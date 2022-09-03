Melatoninde de zamanlama ve doz çok önemli

Haberin Devamı

Ama bilelim ki melatonin de pek çok doğal destek gibi rasgele kullanılabilecek bir takviye değil. Onun da farklı ilaçlarla etkileşime girebileceğini lütfen unutmayınız. Özellikle bağışıklık baskılayıcı, kan sulandırıcı, depresyonu iyileştirici, kan şekerini dengeleyici ilaçlar kullanıyorsanız melatonin yutarken çok dikkatli olun. Kanı sulandıran doğal desteklerden panax ginseng, ginkgo biloba, sarımsak ve benzeri destekleri kullanırken dikkatinizi daha da yoğunlaştırın. Melatoninin baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuzluk, bulantı hatta yüksek dozlarda alındığında beklenenin tersine uykusuzluk yapabileceğini unutmayın. Kısacası diğer tüm takviyeler gibi melatonine de “ilaç gibi” bakın ve doğru kullanım için mutlaka bir doktor desteği alın.







ÖNEMLİ

DOZ NE OLMALI



UYKU sorunları için ortalama 1-3 mg melatonin takviyesi yeterli olabiliyor. Bu dozun asla 6 mg’ı geçmemesi gerekiyor. Eğer yutulan bir melatonin tableti kullanıyorsanız uykudan bir iki saat önce veya dil altı bir melatonin desteğini tercih ediyorsanız uykudan 10-30 dakika önce takviyenizi almanız gerekiyor. Tekrar hatırlatalım: Özel amaçlarla 5-10 mg ya da daha fazla melatonin kullanımına yalnızca o konunun uzmanı bir doktor karar verebiliyor.



KESİP SAKLAYIN

MELATONİN HIRSIZLARINDA İLK 10



AŞAĞIDAKİ yanlışlar/hatalar/yanlış bilgiler/kullanım hataları, melatonin üretiminizi azaltıp uykunuzun süre ve kalitesini bozabiliyor.

Haberin Devamı

BİR: Kafein zengini içecekler (çay, kahve, kolalı meşrubatlar, enerji içecekleri)

İKİ: Alkol

ÜÇ: Sigara

DÖRT: Uykudan hemen önce yapılan ağır egzersizler

BEŞ: Aşırı sıcak bir ortam

ALTI: Depresif bir ruh hali

YEDİ: Sık sık yolculuk yaparak saat dilimi değiştirmek

SEKİZ: Bazı hipertansiyon ilaçları (betablokörler)

DOKUZ: Akşamları aşırı ışığa maruz kalmak

ON: Yoğun elektromanyetik alanda bulunmak



HATIRLATMA 1

DÖRTLÜ KARIŞIM NASIL KULLANILMALI



İSTERSENIZ gelin sağlık faydaları saymakla bitmeyen “dörtlü karışım mucizesi”ni yeniden bir hatırlayalım.

Haberin Devamı

1-2 çay kaşığı taze öğütülmüş siyah üzüm çekirdeği, 1 çay kaşığı taze öğütülmüş keten tohumu, 1 çay kaşığı taze öğütülmüş ısırgan otu tohumu ve bir çay kaşığı zerdeçalı bir kâse yoğurda ekleyip karıştırın.

Arzu ediyorsanız üzerine 1-2 çay kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı ekleyin.

Bu karışıma ben “dörtlü karışım” diyorum ve çok güçlü bir antioksidan kombinasyonu olduğunu düşünüyorum.

Karışımı ilk tavsiye edenin de rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın hoca olduğunu hatırlatıyorum.

Dörtlü karışımı arzuya göre haftanın her günü ya da gün aşırı tüketebilirsiniz. Üç aylık kürler yapıp bir aylık aralar da verebilirsiniz.



HATIRLATMA 2

FERRİTİNİ NE ZAMAN ÖLÇTÜRMELİSİNİZ







* Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa

Haberin Devamı

* Saçlarınız cansız ve mat görünüyor, kırılıp dökülüyorsa

* Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa

* Ağzınızın köşelerinde çatlaklar varsa

* Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız

* Unutkan ve dalgınsanız

* Depresyona eğilimliyseniz

* Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa

* Cildiniz soluk ve kuruysa lütfen kan sayımınız ve demir ölçünüze ferritin seviyesi kontrolünü de ekleyiniz. Prensip olarak demiriniz de ferritininiz de 50’den yüksek olsun.



HATIRLATMA 3

KULAK ÇINLATAN 10 SORUN



* Yüksek tansiyon

* Alerjik tepkiler

* Kansızlık

* Kulak kanalının kiri ya da yabancı bir nesneyle tıkanması

* Kulak, burun, boğaz bölgesinin enfeksiyonları

Haberin Devamı

* İlaçlar (Aspirin, antibiyotikler, sakinleştiriciler)

* Damar sertliği

* Travmalar

* Aşırı ve yoğun yüksek sese maruz kalmak

* Kafa içi kitleler



HATIRLATMA 4

CİLDİNİZİN DOSTLARI



* Avokado

* Bezelye, karnabahar, lahana

* Koyu yeşil yapraklı tüm sebzeler (marul, maydanoz, tere, pırasa, yeşil soğan, pazı)

* Ceviz, böğürtlen

* Soğan

* Zeytin ve zeytinyağı

* Tavuk göğsü

* Balık (somon, kalkan, kılıç, dilbalığı, sardalye)

* Karides, ıstakoz, midye gibi deniz ürünleri

* Az yağlı yoğurt

* Patlıcan, kabak, soya filizi

* Domates, domates suyu, kurutulmuş domates

* Greyfurt, tatlı kavun, erik, kivi.



HATIRLATMA 5

CİLDİNİZİN DÜŞMANLARI



* Alkollü içecekler

* Tuzlanmış her türlü kırmızı et

Haberin Devamı

* Salam, sosis, sucuk gibi mandıra ürünleri

* Şekerleme, reçel, kek, çikolata, kurabiyeler ve hamur işi, mayonez, patlamış mısır (yağlı), mısır nişastası, mısır ekmeği

* Patates

* Puding

* Tereyağı

* Krem peynir

* Un

* Sert peynirler

* Şerbet