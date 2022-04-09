İçimizi aydınlattınız

Aydınlıkevler oyunu, hem Yılmaz Erdoğan’ın uzun bir aradan sonra yazdığı hem de Demet Akbağ’ın yıllar sonra sahnelere döndüğü bir oyun. E durum böyle olunca oyunun perşembe akşamki gösterisine ünlüler akın etti.
Bir fotoğraf karesi de gündem oldu. O karede dört ünlü komedyen vardı. Metin Akpınar, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Ata Demirer. Fakat benim daha çok dikkatimi çeken oyun bitimindeki bir fotoğraf oldu. O fotoğrafta Metin Akpınar oturarak röportaj veriyor. Cem Yılmaz ve Ata Demirer de ayakta bekliyor. Ustaya saygı duruşu niteliğindeki bir görüntüydü.
* Her hallerinden belli çok saygı duyuyorlar Akpınar’a.
* O konuşsun sonra söz kalırsa biz de iki kelime ederiz diyorlar.
Hatırlayın, birkaç ay önce Metin Akpınar, Cem Yılmaz hakkında “oyunculuk kumaşı iyi değil” demiş, sonrasında ‘kaos sevdalıları’ onları birbirine düşürmeye çalışmıştı. Bu fotoğraf karesi bu tartışmaların, atışmaların asla büyümeyeceğinin kanıtı.
Sözünü esirgemiyor Metin Akpınar
Oyunun bitiminde, yorumları sorulan Metin Akpınar’ın ufak bir eleştirisi oldu:
“Yönetmen müzikal boyuta, orkestrasyona biraz daha özen gösterirse daha iyi olurdu diye düşünüyorum” dedi.
Lafını esirgemiyor Metin Akpınar ama işin güzel tarafı onun eleştirilerine kimse kızmıyor. Çünkü ‘eleştiri dozu’ diye bir durumun farkında.
* Hangi cümleleri kullanması gerektiğini...
* Konuşurken mimiklerini...
* Lafın söyleneceği yeri ve zamanı çok iyi biliyor. O yüzden onun eleştirisine mazhar olanlar kendilerini şanslı hissedip, her cümlesini ciddiye alıyor.
Cevap hakkıyla, bel altı vurmayı karıştırıyoruz
Bence tartışmalar, niteliğinizi ortaya çıkaran şahane fırsatlardır.
“Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerine gönderilsin” diyen Yeşim Salkım’a şarkıcı Aynur Aydın “hayvanlardan özür dile” diye tepki gösterdi.
Yeşim Salkım da durmadı tabii, hemen tartışmanın tonunu yükseltti...
* “Zamanında odama gelip bana methiyeler düzüyordun Aynur” dedi.
* “Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile” dedi.
* “Lümpen kız” dedi.
Bu tipik bir orantısız tartışmadır.
Tartışırsın, cevabını esirgemezsin ama bel altı da vurmazsın...
Burada bel altı vuran Yeşim Salkım olmuş. Bu tip tartışmalarda, böylesine ağır ithamlara maruz kalanların yapması gereken tek şey ‘sessizlik’ olmalı.
Yoksa bitmeyen bir tartışmanın içinde bulurlar kendilerini.
Büyük yalan: Ağzımdan kaçtı
Bu “ağzımdan kaçtı” son dönemin popüler sığınma cümlelerinin başında geliyor.
* Küfür ediyor.
* Hakaret dolu cümleler kuruyor.
* Ulu orta yerde aşağılamayı, yersiz eleştirileri huy edinmiş.
* Ailenizi, işinizi, kişiliğinizi meze yapıyor.
Sonra tek cümleyle, “ağzımdan kaçtı” deyip konuyu kapatıyor.
* Ağzınızdan kaçmaz.
* İmkanı yok kaçmaz.
* Hakaretti, küfürdü, bunlar ağızdan kaçacak şeyler değildir.
O yüzden “ağzımdan kaçtı” diyenlere karşı siz tedbirli olun...
Zenginlik bağırır servet fısıldar
DJ Burak Yeter’in lüks arabasıyla ilgili geçen hafta çıkan haberleri gördüm. Sonra ufak bir araştırmayla Yeter’in benzer haberlerle her sene gündeme geldiğini fark ettim.
