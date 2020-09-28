Baba velayeti alabilir mi?

Okurum O.G., 1.5 yıldır ayrı olduğu eşinin kendisine muska ile büyü yaptığını ve bunun boşanma nedeni olup olmayacağını soruyor. Yargıtay, eşe büyü yapmayı ‘kusur’ kabul ediyor. ‘Haksız’ ve ‘güven sarsıcı’ hareket olarak nitelendirerek, boşanma nedeni sayıyor.

Önce okurum O.G.’nin sorusu:

“Eşimle yaklaşık 1.5 yıldır ayrıyız. Bana büyü yaptı. Evimde, annem ve benim adımın yazdığı Arapça yazılı muska buldum. Sorduğumda ‘Bizim mutluluğumuz için’ dedi. Bir bardak suya benim ismim yazılı kâğıdı attı, mürekkep silinince ‘İçeceksin’ dedi. Mutluluğumuz içinmiş, ben de içtim ve çok mutsuz günler yaşadım. Büyü yapmak boşanma nedeni mi?

KARIM İZNİM OLMADAN ÇALIŞABİLİR Mİ?

Eşim benim evimde kalırken çalışmıyordu. Annesinin evinde üç ay önce çalışmaya başlamış. Annesine ve abisine ‘Eşimi çalıştırmayın’ demiştim. Sonuçta halen nikâhlı karım ve istemediğim halde çalışıyor. Anlaşmalı boşanmaya da dava açmaya da yanaşmıyorlar. Ne yapmalıyım, yardımcı olur musunuz?”

BÜYÜ GÜVEN SARSICI HAREKET

Okurum O.G.’nin sorusunu Yargıtay kararları ışığında yanıtlamak istiyorum. Yargıtay, eşe büyü yapmayı “kusur” kabul ediyor. “Haksız” ve “güven sarsıcı” hareket olarak nitelendirerek, boşanma nedeni sayıyor. Yargıtay, somut olaya özgü olarak bazı dosyalarda, büyü yaptıran eşi bazen “tam kusurlu”, bazen “kusurlu”, bazen de “eşit kusurlu” kabul ediyor. O örnek kararlar özetle şöyle:

BÜYÜ YAPAN KADIN TAM KUSURLU