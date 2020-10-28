Boykot’a dair

Çatı adayını tespit için önce aday adaylığı icad edilse.

Diyelim ki, finale kalan iki aday adayı Abdullah Gül ve Ali Babacan olsa.

Hangisine oy verirsiniz?

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Böyle bir ön seçim elbet mümkün değil ama diyelim ki, Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Hangisine oy verirsiniz?

Tıpkı bunlar gibi...

Farzedelim ki İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir oylama yapıldı.

Hangisine oy verirsiniz?