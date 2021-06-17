‘Dur zaten ortalık karışık’ anlaşması

Evde yemek yapmaktan yorulduk. Bugün bir ev yapımı hamburgerciye uğrayın...
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Masterpiece Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da bugün ‘baykuş şeklinde saksı yapma’ atölyesi var. Evinizi renklendirin...
EKS Mutfak Akademisi, 8 haftalık bir eğitime başlıyor. ‘Tarifname Temel Aşçılık Eğitimi’ için biletix’ten bilet alın...
Eğlenme adabını bilen gençler geliyor artık, diyorlardı...
Eğlenene dik dik bakan, yalnız olanı rahatsız eden tiplerden arındırıldı, diyorlardı...
Doğruymuş.
Değişmiş Türkbükü. Güzelleşmiş.
Gençlik enerjisi gelmiş...
Türkbükü’ndeki adresim No:81 Otel ve onun Daze adındaki restoranı oldu.
Bulunduğu konum itibarıyla rekabetin tam ortasında No:81.
Kamp yapmayı denemediyseniz mutlaka bir kamp planı yapın. Düşündüğünüz kadar konforsuz olmayacak göreceksiniz...
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Madem yaz geldi, tatil beldelerinde lahmacun sezonu açıldı. Bugün en sevdiğimiz lahmacuncudan sipariş verelim...
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İstanbul’da fotoğraf turuna çıkın. Cep telefonunuzla bile şahane fotoğraflar çekebilirsiniz...
Sen hiç Datça bademi yedin mi...
“Bizim domatesler ne ki, sen İtalya’dakini gör”, DEME.
Sen Karacasöğüt Köyü’nün domatesini tattın mı?
Biz kendi ülkemizin hazinelerini görmüyoruz...
Söz konusu ‘biz’ olunca kötü!
Başka ülkede tadılan lezzetler olunca ‘aaaa müthiş!’
Hayır efendim...
Yolu aşktan geçen, arkadaş ihanetiyle karşılaşan, kısaca hayatının bir döneminde de olsa haksızlığa uğrayan herkes, Özdemir Asaf’a ait olduğu iddia edilen bu sözü işitmiştir.
İddia edilen diyorum, çünkü tıpkı Cemal Süreyya, Can Yücel gibi Özdemir Asaf’a ait olduğu söylenen ama onun olmayan çok şiir var piyasada.
Zaten bu konuyu da anlamış değilim. Bazı sözler çok içimize siniyor ama kısa süre sonra usta şairlerimize ait olmadığını öğreniyoruz.
Aramızda gizli Cemal’ler, Can’lar, Özdemir’ler var...
Yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.
Neyse konumuza dönelim...
Büyük laflar etme...
Bu iki yapılmaması gerekeni yapan bir isim var:
Hazer Amani.
Bir röportajda eski eşi Sıla’yı sordular Hazer’e...
O da, “Sıla ile fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var” dedi. Üstelik daha yeni, yani 2-3 gün önce söyledi bu sözleri. Ben de dün instagram hesabını biraz kurcaladım Amani’nin. Ne yapmış biliyor musunuz?
Silmiş fotoğrafları.
E hani yaşanmışlıklar vardı? Hani fotoğraflar silinmezdi?
İstanbul Modern’de ‘yağlıboya tekniği atölyesi’ var bugün. Çevrimiçi etkinliğe katılın.
Zamanın ötesinde sanat eserlerini seviyorsanız ajandanıza 15 Haziran’ı not edin. Çağdaş sanatçı Lara Kamhi ‘Dijital Sanat Festivali’nin başlangıç sergisinde sanatseverlerle buluşacak.
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Fiyatını bilmiyorum ama Epson’un bu yeni projeksiyonu harikalar yaratıyor. Bir araştırın, bütçenize uygunsa Euro 2020’yi dev ekran izleyin.
Cuma akşamı milli maç keyfi Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de yaşanacak. Şimdiden yer ayırtmak lazım.
Bugünün detoks çayı tarifi: ‘Papatya, gül, zencefil ve tarçın’. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Ödem atmanızı sağlayacak.