Sene 2020...
Haber başlıkları şöyle:
DJ Burak Yeter’in 2.5 milyonluk oyuncağı...
Sene 2021...
Bu kez başlık şöyle olmuş:
Burak Yeter’in arabası 5 milyon TL...
Ve geçen hafta çıkan haberin başlığı:
Burak Yeter 6 milyonluk oyuncağıyla Bebek’te...
Peki neden?
Burak Yeter dünya çapında işlere imza atan bir DJ. Ama işlerinden çok arabasıyla konuşuluyor.
Sadece Burak Yeter değil birçok kişi malıyla mülküyle konuşulmak istiyor günümüzde.
Paramı insanların gözüne sokmalıyım mantığıyla dolaşılıyor ortalıkta...
Ben anlamadım bu ‘zamanı.’
* Birileri bedelli askerliğini kışla içinde lüks otomobillerle sonlandırıyor.
* Diğeri Bebek’te, Nişantaşı’nda vatandaşı bangır bangır motor seslerine boğuyor.
Tüm bunlara şu söz ne güzel uyuyor...
Zenginlik bağırır servet fısıldar...
Haftanın en ilginç linç denemesiydi
Şeyma Subaşı’nın zaman zaman eleştirilmesini anlıyorum da, kızı Melisa üzerinden eleştirilmesini anlayamıyorum.
Neymiş efendim Subaşı, Melisa ile Miami’de bir basket maçını izlemeye gitmiş. Ne olmuş efendim, Melisa protez tırnak takmış ve maçı öyle seyretmiş... Eee?
Onlarca hakaret dolu yorum geldi Şeyma’nın kızıyla olan fotoğrafına.
Haftanın en yersiz ‘linç girişimi’ buydu.
2 yaşında bir bebekten bahsetmiyoruz ki 9 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz.
Festivale gider gibi NBA maçı izlemeye gitmiş, hepsi bu...
Size ne tırnaktan, protezden, süsten...
İçimizi aydınlattınız
Aydınlıkevler oyunu, hem Yılmaz Erdoğan’ın uzun bir aradan sonra yazdığı hem de Demet Akbağ’ın yıllar sonra sahnelere döndüğü bir oyun. E durum böyle olunca oyunun perşembe akşamki gösterisine ünlüler akın etti.
Bir fotoğraf karesi de gündem oldu. O karede dört ünlü komedyen vardı. Metin Akpınar, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Ata Demirer. Fakat benim daha çok dikkatimi çeken oyun bitimindeki bir fotoğraf oldu. O fotoğrafta Metin Akpınar oturarak röportaj veriyor. Cem Yılmaz ve Ata Demirer de ayakta bekliyor. Ustaya saygı duruşu niteliğindeki bir görüntüydü.
* Her hallerinden belli çok saygı duyuyorlar Akpınar’a.
* O konuşsun sonra söz kalırsa biz de iki kelime ederiz diyorlar.
Hatırlayın, birkaç ay önce Metin Akpınar, Cem Yılmaz hakkında “oyunculuk kumaşı iyi değil” demiş, sonrasında ‘kaos sevdalıları’ onları birbirine düşürmeye çalışmıştı. Bu fotoğraf karesi bu tartışmaların, atışmaların asla büyümeyeceğinin kanıtı.
Sözünü esirgemiyor Metin Akpınar
Oyunun bitiminde, yorumları sorulan Metin Akpınar’ın ufak bir eleştirisi oldu:
“Yönetmen müzikal boyuta, orkestrasyona biraz daha özen gösterirse daha iyi olurdu diye düşünüyorum” dedi.
Lafını esirgemiyor Metin Akpınar ama işin güzel tarafı onun eleştirilerine kimse kızmıyor. Çünkü ‘eleştiri dozu’ diye bir durumun farkında.
* Hangi cümleleri kullanması gerektiğini...
* Konuşurken mimiklerini...
