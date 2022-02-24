Sabah baş ağrıları neden önemli

Anladık ki yaşlanma sürecini etkileyen bir değil birçok faktör var ve yaşlanma meselesi sadece hücre çekirdeklerimizde yerleşik DNA’larımızdaki ilerleyici hasarlardan ibaret değil. Diğer taraftan, paslanma (oksidasyon), şekerlenme (glikasyon) ve iltihaplanma (inflamasyon) üçlüsü de yaşlanma sürecimizi açıklamakta yetersiz kalıyor. Yeni çalışmalar “kök hücreler”deki azalmanın, yaşlanmış “zombi hücreler”deki hayatta kalma inatçılığının, “genomik kararsızlık” probleminin, “hücreler arası iletişim”deki bozuşmaların, “mitokondri yaşlanması”nın, “telomer”deki durdurulamaz kısalmanın ve çok daha önemlisi “epigenetik modellemedeki/düzenlemedeki sorunlar”ın da yaşlanma sürecimizi daha doğrusu nasıl yaşlanacağımızı, yaşlılıkta nelerle mücadele edeceğimizi ve hatta ne süre ile yaşayacağımızı derinden etkilediklerini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde fırsat buldukça bu süreçlerin her birine ayrı ayrı değinmeye çalışacağım ama isterseniz gelin bugün bunlardan sadece birine değinelim, “epigenomik hasar ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi” özetlemeye çalışalım.
SORU ŞU
‘EPİGENETİK DÜZENLEME’ NE
Ve kanaatime göre, bu rakamları daha doğrusu bu kayıpları hak etmiyoruz. Hemen ardından konuya önce birkaç önemli noktaya temas ederek girelim: Omikron varyantının önceki varyantlara oranla daha hızlı bulaşan ama beklenenden daha hafif bir enfeksiyona yol açan iki özelliği genel kabul gören bir görüştür. Bu görüş yanlış da değildir. Ama ne var ki bu yeni varyantın oluşturduğu hastalığın “grip gibi hafif” geçeceği görüşü ise en azından hepimiz için doğru değildir. Evet, gençlerin çoğunda ve aşılarını düzenli olarak yaptırıp hatırlatma dozlarını ihmal etmeyenlerde hastalığa yakalananların çoğu sadece evlerinde istirahat ederek iyileşebilme şansı yakalıyorlar. Ne var ki aynı şansın söz konusu olmadığı iki önemli durum var.
BİR: 65 yaş üstü, genel durumu bozuk, bağışıklık sistemi baskılı çoklu organ hastalığı olanlar.
İKİ: Hatırlatma dozunu ihmal edip yaptırmayanlar.
Son 3 aydır hep gündemde olan “
Çalışmalarını “dejeneratif beyin/sinir sistemi/kas hastalıkları” üzerinde yoğunlaştıran bu değerli biliminsanının ilgi alanlarının başında “mitokondri sağlığı” geliyor. Dr. Özdinler’e göre, “eğer yaşlılıkla ilgili sağlık sorunlarını azaltmak ve hatta tedavi etmek” istiyorsak öncelikle “hücre”lerimize yönelmemiz, özellikle de “mitokondriler-lizozomal enzimler ve endoplazmik retikulum” 3’lüsünün üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Dr. Özdinler bir adım daha ileri gidiyor, “Önceliğimiz ve ilk hedefimiz ‘mitokondri sağlığı’ olmalı” diyor ve ekliyor: “ANNELER NEDEN ÖLMEZ? Sorusunun yanıtı mitokondrilerde gizlidir.”
Hande Hoca’nın rahmetli annesini kaybettikten hemen sonra aşağıdaki kutuda okuyacağınız mitokondrilerle ilişkili düşüncelerini açıkladığı duygusal ve mükemmel cümleleri gelin birlikte paylaşalım.
ANNELER ÖLMEZ
DR. HANDE ÖZDİNLER BAKIN NE DİYOR
MİTOKONDRİLERİMİZİ annelerimizden alıyoruz. Yumurtalıkla spermin birleşmesi ve hayatın ilk temellerinin atıldığı o muhteşem buluşma sürecinde embriyolarımız mitokondrilerini/yani enerji istasyonlarını babalardan/spermlerden değil, yumurtalıktan/oositlerden alıyor. Sözün bundan sonrasını Dr. Hande Özdinler’e bırakalım, zira söyledikleri çok önemli:“Annem vefat etti. Onu toprağın içine sanki bir tohum eker gibi nazikçe ve dualarla bıraktık... Ama annemin mitokondrisi bende kaldı. Benim her hücremde annemin mitokondrisi var. Her nefes alışımda, her kalp atışımda, her elimi uzatışımda, her düşüncemin başlangıcında, kısacası ne için enerji harcıyorsa vücudum; orada ‘ANNEMİN MİTOKONDRİSİ’ var. Annem gitti belki ama mitokondrisi bende kaldı.”