Bugün online bir ödül töreni var. ‘Sosyal medya ödül töreni’ Marketing Türkiye internet sitesinde canlı yayınlanacak.
Eğer kripto para ile ilgileniyorsanız geç olmadan kendinize bir ‘soğuk cüzdan’ alın. Detaylar internette var.
Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ oyunu için biletleri aldınız mı? Yok satıyor yok. Kaçırmayın derim.
Saat 21.00’de TRT 2’yi açarsanız pişman olmazsınız. Kömür (The Charcoal) adlı film gösterilecek
◊ Bu Erkan Petekkaya hayatını düzene soktu.
◊ Adamın son dizisindeki performansı da iyi.
◊ Sesi de güzelmiş fena türkü söylemiyor.
◊ Aile hayatı desen o da iyi gidiyor.
◊ Tam çok üstüne gittik diyordum ki...
Yine yaptı yapacağını.
TV8’de bir ödül gecesi düzenlendi.
Bebek, Kireçburnu ya da Salacak sahile gidip 45 dakika yürüyün. Sonrasında yeni açılan kahvecilerde keyif yapmak serbest.
Melisa, çarkıfelek otu, tarçın, karabiber ve kakule. Buyurun size özel bir ‘detoks çayı’ tarifi.
Zorlu PSM açık havada stand-up gösterisi var. ‘Tuz Biber’ adlı gösteri için saat 18.00’de PSM’de olun.
Alaçatı’da 5’inci senesinde olan ‘Limon Köyiçi’ bu sezona damga vuracak gibi. Alaçatı ziyaretçileri programlarına eklesinler.
Folie Restaurant&Sea alışılmış ‘beach’ konseptini değiştirmek için sezona başladı. Bodrum Mett Hotel içindeki mekanda sabahtan günbatımına kadar vakit geçirebiliyorsunuz.
Hocapaşa Mevlevileri’nin
Sokak lezzeti sevenlerden misiniz? O halde Beşiktaş’taki ‘Strassen Gang’dan sipariş verin.
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Ankaralılar ‘Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde seçkin filmleri seyredebilir.
Bugün evcil dostunuza bir sürpriz yapın. Ona ufak oyuncaklar alın ve mutluluğunu seyredin.
Evinizde tart yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız ‘USLA’da ‘Eğlenceli Lezzetler’ eğitimi var. Tart yapmayı öğretecekler.
Adalara gitmenin tam havası. Burgazada ya da Heybeliada’da bir gece kalmak için plan yapsanıza.
BÜMED Akademi ‘İyi Olma Hali Bilgeliği’ eğitimi veriyor. Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitim için biletler ‘mobilet.com’da.
Zorlu PSM’nin açık hava amfisinde ücretsiz bir konser var bugün. Kürşad Deniz Quartet feat. Sibel Köse konserini izlemeye gidebilirsiniz.
Bu öne çekiş, bu olağanüstü kabine kararı bana ister istemez ‘acaba’ dedirtti...
Diyorum ki
ACABA...
∆ 21.00’de kapanma kararı verilen mekanlarla ilgili yeni bir saat düzenlemesi mi gelecek?
∆ Tam da Euro 2020’den bir gün önce yapılacak kabine toplantı-sından sonra, milli takımımızın maçlarını topluca seyredebilecek miyiz?
∆ Acaba müzisyenler için bir acil eylem planı mı
Bugün ‘Dünya Çevre Günü’. Evimizi yeşilliklerle süsleyelim mi?
***
Kanton mutfağı restoranı Hakkasan, Bodrum’a geliyor. 15 Haziran’daki açılış öncesi rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı...
Tatile gideceksiniz ama çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Çözüm Caresse Bodrum’dan geldi. Le Petit 100 markası ile artık otelde çocuklar için kafe, mağaza, oyun alanı ve bahçe gibi alternatifler var...
Sokağa çıkma yasağı başladı ama eğlence sürdü.
Gecenin sonunda polisler geldi ve ceza kesip ekibi dağıttı.
Peki gecenin manşeti ne oldu?
İrem Derici’nin “cezamız neyse öderiz abi” sözleri...
Peki gecenin eleştirileri nasıl oldu?
◊ Size yazıklar olsun!
