şanlı bir tarih.
1071’den 1922’ye yücelen bir şaheser.
Ve şimdi de sınırın 200 kilometre derinliğinde katil sürülerini kovalayan muhteşem bir ordu.
Zafer Haftamız kutlu olsun.
Talip değilsek bile en azından ilgileniyoruz ya...
Haklı olarak şöyle sesler yükseliyor:
- Ne işimiz var orada?
Hükümet buna cevap vermeli.
Orada ne işimiz olduğunu -herkesin anlayabileceği bir dille- açıklamalı.
***
- Ne işimiz var?
Öyle ya.
Doğru.
O olmadan, Millet İttifakı yüzde 50’leri bulamaz.
Tamam da.
- İYİ Parti nedir?
O da anahtar parti değil midir?
O olmadan ittifakın yüzde 50’lere yaklaşması mümkün müdür?
........
Bırakın bu kompleksi.
Türkiye bunları çoktan aşmış, özgüvenini kazanmış bir cumhuriyettir.
Vaktiyle Soyvetler’e yanaştık komünist mi olduk?
Führer’le aramızın iyi olduğu yıllar, sanki Nazi olmaya mı özendik?
Hayır.
Türkiye’nin özenip taklit edeceği bir başka rejim yoktur.
Zafer haftası’na geliyoruz.
Atatürk’ü bir daha minnet ve şükranla anmanın tam zamanıdır.
- At atabildiğin kadar.
10 milyon işsiz varmış.
Yok yahu, 20 milyondur belki. İyi saydın mı?
Hele enflasyon...
Gerçekte 35 - 40’tan aşağı değilmiş.
***
Diye diye, millette moral mi bıraktılar?
Sabah akşam bağırıyorlar:
Önce CHP’li başkan...
Diyor ki:
Afgan mültecilerin Türkiye’ye yerleşmesi için Erdoğan, Joe Biden’a söz verdi.
- Ne bildin?
- Nereden bildin?
- Kim söyledi sana?
Yahu, Erdoğan’la Biden
Onları nasıl geri göndereceğiz:
- Davul zurnayla.
Sınır ötesinde... Önce evlerini barklarını, bağlarını bahçelerini temin edeceğiz. Hastanelerini, okullarını ne lazımsa hepsini kuracağız.
..........
Sıra iş bulmaya gelince?..
İş insanlarına diyeceğiz ki:
- Haydi bakalım gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.
Onlar da bizim güzel hatırımız için enkaz halindeki Suriye’ye gidip birer fabrika kuracak, vesselam.
Öyle bir bela ki, koronavirüsten beter.
- Halk düşmanı.
- Halkların düşmanı.
- İnsan düşmanı.
***
Elinde değil.
ABD böyle yaratılmış.
Ta başından beri, onun gözünde
Ben yokken geçirdiğimiz acı günleri, yüreğim sızlaya sızlaya televizyonlardan takip ettim.
Ama Manavgat’tan Marmaris’e, Köyceğiz’e oradan Kastamonu’ya Sinop’a, Bartın’a, Rize’ye, Artvin’e...
Velhasıl memleketin her köşesine yetişen kahramanları ve milli ruh denen o şaheseri, gururla seyrettim.
***
Düşünüyorum da...
Mutad ABD oyunlarından pandemiye kadar... Terörün her türlüsünden deprem, sel, heyelan ve yangınlara kadar, darbe girişimi dahil başımıza gelmeyen kalmadı. Hamdolsun dimdik ayaktayız...
.............
En çok da hükümete şaşmaktayım. Bütün bunlara rağmen 20 yıldır iktidar.
Ve küllerinden doğacak bir “yeşil vatan” için, seferberlik başladı.
***
Bu bir yurt savunmasıdır.
Tıpkı mavi vatan gibi.
Toprak ana gibi.
Gökvatan gibi.
Sath-ı müdafaa.
***
Nasıl da memnun karşılıyorlar?
Deprem, sel, yangın ve benzeri her türlü âfet, bunlar için bayramdır.
- Yangın daha da büyümeli.
- Sel daha da yayılmalı.
- Terör nerede kaldı?Üç beş cenaze gelmeli.
Adamlar böyle mutlu oluyorlar.
Acıları bırakıp, önce devlette kusur arıyorlar.
Zavallı devlet.
Seçim varmış gibi mevzilendiler.
Her iki taraf da:
- Kapı kapı gezeceğiz diyor.
Alâ.
Lakin biraz tehlikeli bir yol.
Ölçüyü kaçırmamak lazım.
***
Kapıyı çaldınız diyelim.
Suyu “silah gibi” kullanmak, savaşta bile insanlık suçudur.
Bolu Belediye Başkanı, Suriyeli mültecileri yıldırıp Bolu’dan kaçırtmak için suyu onlara 10 kat daha pahalı satacağını söylüyor.
Tevekkeli Kılıçdaroğlu “Sizi Suriye’ye kısa sürede geri göndereceğim” deyip duruyor...
“Nasıl gönderecek, hangi yöntemle” diye ben de düşünüp duruyordum.
Şimdi anlaşıldı.
- Bolu taktiğiyle.
***
Anlaşılması gereken bir nokta daha vardı...
Ciddi olamaz
Meral Akşener’in bu kadar şakacı olduğunu bilmezdim.
Bizi çok güldürdü.
Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetti ve İkinci Fatih ilan etti.
Tıpkı Fatih gibi İmamoğlu da demiş ki:
- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım...
Ve almış.
Yani “iki kararlı lider.”
Sultan Mehmet ve İmamoğlu.
Gel de alkışlama.
Ellerim patlayıncaya kadar ben de alkışladım.
***
Akşener bir ara Tayyip Erdoğan’ı da Cellat Netanyahu’ya benzetmişti.
Demek ki benzemezleri birbirine benzetme merakı var.
İnce bir mizah olsa gerek.
O zaman da çok gülmüştük.
***
Akşener, bütün bu şakacılığı yanında, dikkati çok yüksek bir siyasetçidir.
Hiç açık vermez.
Kimseye eleştiri fırsatı bırakmaz...
Yere sağlam basar.
Fakat Aytun Çıray’ın “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırdılar” tespiti karşısında hâlâ susuyor.
Eminim ki susması Aytun Bey’i onayladığından değil:
- Mahcubiyettendir.
Ben mahcubiyet duygusu yüksek olan insanları çok severim.
Bu yüzden de Kılıçdaroğlu’nu bir türlü sevemedim.