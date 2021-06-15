Türkbükü’nün No 81’i

Kamp yapmayı denemediyseniz mutlaka bir kamp planı yapın. Düşündüğünüz kadar konforsuz olmayacak göreceksiniz...
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Madem yaz geldi, tatil beldelerinde lahmacun sezonu açıldı. Bugün en sevdiğimiz lahmacuncudan sipariş verelim...
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İstanbul’da fotoğraf turuna çıkın. Cep telefonunuzla bile şahane fotoğraflar çekebilirsiniz...
Sen hiç Datça bademi yedin mi...
“Bizim domatesler ne ki, sen İtalya’dakini gör”, DEME.
Sen Karacasöğüt Köyü’nün domatesini tattın mı?
Biz kendi ülkemizin hazinelerini görmüyoruz...
Söz konusu ‘biz’ olunca kötü!
Başka ülkede tadılan lezzetler olunca ‘aaaa müthiş!’
Hayır efendim...
Yolu aşktan geçen, arkadaş ihanetiyle karşılaşan, kısaca hayatının bir döneminde de olsa haksızlığa uğrayan herkes, Özdemir Asaf’a ait olduğu iddia edilen bu sözü işitmiştir.
İddia edilen diyorum, çünkü tıpkı Cemal Süreyya, Can Yücel gibi Özdemir Asaf’a ait olduğu söylenen ama onun olmayan çok şiir var piyasada.
Zaten bu konuyu da anlamış değilim. Bazı sözler çok içimize siniyor ama kısa süre sonra usta şairlerimize ait olmadığını öğreniyoruz.
Aramızda gizli Cemal’ler, Can’lar, Özdemir’ler var...
Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.
Neyse konumuza dönelim...
Pandemi ile başlayan Podcast fırtınası devam ediyor. Dijital platformlardaki Podcast arşivi çok arttı. Bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Normal sütü bir kenara bırakıp badem ya da Hindistan cevizi sütü kullanın. Üstelik süt ile yapılan her yemeğe çok iyi uyum sağlıyor.
Ankara’da Çiçek Festivali başladı. Bugün ikinci günü. Kentpark AVM’nin açık otoparkındaki festivale gidin.
Aydınlılar bugün çok eğlenecek. ‘Miracle Beach Club’da Heijan & Muti, Uzi gibi rap’çiler konser verecek. Başlangıç saati 18.00.
Öğlen boş vaktiniz varsa Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesine 1 saatinizi ayırın. Biletler Biletix’te.
Enginarı süslemek sizin elinizde. Üzerine deniz ürünleri koyup yemeyi deneyebilirsiniz mesela.
Büyük laflar etme...
Bu iki yapılmaması gerekeni yapan bir isim var:
Hazer Amani.
Bir röportajda eski eşi Sıla’yı sordular Hazer’e...
O da, “Sıla ile fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var” dedi. Üstelik daha yeni, yani 2-3 gün önce söyledi bu sözleri. Ben de dün instagram hesabını biraz kurcaladım Amani’nin. Ne yapmış biliyor musunuz?
Silmiş fotoğrafları.
E hani yaşanmışlıklar vardı? Hani fotoğraflar silinmezdi?
İstanbul Modern’de ‘yağlıboya tekniği atölyesi’ var bugün. Çevrimiçi etkinliğe katılın.
Zamanın ötesinde sanat eserlerini seviyorsanız ajandanıza 15 Haziran’ı not edin. Çağdaş sanatçı Lara Kamhi ‘Dijital Sanat Festivali’nin başlangıç sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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Fiyatını bilmiyorum ama Epson’un bu yeni projeksiyonu harikalar yaratıyor. Bir araştırın, bütçenize uygunsa Euro 2020’yi dev ekran izleyin.
Cuma akşamı milli maç keyfi Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de yaşanacak. Şimdiden yer ayırtmak lazım.
