Pantene Altın Kelebek için geri sayım başladı

Zuhal Olcay aynı kıyafeti 3-4 kez giymek lazım sözüne cevap Simge Sağın’dan geldi.
“Sahnede giydiğini bir daha giymek profesyonelce değil” dedi Simge.
Simge, ya Zuhal Olcay’ın sözlerini tam anlamamış ya da kendine yöneltilen soruyu geçiştirmek için hızlıca bir cevap vermiş.
◊ Yahu sen geçen sene giydiğin kıyafeti bu sene tekrar giysen...
◊ Onun altına üstüne ufak eklemler yapsan...
◊ Kol kısmını kessen, dekolteyi değiştirsen...
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiir imgesinden yola çıkılarak derlenen “Al Gözüm Seyreyle” sergisi bugünden itibaren Galeri Selvin Nişantaşı’nda gezilebilir.
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Dijital müzik platformlarına göz attınız mı? Bugün yeni şarkıların piyasaya çıkma günü. Günlük 1 saatinizi müzik seçimine ayırabilirsiniz.
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Sapanca tıpkı İğneada tarzında bungalov otellerle dolmuş. Doğa içinde kafa dinlemek için bugünden plan yapın.
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Swissotel The Bosphorus’un Gabbro adlı mekanı yeni sezonu açtı. Canlı müzik sahnesinde bu akşam Jabbar var.
Ara tatilde çocuklarınızı ihmal etmeyin. Maksimum Uniq bugün ‘Dans ve Hareket Atölyesi’ ile ‘Kitap Temelli Ebeveyn’ atölyeleri düzenleyecek.
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Akaretler’deki W Hotel, akşamları yemek ve müzik için alternatifler sunuyor. Programlarına bir göz atmakta fayda var.
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Dronemarket Akademi’de MEB onaylı İHA-1 eğitimleri var. Kasım ayında hafta sonları devam eden etkinliklere katılıp bu eğlenceli işi öğrenin.
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Çin restoranı deyince Shang Palace akla gelir. Mekan, Shangri-La Bosphorus’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.
◊ Pozitifliğin yanında keyif gözyaşı dökmek istiyorsanız...
◊ “İşte şu neşenin birazı bile bize yeter” diyeceğiniz bir itici güç arıyorsanız...
İnternette Küçükçekmece’deki bir okulun teneffüsünde yaşananları izleyin. Ben o 45 saniyelik videoya kalbimi bıraktım.
Yaşları 7 ila 9 arasında olan ilkokul öğrencileri teneffüsteyken, okulun bahçesindeki hoparlörlerden bangır bangır Sefo’nun “Bilmem mi” şarkısı çalıyor.
Çocukları görmeniz lazım.
Şarkıya hep bir ağızdan eşlik edip dans ediyorlar.
Videoyu tekrar tekrar izlemek gelecek içinizden.
Magazinciler gecenin bir yarısı Kaan Yıldırım’ı kız arkadaşıyla görüntüleyip, soru sormak istemiş.
Ama adı bundan sonra hep “Kaan Yıldırım’ın şoförü” olarak kalacak kişi onları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Şoförlük mesleğini her önüne gelene verirseniz olacağı budur. Bu önemli işi yapmak için sadece araba kullanmayı bilmek yetmiyor. Burada iki nokta mühim bana göre...
◊ Kaan Yıldırım’ın şoförü kraldan çok kralcı mı?
◊ Yoksa yaşanan her şey Kaan Bey’in talimatı mı?
İlk sözüm Kaan Yıldırım’a...
Eğer size soru sorulmasını istemiyorsanız, sorulduğu zaman gerekli sabrı gösteremiyorsanız, bu işi yapmayacaksınız.
Yerleşin bir sahil kasabasına, keyfinize bakın.
Bir diğer sözüm ise Kaan Yıldırım’ın şoförüne...
Nadide bir sesi var Tan’ın.
Bunun kanıtını bu sene Harbiye Açıkhava’da gördük. Pazar akşamı, Tan’ın 16’ncı ve son konserine gittim.
Önemli bir gündü. O gün sahneye çıkarak Tarkan’ın 15 konserlik Harbiye rekorunu kırdı Tan.
Aylar süren konser maratonu yormuş Tan’ı, çok hastaydı.
Sağlıkçılar kapıda bekliyor, Tan’ı sahneye hazırlamak için çaba harcıyorlardı. Konserin ilk bölümünde belliydi o rahatsızlık.
Fakat ikinci bölüm bambaşka bir Tan çıktı sahneye. Hiç belli etmedi hastalığını. Çok saygılıydı seyircisine.
