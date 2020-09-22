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Orkun Ün

Orkun Ün

Paralı arkadaşlar

22 Eylül 2020

Uzun zamandır görmediğim bir tanıdığımı gördüm hafta sonu.

Kalabalık bir grupla yemekteydi... Önce uzaktan merhabalaştık.
Gecenin sonuna doğru da kısa bir sohbet ettik. “Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Cevap karşısında şoke oldum. Öğrendim ki o arkadaş grubu, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...

950 liraya arkadaşlık

Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;

◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması

◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi

◊ Karşılıklı saygı kurallarına uyması

◊ Ve samimiyet yani gidilen ortamlarda birbirleriyle senli benli konuşmaları ilk etapta aranan şartlar...

Üye olacaklara kalabalık yemekler, partiler, tiyatro, sinema gibi etkinlikler hatta seyahatler vaat ediliyor.

Sisteme dahil olanlar buluştuğu kişileri kendisi gibi siteye üye olmuş bir grup zannediyor, oysa o ekip bu sitelerin paralı çalışanları...

İlk etapta 950 liralık bir üyelik ücreti alan siteye aylık veya yıllık aidat ödenmesi şart.

Pandemi sonrası bu tip sitelere üye olanların sayısında artış olmuş.

Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar da üyelik fiyatlarında oynama yapıp farklı üyelik modelleri bulmuşlar.

Yüksek ücretli bir paket satın alanlar;

◊ Yüksek lisans yaptığı,

◊ Standart üzeri geliri olduğu.

◊ İyi bir şirkette yönetici olduğu iddia edilen kişilerle tanıştırılıyor.

Yapmayın etmeyin...

Bu sitelerin oyunlarına gelmeyin. Hayatımızdaki boşluklardan yararlanmaya çalışan fırsatçılara asla şans tanımamalıyız.

Zaten sattıklarını iddia ettikleri ‘sosyal çevre’, parayla satın alınamaz.

İçimiz cız etti

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel uzun süreli ilişkilerini bitirdikten sonra gündemden hiç düşmedi. Aylar sonra geçtiğimiz gün ortak bir dostlarının nikâhında karşılaştı iki eski sevgili. Dalkılıç sahneye çıktı ve müziksiz, orkestrasız başladı şarkı söylemeye.
“Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi” sözlerini eski sevgilisine baka baka söyledi. Ama takmadı hanımefendi Murat Dalkılıç’ı.
Telefonuna baktı olmadı.
Sağa sola baktı olmadı.
E arkasını dönüp gitse hiç olmayacak. Sıkıldıkça sıkıldı.
Çok can yakıcıydı.
Benim içim cız etti görüntüleri izlerken.
Kim bilir Murat Dalkılıç nasıl hissetmiştir...

Can mı, Kıvanç mı?

Can Yaman ve Kıvanç Tatlıtuğ, farklı tekstil markalarının reklam yüzü...

Aynı renk gömlekleri, benzer jean’leri giyip markaları için poz veriyorlar.

Reklam filmleri televizyon kanallarında aynı anda gösteriliyor.

Sosyal medya mecralarında ‘tıklanma’ yarışı aldı başını gidiyor.

Durum böyle olunca gündeme “Can mı, Kıvanç mı?” sorusu geldi.

Fakat tüm bu olanlar karşısında Tatlıtuğ fanları sakin.

Çekirdeklerini çitleyerek seyrediyorlar olan biteni.

Can Yaman fanları ise panik.

Nasıl olur da Can Yaman’ın her mecrada en iyisi olduğunu kanıtlarız dercesine çalışıyorlar.

◊ Oyuncuları libidolu-libidosuz diye ikiye ayıran Can Yaman’ın yanında örnek davranışlarıyla bir markadır Kıvanç Tatlıtuğ.

◊ İtalya’da katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan soruya “Arka odaya geçelim” yanıtını veren Can Yaman’ın yanında eski moda mahcubiyetiyle bir beyefendidir “Aşk-ı Memnu”nun Behlül’ü...

◊ Aile yaşantısıyla puan üstüne puan alır Kıvanç Tatlıtuğ...

Dolayısıyla “Can mı, Kıvanç mı?” sorusunun cevabı bana göre yüz bin kere Kıvanç’tır.

Bu arada “Kim daha yakışıklı?” sorusu bence zaten tartışmaya kapalıdır.

 

 

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