ANNE ŞİFRESİ
Bu büyük kriz muhtemel bir “enerji yoksunluğu” durumunun bize neleri yaşatabileceğini son derece net ve açık bir şekilde yeniden ve bir kez daha hatırlattı: Evlerimiz ısınamadı, buzdolaplarımız çalışmadı, televizyonlarımız sustu, mutfaklarımız kapandı. Kısacası “ENERJİ MESELESİ” zannettiğimizden çok daha önemli bir iyi hayat ayrıntısı. Ama bilelim ki sadece evlerimizin, işyerlerimizin değil bizim de enerjiye ihtiyacımız var. Beden ve ruhlarımız da enerjisiz hiçbir şey yapamıyor. Peki, bizim enerjimiz nereden ve nasıl geliyor? Hazırsanız buyurun...
İYİ BİLGİ
ENERJİMİZİ MİTOKONDRİLERİMİZ ÜRETİYOR
Sorun hep gündemdeydi, herkes meseleyi zaten biliyordu. Biliyordu ama nedense yine herkes birkaç gün öncesine kadar inatla susuyor, hatta tabiri caizse kılını bile kıpırdatmıyordu. Şimdi, bugün, şu an itibarıyla bu yaklaşımın değişeceğini gösteren önemli bir kulis haberini paylaşmak istiyorum. Çok değil, 2-3 gün önce konu ile ilgili sevindirici ve önemli bir bilgiye ulaştım. O bilgiyi de keyif ve umutla önce sağlık çalışanları kardeşlerim sonra da siz okuyucularımla paylaşmayı arzuladım. Bilgi şu...
İYİ HABER
İKİ BAKAN SORUNA EL KOYDU
Peki, bu doğru bir bilgi mi? Muhtemelen ve bir ölçüde evet. Vaka sayılarının çokluğuna rağmen hastanelere müracaatların, yatırılarak tedavi edilmek zorunda kalanların, yoğun bakıma ihtiyaç duyanların sayısının beklenenden düşük olması bu bilgiyi doğruluyor.
Ama bu durumda bile bizim üzerinde hassasiyetle durmamız gereken önemli hem de çok önemli, mühim bir ayrıntı var. O AYRINTI ŞU: “Önceki varyantlarda olduğu gibi Omikron da yakaladığı bağışıklığı yetersiz yaşlıları maalesef pek affetmiyor.”
Özellikle kronik hastalığı ve/veya çoklu organ yetmezliği olan yaşlılarda “HASTANELİK OLMA RİSKİ” Omikron varyantında da oldukça yüksek. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada da bu bilgi net ve açık olarak doğrulandı: COVID-19 aşısını yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun aşılarını tamamlamış, hatırlatma dozlarını yaptırmış yaşıtlarına oranla hastaneye kaldırılma risklerinin “49 KAT DAHA FAZLA” olduğu belirlendi.
Çıkarılacak ders, üzerinde durulacak nokta şudur: HATIRLATMA DOZUNU YAPTIRMAYI İHMAL EDEN 65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN SÜRATLE AŞILANMASI LAZIM. Dikkatimizi öncelikle bu grupta yoğunlaştıralım, “HATIRLATMA DOZU ÇALIŞMALARINI” öncelikle bu grup için hızlandıralım.
KISA BİLGİBİR ERKEK DERDİ: PROSTAT BÜYÜMESİ
PROSTAT bezi “erkeklere özel” bir iç salgı bezi. İdrar torbasının alt kısmına yerleşmiş, sadece 20 gram civarında ağırlığı olan minik bir organ. Görevi, bir iç salgı üretmek olsa da öyle yaşamsal bir önemi falan yok. Prostat salgısı içerdiği enzimlerle ejakulatın pıhtılaşmasını ve kadın genital bölgesine tutunmasını sağlıyor. Ayrıca yapısındaki enzimler ejakulatın erimesini ve içerisindeki spermlerin hareket etmesini de kolaylaştırıyor. Prostat sıvısının hafif alkali yapıda olması da önemli bir ayrıntı. Bu alkali karakter, kadın yumurtasının başarılı bir şekilde döllenmesine yani üreme sürecine de yardımcı oluyor. Peki, sorun ne? Sorun bu bezin aşırı büyümesi. Detaylar için diğer kutulara geçebiliriz.
