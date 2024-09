‘İnci Taneleri’nde kaside

Haberin Devamı

Kasideyi irdelersek, altından acayip hikâyeler çıkar eminim.

Fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur artık kasideler.

Benim için de öyleydi, ta ki “İnci Taneleri”nin ikinci sezon tanıtım filmini seyredene kadar.

Yılmaz Erdoğan o tanıtım filminde Kırklareli Hızırbey Camii müezzini Necmettin Ötün’ün yorumladığı “Bir Garipsin Şu Dünyada” isimli kasideye yer vermiş. Nefis okuyor Ötün.

Erdoğan’ın sesi ve görüntüsüyle de birleşince, bambaşka bir hava veriyor o tanıtım. İlk yayınlandığı gün ilahi benzetmeleri de okumuştum.

İyi ki “İnci Taneleri” gibi değerlere sahip çıkan diziler var, iyi ki unutulmaya yüz tutmuş olan o değerleri gün yüzüne çıkaran zeki kalemler var. Haydi başlasın artık tamamını dinleyelim, özledik!

Sizlerden bıktık

Hiç tanımam ama ismini sağdan soldan uydum. Özlem Öz diye bir sosyal medya fenomeni var.

Zaman zaman tepkiler çeken paylaşımlar yapıyor.

Oysa bazı konular dokunulmazdır, kırmızı çizgimizdir.

Asla anlamıyor!

Kızının okula başladığını gösteren bir fotoğraf paylaşmış ve yanına da katledilen Narin’in fotoğrafını koyup “Okula başlayacaktı bugün” yazmış.

Bakın seyredin, maalesef bu ve bunun gibi birçok isim atacaktır kendini ortaya.

Onlar için Narin önemli mi sanıyorsunuz, hayır değil.

Onlar için varsa yoksa kendileri, kendilerinin konuşulmaları, nasıl olursa olsun gündem olmaları.

Birileri çıkıp ekranda çığlık atar, diğeri kendi evladının fotoğrafıyla duygu sömürüsüne kalkışır...

Ohoooo... Yandık biz.

Bizim daha çok yolumuz var.

Haberin Devamı

Bir yağmur yağdı alt tarafı

Hafta sonu KüçükÇiftlik Park’ta bir festival vardı.

Özcan Deniz ve Sibel Can çıktı sahneye.

Ama festivalden çok, yağan yağmur, ıslanan masalar, yemek tabakları ve tabii ki sırılsıklam olan seyirciler konuşuldu.

Sen her şeyi düşün, ölç tart, hesap et ama yağmuru öngörme...

Ama tüm bunlara rağmen seyirci yerinden kalkmamış, Sibel Can ve Özcan Deniz’in tüm şarkılarına eşlik etmiş.

Üstelik gelenlerin parası da iade edilmiş.

Ve ilginçtir millet çok eğlenmiş...

Seyirciye bravo...