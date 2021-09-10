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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Sponsor güzeli ne demek?
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Orkun Ün

Orkun Ün

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Sponsor güzeli ne demek?

10 Eylül 2021

Günümüzde yapılan bazı güzellik yarışmalarına ve ödül törenlerine çok mesafeliyim. Nedeni belki geçmişteki heyecanı hissetmiyor olmam.

Bilen bilir, eskiden Eurovision için ekran karşısına çivilenirdik, halter kaldıran bir sporcumuz varsa televizyon karşısında hop oturup hop kalkardık, güzellik yarışması için evde aile arasında kim kazanacak iddiasına tutuşurduk.

Hangisi kaldı elimizde?

Çok azı... Neyse, geçen akşam en köklü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey yapıldı. Koreografi, tören kuralları, jüri seçimi falan hepsine tamamım.

Ama ufak detaylara takıldım. Mesela, 4 güzel açıklandı yarışma sonucunda. İlk üç ve bir de sponsor güzeli.

Neden sponsor güzeli olur ki bir yarışmada? Nerede temsil edecek ülkemizi o kızcağız?

Zaten adını duyan kız da şaşkınlıkla öne attı kendini, tacını takıp “ee ne olacak şimdi” diye bekledi.

Bir de; ödül törenindeki ‘taç devri’ esnasında geçen senenin birincisi Simay Rasimoğlu geldi sahneye.

Öyle bir kıyafet giymişti ki... Gözlerim kanadı. Genç kız yaş alınca giymesi gereken bir kıyafetle çıktı sahneye. Keşke biri el atsa şu durumlara da seyir zevkinin üst düzey olması gereken yarışmalarda ağzımızın tadı kaçmasa.

Millet isyanda, onlar perküsyonda

Üsküdar’da bir parkta taksiciler ritim ve perküsyon atölyesine katıldılar. Enstrümanların başına geçip hünerlerini sergilediler. Arkalarında koca bir pankart vardı:

İstanbul Taksicileri Ritim ve Perküsyon Atölyesi’.

Yani şu mesajlar verilmek istenmiş olabilir...

◊ Taksicilerimizi eğitiyoruz...

◊ İstanbul’da taksi sorununu çözüyoruz...

◊ Güvenle taksiye binebilirsiniz...

Fakat o anlarda birkaç yüz metre ileride insanlar perişan, elleri havada taksi beklemekten, taksicilere nereye gideceklerini açıklayıp onay almaya çalışmaktan heba olmuşlar.

Taksi bulamıyorlar yani. Nerede taksici arkadaşlarımız?

Perküsyon atölyesinde.

Şimdi gel de gülme, gel de ‘eyyy benim güzel ülkemin güzel insanları’ diye başlayan cümleler kurma.

Biz haftalardır kendimizi çok yanlış anlatmışız. Biz eğitim verin, sorunu çözmek için adım atın derken böyle bir eğitimden bahsetmemiştik.

Sponsor güzeli ne demek

Bu iş çok su kaldırır

Biz şu ayrılık gerekçelerine alışkınız...

◊ Yürümedi...

◊ Anlaşamadık...

◊ İş tempomuz aşk hayatımızın önüne geçti...

◊ Saygı çerçevesinde ayrıldık...

Bu cümleye ise hiç alışkın değiliz...

◊ Neden ayrıldığımızı söylemem.

İlayda Alişan ve Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü yaz aşkı yaşadılar. İlişki bitti ve şimdi ilginç bir durum yaşanıyor iki isim arasında.

İlayda; “İlişkimizin neden bittiğini söylemem” diyor.

Aslında anlayana çok şey söylüyor.

Bence bir kadın böyle diyorsa...

◊ Eski sevgiliye ayağını denk al mesajı veriyordur...

◊ “Sen nasıl bir adam çıktın, pes” demek istiyordur...

◊ “İlişkimizin neden bittiğini söylersem ben değil sen rezil olursun” diyordur...

◊ Yaşananlar kısa da olsa, saygısından susuyordur....

Sponsor güzeli ne demek

Evlilik sonrası iş ortaklığı

Selin Ciğerci ve eşinin boşanmasında değilim. Kaldı ki Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra’yı çok sevdiğini ama yorulduğunu da biliyorum. ‘Acaba mı’ ile geçen son birkaç ayın ardından “benden bu kadar” dedi Selin Ciğerci.

Aldatılmanın bir kanıtı yok ama şüphesi var. Daha ne olsun...

Peki mal varlıkları ne olacak?

Nasıl bölüşülecek?

