Halil Sezai tahliye olabilir

Bir kesim var ki, kimsenin mutluluğunu istemiyor.
O kesim ki, biri iyi bir iş yapınca, hele mutlu bir ilişkiye başlayınca ‘keşke benim olsa’ edasıyla dişlerini sıkıyor.
Üstelik bunu çoğunlukla arkadaşlar birbirine yapıyor.
Bıraksanıza uzayan kol bizden olsun.
İnsanların mutluluğuyla mutlu olmayı denesenize.
Hadise’den ne istersiniz anlamadım.
Kadın işinde gücünde, e gözüktüğü kadarıyla mutlu da bir ilişkisi var.
Dünya starı adaylarımızdan biri bence.
Hatta sosyal medya hesabının sıkı takipçisiyim, attığı anlamsız mesajlarla çok eğleniyorum.
Ama bazen olmadık işler yapıyor Aleyna.
Ünlü model Kylie Jenner’ın geçtiğimiz günlerde giydiği bir kıyafeti gören Aleyna Tilki, aynı kıyafeti daha önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Aleyna o paylaşımında; “önce ben giymiştim Kylie” yazdı.
Ben fotoğrafa baktım. Hatta öyle çok baktım ki, yazımı her zamankinden daha geç göndermek zorunda kaldım.
Son olarak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade alfa erkeği mevzusunu gündeme getirmiş, “Alfa erkeği yok ki sevelim” demişti.
Ben tam alfa erkek-alfa kadın muhabbetini unutmuşken, bir grup girişimcinin farkındalık yaratmak için “ALFA” adında bir proje üzerinde çalıştığını duydum. Detayları önümüzdeki günlerde öğrenir öğrenmez açıklayacağım. Ama gelin biz şimdi şu alfa konusunu biraz açalım...
Bir kere sadece erkekler için kullanılmaz alfa tanımı.
Alfa erkeği varsa alfa kadını da vardır.
Alfa erkeği;
◊ Maço değildir. Maçovari hareketler yapmasına gerek kalmadan zekasıyla çözer sorunları.
◊ Eski usulleri benimsemiştir ve gelenekçi tavrı ön planda tutar.
Sonra binge eating mode’u (tıkınma modu) başlar.
Chill yaparken (dinlenirken) ice cream (dondurma) yer.
Akşam oldu mu chips (cips), chocolate (çikolata) keyfi yaparken junk food’u (abur cubur) da unutmaz.
Bir diğeri;
Eating disorder’ının (yeme bozukluğunun) progress (ilerleme) göstermişken relapse etmesini (nüksetmesini) istemez.
Eşiyle kameraların karşısına geçen Özer’e, hayat arkadaşı Pınar Dura destek verdi “Cem, o kadınla minik bir birliktelik yaşamış” dedi.
Buyurun tartışmaya.
Birlikteliğin miniği, daha doğrusu aldatmanın miniği olur mu?
Bu olayda yepyeni bir kendini savunma biçimi gördü Türkiye.
Cem Özer kendini savunmaya çalıştıkça battı.
Bu isimler son dönemde sosyal medyadaki uygunsuz mesajlarıyla gündeme geldi.
Cem Özer’in mesajlaştığı kişiye fotoğraflarını da yolladığı ortaya çıktı. Birini mesajla rahatsız etmek suçtur.
Birine taciz boyutuna ulaşan mesajlar göndermek ahlaka aykırıdır.
Ama unutmayalım ki ‘ifşa’ da bir suçtur.
Bu ifşa olaylarında sanki bir şeyler gözden kaçıyormuş gibi gelmiyor mu size de?
Adı üstünde mesajlaşma.
Karşılıklı yani.
Evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun bu yazın bol bol iş yapan isimlerindendi.
Neredeyse haftanın her günü Çeşme-Bodrum arası gidip geldi.
Sayısız konser verdi. Şiddet iddiasından sonra bu iş temposu olur şey değildi.
Ama oldu.
Mekanlar doldu, hatta maalesef onu izlemeye gelen kadınlar tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı Özer Arkun.
Ücretinde indirim yaptığını düşünenlere hemen söyleyeyim bir kuruş bile indirim yapmadı.35-40 bin lira arasında bir ücret ile sahneye çıktı.
Prof. Özlü’nün uyarısı mutlaka ciddiye alınmalı.
Çünkü;
◊ Mutfakta çalışanların ter damlacıklarını yemeklere ve tabaklara bulaştırma riski var.
◊ Garsonların servis yaparken hastalığı bulaştırma riski var.
◊ Masada yemek yerken yanınızdakinin size virüs bulaştırma riski var.
Baştan sona risk dolu aslında.
Prof. Özlü bu açıdan çok haklı.
Ne olacak bu taksilerin hali diye sohbetlerin ortasına düştüğümüz de çok olmuştur.
Öyle görünüyor ki...
Bizim imtihanımız da, “ne olacak bu haller” diye sohbetlerimiz de daha uzun süre bitmeyecek.
Neden mi?
Taksilere maskesiz binmeye çalışan bir ‘güruh’ var etrafta...
Yanlarında maske taşımadan sağda solda geziyorlar.
