En yeni normal

Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
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Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.
Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
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Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.
Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.
Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
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Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.
Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.
İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.
Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.
Ama arkadaşlar...
◊ 4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?
Ya da...
◊ 125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?
◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...
Haftanın bir ya da iki günü kalsiyumu yüksek beslenmeyi seçin. Mesela bugün güne yulaf ile başlayın.
Şu özel olan ve herkesin bilmediği esnaf lokantalarına uzun zamandır gitmiyorsanız bugün uğrayın.
Türkiye’nin en büyük turizm-etkinlik fuarı başladı. Gastroshow’ları seyretmek ve workshop’lara katılmak için bugün İstanbul Fuar Merkezi’ne gidebilirsiniz.
Sabah kahve içmeye yürüyerek gidin. Bu sırada günlük yürüyüşünüzü de yapmış olacaksınız.
Sherlock Holmes merak uyandıracak yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlere sunacak. ‘Storytel’de yayınlanacak yeni maceraları takip edin.
Kedi tüyüne alerjisi olanlar için ‘aktif alerjenleri’ azaltan bir mama geliştirildi. ‘Purina Pro Plan, Live Clear’ı evcil dostunuz için bir deneyin.
Siz iç mekan tasarımı yaparken kumaş tercih eder misiniz? Saat 19.00’daki workshop’a katılırsanız fikriniz değişebilir. ‘İç mekan tasarımında kumaşlar’ etkinliği için biletler Biletix’te.
Evde çok çalıştık, şimdi sıra kendimize yazlık bir çalışma ortamı seçmeye geldi. Serin kafeler, ferah restoranlar bu işe çok uygun.
Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşüm’ bugün online sahnelenecek. Akşam 21.00’e kadar izleyebilirsiniz. Biletler, biletix’te...
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‘İncili Gastronomi Rehberi’ artık aktif olarak kullanılabilir. Mekanlar açıldı, saatler de uzuyor. Kitaptan Türkiye’nin en iyi restoran ve kafelerini seçip deneyimleyin...
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Hadi bugün İstanbul Kongre Merkezi’ne gidelim. Avrupa’nın en büyük gastronomi fuarı kapılarını açıyor...
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Film çekilecek mi?
Yoksa engel mi olacaklar?
Başrolde Serenay Sarıkaya mı oynayacak?
Yoksa Fahriye Evcen mi?
Ya da “Bergen rolü ilk bana geldi” diyen Tuğba Özay’da mı kalacak top derken, nihayet karar verildi.
Ve Bergen rolünü Demet Evgar kaptı.
Mahşer-i Cümbüş bu akşam saat 19.00’da Trump Sahne’de olacak. Tiyatroseverler için keyifli bir cumartesi etkinliği olabilir.
Moon Life dergisinde Yılmaz Parlak röportajları var. Ünlü isimlerle ilginç röportajlar yapan ismi takibe alın.
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Oteller konserlere başladı. Dalaman’da olanlar bugün Hilton Dalaman’da Göksel’i dinleyebilecekler.
‘Hamileliğini erken açıkladı, biraz daha beklemesi lazımdı’ dediler...
‘Amaaan canım Şeyma’nın ne stresi olur ki çocuk düşürecek kadar’ dediler...
Üstelik bu sözleri söyleyenlerin çoğu kadınlar! Bir kadın çocuğunu kaybediyor ama hemcinsleri bu duruma rahatça ‘yalan’ diyebiliyor.
Onlar zerre üzülmüyor bu duruma, seviniyorlar hatta.
Şeyma şimdilik sessiz tüm bu olan bitenlere. Sessizliğinin yanına bir de yalnızlık eklemiş. Yüzüğü atmış ve tek başına İbiza’ya tatile gitmiş.
Şimdi magazin dünyasında koca bir ‘acaba mı’ sorusu var.
Acaba büyük aşk bitti mi?
Cuma neydi? Yeni şarkıların dijital platformlarda çıkma günüydü. Haydi yeni müzikleri dinleyelim.