BİR BİLGİ
“BİRİNİ TEDAVİ ETMEDEN ÖNCE ONA MUTLAKA ŞU SORUYU SORUN: ‘KENDİNİ HASTA EDEN YANLIŞLARDAN VAZGEÇMEYE NİYETLİ Mİ?’”
Hipokrat’ın bu tavsiyesi çok ama çok mühim bir sağlık ayrıntısıdır...
Ama ne yazık ki bugün bile ne biz hekimlerin ne de hastalarımızın çoğu zaman gözden kaçırdığı ya da önemsemediği mühim ve ehem bir sorundur. Son yıllarda pek gündemde olan “YAŞAM TARZI TIBBI/LIFE STYLE MEDICINE” kavramının özü de aslında bu soruda saklıdır. Nedenine gelince...
Bu yeni araştırmaya göre de “göbekler genişledikçe” sadece “tansiyonumuz” yükselmiyor, yalnızca “şeker hastalığı riskimiz” artmıyor, özellikle “kalp ve beyin damar problemlerimiz” tavan yapmıyor; erkeklerde gelişen 100 santimetreden, kadınlarda oluşan 90 santimetreden daha fazla göbek genişlemeleri, zihinsel/bilişsel fonksiyonlarımızı da tehdit etmeye başlıyor. Detaylar için buyurun...
ÖZETİ ŞUDUR
GÖBEK, BELLEĞİ ERİTİYOR
Nedeni şu: Özellikle yaşlılar, çoklu organ yetmezliği olanlar, ağır kronik hastalıklarla yaşamlarını sürdürmekte zaten zorlananlar, bu hafif etkili varyantla bile hastalandıklarında ciddi akciğer sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Neticede de hastaneye yatmak bir yana yoğun bakımlarda yaşam savaşı vermek zorunda kalıyor hatta bazen hayatlarını da kaybediyorlar. Son günlerde vaka sayılarındaki artışla birlikte ölüm rakamlarında kaydedilen hissedilir yükselmede bu olumsuzluğun önemli etkisi var. Kısacası bilelim ki salgın henüz bitmedi. Ve unutmayalım ki hepimiz giderek daralan bir “OMİKRON ÇEMBERİ” ile karşı karşıyayız. İşte bu nedenle SALGINLA MÜCADELEYİ CİDDİYETLE SÜRDÜRMEYE devam etmek, hatırlatma dozu aşılarımızı ihmal etmemek ve korunma önlemlerini ciddiyetle uygulamak mecburiyetindeyiz.
İYİ BİLGİ 1
GÜÇLÜ KEMİKLERE SAHİP OLMANIN 10 ETKİLİ YOLU
Size de şaşırtıcı gelecek ama ruh sağlığı uzmanlarına göre, öfkenin de “sağlıklısı” ve “sağlıksızı” var. Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve Prof. Dr. Acar Baltaş’a göre, “Öfke aslında normal ve sağlıklı bir duygudur. Öfkesi ve kızgınlığından ötürü insanın kendisini suçlu hissetmesi doğru değildir. SAĞLIKSIZ OLAN, ÖFKENİN SALDIRGANLIĞA DÖNÜŞMESİDİR... Sağlıklı bir biçimde dışlaştırılmış bir öfke amaca yöneliktir, çoğunlukla da toplumsal olarak kabul edilebilir bir biçimdedir... Öfkenin sağlıksız olarak dışlaştırılması ise SALDIRGANLIK ve ŞİDDET biçimindedir. Ve en büyük zararı KİŞİNİN KENDİSİNE verir.” (*)
Yazının girişinden de anlayacağınız gibi bugün “sağlık menümüz”de “ÖFKE KONTROLÜ MESELESİ” var. Çünkü daha iyi bir hayat için, daha çok mutluluk ve huzur için, neticede de daha keyifli bir ömür için öfke kontrolü meselesini öğrenmek zorundayız.
İYİ BİLGİ
Hemen ardından da şu cümleyi ekleyelim: Egzersizin beden ve ruh sağlığına faydaları bırakın bu köşeyi, kitaplara bile sığmaz. Ve yine bilelim ki bizim bu sayfada sık sık ve bilerek tekrarladığımız “AYAKTA KAL, HAYATTA KAL!” mottosu herkes ve her yaş için ama özellikle de kaliteli bir yaşlanma yolculuğuna çıkan 50 yaş üzerindekiler için vazgeçilmez bir sağlık yaklaşımıdır. Diğer taraftan şu bilginin de altını yeniden çizmemizde fayda var: AKTİVİTEYLE EGZERSİZ AYNI ŞEYLER DEĞİLDİR. Peki, aradaki fark ne? Fark şu...