2.5 saatlik konserin her dakikasında büyük bir minnetle baktı onu izlemeye gelenlere. Kolay iş değil, arka arkaya verilen konserlerde Harbiye gibi büyük bir alanı herkes dolduramaz.
Sanırım bu işin büyüsü, Tan’ın sahnede, kendi yazdığı şarkılar dışında başka bir şarkı söylememesi. Aslında buna gerek duymama ‘keyfi’.
Çocukların ilk ara tatili başladı. Maksimum Uniq, sahnesini bu hafta çocuklara ayırmış. Bu sabah çocuk tiyatrosuyla başlayan eğlence, matematik oyunları ve dil gelişim atölyesi gibi etkinliklerle devam edecek.
Türkiye-Kore kardeşlik hikayesini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler bugün Galata Kulesi’nde olacak. Galata’daki ‘videomapping’ gösterisi bu akşam 20:00’de. Beyoğlu turu yaparken uğrayın.
Tolga Çevik ile Tolgshow gülmek isteyenler için iyi bir seçenek. Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ndeki gösteri için halen bilet bulabilirsiniz.
Çocuklarınızla bugünden hafta sonu planı yapmanız gerekebilir. Animasyon dizisi “Kukuli”, 20 Kasım’da Trump Sahne’de, 21 Kasım’da ise Moi Sahne’de çocukları bekleyecek.
DasDas’ın haftalık etkinlik listesine göz attınız mı? Tiyatro sahnesinde bugün “Zengin Mutfağı”, yarın ise “Vahşet Tanrısı” var.
Museum of Illusions
Ama öncesinde yaşadığınız sarsıntı canınızı sıkmaya yetiyor. Öyle kolay gülüp geçemiyorsunuz.
Flash TV’de yayınlanan programın daimi konuklarından biri olan Bahar Candan’ı kandırmak istemiş yapım ekibi ve canlı yayına ‘güya’ Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı bağlamışlar.
Telefona bağlanan kişi, bakan Elvan’ın taklidini yaptı ve bakanlıkta Candan’a görev vermek istediğini falan anlattı.
Bu saf kızcağız da “elimi taşın altına koymaya hazırım sayın bakanım” dedi.
Vay be...
Zeka dolu, inanılmaz yaratıcılık barındıran şu televizyonculuk şakasına bakar mısınız?
Espri tamam, gülmek eğlenmek çok hoş ama böyle değil.
9 yaşında bir çocuk şu dönemde bunu dert edip, “Anne neden kimse birbirine mektup yazmıyor” diye soruyorsa tek bir şey söylerim Tuba’ya; ‘Ne güzel, ne duyarlı bir çocuk yetiştirmişsin.’
Neden yazmıyor söyleyeyim ben...
◊ İki kelimeyi bir araya getirme yetisi çok azaldı...
◊ Türkçe dağarcığı denen tanım bazı gençlerde kalmadı...
◊ Kağıdı unutan çok kişi var. Onlar için ‘beyaz sayfa’ tablette açtıkları ‘word’ ekranı...
◊ ‘Whatsapp’tan sesli mesaj göndermek varken mektup yazmak da neymiş’ diyenlerle dolu etraf...
Pritt ve TOÇEV çocuklar için işbirliği yaptı. “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında katılımcılardan 7 farklı hayvan şablonunda figürler oluşturmaları istendi. Her paylaşım için de TOÇEV’e bağış yapıldı. Yapılan paylaşımlara göz atmak isterseniz, sosyal medya hesaplarını karıştırın.
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Oya Başar ve Ebru Kural “Plastik Aşklar” oyunuyla bu akşam 20:30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Herkes bu oyunda kendinden bir parça bulacak.
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Şimdi ellerimiz cebinizde sonbaharı yaşamanın tam zamanı! Hadi gün batmadan bir doğa yürüyüşüne çıkalım...
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Hiç olmamış, anlamsız, basit, yakışıksız bir video çıkmış ortaya.
Haliyle çok tepki geldi YouTuber’a.
O da gelen tepkiler sonrasında videoyu yayından kaldırdı ve bir açıklama yaptı.
YouTube’un en eski isimlerinden biri Orkun Işıtmak. Yani neyin izleneceğini çok iyi bilen biri ama maalesef neyin tepki çekeceğini bilen biri değil.
Son dönemdeki “amaaan çekeyim gitsin, tepki gelirse daha çok izlenirim” furyasına kaptırmış kendini.