Bodrum’daki iki evin bölüşüleceğini ve Selin Ciğerci’nin kozmetik şirketindeki ortaklıklarının devam edeceğini biliyorum.

Ev bölüşülebilir, çok normal ama şirket ortaklığı devam eder mi?

Etmemeli.

Kim ister...

◊ Eski eşi ile aynı ofiste çalışmayı?

Kim düşünmez...

◊ Sabahları geç kaldığında “nerede bu” diye?

Kim merak etmez...

◊ İşten erken çıkarsa “nereye gidiyor” diye?

O yüzden zordur evlilik sonrası aynı ortamda olmak. En fazla 3-5 ay sabredilir sonrası kaos, sonrası ego çatışmaları, sonrası kıskandırma manevraları falan...

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Tilbe aşı olmadı PCR testi yaptırdı

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Eylül 2021
Ne diyordu Yıldız Tilbe hatırlayalım...

“PCR da olmayacağım, aşı da olmayacağım. Ne yani çalışmam yasaklanacak mı?”
“Kendi konserime giderken PCR mı olacağım, olmam!”
Beylik cümleler kuruyordu.
Tabii hemen aşı karşıtları sahip çıktı Yıldız Tilbe’ye.
Omuzlara alındı ünlü şarkıcı.
Bir ara ben bile inandım.
Kararlı Yıldız Tilbe, ne aşı olacak ne PCR dedim.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

8 Eylül 2021
Göztepe Özgürlük Parkı sahnesi bugün 21.15’te Melike Şahin’i ağırlıyor. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki konser akşam için güzel bir seçenek.

Motokrosun formulası olarak kabul edilen ‘MXGP of Turkey’ bugün başlıyor. Afyon’daki yarış çok keyifli olacak, takip edin.
***
Artweeks@Akaretler kapılarını açıyor. Sanat buluşması 19 Eylül’e kadar devam edecek.
***
Mahalle kafelerini ihmal etmeyin. Kadıköy, Nişantaşı, Üsküdar ve Beşiktaş sokaklarındaki kafelerde sohbet masasına oturun bugün.
***
‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu bu filmi Pera Sineması’nda izleyebilirsiniz.

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Can mı Michele mi?

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Eylül 2021
Can Yaman...

Roma’ya gidiyor, karşısında binler...

Napoli’ye gidiyor, etrafında imza almak isteyen hayranlar...

Milano desen, sokaklarında yürüyemiyor...

Michele Morrone...

Roma’da pek fazla umursanmıyor...

Napoli’de “amaan zaten bizim çocuk” deniyor...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Eylül 2021
Pazartesi akşamları kafa dağıtmak önemlidir. E o zaman haydi Zorlu PSM’de 20.00’de başlayacak ‘Afterwork Party’ye katılın.

Sonbahar yorgunluğuna kapılmayın. Güne egzersizle başlayın. Her gün yarım saat ayırmanız yeterli.

Le Meridien Bodrum içinde bulunan Vitalica Wellness’ta yoga kampı var. Eylülün son haftasındaki kamp için şimdiden yer ayırtmanız gerekebilir.

Bodrum Caz Festivali kapsamında Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars müzik şöleni yaşatacak. Bu hafta planınız yoksa çarşamba günü Bodrum Radisson Collection içindeki etkinliği kaçırmayın.

Swissotel Sultan Park’ta açık hava sineması açıldı. Saat 21.00’de ‘Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2’ filmi var.

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Günümüzde fenomenlik = Kolay para

Orkun Ün

Orkun Ün

5 Eylül 2021
İzinsiz çekiliş yaparak para kazanan sosyal medya fenomenleri bugünlerde ifadeye çağırılıyor.

Ama olan bitenden o kadar habersizler ki, emniyet çıkışında kendilerine sorulan sorulara,
◊ Bir şey yok ki öylesine geldik...
◊ Belge istediler gösterdik...
◊ Yasa dışı bir şey yok, aynen devam...
Gibi açıklamalar yaptılar.
Oysa işin aslı hiç öyle değil.
Yıllardır vergi ödemeden büyük paralar kazandı bu isimler...

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Açılış 10 TL, kısa mesafe 20 TL olsun kilometre başına yüzde 30 zam yapılsın

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Eylül 2021
Hafta içi yazdığım ‘taksilerden korunma rehberi’ yazısının girişinde oda başkanı Eyüp Aksu hakkındaki “kendi taksisinin plakasına işlem yapıldı” iddiasından bahsetmiştim. Ertesi gün telefonum çaldı. İddiayla ilgili belgeleri yolladı Eyüp Bey. Sonrasında da kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. İstanbul ve taksi sorunuyla ilgili sorularımı sordum.