Müzisyenlerin zor günler geçirdiğinin geç de olsa farkına varan, Candan Erçetin’in başkanı olduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) ve MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) müzisyenler için büyük bir destek kampanyası başlattı!
Büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla ve “Pes artık!” diyerek tam olarak şunu yazıyorum: Müzisyenlerin üyesi olduğu hiçbir birlik kılını kıpırdatmıyor, olanı biteni görmezden gelmeye devam ediyorlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzisyenler için başlattığı kampanyaya meslek birlikleri dahil olmadı mı diyeceksiniz?
Oldular. Toplantılara katıldılar.
Bakanlığa üye listelerini verdiler.
Fikirlerini söylediler.
AMA...
Bugün yürüyüş sonrası kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Mekan tercihi size kalmış. Uzun zamandan sonra çok iyi gelecektir.
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Salt Online YouTube kanalında ‘Anlatı Düğümleme’ atölyesi var. Olaylar ve odak noktası arasındaki etkileşimi anlatacaklar.
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Hazır Atiye’nin üçüncü sezonu yaklaşmışken son sezonu tekrar izleyebilirsiniz bugün.
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Haziran geometrik formdaki çantaların satışa çıkma ayı oldu. Tasarımcı Mine İnce’nin ‘Geomi’ koleksiyonuna göz atın.
Enginar ve avokado bu hafta sofranızdan eksik olmasın.
Hem sağlıklı hem doyurucu yemekler yapabilirsiniz.
“Bench Cinema” (Sinema Tezgahı) adlı film bu akşam TRT 2’de olacak. Ailece geçin ekran karşısına.
Hem heyecan verici hem de çocuk haklarına dikkat çeken bir kitap arıyorsanız, Mehmet Erkan’ın “Kaju Adası Kardeşliği” raflardaki yerini aldı.
Yaklaşık 35 eserin yer aldığı karma sergi 15. Contemporary İstanbul bugün Galeri Diani’de başlıyor.
‘MUBI’ uygulamasında Nuri Bilge Ceylan seçkileri var. Bir akşamınızı ayırabilirsiniz.
Eskişehirspor önemli bir kampanya başlattı.
‘Dur zaten ortalık karışık’ anlaşması
Herkes biliyordu Hadise ile Kaan Yıldırım'ın uzun süre önce ayrıldığını.
Herkes biliyordu
ortada “bir de sen vurma, biraz bekle” durumu olduğunu...
Herkes emindi, gözümüzün içine baka baka bir oyun oynandığından...
Ama süre doldu ve oyun bitti.
Perde kapandı artık...
Peki biz bu olan bitenden ne anladık?
Ortada bir anlaşma olduğunu anladık.
İlişki kurtarılamayacak noktaya gelince Hadise, Kaan Yıldırım’dan son bir ricada bulundu. “Bir süre daha sosyal medyadan birbirimizi takip edelim” dedi.
Böylece, yaşadığı sıkıntılı süreci daha hafif atlatacaktı Hadise.
“Kaan benim yanımda” mesajı verecekti etrafa.
***
Sonra Hadise’nin yeni şarkısı girdi araya.
“Bir süre daha bekleyelim” konuşmaları yapıldı.
Ve sosyal medyadan takipleşme bilmecesi, yeni albümden günler önce son buldu.
***
İki isim birbirini takip etmeyi bırakınca, Demet Akalın ve bazı ünlü isimler Hadise’ye tepki gösterdi.
İddiaya göre Hadise, bu işin zamanını günler öncesinden planlamıştı.
Onlara göre bu, “albüm öncesi gündeme gelme” hamlesiydi. Bu hikayede yanan her türlü Kaan oldu...
Ah be Hadise...
Oysa bir zamanlar böyle reklamlara, gündeme gelmelere hiç ihtiyacın yoktu senin...
İlişki bitince yok olan dövme yapsınlar
Ben bu işi hiçbir zaman anlamayacağım...
◊ Neden sevgilinizin ismini vücudunuza kazıtırsınız?
◊ Neyin garantisini alıp böyle bir işin altına girersiniz?
◊ Ayrılmama garantili ilişki diye bir şey var da biz mi bilmiyoruz?