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da
O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Halil Sezai tahliye olabilir
En ağır eleştirenlerden biriyim Halil Sezai’yi...Yaptığı kabul edilebilir bir şey değildi çünkü.
Ne olursa olsun...
Tahrik edilmiş de olsa...
Bu tahrik aylardır devam da etse...
Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai.
Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak.
Şimdilik Halil Sezai’nin tutukluluk hali devam ediyor ama bu hafta içi, avukatının yapacağı son itirazla Halil Sezai tahliye olup tutuksuz yargılanabilir.
Bir diğer ihtimal ise ilk duruşma sonrası serbest kalması.
Ama hukukçular ilk duruşmaya kalmadan son itirazın kabul edilebileceği görüşünde.
Toplum önünde olan biri için, böylesine büyük tepkiler almak çok büyük bir cezadır zaten.
Sahneye çıkamayacak olmak, albüm çıkarsa şarkılarının eskisi kadar çalınmayacak olması, çok canını acıtacaktır zaten.
Ayrıca, Halil Sezai dışarı çıktığı günden itibaren bir süre hapis hayatı yaşayacak.
O yüzden Halil Sezai’nin de artık çok üstüne gitmemek gerekiyor.
Ünlüler ve Kadir Şeker Tepkileri
20 yaşında Kadir Şeker...
Konya’da şahit olduğu bir tartışmaya sessiz kalmadı.
Kavga eden çiftin yanına gitti.
Sonrası malum.
12 yıl 6 ay hapis cezası aldı Kadir.
Karar sonrası ünlü isimler sosyal medyadan tepkilerini yazdı.
Şevval Sam, “Kadir Şeker’e beraat verilmeliydi” dedi.
Seda Sayan, “Artık sokakta şiddet gören kadınların yardımına kim koşar” diye sordu.
Danla Bilic, “Kadir Şeker’e hemen beraat verilsin” diye tepkisini belli etti. Ceza fazla mı, evet fazla.
Kadir, gördüğü bir olaya kayıtsız kalamadı ve müdahale etmeyi seçti. Ama dikkat etmemiz gereken bir nokta yok mu?
Kadir’in yanında bıçak vardı.
Şevval Sam, Danla gibi isimler, ‘Kadir beraat etmeli’ diyor ama beraatin ne anlama geldiğini biliyorlar mı?
Beraat, bir kişinin suçsuz bulunması ve davanın kapanması demektir.
Kadir Şeker’e beraat verilseydi eğer, herkes elinde bıçakla gezip önüne gelene saldırma hakkını bulacaktı kendinde.
Bunu mu istiyorsunuz cidden?
‘Tahliye edilmeliydi’ derseniz, bunu tartışırız. Daha yere basan bir istek çünkü. Ama beraat
demeyin.
Kadir ceza almalıydı ama bu 12 yıl 6 ay olmamalıydı.
Daha azı olabilirdi.
Biraz içimiz soğurdu eğer o ceza daha az olsaydı.
İçimiz soğurdu çünkü kadınları öldürenler, darp edenlerin bir çoğu dışarıda rahatça dolaşıyor. Onlar dışarıda oldukça, toplumun bu yarası kapanmayacak.
Kadir’in de yarası kapanmayacak. O da demir parmaklıklar ardında, ‘kadınları öldürenler dışarıda, ben ne yaptım da içerideyim’ diye kendine sorup duracak.
İnternetten kurşun dökme
Kurşun döktürmenin piyasası varmış.
Bir yerde 200 lira olan işlem başka bir yerde 2 bin liraya kadar çıkıyormuş.
Eskiden bu iş gizli gizli yapılırdı ama şimdi internette kurşun döktüklerini söyleyen isimler cirit atıyor.
Uyarmak isterim;
İnternette kurşun döküyorum diye reklam yapanlar dolandırıcı.
Bazı uyanıklar bizimle dalga geçecek kadar ileri gittiler. Artık internetten kurşun döküyorlar.
Pandemi nedeniyle uzaktan kurşun döktüklerini söyleyen dolandırıcılar ilk önce sizden hesaplarına kurşun ücretini ödemenizi istiyor.
Sonra da sanal kurşunu döktüğünü söyleyip, başlıyor anlatmaya...
Aman kanmayın, çünkü son zamanlarda bu dolandırıcılara birçok kişi parasını kaptırdı.
İlla kurşun mu döktüreceksiniz, en iyi kurşun babaanne, anneanne kurşunudur.
‘Fevkalade’ olmuş
Bir dostumun Asmalımescit’te açtığı Fevkalade adlı restorana uğradım.
Mekan ufak...
Mistik bir havası var... Şefleri kim bilmiyorum ama ‘fevkalade’ mezeleri var.
Mekanın ortaklarından olan radyocu Levent Erim mutfağa da karışıyor.
Ama asıl işi müzik.
Geçiyor bilgisayarının başına, 1970’lerden başlıyor günümüze kadar müzik ziyafeti veriyor. Bu arada mekanın ‘agapi’ (Yunanca aşk demek) adında özel bir masası var.
İki kişilik ve ‘birbirini çok seven çiftler’ için tasarlanmış.
Evlilik teklifi, yıldönümü gibi özel anlar için ideal.
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