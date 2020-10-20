Meğer o kuyruktakiler figüranmış

Dün itibarıyla İstanbul’da “HES kodu dönemi” başladı. Artık tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu zorunlu hale geldi. Peki bu karar bir adım daha ileri götürülebilir mi? Restoran ve kafeler için HES şartı getirilecek mi?

Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...

Ateş deseniz yok...

Belirti deseniz o da yok...

Ama virüsü taşıyor...

Ve yayıyorlar...

Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.

Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.