Kemerburgaz Kent Ormanı bugün Pet Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Üstelik can dostunuzla beraber Ceylan Ertem konserini de dinleyebileceksiniz.
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“Smother” 6 bölümlük bir aile draması. Küçük bir kasabada geçen hikaye zaman zaman geriyor. Bu akşam 21.00’de BBC First ekranında olacak.
Yalıkavak’taki eski marinanın ‘Ali Baba’ adlı restoranı geri döndü. Çok para vermeden kaliteli deniz ürünleri arayanlar gidebilir...
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İstanbul’da bir ‘Lacivert Restoran’ gerçeği var. Balık sevenlerin favori adresi artık Bodrum’da. Bu hafta sonu deneyin...
Plajda olayım ama lüksümden ödün vermeyeyim diyenlerdenseniz, adres yine Bodrum. Yeni açılan ‘Dozo Beach’ lükste sınırları zorluyor...
Bu açıklama sonrası bazı sanatçılar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.
Sanatçılar haklı mı?
Evet, haklılar.
AMA...
Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var.
Gelin bu yanlış anlaşılmaları ve kafalardaki soru işaretlerini giderelim...
Tek başına kalan bir baba, kızını nasıl büyütür? Gülerken duygulanacaksınız. Dijital platformda yayınlanan “Bir Eksik” filmini seyredin...
Şamanizmle lgili merak ettikleriniz online bir etkinlikte anlatılıyor. 20.30’daki programın anlatıcısı tarihçi Dr. Cengiz Göncü...
Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor. Konser listesine bakıp biletleri şimdiden alabilirsiniz...
Diyarbakır’ın geleneksel lezzetlerini sevenler için ‘Fırın-ci’ İstanbul Fişekhane’de açıldı. Boş bir zaman yaratıp deneyin...
Türk Dil Kurumu’nun internet sitesini sık sık ziyaret edin. Yanlış kullandığımız kelimelerin doğrusunu hafızamıza kazımamıza büyük yardımı oluyor...
Ege ve Akdeniz’e akın var. Ama İstanbullular şanslı çünkü Adalar boşaldı. Üstelik hafta içi Adaların tadı bir başka. Bugün ya da yarın günübirlik gidilmez mi?
Kedi ve köpek sahiplendiren sosyal medya hesaplarını takip edin. Bir cana yuva olursunuz belki...
İçin ödem atın!
Akbank Sanat, “Niyetler Sergisi”ni başlattı. Sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda canlı yayınlar ve serginin oluşturulma aşamaları da gösteriliyor.
Amazon’un “You Are Wanted”ı, sizi hop oturtup hop kaldıracak bir dizi. Vakit ayırırsanız favori dizilerinizden olacak.
Açık havada spor etkinlikleri başladı. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilecek “Pilates Alive”a katılabilirsiniz. Biletleri Mobilet.com’da.
Pasta yapmak zor iş evet ama öğrenmek elinizde. Bugün 17:00’de USLA’da en trend pastaların yapımı öğretilecek. Biletler Biletix’te.
Her ay için kendinize bir müzik listesi yapın. Listeye şarkı seçmesi de dinlemesi de çok keyifli oluyor.
Emir Can İğrek, “Nalan” şarkısını Arapça seslendirmiş. Türkçesi zaten çok iyiydi, yeni versiyonuna da şans verin derim.
Bugün dostlarla akşam kahvesi sohbeti için bir yer seçin. Özledik kalabalık masaları.
Fotoğraf paylaşıyor, “Yakaladıkkkkk photoshop var” deniyor.
E paylaşmıyor, “Al işte kilolarıyla başı dertte” deniyor.
Yahu ben gördüm Deniz’i...
İyi mi kötü kötü mü tartışılır ama gerçekten çok kilo vermiş ve incelmiş.
Neyse...
Hafta sonu buzdolabının önünden bir fotoğraf paylaşıp “Photoshop yok ama buz terapisi var” yazdı ünlü şarkıcı.
