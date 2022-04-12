Kritik galibiyet

Ligde kalmak adına rakiplerimiz olan Boluspor, Menemenspor, Denizlispor’un mağlup, muhtemel Altınordu’nun da (yazı yazıldığı sırada Eyüpspor deplasmanında oynadığı karşılaşma oynanmadığı için) puan kaybettiği bir haftada, yine rakibimiz olan Kocaelispor karşısında alınan 3 puanın değerini anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum.
Tabii bu arada takım ve özellikle bazı oyuncular üzerindeki basiretsizliğin çözülmesi için de gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Zira % 99’luk gol pozisyonlarını harcayıp, olmadık zamanlarda, olmadık yerlerden, olmadık oyunculardan gol yeme geleneğimiz hemen her maç devam ediyor.
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Pazar gecesi de takımın basiretsiz oyuncularının başında gelen Namık Alaskarov’un ilk yarının uzatma dakikalarında çok uygun bir durumda maçı bitirecek pozisyonu kaçırması ve akabinde dönen topu devrenin son saniyelerinde ağlarımızda görmek gerçekten sinir bozucu ve yıkıcı bir durumdu.
Lakin yeşil beyazlı oyuncular, seyircinin de büyük bir desteğiyle bu kötü durumdan çıkmasını başardı ve gelecek haftalardaki ölüm-kalım dönemi için umutlarını yeşertti.
Maçın genel istatistiklerine baktığımızda (Topa sahip olma, isabetli pas yüzdesi, isabetli şut, ceza sahasında topla buluşma) hemen her alanda üstün olan Bursaspor’un pozisyon vermeden gol yeme hastalığından kurtulduğunda çok daha iyi sonuçlara imza atması kuvvetle muhtemel. Ama bitiricilik konusunda devam eden beceriksizlik ve şanssızlık şu an için en büyük problem.
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Kocaelispor karşısında da skoru 2 farka taşıyıp rahatlama şansını iki çok net pozisyonda değerlendiremeyen yeşil beyazlı oyuncular 90 dakika boyunca tüm taraftarının diken üstünde oturmasına neden oldu. Neyse ki kalede genç Deniz özellikle yan toplarda verdiği güven ile rakibe pozisyon imkânı vermeden maçı tamamlamayı başardık.
Geriye 7 maç kaldı ve halen fikstür avantajı Bursaspor’dan yana.
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Özellikle rakiplerimiz Gençlerbirliği, Denizlispor ve Menemenspor ile iç sahada oynayacağız. Lakin bu seyirci avantajını kullanabilmemiz için taraftarların tribünde olması ve tribünlerin de kapalı olmaması gerekiyor. Pazar gecesi bunun bilincinde olmayan ve halen sahaya yabancı madde atan kişilerin olması üzücü ve düşündürücüydü. Zira kalan haftalarda Bursaspor’un en büyük kozu tribünlerdeki taraftarı olacaktır. Ve bazı kendini bilmez kişiler bu kozu, yeşil beyazlıların elinden almak istiyor. Hata şansımızın artık kalmadığı bu zorlu süreçte aklıselim Bursaspor taraftarının söz konusu kişilere izin vermemesi gerekiyor...
*
Evet, şimdi gözlerimizi cuma gecesi oynayacağımız İstanbulspor deplasmanına çevirdik. Lig sonunda bu cendereden kurtulabilmek adına dış sahadan da puan ya da puanlarla dönmek gerekiyor. Deplasmanda ligin en kötü 3 takımından biri olan Bursaspor’un artık bu şanssızlığını kırmasının zamanı geldi...
Kritik galibiyet
Ligde kalmak adına rakiplerimiz olan Boluspor, Menemenspor, Denizlispor’un mağlup, muhtemel Altınordu’nun da (yazı yazıldığı sırada Eyüpspor deplasmanında oynadığı karşılaşma oynanmadığı için) puan kaybettiği bir haftada, yine rakibimiz olan Kocaelispor karşısında alınan 3 puanın değerini anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum.
Tabii bu arada takım ve özellikle bazı oyuncular üzerindeki basiretsizliğin çözülmesi için de gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Zira % 99’luk gol pozisyonlarını harcayıp, olmadık zamanlarda, olmadık yerlerden, olmadık oyunculardan gol yeme geleneğimiz hemen her maç devam ediyor.
*
Pazar gecesi de takımın basiretsiz oyuncularının başında gelen Namık Alaskarov’un ilk yarının uzatma dakikalarında çok uygun bir durumda maçı bitirecek pozisyonu kaçırması ve akabinde dönen topu devrenin son saniyelerinde ağlarımızda görmek gerçekten sinir bozucu ve yıkıcı bir durumdu.
Lakin yeşil beyazlı oyuncular, seyircinin de büyük bir desteğiyle bu kötü durumdan çıkmasını başardı ve gelecek haftalardaki ölüm-kalım dönemi için umutlarını yeşertti.
Maçın genel istatistiklerine baktığımızda (Topa sahip olma, isabetli pas yüzdesi, isabetli şut, ceza sahasında topla buluşma) hemen her alanda üstün olan Bursaspor’un pozisyon vermeden gol yeme hastalığından kurtulduğunda çok daha iyi sonuçlara imza atması kuvvetle muhtemel. Ama bitiricilik konusunda devam eden beceriksizlik ve şanssızlık şu an için en büyük problem.
*
Kocaelispor karşısında da skoru 2 farka taşıyıp rahatlama şansını iki çok net pozisyonda değerlendiremeyen yeşil beyazlı oyuncular 90 dakika boyunca tüm taraftarının diken üstünde oturmasına neden oldu. Neyse ki kalede genç Deniz özellikle yan toplarda verdiği güven ile rakibe pozisyon imkânı vermeden maçı tamamlamayı başardık.
Geriye 7 maç kaldı ve halen fikstür avantajı Bursaspor’dan yana.
*
Özellikle rakiplerimiz Gençlerbirliği, Denizlispor ve Menemenspor ile iç sahada oynayacağız. Lakin bu seyirci avantajını kullanabilmemiz için taraftarların tribünde olması ve tribünlerin de kapalı olmaması gerekiyor. Pazar gecesi bunun bilincinde olmayan ve halen sahaya yabancı madde atan kişilerin olması üzücü ve düşündürücüydü. Zira kalan haftalarda Bursaspor’un en büyük kozu tribünlerdeki taraftarı olacaktır. Ve bazı kendini bilmez kişiler bu kozu, yeşil beyazlıların elinden almak istiyor. Hata şansımızın artık kalmadığı bu zorlu süreçte aklıselim Bursaspor taraftarının söz konusu kişilere izin vermemesi gerekiyor...
*
Evet, şimdi gözlerimizi cuma gecesi oynayacağımız İstanbulspor deplasmanına çevirdik. Lig sonunda bu cendereden kurtulabilmek adına dış sahadan da puan ya da puanlarla dönmek gerekiyor. Deplasmanda ligin en kötü 3 takımından biri olan Bursaspor’un artık bu şanssızlığını kırmasının zamanı geldi...