Bugünün detoks çayı tarifi: ‘Papatya, gül, zencefil ve tarçın’. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ödem atmanızı sağlayacak.
Bugün online bir ödül töreni var. ‘Sosyal medya ödül töreni’ Marketing Türkiye internet sitesinde canlı yayınlanacak.
Eğer kripto para ile ilgileniyorsanız geç olmadan kendinize bir ‘soğuk cüzdan’ alın. Detaylar internette var.
Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ oyunu için biletleri aldınız mı? Yok satıyor yok. Kaçırmayın derim.
Saat 21.00’de TRT 2’yi açarsanız pişman olmazsınız. Kömür (The Charcoal) adlı film gösterilecek
◊ Bu Erkan Petekkaya hayatını düzene soktu.
◊ Adamın son dizisindeki performansı da iyi.
◊ Sesi de güzelmiş fena türkü söylemiyor.
◊ Aile hayatı desen o da iyi gidiyor.
◊ Tam çok üstüne gittik diyordum ki...
Yine yaptı yapacağını.
TV8’de bir ödül gecesi düzenlendi.
Bebek, Kireçburnu ya da Salacak sahile gidip 45 dakika yürüyün. Sonrasında yeni açılan kahvecilerde keyif yapmak serbest.
Melisa, çarkıfelek otu, tarçın, karabiber ve kakule. Buyurun size özel bir ‘detoks çayı’ tarifi.
Zorlu PSM açık havada stand-up gösterisi var. ‘Tuz Biber’ adlı gösteri için saat 18.00’de PSM’de olun.
Alaçatı’da 5’inci senesinde olan ‘Limon Köyiçi’ bu sezona damga vuracak gibi. Alaçatı ziyaretçileri programlarına eklesinler.
Folie Restaurant&Sea alışılmış ‘beach’ konseptini değiştirmek için sezona başladı. Bodrum Mett Hotel içindeki mekanda sabahtan günbatımına kadar vakit geçirebiliyorsunuz.
Hocapaşa Mevlevileri’nin
Sokak lezzeti sevenlerden misiniz? O halde Beşiktaş’taki ‘Strassen Gang’dan sipariş verin.
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Ankaralılar ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde seçkin filmleri seyredebilir.
Bugün evcil dostunuza bir sürpriz yapın. Ona ufak oyuncaklar alın ve mutluluğunu seyredin.
Evinizde tart yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız ‘USLA’da ‘Eğlenceli Lezzetler’ eğitimi var. Tart yapmayı öğretecekler.
Adalara gitmenin tam havası. Burgazada ya da Heybeliada’da bir gece kalmak için plan yapsanıza.
BÜMED Akademi ‘İyi Olma Hali Bilgeliği’ eğitimi veriyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitim için biletler ‘mobilet.com’da.
Zorlu PSM’nin açık hava amfisinde ücretsiz bir konser var bugün. Kürşad Deniz Quartet feat. Sibel Köse konserini izlemeye gidebilirsiniz.
Bu öne çekiş, bu olağanüstü kabine kararı bana ister istemez ‘acaba’ dedirtti...
Diyorum ki
ACABA...
∆ 21.00’de kapanma kararı verilen mekanlarla ilgili yeni bir saat düzenlemesi mi gelecek?
∆ Tam da Euro 2020’den bir gün önce yapılacak kabine toplantı-sından sonra, milli takımımızın maçlarını topluca seyredebilecek miyiz?
∆ Acaba müzisyenler için bir acil eylem planı mı
Bugün ‘Dünya Çevre Günü’. Evimizi yeşilliklerle süsleyelim mi?
***
Kanton mutfağı restoranı Hakkasan, Bodrum’a geliyor. 15 Haziran’daki açılış öncesi rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı...
Tatile gideceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Çözüm Caresse Bodrum’dan geldi. Le Petit 100 markası ile artık otelde çocuklar için kafe, mağaza, oyun alanı ve bahçe gibi alternatifler var...
