Kime meydan okuyorsunuz?

1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.
Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
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Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.
Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.
İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.
Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.
Ama arkadaşlar...
◊ 4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?
Ya da...
◊ 125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?
◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...
Haftanın bir ya da iki günü kalsiyumu yüksek beslenmeyi seçin. Mesela bugün güne yulaf ile başlayın.
Şu özel olan ve herkesin bilmediği esnaf lokantalarına uzun zamandır gitmiyorsanız bugün uğrayın.
Türkiye’nin en büyük turizm-etkinlik fuarı başladı. Gastroshow’ları seyretmek ve workshop’lara katılmak için bugün İstanbul Fuar Merkezi’ne gidebilirsiniz.
Sabah kahve içmeye yürüyerek gidin. Bu sırada günlük yürüyüşünüzü de yapmış olacaksınız.
Sherlock Holmes merak uyandıracak yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlere sunacak. ‘Storytel’de yayınlanacak yeni maceraları takip edin.
Kedi tüyüne alerjisi olanlar için ‘aktif alerjenleri’ azaltan bir mama geliştirildi. ‘Purina Pro Plan, Live Clear’ı evcil dostunuz için bir deneyin.
Siz iç mekan tasarımı yaparken kumaş tercih eder misiniz? Saat 19.00’daki workshop’a katılırsanız fikriniz değişebilir. ‘İç mekan tasarımında kumaşlar’ etkinliği için biletler Biletix’te.
Evde çok çalıştık, şimdi sıra kendimize yazlık bir çalışma ortamı seçmeye geldi. Serin kafeler, ferah restoranlar bu işe çok uygun.
Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşüm’ bugün online sahnelenecek. Akşam 21.00’e kadar izleyebilirsiniz. Biletler, biletix’te...
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‘İncili Gastronomi Rehberi’ artık aktif olarak kullanılabilir. Mekanlar açıldı, saatler de uzuyor. Kitaptan Türkiye’nin en iyi restoran ve kafelerini seçip deneyimleyin...
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Hadi bugün İstanbul Kongre Merkezi’ne gidelim. Avrupa’nın en büyük gastronomi fuarı kapılarını açıyor...
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Film çekilecek mi?
Yoksa engel mi olacaklar?
Başrolde Serenay Sarıkaya mı oynayacak?
Yoksa Fahriye Evcen mi?
Ya da “Bergen rolü ilk bana geldi” diyen Tuğba Özay’da mı kalacak top derken, nihayet karar verildi.
Ve Bergen rolünü Demet Evgar kaptı.
Mahşer-i Cümbüş bu akşam saat 19.00’da Trump Sahne’de olacak. Tiyatroseverler için keyifli bir cumartesi etkinliği olabilir.
Moon Life dergisinde Yılmaz Parlak röportajları var. Ünlü isimlerle ilginç röportajlar yapan ismi takibe alın.
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Oteller konserlere başladı. Dalaman’da olanlar bugün Hilton Dalaman’da Göksel’i dinleyebilecekler.
‘Hamileliğini erken açıkladı, biraz daha beklemesi lazımdı’ dediler...
‘Amaaan canım Şeyma’nın ne stresi olur ki çocuk düşürecek kadar’ dediler...
Üstelik bu sözleri söyleyenlerin çoğu kadınlar! Bir kadın çocuğunu kaybediyor ama hemcinsleri bu duruma rahatça ‘yalan’ diyebiliyor.
Onlar zerre üzülmüyor bu duruma, seviniyorlar hatta.
Şeyma şimdilik sessiz tüm bu olan bitenlere. Sessizliğinin yanına bir de yalnızlık eklemiş. Yüzüğü atmış ve tek başına İbiza’ya tatile gitmiş.
Şimdi magazin dünyasında koca bir ‘acaba mı’ sorusu var.
Acaba büyük aşk bitti mi?
Cuma neydi? Yeni şarkıların dijital platformlarda çıkma günüydü. Haydi yeni müzikleri dinleyelim.
Kemerburgaz Kent Ormanı bugün Pet Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Üstelik can dostunuzla beraber Ceylan Ertem konserini de dinleyebileceksiniz.