ÖNEMLİ SORU
HANGİSİ AKTİVİTE, HANGİSİ EGZERSİZ
Oysa şu bilgi son derece net ve açık: Bakteri veya virüs olması fark etmiyor, mikroplar korunmak hatta çoğalmak için sıcağı değil, soğuğu seviyor. Ve zaten yine böyle olduğu içindir ki mikroplarla ilgili araştırmaların yapıldığı laboratuvarlara tıka basa soğutucu dolduruluyor. Ama yine de bilelim ki kar yağışının kirli havayı temizlediği, havada asılı kalan mikrop ve toksin yüklü damlacıkları yere indirdiği, bize daha temiz ve sağlıklı bir hava soluma imkânı verdiği de doğrudur. Şu ayrıntıyı da bir kenara not edelim: Kış aylarında kapalı ortamlarda kalabalıklaşmak, mikrobik hastalıkların bulaşmasını kolaylaştıran tehlikeli bir gelişmedir. Ve bu nedenle bugünlerde yaşadığımız kapalı ortamların havalandırılması meselesi son derece önemli bir sağlık ayrıntısıdır.
ŞEKERLİ MİSİN VAY VAY...
KAN şekerinizin yükselmesi, neticede de doku ve organlarınızın gereğinden fazla “şeker banyosu” yapmak zorunda kalması sağlığınız için olumsuz bir gelişmedir. Özellikle beyniniz, sinir sisteminiz ve damarlarınız kanınızdaki aşırı şeker yükünden hiç ama hiç hoşlanmaz. Aşırı şeker yükü, beyninizi “bunamaya”, sinirlerinizi “bozuşmaya”, damarlarınızı ise “sertleşmeye daralmaya ve tıkanmaya” yönlendirir. Peki, bu “AŞIRI ŞEKERLENME MESELESİ”ni takipte kullanabileceğimiz bir test var mı? Var! HbA1c TESTİ... Peki, neden? Bu sorunun yanıtını “BİR TEST” kutusunda bulabilirsiniz.
BİR TEST
HBA1C TESTİ NEDEN ÖNEMLİ
PEK çok bilimsel çalışma net ve açık olarak gösterdi ki HbA1c’deki yüzde 1 birimlik küçücük bir artış bile kalp damar hastalığı riskinizi yüzde 18 arttırabiliyor. Diğer taraftan yine bu testteki yüzde 1 birimlik bir artış, Alzheimer dahil yıkıcı ve kronik beyin hastalıklarından bunama riskinizi de 3’e 5’e katlayabiliyor. Kısacası HbA1c seviyelerinizi dikkatle izlemeniz lazım. Testin sağlıklı kişiler için normal aralığı yüzde 5.5, maksimum yüzde 6’dır. Yüzde 5’in altı ideal rakamlardır. HbA1c testindeki rakamın giderek yükselmesi şeker yükünüzün arttığına, damarlarınız, beyniniz ve sinirlerinizin şekerlenmeye başladığına işaret etmektedir. Bir başka deyişle normal sınırlar içindeki rakamların bile giderek artması tehlike işaretidir. Laboratuvar raporunuzdaki rakam yüzde 5.8-6 arasındaysa muhtemel bir şeker hastalığının kapınızı çaldığına, yüzde 6’nın üzerindeki rakamlar ise tip-2 diyabetin kapınızdan içeriye girdiğine işaret etmektedir. TAVSİYEM ŞUDUR: Lütfen, yıllık sağlık taramaları listenize bu testi de dahil ediniz.