Sokağa çıkma yasağı başladı ama eğlence sürdü.
Gecenin sonunda polisler geldi ve ceza kesip ekibi dağıttı.
Peki gecenin manşeti ne oldu?
İrem Derici’nin “cezamız neyse öderiz abi” sözleri...
Peki gecenin eleştirileri nasıl oldu?
◊ Size yazıklar olsun!
Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!
Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?
Oldular. Toplantılara katıldılar.
Bakanlığa üye listelerini verdiler.
Fikirlerini söylediler.
AMA...
Bugün yürüyüş sonrası kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Mekan tercihi size kalmış. Uzun zamandan sonra çok iyi gelecektir.
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Salt Online YouTube kanalında ‘Anlatı Düğümleme’ atölyesi var. Olaylar ve odak noktası arasındaki etkileşimi anlatacaklar.
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Hazır Atiye’nin üçüncü sezonu yaklaşmışken son sezonu tekrar izleyebilirsiniz bugün.
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Haziran geometrik formdaki çantaların satışa çıkma ayı oldu. Tasarımcı Mine İnce’nin ‘Geomi’ koleksiyonuna göz atın.
Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.
Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.
“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.
Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.
Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.
‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.
Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.
Ama kim karıştırdı derseniz bilmiyorum.
Ortalık daha da karışacak.
Ama kimler dahil olacak derseniz inanın hiçbir fikrim yok.
Olaylar nasıl son bulacak, intikam alınacak mı diye sorarsanız...
En sürprizli dizinin son sezonunu bekler gibi bekliyorum.
Olay şu...
Demet Akalın ile Alişan’ın televizyon programı yeni sezonda olmayacak, yerine Seda Sayan olacakmış.
Televizyonculuk dünyasında
Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
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Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
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Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...
Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...
Türkbükü’nün No 81’i
Bodrum Türkbükü değişti, artık eski Türkbükü yok, diyorlardı...
Eğlenme adabını bilen gençler geliyor artık, diyorlardı...
Eğlenene dik dik bakan, yalnız olanı rahatsız eden tiplerden arındırıldı, diyorlardı...
Doğruymuş.
Değişmiş Türkbükü. Güzelleşmiş.
Gençlik enerjisi gelmiş...
Türkbükü’ndeki adresim No:81 Otel ve onun Daze adındaki restoranı oldu.
Bulunduğu konum itibarıyla rekabetin tam ortasında No:81.
Hemen yanında Maça Kızı var.
Ama onlar müşteri kalitesi ve menü fiyatlarıyla dengeyi sağlayıp müşterileri kendilerine çekmeyi başarmış. Bunun nedeni genç yöneticiler...
Otelin sahibi Pamir Karakaya, genç...
Yiyecek içecek müdürü Yağız Göksu, genç...
Genel müdürü, genç...
Kadronun yaş ortalaması 27-28...
Onların enerjileri Daze’in menüsüne yansımış, plajın düzenini değiştirmiş, oteli bir yaşam alanına dönüştürmüş.
Eskiden çok aktif kullanılmayan otelin ön bahçesini yeşilliklerle dolu güneşlenme alanına ve suşi bara çevirmişler. ‘İki adım sonrası deniz olsun ama öncesinde de biraz kafa dinlemek istiyorum’ diyenler için yeni bir alan yani.
Müzik konusuna gelince...
Bodrum’daki tek elektronik müzik mekanı şu anda. Öyle elektronik müzik deyince ürkmeyin. Soft elektronik müzik diyelim.
Nişantaşı’nın ‘cool’ mekanı da Türkbükü’nde
Abdi İpekçi Caddesi’ndeki Gizia Brasserie artık Türkbükü’nde. Gündüzleri beach olarak hizmet veriyor Gizia. Üstelik sadece 40 kişilik özel bir plajı var. Akşamları ise yemek servisi başlıyor.