Gülben Ergen, İrem Derici, Demet Akalın gibi isimler de o fotoğrafa ‘seri’ yorum yaptılar.
◊ Oyunculuğundan çok sosyal medyasından savurduğu hakaretlerle nasıl gündeme gelir biri? İlginizi çekiyorsa, Petekkaya’yı takip edin.
◊ Bir kişi etrafındakileri nasıl kısa sürede mutsuz eder?
Düşünüyor ama işin içinden çıkamıyorsanız, Erkan Bey’i inceleyin.
“Kırmızı Oda” dizisinde iyi işler yapıyordu Erkan Petekkaya. Ama diziye veda etti. Şaşırdık mı? Hayır.
Çok iyi biliyorum ki eğer Petekkaya o son skandalına imza atmasaydı, yeni sezonda da “Kırmızı Oda” kadrosunda olmaya devam edecekti.
Ama sosyal medya hesabından sağa sola hakaretler yağdırınca dizide ipi çekildi.
Peki tüm bu olan biten sonrasında kim kazandı, kim kaybetti?
İstanbul ve Ankara’nın yakın yerlerine turlar düzenlenmeye başladı. İnternetten araştırıp görmediğiniz bir yer için bilet alın.
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Mask Beach’e bugün giderseniz, 90’lar ve 2000’ler partisiyle karşılaşacaksınız. DJ setinin başında Hakan Küfündür var.
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“Sevdiğini Öldürmek Bizde Aile Geleneği”, bir aşk, rekabet ve cinayet hikayesi. Ece Gamze Atıcı imzalı kitabı keyifle okuyacaksınız.
Şezlong için öyle ücretler istendi ki, peki öyle olsun dedik.
Ama bu sefer hassas noktamızı yakaladılar.
Kırmızı çizgilerimizi aştılar.
Bodrum’da bir restoranda tarhana çorbası 70 TL, başka bir restoranda ise 85 TL’ydi.
Evet evet bir tas çorba...
Vay be tarhana...
◊ Hiç aklıma gelmezdi senin döner fiyatıyla yarışacağını.
En yeni normal
Artık terimler iyice birbirine girdi, farkındayım.
Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.
Neyse...
En yeni normalin ilk akşamı;
◊ Müthiş bir özlem vardı.
◊ Herkes restoran restoran gezdi.
◊ Tek mekan tercih edenler gece 2-3 falan demedi, sohbete devam etti.
◊ Saat 00.00’a kadar müzik son ses açıktı, insanlar sokaklarda eğleniyordu.
Ben de uydum bu akıma. Masa masa gezdim. Bir sürü arkadaşımı ziyaret ettim.
Çok keyiflendim.
Çok özlemişiz be.
Bunu göremiyor musunuz?
İstanbul’un çok net bir problemi var... Taksi!
Günün belirli saatlerinde neredeyse imkansız taksi bulmak.
Hele ki akşam yemeği sonrası ‘en yeni normal’ ile birlikte bu iş daha da zorlaştı.
Taksi bulana madalya takılacak duruma geldik.
◊ Parmak kaldırıyorsunuz, durmuyor.
◊ Nazikçe el kaldırıyorsunuz, sanki arkadaşınızmış gibi o da size uzaktan bir el selamı çakarak yoluna devam ediyor.
◊ Uygulama üzerinden taksi çağırıyorsunuz, mesaj atıyor taksici arkadaş ve soruyor: “Nereye gideceğinizi öğrenebilir miyim?” (Öğrenemezsin kardeşim!)
Yaptığından utan evlat
Burakcan Övüç... Sözde fenomen Murat Övüç’ün oğlu.
Kim derdi ki babasından daha beter biri olacak.
Olmuş...
Görüntüleri izlemişsinizdir. Bu ufak ‘maganda’, araba kullanırken eline silahı alıyor ve küfürler eşliğinde ateş ediyor etrafa.
Peki babası Murat Övüç ne yapıyor? Ne söylüyor bu olaydan sonra biliyor musunuz?