Bu aşılar bize hem “AKILLI FÜZELER” olarak tanımladığımız “ANTİKORLARI” kazandırıyor, hem de “SAVAŞÇI T LENFOSİTLERİ”mizi sürekli bir alarm/teyakkuz durumunda tutuyor. Özellikle akıllı füzelere yani antikorlara sahip olmak hastalıktan korunmada çok önemli bir ayrıntı. Bu antikorları/akıllı füzeleri “HAVA SAVUNMA SİSTEMİ”miz gibi de kabul edebiliriz. Eğer o antikorlara yeterince sahipsek virüs bize kolay kolay bulaşamaz, bulaşsa bile ciddi bir hastalık oluşturamaz. Kısacası güçlü ve yeterli miktarda “ANTİKORLAR/FÜZELER”e sahip olmak, COVID-19’dan korunmada son derece önemli ve vazgeçilmez bir ayrıntıdır. Diğer taraftan her antikorun gücü/kuvveti de aynı değildir. En güçlü antikorlar virüsü etkili bir şekilde zararsız hale getirebilen “NÖTRALİZAN ANTİKORLAR”dır. Bunları S400’lere ya da Patriot füzelerine benzetebiliriz. Eğer bu güçlü antikorlara yeterince sahip olmak istiyorsak 3. doz yani hatırlatma dozu aşılarımızı mutlaka yaptırmalıyız. Nedenine gelince...
UNUTMAYIN 1
HATIRLATMA DOZU, SAVUNMA GÜCÜNÜZÜ İKİYE KATLAR
Eğer öğün atladığınızda sinirlilik, alınganlık, kaygı ve benzeri ruhsal sorunlar yaşıyorsanız... Eğer yemek yiyince ortadan kalkan bir halsizlik hali başlıyor, enerji kaybınız zirve yapıyorsa... Eğer gün içerisinde sık sık yorgunluk atakları yaşıyor ve bu atakları bol şekerli bir kahve ya da çayla geçiştirme ihtiyacı duyuyorsanız lütfen bu yazıyı daha dikkatle inceleyiniz ve tavsiyeleri de bir kenara dikkatle not ediniz. Zira hipoglisemi yukarıda saydığım bu sorunlardan çok daha önemli bir meseledir.
ÖNEMLİ SORU
HİPOGLİSEMİ NASIL ANLAŞILIR
Zaten bu nedenle de ABD’de 24 eyalette hastanelerdeki doluluk oranı muazzam artınca tedbirler sıkılaştırıldı. İspanya’da ise salgının başlamasından bu yana hastanelerdeki doluluk oranı en üst seviyeye ulaşınca tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Kısacası ipin ucunu fazlaca gevşetmenin tehlikeli sonuçlara yol açabileceğinin işaretleri net ve açık olarak ortada. Yani iyi yolda ilerlemiş olsa da “TEDBİRLERDEKİ AŞIRI GEVŞETMELER” yeni ve sıkıntılı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle yönetenlerin işi sıkı tutmaya devam etmesinde -ki öyle yapıyorlar- bizim de sizi bilgilendirmeye devam etmemizde fayda var. Bu nedenle bugün köşemi “SİZDEN GELEN SORULARA” ayırmaya karar verdim. Hazırsanız buyurun...
1) OMİKRON GEÇİREN BİRİNE DE YENİDEN AŞI GEREKLİ Mİ
OMİKRON enfeksiyonu geçiren birine, enfeksiyonun ağırlığı ne olursa olsun PCR testi negatifleştikten 3-4 ay sonra antikor seviyesine bakılmaksızın bir veya iki doz daha aşı yapılmasında fayda var. Daha önceden 2 doz aşısını yaptırmış olan biri, eğer daha sonra Omikron enfeksiyonu geçirecek olursa hatırlatma aşısını yaptırma konusunda acele etmemelidir. Dahası bu kişilerden bazılarının “süper immunite” adı verilen çok güçlü bir bağışıklık seviyesine ulaşabileceklerini ileri sürenler bile var.
2) OMİKRON HASTASI BİRİYLE TEMASLILARIN NİÇİN HEPSİ HASTA OLMUYOR
ÖNCELİKLE şunu iyi bilelim ki herkesin bağışıklık gücü aynı değil. Aynı ev/işyerindekilerin tamamı aşılanmış olsalar bile mevcut bir hastadan virüsü kapıp hastalığa yakalanmalarını belirleyen öncelikli faktör sahip oldukları bağışıklık gücüdür. Diğer taraftan aynı ev/işyerinde yaşasalar da o ortamdaki herkes o hastadan aynı miktarda virüs kapmayabiliyor. Özetle bağışıklığı daha zayıf ve kaptığı virüs miktarı daha yoğun olanlar, hasta birinden hastalığı daha kolay kaparken, tersi durumda olanlar sağlam kalabiliyor.