* Lafın söyleneceği yeri ve zamanı çok iyi biliyor. O yüzden onun eleştirisine mazhar olanlar kendilerini şanslı hissedip, her cümlesini ciddiye alıyor.
Cevap hakkıyla, bel altı vurmayı karıştırıyoruz
Bence tartışmalar, niteliğinizi ortaya çıkaran şahane fırsatlardır.
“Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerine gönderilsin” diyen Yeşim Salkım’a şarkıcı Aynur Aydın “hayvanlardan özür dile” diye tepki gösterdi.
Yeşim Salkım da durmadı tabii, hemen tartışmanın tonunu yükseltti...
* “Zamanında odama gelip bana methiyeler düzüyordun Aynur” dedi.
* “Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile” dedi.
* “Lümpen kız” dedi.
Bu tipik bir orantısız tartışmadır.
Tartışırsın, cevabını esirgemezsin ama bel altı da vurmazsın...
Burada bel altı vuran Yeşim Salkım olmuş. Bu tip tartışmalarda, böylesine ağır ithamlara maruz kalanların yapması gereken tek şey ‘sessizlik’ olmalı.
Yoksa bitmeyen bir tartışmanın içinde bulurlar kendilerini.
Büyük yalan: Ağzımdan kaçtı
Bu “ağzımdan kaçtı” son dönemin popüler sığınma cümlelerinin başında geliyor.
* Küfür ediyor.
* Hakaret dolu cümleler kuruyor.
* Ulu orta yerde aşağılamayı, yersiz eleştirileri huy edinmiş.
* Ailenizi, işinizi, kişiliğinizi meze yapıyor.
Sonra tek cümleyle, “ağzımdan kaçtı” deyip konuyu kapatıyor.
* Ağzınızdan kaçmaz.
* İmkanı yok kaçmaz.
* Hakaretti, küfürdü, bunlar ağızdan kaçacak şeyler değildir.
O yüzden “ağzımdan kaçtı” diyenlere karşı siz tedbirli olun...
Zenginlik bağırır servet fısıldar
DJ Burak Yeter’in lüks arabasıyla ilgili geçen hafta çıkan haberleri gördüm. Sonra ufak bir araştırmayla Yeter’in benzer haberlerle her sene gündeme geldiğini fark ettim.
Sene 2020...
Haber başlıkları şöyle:
DJ Burak Yeter’in 2.5 milyonluk oyuncağı...
Sene 2021...
Bu kez başlık şöyle olmuş:
Burak Yeter’in arabası 5 milyon TL...
Ve geçen hafta çıkan haberin başlığı:
Burak Yeter 6 milyonluk oyuncağıyla Bebek’te...
Peki neden?
Burak Yeter dünya çapında işlere imza atan bir DJ. Ama işlerinden çok arabasıyla konuşuluyor.
Sadece Burak Yeter değil birçok kişi malıyla mülküyle konuşulmak istiyor günümüzde.
Paramı insanların gözüne sokmalıyım mantığıyla dolaşılıyor ortalıkta...
Ben anlamadım bu ‘zamanı.’
* Birileri bedelli askerliğini kışla içinde lüks otomobillerle sonlandırıyor.
* Diğeri Bebek’te, Nişantaşı’nda vatandaşı bangır bangır motor seslerine boğuyor.
Tüm bunlara şu söz ne güzel uyuyor...
Zenginlik bağırır servet fısıldar...
Haftanın en ilginç linç denemesiydi
Şeyma Subaşı’nın zaman zaman eleştirilmesini anlıyorum da, kızı Melisa üzerinden eleştirilmesini anlayamıyorum.
Neymiş efendim Subaşı, Melisa ile Miami’de bir basket maçını izlemeye gitmiş. Ne olmuş efendim, Melisa protez tırnak takmış ve maçı öyle seyretmiş... Eee?
Onlarca hakaret dolu yorum geldi Şeyma’nın kızıyla olan fotoğrafına.
Haftanın en yersiz ‘linç girişimi’ buydu.
2 yaşında bir bebekten bahsetmiyoruz ki 9 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz.
Festivale gider gibi NBA maçı izlemeye gitmiş, hepsi bu...
Size ne tırnaktan, protezden, süsten...