◊ Kendi plakanıza işlem yapıldığı iddiası doğru mu?
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi havalimanında çalışan taksilerin ruhsatını askıya aldı. Benim kendi taksim de havalimanında çalışıyor. Diğer araçların durumunu bilmiyorum, incelemesi devam ediyor ama ben Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü’nden hızlı bir inceleme rica ettim. Sonuç geldi. İddialar asılsız kendi adıma kayıtlı olan takside her şey usulüne uygundur.

◊ İstanbul’da bir taksi sorunu var. Durmuyorlar, gideceğimiz yeri beğenmiyorlar, bize karşı öfkeliler...
- Yok yok yok... Bakın ‘duyumlarımıza göre’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilileri bazı gruplara taksi plakası verme vaadinde bulunmuş. Bu yüzden çabalıyorlar. Oysa İstanbul’da taksi sayısının artışına gerek yok.

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Eylül başkadır

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Eylül 2021
Eylül çok başkadır. Ne haziranda vardır onun büyüsü, ne mart ayında.

Eylül çok anlamlıdır.

Ne aralık karşılar onun hissettirdiklerini, ne ocak.

O yüzden bu ayın tadını çıkarmak gerek.

Eylülün ilk haftasında...

* Yaz ayının bir muhasebesini yaparak geçirin günleri. Elbet hatalar olmuştur. Çizin üstünü, önünüze bakın.

* İlk haftanın şarkısı “Gripin-Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım” olsun.

Şarkının sözlerinde, “vuralım hayatın gelişine belki biraz da dans etmek lazım” diyor.

Ne iyi diyor. Haydi!

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Efendilik mumla aranır oldu

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Eylül 2021
.

*Nerede sağa sola küfür eden var...
*Nerede suratsız gençler var...
* Nerede kaliteden yoksun garip tipler var...
İşte onların olduğu yerde mutlaka güzel, ünlü, genç kızlar var.
Neden?
Şimdi işinde gücünde olan, eğlenmesini, oturmasını, kalkmasını bilen gençler üzgün.
Birbirlerine şunu soruyorlar, “Bizim suçumuz ne?”

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Eylül 2021
İster evde yapın, ister restorana gidin ama denizden taze çıkan balıkları bu hafta kaçırmayın.


“Seç kendine göre bi dert, aşk-meşk” mottosuyla yola çıktılar. Metehan Temel ve Uğur Çıraklı’nın Bul Bi Dert adlı grubunu müzik listelerinize ekleyin.
***
Kapadokya’ya bir tatil planlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Argos in Cappadocia’da “Argos Akustik Geceleri” konserleri başlayacak.
***
Bodrum’un Haremtan Koyu’nda Isola Manzara Gardens açıldı. İtalyan mutfağı tutkunlarına duyurulur!
***

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Eylül 2021
Balık mevsimi geldi çattı. Denizden ilk çıkan palamut oldu. En yakın balık pazarına gidelim.

Boğaz’ın yeni mekanlarından olan Mavra Arnavutköy “her yemek mevsiminde güzel” mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kurduğu ‘watchwithlove’ markası tüm sosyetenin dilinde. Hasan Keydal adlı girişimci bulunması zor saatleri bile müşterileri için temin etmeyi başarıyor. Takibe alın derim.

Çok Da Fifi’ adlı stand-up gösterisi bugün Zorlu PSM Açıkhava’da olacak. Saat 20.00’deki etkinliğe bilet alabilirsiniz.

Sinema ve tiyatro dolu günler yaşatıyor Küçükçiftlik Park. Bugün tiyatro günü. ‘Westend Batının Sonu’ oyunu için gişelerden de bilet alabilirsiniz.

28. İstanbul Caz Festivali başladı. Genç cazcıların da yer alacağı festival 24 Eylül’e kadar devam edecek.

Cupcake’ yapmayı öğrenmek için eğitim alabilirsiniz. Sabah saatlerinde başlayacak workshop ‘USLA’ da. Biletleri Biletix’te.

Haliç’e gidip kürek kulüplerinden birini ziyaret edin. Belki yeni bir hobi edinip kürek dersleri alırsınız.

 

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

31 Ağustos 2021
DJ var, yemek menüsü çok geniş, üstelik Boğaz’ın tam göbeğindesiniz. Yüzen Meyhane bu hafta sonu itibarıyla tekrar denizlere açılıyor. Deniz âşıklarına duyurulur...

