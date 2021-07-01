Kime meydan okuyorsunuz?

Dün Hürriyet’te Fulya Soybaş’ın “Türkiye Bunu Konuşuyor” köşesinde okudum. Bodrum ve Çeşme’deki işletmeciler yüksek fiyatlar için “Biz abartmıyoruz, şartlar bunu gerektiriyor” demişler.

Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.

İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.

Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.

Ama arkadaşlar...

◊ 4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?

Ya da...

◊ 125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?

◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...