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“Smother” 6 bölümlük bir aile draması. Küçük bir kasabada geçen hikaye zaman zaman geriyor. Bu akşam 21.00’de BBC First ekranında olacak.
Bu açıklama sonrası bazı sanatçılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Sanatçılar haklı mı?
Evet, haklılar.
AMA...
Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var.
Gelin bu yanlış anlaşılmaları ve kafalardaki soru işaretlerini giderelim...
Yalıkavak’taki eski marinanın ‘Ali Baba’ adlı restoranı geri döndü. Çok para vermeden kaliteli deniz ürünleri arayanlar gidebilir...
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İstanbul’da bir ‘Lacivert Restoran’ gerçeği var. Balık sevenlerin favori adresi artık Bodrum’da. Bu hafta sonu deneyin...
Plajda olayım ama lüksümden ödün vermeyeyim diyenlerdenseniz, adres yine Bodrum. Yeni açılan ‘Dozo Beach’ lükste sınırları zorluyor...
Tek başına kalan bir baba, kızını nasıl büyütür? Gülerken duygulanacaksınız. Dijital platformda yayınlanan “Bir Eksik” filmini seyredin...
Şamanizmle lgili merak ettikleriniz online bir etkinlikte anlatılıyor. 20.30’daki programın anlatıcısı tarihçi Dr. Cengiz Göncü...
Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor. Konser listesine bakıp biletleri şimdiden alabilirsiniz...
Diyarbakır’ın geleneksel lezzetlerini sevenler için ‘Fırın-ci’ İstanbul Fişekhane’de açıldı. Boş bir zaman yaratıp deneyin...
Türk Dil Kurumu’nun internet sitesini sık sık ziyaret edin. Yanlış kullandığımız kelimelerin doğrusunu hafızamıza kazımamıza büyük yardımı oluyor...
Ege ve Akdeniz’e akın var. Ama İstanbullular şanslı çünkü Adalar boşaldı. Üstelik hafta içi Adaların tadı bir başka. Bugün ya da yarın günübirlik gidilmez mi?
Kedi ve köpek sahiplendiren sosyal medya hesaplarını takip edin. Bir cana yuva olursunuz belki...
İçin ödem atın!
Akbank Sanat, “Niyetler Sergisi”ni başlattı. Sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda canlı yayınlar ve serginin oluşturulma aşamaları da gösteriliyor.
Amazon’un “You Are Wanted”ı, sizi hop oturtup hop kaldıracak bir dizi. Vakit ayırırsanız favori dizilerinizden olacak.
Açık havada spor etkinlikleri başladı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek “Pilates Alive”a katılabilirsiniz. Biletleri Mobilet.com’da.
Pasta yapmak zor iş evet ama öğrenmek elinizde. Bugün 17:00’de USLA’da en trend pastaların yapımı öğretilecek. Biletler Biletix’te.
Her ay için kendinize bir müzik listesi yapın. Listeye şarkı seçmesi de dinlemesi de çok keyifli oluyor.
Emir Can İğrek, “Nalan” şarkısını Arapça seslendirmiş. Türkçesi zaten çok iyiydi, yeni versiyonuna da şans verin derim.
Bugün dostlarla akşam kahvesi sohbeti için bir yer seçin. Özledik kalabalık masaları.
Fotoğraf paylaşıyor, “Yakaladıkkkkk photoshop var” deniyor.
E paylaşmıyor, “Al işte kilolarıyla başı dertte” deniyor.
Yahu ben gördüm Deniz’i...
İyi mi kötü kötü mü tartışılır ama gerçekten çok kilo vermiş ve incelmiş.
Neyse...
Hafta sonu buzdolabının önünden bir fotoğraf paylaşıp “Photoshop yok ama buz terapisi var” yazdı ünlü şarkıcı.
Gülben Ergen, İrem Derici, Demet Akalın gibi isimler de o fotoğrafa ‘seri’ yorum yaptılar.
◊ Oyunculuğundan çok sosyal medyasından savurduğu hakaretlerle nasıl gündeme gelir biri? İlginizi çekiyorsa, Petekkaya’yı takip edin.