Şöyle bir mekan hayal edin:
Hafif ve tatlı rüzgarlı Bodrum akşamı, denizin hemen dibinde dostlarla oturduğunuz bir masa ve pizzasından, makarnasına usta ellerden çıkan yemekler...
İşte öyle bir yer olmuş Türkbükü Gizia...
Bodrum’da lahmacun işi karıştı
Geçen hafta yazdığım Paper Moon’da lahmacun mevzusu büyüdü.
“İtalyanmış, yakışmazmış boşversene. Bal gibi de satılır” diyen de var...
Ve, “Haklısın... Böyle bir restoranda lahmacun satılmamalı” diyenl de...
Ertuğrul Özkök de hafta sonu köşesinde bu konuya değindi. Değinirken safını da seçti. Özkök, ‘Paper Moon’da lahmacun satılır’ diyenler arasına katıldı.
Hatta bir bilgi daha verdi köşesinde Özkök, lahmacun Paper Moon’un Milano şubesinde de varmış.
Adı da ‘İstanbul Pizza’ymış’...
Baktım İstanbul Pizza’nın malzemelerine. Mozzarella ve stracchino peynirleriyle yapılıyormuş, üstünde bir de antep fıstığı varmış.
E iyi ama bu lahmacun değil ki...
Besbelli İtalyan şef kendi yorumunu katmış bu işe.
Yorumlama işine hiç karşı değilim. Sık sık şefler tarafından yapılan bir hamle bu.
Hafta sonu bu konu üzerinde bol bol düşünmeme rağmen...
Bodrum’daki her gördüğüm kişiye ‘siz ne düşünüyorsunuz’ diye sormama rağmen...
Avrupa’daki benzer restoranların menülerini karıştırmama rağmen...
Günün sonunda yine aynı fikirdeyim. Paper Moon gibi bir yerde lahmacun satılmamalı.
Teknede soyunmak normal mi?
Sinan Çetin’in teknede çekilen fotoğraflarını gördüm.
Mayosunu teknenin ortasında değiştirmiş Çetin. E tabii magazinci arkadaşlar hemen yakalamışlar o anları ve fotoğraflarını çekmişler.
Ama zaten teknede 3-5 kişiler... Adam hızlıca mayosunu değiştiriyor.
Kimse bakmıyor hatta belki fark etmiyor bile kimse.
O yüzden bilemedim... Nerede değiştirecekti üstünü?
Bu kadar da özele girmek doğru mu? Değil gibi sanki...
Eski eş ile tatil
Nur Fettahoğlu ve Levent Veziroğlu kısa süre önce boşanmıştı.
Tatilde görüntülenmişler.
Üstelik aynı evde falan kalıyorlar. Belli ki birlikte planlanıp gidilen bir tatil.
Çok zor bir şey yaptıkları... İki eski eşin bunu yapması için...
◊ Uzun zaman önce aşklarının sönmüş olması...
◊ Kıskançlık denen olaya çok uzak olmaları...
◊ Birbirlerine müthiş saygı duymaları lazım...
Başka bir aşama yani.
Deneyen çift sayısı çok az, sürdürebilen çok çok daha az...
Bir sorum var
Haberler şöyleydi: “Özge Ulusoy yaptırdığı estetik operasyon ile sosyal medyanın diline düştü. Bazı kullanıcılar Ulusoy’u, Ciciş kardeşler, Yonca Evcimik ve Ceylan’a benzetti.”
Sorum şu:
Bu benzetmeleri yapan sosyal medya kullanıcılarının amacı hakaret etmek, küçümsemek, alay etmek...
Çünkü şu üstte yazdığım kısa cümlenin içinde 5 kadına birden hakaret var...
Özge’yi birine benzetmem lazım derken hem Özge’ye hem benzettiği kişilere hakaret ediyorlar. Ama zerre farkında değiller. Ahh ahh...
Bi bitmediniz yahu bi bitmediniz!