Magnezyum pazarda, manavda markette de var

Haberin Devamı

Oysa eğer sağlıklı beslenen biriyseniz magnezyum takviyesine pek ihtiyaç duymazsınız. Ama bunun için hangi besinler magnezyum zengini öğrenmek ve bir kenara not etmek zahmetine katlanmanız lazım. Kısacası aslında markette, manavda ve köşe başındaki bakkalda bile magnezyum deposu besinler var. Yeterki siz onlardan faydalanmayı bilin. Peki, o besinler hangileri diyorsanız aşağıdaki/yandaki tabloyu kesip saklamayı da ihmal etmeyin.

KESİP SAKLAYIN

MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİNLER

ISPANAK: 1 su bardağı 157 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 40’ı)

PAZI: 1 su bardağı 154 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 38’i)

AVOKADO: 1 orta büyüklükte 58 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın %15’i)

İNCİR: 1 orta büyüklükte 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 13’ü)

Haberin Devamı

SİYAH FASULYE: 1/2 su bardağı 60 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 15’i)

BİTTER ÇİKOLATA: 1 kare 95 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 24’ü)

MUZ: 1 orta büyüklükte 32 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 8’i)

YOĞURT YA DA KEFİR: 1 su bardağı 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın %13’ü)

BADEM: 30 gramı 8 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 20’si)

KABAK ÇEKİRDEĞİ: 1/8 su bardağı 92 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 23’ü)

BİR ÖNERİ

BEŞLİ KARIŞIM NASIL KULLANILMALI

Beşli karışım ya da sizin deyişinizle “mucize doğal sağlık çözümü” bu köşenin okuyucularının aslında çok iyi bildikleri bir sağlık desteği. İçindeki keten tohumu sayesinde omega-3, zerdeçal sayesinde kurkumin ve türmeron, üzüm çekirdeği sayesinde resveratrol ve proantosiyanidin, tarçın sayesinde de muazzam bir sinnamaldehit deposu. “Peki bu karışımdan nasıl faydalanacağız hocam?” diyorsanız eğer lütfen bir sonraki kutuya geçiniz.

Haberin Devamı

BİR TARİF

BEŞLİ KARIŞIM NASIL HAZIRLANACAK

1-2 çay kaşığı taze öğütülmüş siyah üzüm çekirdeği, 1 çay kaşığı taze öğütülmüş keten tohumu, 1 çay kaşığı taze öğütülmüş ısırgan otu tohumu, bir çay kaşığı zerdeçal -çay kaşığının ucu kadar karabiber- ve bir çay kaşığı taze çekilmiş toz tarçını bir kâse yoğurda ekleyip karıştırın.

Arzu ediyorsanız üzerine 1-2 çay kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı ekleyin.

Bu karışıma ben “beşli karışım” diyorum ve çok güçlü bir antioksidan, antiinflamatuvar ve antiglikasyon kombinasyonu olduğunu düşünüyorum.

Karışımı ilk tavsiye edenin de rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın hoca olduğunu hatırlatıyorum.

OKUR SORUSU

DEMİR VE FERRİTİNİMİZE NE ZAMAN BAKTIRALIM

Haberin Devamı

- Tırnaklarınız düzleşip çukurlaşıyor, kolay kırılıyorsa

- Saçlarınız cansız ve mat görünüyor. Kırılıp, dökülüyorsa

- Dilinizin üstündeki pütürler yok olmuş ve hassaslaşmışsa

- Ağzınızın köşelerinde çatlaklar varsa

- Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız

- Unutkan ve dalgınsanız

- Depresyona eğilimliyseniz

- Çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa

- Cildiniz soluk ve kuruysa...

HATIRLATMA

TİROİD TEMBELLİĞİNİN 20 İŞARETİ

İLK 10

1- Yorgunluk hissi.

2- Kilo alma, kilo vermede zorlanma.

3- Ciltte kuruluk.

4- Saç dökülmesi, kuru ve kırık saçlar.

5- Kabızlık.

6- Uyku hali, eğilimi.

7- Tırnaklarda kolay kırılma.

8- Kas ağrıları.

9- Cinsel istekte azalma.

10- Çocuk sahibi olamama, sık düşük yapma.

Haberin Devamı

İKİNCİ 10

1- Yüzde, ayaklarda şişme.

2- Boğuk ses.

3- Kolay üşüme.

4- Nabız sayısında azalma.

5- Çocuklarda gelişme geriliği sorunu.

6- Depresyon eğilimi.

7- Terlemede azalma.

8- Konuşmada yavaşlama.

9- Bellekte zayıflama.

10- Kolesterol seviyelerinde yükselme.