3) AŞILANINCA DA OMİKRON’A YAKALANABİLİYORSAK NEDEN ‘HATIRLATMA DOZU’ YAPTIRIYORUZ
Zira hepimizin ortak dileği olan “uzun ve sağlıklı bir yaşam”, kişisel tercihlerimiz ve yaşam tarzı seçimlerimizle doğrudan bağlantılıdır. Tercihlerimiz ve “yaşam tarzımız” ile “sağlığımız ve hayat kalitemiz” arasındaki ilişkiyi araştıran pek çok çalışma var. Bu çalışmalardan birinde “Sağlıklı beslenme, haftada en az 3.5 saat fiziksel aktivite yapma, hiç sigara içmeme ve vücut kitle indeksini 30 kg/m2 altında tutma” şeklinde özetlenebilecek dörtlü bir stratejinin sağlığımıza olan etkileri incelenmiş ve söz konusu bu dört faktörün tamamını devreye sokabilen kişilerde “diyabet/şeker hastalığı riskinin yüzde 93, miyokart enfarktüsü/kalp krizi riskinin yüzde 81, inme/beyin felci riskinin yüzde 50, kanser riskinin ise yüzde 36” azaldığı belirlenmiştir. Yine aynı çalışmada bu dörtlü takımın sadece birinin bile devreye sokulması halinde “kronik hastalıklara yakalanma ihtimali”nin de ciddi oranda azaltılabileceği net ve açık olarak gösterilmiştir. İsterseniz gelin şimdi yeni bir sağlık yaklaşımı olan “yaşam tarzı tıbbı/life style medicine” meselesinin temel belirleyicilerinden biri olan “FİZİKSEL AKTİVİTE” konusuna biraz daha geniş, biraz daha yakından ve biraz daha dikkatli bir gözle bakalım.
UNUTMAYIN 1
NEREDE HAREKET, ORADA BEREKET
Özellikle MUSA EROĞLU ve NEŞET ERTAŞ’ın yorumlarına bayılırım. Ama başlıktaki soruyu, bugün o türkünün içeriğinden çok daha farklı bir nedenle gündeme getirmek istiyorum. Çünkü hepimizin aklında ve dilinde öncelikle ve daima hep aynı soru var: BU SALGIN NE ZAMAN BİTECEK? O sorunun cevabıysa -bana göre- az çok ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu bir kanaat. Ama gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek bir kanaat olduğu da gözden kaçırılmamalı. Peki, nedir o kanaat?
ÖNEMLİ SORU
YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
BİRAZ erken ve riskli olsa da kişisel fikrimi şimdiden açıklayayım: Bir ay önce de söylediğim gibi Omikron varyantı bizim için “salgını sonlandırmada etkili olabilecek muhtemel bir (2022) yeni yıl hediyesi” olabilir. Muhakkak ki olağanüstü bir hızla bulaşan, yayılan ama etkisi ve hastalık süresi önceki varyantlardan daha kısa ve zayıf olan bu son mutasyon, tabii ki COVID-19’u tarihe gömmeyecektir. Ama onu en azından “EVCİLLEŞMİŞ BİR VİRÜS” haline getirme potansiyeli yüksektir. Bu da pandeminin endemiye dönüşmesi, COVID-19 meselesinin endemik bir kış enfeksiyonu haline gelmesi demektir. Bu düşüncenin tam tersini savunanlar da var. Bazı önemli uzmanlar, bu kadar çok vakadan çıkabilecek yeni bir varyantla başımızın daha çok belaya girebileceğini de ileri sürüyorlar. Haklı olabilirler. Saygı duyarım. Ama benim kişisel görüşüm, virüsün giderek evcilleşeceği ve pandeminin yakın bir gelecekte endemiye dönüşeceği yönündedir. Yeter ki aşılarımızı ihmal etmeyelim, koruyucu tedbiri de ısrarla sürdürelim.
5 TAVSİYE
Kanaatime göre, bu yaklaşım ruhu sık sık ıskalama yanlışına düşen modern tıbbın pek çok kusurunu örtmekte ve hepimizin hem bedensel, hem de duygusal ihtiyaçlarını daha kolay ve etkili bir biçimde dikkate alarak bizi hastalıklara karşı güçlendirmektedir. Diğer taraftan size bu yaklaşımın son 20 yılda muazzam bir gelişme gösterdiğini de müjdeleyebilirim. Ve bu yeni yaklaşımın esas olarak “tedaviden çok korumaya, bedeni ve ruhu bir arada tutmaya, sorunların sonuçlarından ziyade sebepleriyle uğraşmaya” odaklandığının da altını yeniden ve ısrarla çizmek isterim. Bu yeni yaklaşım “dumanla değil, ateşle yani sorunla değil, sebeple” ilgilidir. Özetle adına basitçe “bütünleyici/intergratif sağlık yaklaşımı” diyeceğimiz bu yeni yaklaşım önümüzdeki günlerin ve dönemin -bana göre- temel sağlık yaklaşımı olacaktır. İsterseniz gelin, şimdi elimdeki mevcut notlardan faydalanarak bu yaklaşımın köşe taşlarını yeniden gözden geçirelim.
