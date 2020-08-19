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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Tek aday tek liste

19 Ağustos 2020

Bursaspor girdiği bunalımlı dönemden çıkabilmek adına yeniden sandık başında.

Son derece başarısız yönetimler neticesinde milyonlarca TL borç ile bir alt lige düşen yeşil beyazlılarda yaşanan her sezon, bir önceki sezonu aratır durumda.
Son anda bir aksilik olmadığı takdirde Bursaspor’un yeni başkanı Erkan Kamat olacak.
Rahmetli ‘Şampiyon Başkan’ İbrahim Yazıcı’nın ekibinde yer alan Sayın Kamat o zamanki dönemde kazandığı deneyimleri hayata geçirmek için kollarını sıvadı.
Listesini camianın yakından tanımadığı isimlerden oluşturdu.
Belki de yıpranmamış, taze isimler ve beyinler ile yola çıkmak yeni yönetim için bir avantaj olacaktır.
*
Zira bu sayede çok daha rahat çalışma imkânı olacağı gibi, aynı zamanda yepyeni projeler üretme açısından da önemli bir fırsatı yakalama ihtimali olacaktır.
Tabii ki, özellikle de koltuğa oturur oturmaz yapılması gereken, transfer tahtasının açılabilmesi adına sıcak para akışını sağlaması en acil ve önemli işi olacak yeni başkan adayının.
Sonrasında ise kulübün devamlılığı ve geleceği adına mutlak suretle kalıcı gelir kaynakları yaratan projeler üretmesi gerekiyor.
Bu “kalıcı gelir” muhabbeti, her seçim döneminde sürekli olarak konuşulur, lakin hiçbir ekibin başarılı olamadığı önemli bir konudur.
Dileğimiz yeni isimler, yeni beyinler ile yola çıkan Erkan Kamat bu yolda başarılı adımlar atar.
*
Evet, Sayın Kamat ve ekibi ateşten bir gömleği üzerine giydi.
Üstelik camianın bütünleşmesi gerektiği yerde paramparça olduğu, akil ve aklı başında insanların tribünlerden, Bursaspor’dan soğuduğu bir dönemde.
O yüzden yalnızca Bursaspor yönetimlerinin değil, tribünlerin de ciddi bir revizyondan geçmesi gerekiyor.
Bu konuda Nelson Mandela’nın hem tribünler, hem de yöneticiler için geçerli olabilecek çok güzel bir sözü vardır;
“İyi bir lider her iki tarafa da yakın olmak zorundadır.
Kibirli, yüzeysel ve bilgisiz liderler,
Yönetim konusunda başarısız kalırlar.”

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