◊ Bir kişi etrafındakileri nasıl kısa sürede mutsuz eder?
Düşünüyor ama işin içinden çıkamıyorsanız, Erkan Bey’i inceleyin.
“Kırmızı Oda” dizisinde iyi işler yapıyordu Erkan Petekkaya. Ama diziye veda etti. Şaşırdık mı? Hayır.
Çok iyi biliyorum ki eğer Petekkaya o son skandalına imza atmasaydı, yeni sezonda da “Kırmızı Oda” kadrosunda olmaya devam edecekti.
Ama sosyal medya hesabından sağa sola hakaretler yağdırınca dizide ipi çekildi.
Peki tüm bu olan biten sonrasında kim kazandı, kim kaybetti?
İstanbul ve Ankara’nın yakın yerlerine turlar düzenlenmeye başladı. İnternetten araştırıp görmediğiniz bir yer için bilet alın.
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Mask Beach’e bugün giderseniz, 90’lar ve 2000’ler partisiyle karşılaşacaksınız. DJ setinin başında Hakan Küfündür var.
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“Sevdiğini Öldürmek Bizde Aile Geleneği”, bir aşk, rekabet ve cinayet hikayesi. Ece Gamze Atıcı imzalı kitabı keyifle okuyacaksınız.
Şezlong için öyle ücretler istendi ki, peki öyle olsun dedik.
Ama bu sefer hassas noktamızı yakaladılar.
Kırmızı çizgilerimizi aştılar.
Bodrum’da bir restoranda tarhana çorbası 70 TL, başka bir restoranda ise 85 TL’ydi.
Evet evet bir tas çorba...
Vay be tarhana...
◊ Hiç aklıma gelmezdi senin döner fiyatıyla yarışacağını.
Saat 22.00’de TRT 2’de Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Rüyası konseri var. Üstelik canlı!
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Seda Akipek’in yeni kitabı “Püf Çiçeğim” raflarda. Çocuklar için ideal bir hikaye.
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BeautyEurasia yani Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı kapılarını açtı. Bugün son günü. Kadınlar biraz kafa dağıtmak için ziyaret edebilir.
Evde yemek yapmaktan yorulduk. Bugün bir ev yapımı hamburgerciye uğrayın...
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Masterpiece Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da bugün ‘baykuş şeklinde saksı yapma’ atölyesi var. Evinizi renklendirin...
EKS Mutfak Akademisi, 8 haftalık bir eğitime başlıyor. ‘Tarifname Temel Aşçılık Eğitimi’ için biletix’ten bilet alın...
O dönem şezlongların aylık fiyatı 24 bin liraydı.
İsmini vermeyeceğim ama aynı otelin bu seneki şezlong fiyatlarını öğrendim.
8 bin lira zamla birlikte 32 bin lira olmuş.
Yani günlük ortalama 1000 TL.
32 bin lirayı peşin ödeyip, şezlonga sizden başka kimsenin oturmamasını ve ertesi gün siz plaja gelene kadar korunmasını sağlayabiliyorsunuz.
Kime meydan okuyorsunuz?
Konser mekanı IF Performance Hall, müziğin saat 24.00’te bitmesine kendince tepki gösterdi ve ‘madem öyle, o zaman böyle’ sloganıyla bir çağrı yaptı.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
◊ Siz şimdi müthiş bir iş yaptığınızı sanıyorsunuz değil mi?
◊ “Yaratıcılık akıyor bizden” diye hava atıyorsunuz.
◊ “Bakın nasıl da çözüm bulduk” diyorsunuz.
◊ Yüzlerce insanı bir araya getirmenin yol açacağı tehlikeleri zerre önemsemiyorsunuz.
Ayrıca kulaklıkla bir kulüpte müzik dinleme işi çok demode. Yanındakiyle sohbet edemedikten sonra, şarkıya beraber eşlik edip bağıramadıktan sonra evimde otururum daha iyi.