Çok eleştirilince, hakkında soruşturma açılacağı konuşulmaya başlanınca videoyu kaldırdı ve bir de açıklama yaptı Orkun.
Herkes Bülent Ersoy’un hayatı belgesel olacak diye konuşurken onlar Bülent Ersoy’a ulaşmış ve işin aslını sormuş.
İşin aslını sormak önemlidir.
Magazin Masası ekibi bunu iyi yapıyor.
Ersoy “Benim hayatım için 2 buçuk milyon dolar nedir ki? Ben neler yaşadım, o yüzden daha fazlasını istedim, cevap bekliyorum” demiş.
Çok net bir şey var ki o da herkesin hayatının belgesel olmayacağı.
Peki Bülent Ersoy’un olur mu? Mis gibi olur.
Oysa herkesi imrendirecek tecrübeleri var. Taklit eden değil taklit edilen isimler onlar oysa.
Mesela Gülden Karaböcek.
Bir dönem herkes onu konuşur, herkes onu dinlemek isterdi.
Son zamanlarda canlı müzik yapan mekanlarda birkaç kez sahneye çıktı.
Zamanında Çakıl Gazinosu’nda Zeki Müren’e şarkı söyleyen, onunla beraber düet yapan biri için son dönemin eğlence hayatına ayak uydurmak zor iş.
Gülden Hanım 68 yaşına bastı geçen hafta sonu.
Eve alacağınız ufak tablolar ruh halinizi değiştirecek. Hemen internetten sipariş verip dekorasyon işine el atın.
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Dizüstü bilgisayar arıyorsanız ve kafanız karışıksa HuaweiMateBook 14s ön satışa açıldı. Yazmayı önemseyenler için kaçırılmaması gereken bir bilgisayar olmuş.
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Başarılı komedyenden olan Mesut Süre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sahneye çıkıyor. Eğlenmek, gülmek istiyorsanız bugün bilet alın.
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Şekersiz tatlı olur mu? Olur... EKS Mutfak Akademisi’nde bugün workshop ile işin detaylarını öğrenebilirsiniz. Biletix’ten bilet alın.
Öyle böyle takmamış kafayı ‘burç’ konusuna. Kızının Akrep burcu olmasını istemiyor.
Ben anlamadım bunu, hatta “olur mu öyle saçma şey” diye düşünürken, bir bilene sordum.
Kelebek’in astroloji yazarı Aygül Aydın’ı aradım...
Meğer haklıymış Özge.
İnsanlar 1-2 günün hesabını yapıp “az daha kalayım hastanede, yeter ki Akrep burcu doğmasın çocuğum” falan diyormuş.
Anlamlandıramadığım için üzerine basa basa ‘neden’ diye sordum Aygül Aydın’a;
“Akrep kadını önce hayatı yorar sonra da bir güzel kendini yorar, tutkusu çok fazladır. Yani üzülür Akrep kadını, üzüldüklerini de teker teker içine atar” dedi.
Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.
Ortalık karışır.
Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...
E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?
Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.
O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.
Şimdi Linet konuşuluyor:
“İsrail’i Eurovision’da temsil edecek.”
Yapmayın!
Eurovision bizin kırmızı çizgimizdir.
Sanatçılarımızın başka ülke adına yarışmaması lazım.
Çünkü o sahneye çıkmak milli formayı giymek gibidir.
Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı var. Fırsat yaratıp günübirlik gidebilirsiniz.
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu akşam Zorlu PSM’de “Büyük Resme Bakmak” adlı bir konser verecek.
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MSA Mutfak kasım ayı programından kendinize bir gün seçin ve workshop’lara katılın. Bu ay ekmek ve hamur işlerinin tüm inceliklerini öğretecekler.
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Kapadokya mevsimi başladı. Sevdiğiniz bir otele yer ayırtıp hafta içi kaçamağı yapın. Mesela Argos in Cappadocia Hotel’de sanatsal aktiviteler var.
Şimdi yine, yeniden “Biraz kilo ver abla”, “Sana yakışmıyor Esra Hanım” diyorlar.
O da kendi üslubuyla “Ben böyle kalsam olmaz mı? Bebek gibiyim, zayıflamayacağım” dedi.
Ne istersiniz insanların zayıflığından, ne alıp vermediğiniz var insanların kilolarıyla?
Ne yaşadınız da bu kadınların kilolarıyla dalga geçiyorsunuz?
Nasıl mutsuzsunuz da kilosuna bakarak gülüyorsunuz bu kadınların?
Her şey uzun süredir görmediğimiz bir insana ilk karşılaşmada “sen çok kilo almışsın” demekle başlıyor.