REÇETE 1
HUZURA ODAKLANIN
BİLELİM ki güzel yaşayan, güzel yaşlanır. Huzurlu, mutlu ve keyifli bir hayata odaklanan, daha az hastalanır. Huzurun da her şeyden önce “sıkıntılara takılıp kalmamak, ‘Bu da geçer yahu’ diyebilmek, şükretmeyi bilmek, olanla yetinmek, bardağın önce dolu kısmını görebilmek, olumlu düşünmek, hoş görmek, affetmek, kendiniz olabilmek, ruhu her dem taze tutup eskitmemek ve daha azla yetinebilmeyi yürekten kabullenmekle” ilgili bir süreç olduğunu unutmamak gerekir.
REÇETE 2
Ne var ki yeterli ve kaliteli bir gece uykusu ile mükemmel bir sağlık arasındaki bu mühim ilişkinin çoğumuz farkında bile değiliz. Üstelik aramızda uykuda geçirdiği zamanın “boşa harcanan bir ömür dilimi” olduğunu düşünenler bile var(!) Oysa tıpkı yiyip içmek, tıpkı nefes alıp vermek, tıpkı eğlenmek, gezmek, dostlarla keyifli zamanlar geçirmek ve tıpkı her gün düzenli egzersiz yapmak kadar yaşamsal ve vazgeçilmez bir ihtiyaçtır uykumuz. Ne var ki salgınla birlikte çoğumuz “UYKU FAKİRİ” olduk. Oysa bilimsel çalışmalar bize net ve açık olarak gösteriyor ki mükemmel bir sağlık için “uyku şart!”
İsterseniz gelin bu mühim meseleye biraz daha mercek tutalım ve bugün sayfamızı sizden gelen “UYKU SORULARI”na ayıralım.
UYKU SORUSU 1
Sabah baş ağrıları neden önemli
Baş ağrıları sık karşılaştığımız sağlık sorunlarından biri. Ama bilelim ki sadece basit ve sıradan şeyler değil, önemli bazı bedensel ve ruhsal problemler de başımızı ağrıtabiliyor.
Kısacası bazı baş ağrıları var ki onlar “baş ağrıtıcı önemli bazı sorunların” ilk ve tek işareti de olabiliyor. Önemli bir nokta da şu: Eğer baş ağrılarınız giderek sıklaşıyorsa... Şiddetini giderek arttırıyorsa... Baş ağrılarınızın süresi zaman içinde giderek uzuyorsa... Hele bir de o ağrılara bulantı, kusma, baş dönmesi, ateş, denge bozukluğu ve benzeri şikâyetler de eşlik etmeye başlamışsa... Lütfen o baş ağrılarını ciddiye alın ve fazla gecikmeden bir sağlık yardımı arayın. Sabah baş ağrılarına gelince... Uzmanlar sabahları başımızı ağrıtan nedenlerin ilk 5’ini şöyle sıralıyorlar...
İYİ BİLGİ
SABAH BAŞ AĞRILARININ İLK 5 NEDENİ
1)HİPERTANSİYON: Farkına varılmayan ve özellikle geceleri yaşanan sinsi hipertansiyon ataklarının ilk işareti sabah uyanınca ensede ve alın çevresinde yerleşen ve başı adeta çember gibi sarmalayıp sıkıştıran baş ağrıları olabiliyor.
2)HİPOGLİSEMİ: Gece hipoglisemileri çoğu kez farkına varılmayan sessiz ve sinsi bir sağlık sorunu. Gece boyunca şeker ihtiyacını yeterince karşılamayan beynimiz bize bu sorununu gönderdiği “sabah baş ağrıları mesajları” ile anlatıyor olabilir.
3)UYKU SORUNLARI: Sadece uyku apneleri değil, ağır horlama atakları, hatta “prostat irileşmeleri, kan şekeri yükselmeleri veya kronik sistit (mesane iltihabı) gibi problemler” sonucu ortaya çıkan “uyku parçalanmaları” da sabah baş ağrılarına yol açabiliyor. Gece boyunca dinlenemeyen, toksik atıklarını temizleyemeyen beyin hücrelerimiz sorunlarını sabah baş ağrısı ataklarıyla anlatmaya çalışabiliyor.