Bileklik tutkunu erkekler; Altınbaş yeni erkek bileklik koleksiyonunu müşterilerine sundu. Kollarınızı şenlendirmenin vakti geldi. Haydi alışverişe!

İş çıkışlarında Zorlu PSM’nin amfisinde arkadaşlarınızla buluşun. Saat 20:00’de After Work Party başlayacak.

Küçükçiftlik Park Bahçe Sineması’nda akşamın filmi “Rocketman”. Şöyle serin serin film izlemeyelim mi?

Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu yapabilirsiniz. Biletix’ten biletinizi alıp yakın futbol tarihimizi keşfedin.

Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne bugün Cem Belevi’nin. 21:00’deki konseri tatildekiler kaçırmasın.

Bitişlerin ve yeni başlangıçların ayı eylül geliyor. Karar almak, kendinizi yenilemek için bir plan yapın.

Sürekli kendinden bahseden, olumsuz konuşan, siz konuşurken başka şeylerle ilgilenen ve nezaketten nasibini almayan insanlardan ‘uzak durun’ bugün!

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Taksilerden korunma rehberi

Orkun Ün

Orkun Ün

31 Ağustos 2021
İddiaya göre Taksiciler odası başkanı Eyüp Aksu’nun bile kendi taksisine farklı cüret politikası uyguladığı için ceza kesilmiş.

O yüzden İstanbulluların bu dertten kurtulana kadar bir cep rehberine ihtiyacı var.

İşte taksilerden korunmanın rehberi...

i-taksi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sistem bir türlü sınıf atlayamadı. Olsun. Yine de indirin telefonunuza ‘i-taksi’yi ve zor durumlarda kullanın.

Bitaksi:

Yıllardır hizmet veriyor ‘Bitaksi’ ve kendini her geçen gün yeniliyor. Benim önerim, gideceğiniz konumu taksiyi çağırmadan girin ve taksinizin gelmesini bekleyin.

Uber:

Bu işin uzmanı Uber. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz ve size atanan şoförün bilgilerini görerek aracınızı bekliyorsunuz. VİP araçlarla hizmet vermiyor ama sarı taksiler ‘

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Ağustos 2021
Anadolu Ateşi’nde yıllarını geçiren sanat yönetmeni Serhat Turak, artık kendi şovlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini anlatan “Kardeşlik Destanı Müzikali”ni takip edin.

Rotring, kurşun kalem dünyasına konfor getirdi. Kırılmayan uç, eli yormayan kalem gövdesi ve farklı renklerle satışa çıkan ‘Rotring’leri deneyin.
***
Lokman Dağ, Ümraniye-Şerifali’de Dönerci Kadir Usta’yı açtı. Döner yeme konusunda kendinize güveniyorsanız Kadir Usta’ya muhakkak uğrayın.
***
Elektrikli otomobil deyince akla gelen E-Garaj, 30 Ağustos’a özel sessiz konvoy oluşturuyor. 100 elektrikli araçla yapılacak konvoy, saat 11:00’de Maltepe sahilden başlayacak.
***
Saat 18:00’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “Kurtuluşa Adanmış Türküler” etkinliği var. Yakın tarihimizi merak edenler gidebilir.

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İbretlik bir kıskançlık hikayesi

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Ağustos 2021
Durup durup Defne Samyeli’nin geçmişini irdeliyor sunucu Seda Akgül.


◊ Televizyon programlarında konuştu yetmedi, arkadaş ortamında dedikodusunu yaptı durmadı.
Şimdi sıra sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yapmaya geldi.
Defne Samyeli’nin yıllar önce televizyonda yaptığı bir dansın görüntülerini paylaştı Akgül.
Güya küçümsedi, toplum önüne atıp ezmeye çalıştı.
“Dünyanın hangi ülkesinde ‘fetiş’ program yapan kadın saygı görür” dedi. İyi bir eğitim alamamış diyerek de aşağıladı.
Yeter mi, yetmez tabii.

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Bağıran şefin yemeği öyle bir yenir ki!

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Ağustos 2021
Bağıran şefin yemeği yenmez” diye bir açıklama yaptı Ayhan Sicimoğlu, Kelebek’te okudum dün.