Pantene Altın Kelebek için geri sayım başladı
47. Altın Kelebek Ödülleri 5 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Hürriyet Kelebek ve Pantene işbirliği ile yapılan ödül töreninin büyük jürisi geçen hafta toplandı.
40 kategorideki adaylar tek tek değerlendirildi, jüri kendi oylarını da kullanarak bu yılın birincilerini belirledi.
Bu yılki jüride, oyuncular Demet Akbağ ve Nurgül Yeşilçay, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hale Soygazi, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, ünlü popçu İzel ve yapımcı Yağmur Ünal, Kelebek Magazin Müdürü Selim Akçin, Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, röportajlarıyla ses getiren Hakan Gence, Kelebek yazarlarından Savaş Özbey, Onur Baştürk ve ben vardık.
Benim için bu işlerde kritik aşamalar vardır.
- Oylama başlangıcı...
- İkinci tur oylamaya geçiş...
- Jüri toplantısı...
- Ödül gecesi...
Tüm aşamaları tamamladık.
Geriye son bir adım kaldı.
Ödül gecesi!
17 milyon oy kullanıldı
Ritz Carlton Hotel’de saat 12.00’de başlayan toplantımız 5 saat sürdü. Her saati heyecanlı, her dakikası fikir çatışmalarıyla, her saniyesi saygıyla geçti. Jüri oyları Pantene Altın Kelebek ödül törenlerinde önemli bir yer tutuyor, oylara yüzde 30 etkisi var.
O yüzden bazı kategorilerde halk oylamasında birinci olan adaylar jürinin oylarıyla değişti. Ancak gelen oylardan gördük ki, halk Pantene Altın Kelebek’in çok sıkı takipçisi. Oylar halk tarafından çok isabetli dağıtılmış. Yaptıkları işlerle bu seneye damga vuran isimlere oy yağdırmış halk. 40 kategori için 17 milyon oy kullanıldı bu sene. Peki o zorlu jüri toplantısına neler yaşandı?
Biraz anlatayım ben size...
Toplantıya kim geç kaldı?
Ünlü jürilerin hemen hepsi zamanında Ritz Carlton’daki toplantı salonundaydı. İlk gelen isim yönetmen Andaç Haznedaroğlu oldu. Notlarını önüne alıp toplantı saatini beklemeye başladı.
İstanbul trafiğinin azizliğine uğrayan isim ise Nurgül Yeşilçay oldu. Koştura koştura rötarlı bir şekilde salona gelen Yeşilçay, enerjisiyle hepimizi hareketlendirdi. Geç kaldığı 1-2 oylama safhasını telafi etmek için hepimiz gittikten sonra, salonda kalıp çalışmaya devam etti.
Bu yılki Pantene Altın Kelebek jürisinde kendi alanlarında büyük başarılara imza atan altı kadın; Demet Akbağ, Hale Soygazi, Nurgül Yeşilçay, Andaç Haznedaroğlu, Yağmur Ünal ve İzel de yer aldı.
Molada gergin anlar
Her nedense bazı oylamalarda gözüm hep Yağmur Ünal’ın üzerindeydi.
İlk molada yanına gidip “ama şu şu kategorilerde neden çekimser kaldınız” diye sordum.
Genç yapımcının işlerini çok beğeniyorum o yüzden olumlu ve olumsuz tüm fikirleri benim için değerli. Benim bu ‘patavatsız’ soruma gergin bir cevap geleceğini sanırken Yağmur Hanım, gayet kibar bir şekilde tercihlerinin ve kararsızlıklarının nedenini anlattı.
Ve beni de saniyeler içinde ikna etti.
El kaldırmayı kaçıran ünlü kim?
Bazı oylama sonralarında bir oy eksik çıktı. Bakıyoruz bir oy yok, araştırıyoruz biri kullanmamış, sayıyoruz yok!
Geç de olsa durumu fark ettik. O hararetli tartışmalar sırasında önündeki notlara çok kaptırmış kendini Hale Soygazi ve biz oylama yaparken el kaldırmayı unutmuş.
Hale Hanım, “ee hadi oylayalım” deyince ve biz “e yaptık ya Hale Hanım” cevabını verince durumu fark ettik.
Jüri analizleri
Demet Akbağ
Jüriye damga vuran isimlerin başındaydı. Tüm kategorileri çalışıp gelmişti salona. En iyi oyuncu, en iyi dizi, en iyi komedi gibi kategorilerde tecrübesini konuşturdu. Onun anlatımları beni ve bazı jüri üyelerini etkiledi.