Gündeme gelme çabası
Yonca Evcimik, Savaş Özbey’in “O mu, Bu mu?” köşesine konuk olmuş, “Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?” sorusuna “Fakir ama güzel doğmak” yanıtını vermiş.
“Neden?” diye sorunca da “Güzelliği bir şekilde paraya döndürebiliyorsun” demiş.
Nasıl klişe bir cevap. Nasıl da ‘ben tribünlere oynuyorum’ havası veren bir cevap.
Belli ki “Bu cevap, beni 2-3 gün gündemde tutar” diye düşünmüş Evcimik.
Karşıyım bu işe ben. Güzellik nasıl paraya dönüşüyor Yonca Hanım? Zorunda mı bir kadın bununla uğraşmaya? Güzelliğini kullanmaya...
Bu soruya verilecek en güzel cevap; “Ne aşırı para ne aşırı güzellik, dozunda para dozunda güzellik” olmalıydı...
Setten çok karakola gidiyor
Ayşegül Çınar diye bir vaka var başımızda bir süredir. Bu oyuncu arkadaşımız önce arabasında uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alındı. Savunmasını “erkek arkadaşım koydu uyuşturucuyu arabama” diye yaptı.
Tam kendisi de, yaşanan bu olay da unutulacakken; geçen gece bir olay daha patlattı Ayşegül Çınar.
Arabasına uyuşturucu koyduğunu iddia ettiği eski sevgilisiyle bir restorana gidip ortalığı birbirine katmışlar.
Kavga etmişler ama öyle böyle değil... Eski sevgili almış eline bıçağı ve sağa sola saldırmış.
12 kişi sırf bu ikisinin kavgası yüzünden yaralanmış.
Bir oyuncu düşünün; işi dışında başka her konuda gündeme geliyor.
Bir oyuncu düşünün; setten çok karakolu ziyaret ediyor.
Bir oyuncu düşünün; set çalışanından çok polis memuru görüyor.
Dolunay ödem aşı kısır yapıyor
Aşı kısır yapıyor diyenlerle bir şekilde baş etmeyi öğrendik. Öyle diyoruz, böyle diyoruz, kanıt üstüne kanıt sunuyoruz, bir şekilde dinletiyoruz kendimizi. Ama başka bir konu var ki; bunu savunana diyecek tek bir cümle bulamıyoruz.
“Dolunay ödem yapıyor” diye bir efsane dolanıyor ortalıkta.
Hangi masada otursam, karşımdaki “Şiştim, çünkü dün dolunay vardı” diyor.
Hangi WhatsApp grubunu okusam, “Sabah aynada kendimi tanıyamadım, çünkü dün dolunay vardı” yazıyor.
Yedikleri içtikleri hiç önemli değil yani. Kilonun nedeni ‘dolunay’.
Arkadaşlar; belki hayal kırıklığına uğrayacaksınız ama kesin bir bilgi var elimde. Aşı kısır, dolunay ise ödem yapmıyor. NET.
Nasıl başladı nasıl bitti
Hani kağıt toplayan bir çocuk vardı. Cansever’in “Son Ütücü” şarkısını söylerken videosunu çekmişlerdi. Adı Hazar olan o çocuğu bulmuşlar.
Cansever ulaşmış Hazar’a. “Gel” demiş, “Madem şarkımı söyledin bir de birlikte söyleyelim”. Klip de çekmişler. O caaanım ses daha ne kadar kötü kullanılabilirdi... O “bizden olan Hazar” daha ne kadar kötü bir tarza sokulabilirdi bilmiyorum.
Bu benim için son zamanların en büyük “nasıl başladı, nasıl bitti” olayıdır.
Son haftanın ‘en’leri
◊ En kendine yazık edeni: Funda Arar
◊ En tatil yaramış dedirteni: Hande Erçel
◊ En “kilo al artık” diye psikolojik şiddete uğrayanı: Berrak Tüzünataç
◊ En hızlısından sempatiklik ve neşe saçanı: Selen Görgüzel Alkan
◊ En güzel haberi vereni: Şimal
◊ En girişimcisi: Fahriye Evcen
◊ En yalandan dostluğu: Mehmet Ali Erbil- Seda Sayan