Bakın işte son dönemdeki dövme mağdurlarının sayısı gitgide artıyor.
Önce Hazer Amani yaptı benzer bir hata. Sıla’dan boşandıktan sonra bir şiir kazıttı koluna. Üstelik Cemal Süreya’ya ait olduğunu sandığı ama alakası olmayan bir şiiri. Şimdi de Hadise kaldı dövmesiyle baş başa.
G G G
H&K yazılı dövme öylece duruyor kolunda.
Ne yapacak şimdi Hadise? Dört seçeneği var bana göre:
1- Bir süre dinlendikten sonra ismi ‘K’ ile başlayan biriyle ilişki yaşayacak...
2- Mevcut dövme üzerine iyi bir sanatkârın elinden çıkmış bir figür yaptıracak...
3- Dövmeyi sildirecek...
4- Kolunda sürekli kalın bir bilezik taşıyacak...
İçim acıyor
Elimde değil, Kibariye adına çok üzülüyorum.
Kendi ailemden biriymiş gibi düşünüp, kahroluyorum.
Yakın arkadaşımmış farz edip, sinirleniyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor.
Daha birkaç gün önce eşi Ali Küçükbalçık’ın bir otelde gizemli bir kadınla el ele fotoğrafı çıktı. Kibariye “Gözümle görmeden inanmam, belki iş arkadaşıdır” dedi.
Bu kaçıncı Kibariye Hanım? Daha kaç kez aldanacaksınız?
Ali Bey ne sizi ne de evladınızı hak ediyor.
◊ Lütfen boşanın bu adamdan.
◊ Artık sizi geçti iş, hepimizi kandırıyor eşiniz.
◊ Size ne engel oluyor bilmiyorum ama yapmayın.
◊ Siz Ali’siz de çok mutlu olursunuz emin olun.
◊ Ve gün gelir sizi hak eden birini elbet bulursunuz.
Vakit kaybetmeden hak ettiği yalnızlığı yaşatın Ali Küçükbalçık’a. Zaten siz hayatından giderseniz, emin olun bugün yanında olan o kadınlar da koşarak uzaklaşacaklardır ondan.
Şezlong fiyatı bu sezon 32 bin TL
Geçen sene yaz başlarıydı. Bodrum-Türkbükü’nde bir otelin plajındaki şezlong fiyatları uzun süre konuşulmuştu.
O dönem şezlongların aylık fiyatı 24 bin liraydı.
İsmini vermeyeceğim ama aynı otelin bu seneki şezlong fiyatlarını öğrendim.
8 bin lira zamla birlikte 32 bin lira olmuş.
Yani günlük ortalama 1000 TL.
32 bin lirayı peşin ödeyip, şezlonga sizden başka kimsenin oturmamasını ve ertesi gün siz plaja gelene kadar korunmasını sağlayabiliyorsunuz.
G G G
Fiyata sınırsız alkolsüz içecek ve arada yapılan ikramlar dahil. Peki gelelim “Bu fiyata bu şezlonglara rağbet var mı?” sorunuzun cevabına... Yer yok!
Siz bugün o oteli arayıp temmuz ve ağustos ayında şezlong isterseniz, “maalesef” cevabını verecekler. Çünkü şezlonglar günler öncesinden tutuldu.
Eee ne de olsa devir artık “ev alma şezlong al” devri.
Kararımı verdim, teknede soyunulur arkadaş!
Sinan Çetin arkadaşlarının teknesinde üzerini değiştirirken görüntülenmişti. Yankıları halen sürüyor. Biz arkadaşlarla iki gruba ayrıldık ve tartışmaya devam ediyoruz bu olayı.
Bir tarafta, “Soyunur kime ne”ciler, diğer tarafta, “Hayır efendim soyunamaz”cılar...
Ben bu konuya kısaca değinip ortada bir yerlerde konumlanmıştım ilk başta.
Artık kararımı verdim.
◊ Tekne evdir.
◊ Tekne mahrem alandır.
Eğer, teknede bulunan üç-beş kişi bundan rahatsız olmuyorsa kime ne?
Adam ister soyunur, ister soyunmaz...