“Oğlum iyilik timsalidir. Görüntüler eski, düşmanlarımız yaptı” diyor.
Peki bay Murat;
Ya oğlunuz o silahla birini öldürseydi? Yine “benim oğlum iyilik timsalidir” diyecek miydiniz?
“Olmuş bir hata, ölenle ölünmez” deyip önünüze mi bakacaktınız?
Siz baba oğul bu toplumun sırtında yüksünüz.
Yahu madem oğlun yaptı bir ‘şuursuzluk’...
◊ Çık sen özür dile onun adına.
◊ Al oğlunu teslim et polise.
◊ “Cezası neyse
çeksin” de.
Ha demiyor musun?
Peki... O zaman;
◊ Bir daha sosyal mesajlar falan vermeye kalkma.
◊ O ‘kastığın sahte duyar’lara son ver.
◊ Kimseyi kınama, kimseyi eleştirme bu saatten sonra.
Ya da dur.
Sen bence; kapa sosyal medya hesaplarını ve düş
şu toplumun yakasından.
Neden herkes albüm yapıyor
Son 1 ayda kaç kişi albüm çıkarmıştır?
30?
40?
45?
Belki ben az bile söylüyorum.
Geçen gün önüme bir liste geldi. Tam sayamadım ama koca bir A4’ü kaplayacak kadar albüm çıkmış son ay.
Lütfen;
◊ Bu iş bu kadar ayağa düşmesin.
◊ Canı sıkılan albüm yapmasın.
◊ Eşiyle kavga eden ‘single’ çıkarmasın.
Deniz Çakır beraat etti
Beşiktaş’taki bir kafede
başörtülü kadınlara
hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu Deniz Çakır.
Çok anlatmıştı ama o zamanlar dinlememiştik pek.
“Hakaret etmedim” demişti ama ‘saldırmıştık’ üstüne.
Mahkeme dün kararını verdi ve Deniz Çakır beraat etti.
Karar yazısında dikkatimi olayı yaşayan iki tanıkla ilgili ‘ufak’ bir detay çekti.
Meğer olayın mağduru olduğu iddia edilen iki kişi şikayetçi olmamış Çakır’dan.
◊ E neden bizi kaldırdınız ayağa?
◊ Böyle konular
tehlikelidir, göremediniz mi bunu yahu?
Tam da;
◊ “Sana ne benim ne giydiğimden” sözleri ortalıkta dolaşırken...
Tam da;
◊ Bir kadın şort giydi diye ona saldıran magandaları konuşurken...
Tam da;
◊ Ahlak bekçilerine gereken dersi toplumca verirken...
Yahu tam da;
◊ “İsteyen şort giyer, isteyen türbanıyla gezer, kime neee kardeşim” diye bas bas
bağırırken...
Bu karar derin bir ‘ohhh’ çektirdi Deniz Çakır severlere...
Bir iyi bir kötü
Selen Görgüzel Alkan ‘Bi Dakka’ adlı bir şarkıyla çıktı karşımıza. Bakın bu iyi iş mesela.
Şarkı güzel, klip farklı...
Klip yönetmeni eşi Hamdi Alkan olunca işler değişmiş tabii.
Hikayesi olan bir klip olmuş.
Evlerde kapalı kaldığımız dönemde ‘kafayı nasıl sıyırdık’ çok güzel anlatmış Hamdi Alkan.
Pandemi sürecinde nasıl ‘telefon bağımlısı olduk’ çok güzel göstermiş.
***
Esra Balamir ise ‘cover’ yapmış. Yıllar yıllar önce Kader’den dinlediğimiz ‘Adamım’ şarkısını söylemiş.
Bu da ‘kötü iş’ mesela.
Baştan sona olmamış.
Biraz dinledikten sonra YouTube’dan ‘Kader-Adamım’ şarkısını açtım.
Çal dedim abi çal.
Defalarca çal dedim.
Ve kaç kere dinledim hatırlamıyorum.
Başka türlü atlatamazdım bu travmayı.