E doğal olarak aklıma hemen Şef Mehmet Yalçınkaya geldi.
Eğer Mehmet Şef hayatımıza girmeseydi, mutfağı sesiz sakin bir yer olarak bilecektik.
Kaliteli bir restoranda masamıza gelen yemek ne süreçlerden geçiyor, içeride ne fırtınalar kopuyor hiç farkında olmayacaktık.
Önümüze beğenmediğimiz bir yemek geldiğinde “bu nasıl yemek yahu, olmamış bu” demeye evet ama mutfakta bağıran şefe hayır öyle mi?
Yok ki böyle bir dünya.
Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en yetenekli isimlerinden biri.

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Samuray Özgür

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Ağustos 2021
Uzun zamandır böyle radikal değişim görmemiştim. “Arka Sokaklar”ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın paylaştığı fotoğrafa o yüzden çok tutuldum.

“Yeni imajıyla büyük beğeni aldı” başlığının altını son zamanlarda en iyi dolduran, en çok hakkını veren fotoğraf budur.

Özgür Ozan...

◊ Saçlarını uzatmış...

Samuray topuzu yapmış...

◊ Bağrını açmış...

◊ Bir de uzun mu uzun bir kolye ile tamamlamış stilini...

Bir değişim yapılacaksa böyle yapılmalı.

Yaşın falan hiç önemi yok.

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Cüneyt Usta’yı Coşkun Sabah’laştırmayın

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Ağustos 2021
◊ Tarih bilinci olan gençler Amerikan tıraşı yaptırmaz...

◊ Amerikan küpeleri takmaz...
◊ Amerikan müziklerinin hayranı olmaz...
◊ Tarih bilinci olan genç kendini bilir...
◊ Erkekler kaşlarıyla oynamaz, aldırmaz kaşlarını...
Bu bildiriler Cüneyt Arkın’a ait.
Verdiği röportajda bu cümleleri kurdu usta oyuncu.
O bu sözleri söyledikten sonra “gündeme gelme çalışması” söylentileri dolaştı etrafta. Lütfen, Cüneyt Arkın’ı Coşkun Sabah’laştırmayalım, Özdemir Erdoğan’laştırmayalım. Yapmaz öyle şeyler Cüneyt Abi.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Ağustos 2021
Modayla ilgili olanlar Melisa Erol’u takip etsin. ‘Atelier Zest’ adında bir marka yaratan genç modacının tasarımlarını seveceksiniz.

Festival şehri İstanbul özüne dönüyor. ‘İstanbul Cocktail Festivali’ için geri sayım başladı. Planlarınızı şimdiden yapın.
***
Kafanızı bilgisayardan kaldırmıyorsanız, yanlış yapıyorsunuz. Evden çalışanlar iş yüklerini biraz azaltarak kendilerine mutlaka vakit ayırmalı.
***
Türk Lezzet Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. 42 Maslak’ta yer alan müze vakti olmayan ama Türk lezzetlerini yerinde tatmak isteyenler için çok uygun bir yer.
***
Cenk Yüksel’in yeni kitabı ‘Nefes-Ses-Hareket ve Kutsal Dönüşüm’ listelerde tırmanışa geçti. Hafta sonu okuyabilirsiniz.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Ağustos 2021
Değişik tarz bir mekan arayanlar için Nişantaşı’nda ‘barspor’ adında bir yer açıldı. Spor konseptleriyle, eğlence dünyasına yeni bir soluk getiren mekana uğrayın.

Açın YouTube’u ve ‘kundalini yoga’ yazın. Sabah yoganızı yapıp güne enerjik bir şekilde devam edeceksiniz.

‘Amelie Lens’ bu pazar İstanbul’da olacak. Dünyanın önde gelen kadın tekno müzik efsanelerinden olan ‘Amelie’yi dinlemek için son şanslarınız.

Küçükçiftlik Park’ta bugün bahçe tiyatrosu var. Sahnede Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh olacak ve ‘Bir Baba Hamlet’ oyununu oynayacaklar.

Sokak kafelerini özlediyseniz Cihangir’e gidin bugün. Her cadde gençlerin akın ettiği kafelerle dolu.

ENKA Sanat bugün itibarıyla açık hava etkinliklerine başladı. Konser ve tiyatroların olacağı etkinliklerden birine bilet alın.

Tatil için en uygun haftaya girdik. Sakinlik seviyorsanız, hafif esen rüzgar tam aradığım şey diyorsanız hemen tatil planı yapın.

‘Scrabble’ olur ‘Monopoly’ olur ‘tavla’ olur. Siz seçin ve arkadaşlarınızla keyifli bir rekabete girin.

Maximum Uniq sahnesi bugün Emre Aydın’ı konuk ediyor. Konserin biletleri ‘Biletix’te.

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