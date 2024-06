Sinirim bozuldu

Haberin Devamı

Sanki kendisi oraya başka bir suçtan girmiş gibi!

Zaten Seçil Erzan’da ‘sen nesin’ diye cevap vermiş.

Sonra da birbirlerine girmişler ve revire kaldırılmışlar.

Bu iki ismin aynı koğuşta kalmaması gerekiyor.

Aynı koğuşu geçtim aynı anda hava almaya da çıkartılmamaları gerekiyor artık. Başka koğuş mu yok?

Sinirimi bozdu haber.

Gerçi Bahar Candan gibi birinin yanına kimi verseniz muhtemelen deli edecektir.

Zaten yerinde olmayan

aklı içeride iyice gitmiştir.

Türkiye gündemi oldu

Galatasaray’da başkanlık seçimleri oldu, başkan seçildi. Beşiktaş’ta seçimler başkan seçildi...

Fenerbahçe’de daha seçimler olmadı ama Türkiye gündemi Fenerbahçe’nin başkanlık seçimi’ oldu.

Çok farklı bir takım Fenerbahçe.

Taraflı tarafsız herkes fikir yürütüyor...

Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım’ın atışması devam ediyor ve öyle görülüyor ki seçim gününe kadar dozu artacak.

Ama bence yanlış yolda Aziz Yıldırım.

Böyle konuşmak, Acun Ilıcalı’ya saldırmak ona seçimi kazandırmaz.

Kaldı ki yorulmadık mı gerilimden?

Bıkmadık mı masaya yumruk vurmalardan?

Devir sakin sularda başarılar elde etme devri değil mi artık?

O yüzden bel altı iddiaların yerine yapıcı konuşmalar ve vaatlerinden bahsetmesi gerekiyor Yıldırım’ın.

Yoksa işi çok zor bu saatten sonra.

9 dakika kuralı

Mutlu evliliğin kuralını açıklamışlar.

O kuralın adı ‘9 dakika kuralıymış.’

Eğer tartışmada 9 dakikayı geçerseniz sesler yükseliyor, ipler kopuyor, kapıyı çarpıp çıkma ihtimali artıyormuş.

Pişman olunacak sözler de cabası.

Vallahi 9 dakikayı nereden bulmuşlar bilemem.

Bazıları var ki birinci dakikada kopar o ipler...

O yüzden 9 dakika kuralı yerine...

◊ Birbirini bastırmak için ses yükseltmeme...

◊ Alttan almayı bilme...

◊ Karşındakine saygı duyma...

◊ Birbirine güvenme kurallarını dikkate alalım.

Beşiktaş’tan Yalın geçti

Şaka maka stadyum konserlerini sevmeye başladım ben. Geçtiğimiz gün Yalın’ın Beşiktaş Stadı’ndaki konserine gittim.

Yoktu cidden adım atacak yer, millet nasıl bir özlemle koştuysa, her yer doluydu.

Biletli on binlerce kişiyle o coşkuyu yaşamak bir başkaymış.

O coşkuyu yaşamak kadar böyle bir sahnenin, böyle bir konserin altından kalkmak da önemli.

Devam et sen Yalın böyle konserlere.

Kim tutar seni...

Kendi günü kendi saati

Yazın bazı göstergeleri vardır:

Fedon denize girer, Demet Akalın albüm çıkarır, Adanalılar güneşe ateş eder...

Ve tabii ki “Aşk-ı Memnu” Kanal D’de ekrana gelir.

Bugün başlıyor Aşk-ı Memnu...

Üstelik kendi gününde ve kendi saatinde yayınlanacak.

İlk iki bölüm prime time kuşağında yani ana haber sonrası ekranda olacak.

Sen ne diziymişsin be! Hiç mi geçmez devrin?

Bakalım “Aşk-ı Memnu” dolu bir yaz nasıl geçecek, nasıl mavralar dönecek, nasıl sosyal medya paylaşımları yapılacak?

Haydi yolunuz açık olsun Behlül, Bihter ve Adnan Ziyagil.

Nerede milli şarkımız?

Ne kaldı şunun şurasında Avrupa Şampiyonasına?

Yapsanıza güzel birkaç hareket...

Dillere destan bir marş yaptırmak şart...

Bizi gaza getirecek, bir araya getirecek bir marşa ihtiyaç var...

Bana göre Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı en güzel şey oyuncu Yağmur Tanrısevsin’i Milli Takım elçisi ilan etmek ve çektikleri reklamları sosyal medyada gösterime sokmak oldu...

Yağmur’un gönüllü elçiliği sayesinde kız çocukları, kadınlar ve gençler daha yakın hissedecekler bu heyecana kendilerini.

Yani geçmişte Tarkan’ın ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısıyla sağladığı enerjiyi belki Yağmur’un sempatik hareketleri sağlayacak bu turnuvada...