4)DEPRESYON: Sabah baş ağrılarının çoğu kez gözden kaçan nedenlerinden biri de “gizli, gözden kaçmış, sessiz ve derinden seyreden sinsi bir depresyon meselesi” de olabiliyor. Eğer sabah baş ağrılarına “isteksizlik, mutsuzluk, huzursuzluk, gerginlik, kontrolsüz öfke atakları, duygusal patlamalar...” gibi işaretler de eşlik ediyorsa bu ihtimali daha da ciddiye almak gerekiyor.
5)MİNERAL EKSİKLİĞİ: Özellikle magnezyum ve demir noksanlığının sabah baş ağrılarına yol açabileceği biliniyor. Demir eksikliğine bağlı sabah baş ağrıları daha ziyade doğurganlık çağındaki kadınlarda, magnezyum eksikliğine bağlı baş ağrıları ise öncelikle beslenme ile yeterince magnezyum kazanamayan orta ve ileri yaşlılarda görülüyor.
İYİ BİLGİ 2
BADEM Mİ YUMURTA MI
“BADEMLE yumurtayı besin değerleri yönünden kıyaslamak da nereden çıktı hocam?” demeyin! Zira bu iki farklı besin protein güçleri bakımından ciddi bir yarış içindedir. Tabii ki yumurtadaki protein daha güçlü ve değerlidir. Tabii ki öncelik yumurtaya verilmelidir. Ama bademin de neredeyse yumurtayla yarışacak kadar güçlü bir bitkisel protein kaynağı olduğu kesindir. Zira “dörtte bir su bardağı kadar kuru ciğ bademde yaklaşık 7.5 gram civarında bitkisel protein” var. Diğer taraftan bademin etkili bir “kalsiyum, biotin ve E vitamini” zengini olduğunu da hatırlatalım. “Biotin” zenginliğinin ise altını dikkatle çizelim. Zira biotin “cilt, saç ve tırnak sağlığı” için olmazsa olmaz bir B vitaminidir! Sadece 1/4 su bardağı çiğ badem ile günlük toplam biotin ihtiyacımızın yüzde 75’ini karşılamamız mümkündür. Bitmedi! Bademin “kalsiyum” zenginliğini de bir kenara not edin ve osteoporoz/kemik erimesi problemi olan bir hanım ya da kas geliştirmeye hevesli bir genç iseniz beslenme planınıza bademi de eklemeyi lütfen ihmal etmeyin.
OKUR SORUSU
GÖZ DOSTU BESİNLER NELER
BİLELİM ki sağlıklı ve akılcı bir beslenme planı, yaşlanmaya bağlı göz sorunlarını önlemede de işe yarayabilir. Özellikle “sarı nokta hastalığı”yla mücadelede sofranızdaki besinler adeta “vitamin, mineral ve antioksidan desteği” görevini de üstlenebilir. Mesela mı? Yumurta sarısı, ıspanak, turuncu dolmalık biber, süt mısır, şalgam, kıvırcık lahana, bal kabağı, Trabzon hurması ilk akla gelenler. Bunların her biri muazzam birer “göz takviyesi” gibidir. Zira bu besinlerin her biri tıka basa “lütein, beta karoten, koenzim Q10, alfa lipoik asit, C ve E vitamini, magnezyum ve çinko deposu” gibidir.
KISA BİLGİ
BELİNİZ KALINSA TEMPOLU YÜRÜYÜN
BEL kalınlığı hipertansiyondan diyabete, Alzheimer’dan damar sertliğine kadar değişebilen pek çok yaşlılık sorununun hazırlayıcısı ve tetikçisidir. En önemli nedenlerinden biri ise insülin direnci meselesidir. İnsülin direnciyle mücadele etmenin en etkili yolu da her gün ısrarla tekrarlayacağımız tempolu yürüyüşlerdir. Eğer ortopedik bir sorunumuz, kalp, tansiyon, şeker gibi ciddi bir problemimiz yoksa aşağıdaki yürüyüş planı hepimizin işine yarayabilir. Tavsiyem bu plana günde 2-3 kez 20-30 tekrarlı çömelme egzersizini de eklemenizdir. İşte o plan:
5 DAKİKA: Dakikada 80-90 adım
5 DAKİKA: Dakikada 90-100 adım
20 DAKİKA: Dakikada 100-120 adım
10 DAKİKA: Dakikada 120-140 adım
10 DAKİKA: Dakikada 100-120 adım
5 DAKİKA: Dakikada 90-100 adım
5 DAKİKA: Dakikada 80-90 adım