Andaç Haznedaroğlu
İşin içinden çıkamadığımız kategorilerde can simidi oldu. Andaç Hanım kritik noktalarda “bir dakika” diyerek olaya müdahale etti. Senaryo tartışmalarında, yönetmen değerlendirmelerinde yaptığı bilgilendirici katkılarla jürinin en dikkat çeken isimlerindendi.
Nurgül Yeşilçay:
Gündemi çok sıkı takip eden biri olduğu için her kategoride kendi birincisi vardı. Tartışmalı anlarda sakin kaldı. Oyunculuk konusunda bilgilendirici doneler sundu.
Hale Soygazi:
Bir dev oturuyordu jüri masasında. Hale Hanım önce güzelliğiyle büyüledi hepimizi. Herhalde Yeşilçam güzelleri diye bir kategori olsa tüm oda ona el kaldırırdı. Neyse. Bakış açısı hepimizden farklıydı, adayları geçmişleriyle, yaptıkları işin yaratıcılığıyla değerlendirdi.
Yağmur Ünal:
Jürinin benimle beraber en genç ismiydi Yağmur. Ama o genç yaşında iyi işler yapıyor. Şu anda en çok izlenen bazı dizilerin yapımcısı. Kendi dizisinin aday olduğu kategorilerde oy kullanamadı. Kararsız kaldığı kategorilerde barkovizyondan videoları izleyerek oyunu kullandı.
İzel:
O müzik piyasasının en köklü isimlerinden biri. Özellikle en iyi çıkış yapan ve en iyi şarkı, DJ kategorilerinde önce sözü ona verdik ve kimi seçtiğini duymak istedik.
Sahneye çıkacak isimler
İşte geldik törenin en can alıcı kısımlarından birine.
- Edis
- Tuğba Yurt
- Sefo
- Ece Mumay
- Sakiler
O gece sahnede performans sergileyecek isimlerin başında geliyor. Edis müthiş bir sahne şovu hazırlıyor.
Tuğba Yurt bu yıla damga vuran şarkılarını ödül töreninde seslendirecek.
Ece Mumay kalabalık ve konsept ağırlıklı bir sahne şovunun hazırlıklarını bitirdi bitirecek.
Sakiler herkesi kalbinden yakalayacak yeni ‘cover’ şarkısını ilk kez Zorlu’daki gecede okuyacak. Ve Sefo.
7’den 77’ye herkesin dilinde olan “Bilmem mi” şarkısıyla sahnede olacak ünlü rap’çi.
Bu listeye eklenen isimler olacak. Siz sürprizler için beklemede kalın.
Kırmızı halıyı kim sunacak
Duydum ki kırmızı halıyla ilgili söylentiler çıkıyormuş. Doğrusunu size ben söyleyeyim.
5 Aralık gecesi kırmızı halıyı, bendeniz Orkun Ün, Kelebek moda yazarı Hande Can ve Onur Baştürk sunacak.
O geceye katılanlar kırmızı halı yayınında herkesten önce konuğum olacak ve tören öncesi heyecanlarını paylaşacak.
Ödül paylaşımı yapıldı
En iyi yarışma programında Demet Akbağ, oğlu ve arkadaşlarıyla yaşadığı bir diyaloğu anlattı. Kararında oğlunun etkisi büyüktü.
Sonuçta gümbür gümbür bir ‘Z’ kuşağı geliyor. Zaten oylarda bu kuşağın etkisinin fazlalığını göreceksiniz.
Jüri olarak bizi çok zorlayan kategorilerin başında en iyi yarışma, en iyi erkek ve kadın oyuncu ile en iyi şarkı vardı. Resmen ter döktük...
Ve çok garip ama bu saydığım kategorilerin bazılarında jüri oy birliğiyle aldı kararını. Hatta şu sürprizi de söyleyeyim, bazı kategorilerde ödüller 2 isme gitti.
Yani ödüller paylaştırıldı...
Açılış şovu Demet'ten
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin açılış şovunu Demet Özdemir yapacak. Aylar öncesinden provalara başladı Özdemir. Siz şimdiden Demet Özdemir ve ekibinin büyüleyici dans şovuna hazır olun.
Demirören Medya Kurumsal ekibi, Kelebek ekinin editoryal kadrosu, jüri toplantısının sorunsuz geçmesi için çok çalıştı. Ekip, toplantı sonrası foto muhabiri Emre Yunusoğlu’na The Ritz Carlton Oteli’nin terasında böyle poz verdi.