Desteklemek yersiz değil mi?

Sosyal medyada gördüm tanıdık bilindik isimler videolar çekip köfte yiyorlar ve “yanındayız Yusuf Kardeş” falan diyorlar.

Yani iyi de kardeşim ya doğruysa?

Bunun yanı sıra bakanlığın raporu da var

Ya patrondan habersiz 3-5 kendini bilmez bu ürünleri kullandıysa...

Burada destek videoları çekmek yerine bazı soruları sormak gerekmiyor mu...

Mesela geçtiğimiz mart-nisan aylarında yapılan denetimlerde ortaya çıkmış bu hileli ürünler...

E bunca zaman niye beklendi de insanlar bu köfteleri yemeye devam etti diye sorabilirsiniz?

Bunu hep beraber tartışırız da... Ama desteklemek, dükkana gidip kilolarca köfte yemek falan...

Boş biraz yahu.

Artık pes ama!

Şu hileli ürün olayının üzerini örtmezsek dünyaya rezil olmamıza çok az kaldı. Artık asla şaşırmam derken şaşırdım çünkü.

Antalya’da bir lokantanın kuyu kebabından tekila, bir başka lokantadaki kokoreçten ise votka çıkmış...

Mesela tüm ürünlerinde yüzde 100 keçi sütü kullandığını iddia eden bir markanın ürünlerinde ise hiç keçi sütü tespit edilememiş.

Bari azıcık kullansaydınız be vicdansızlar!

Yani tam güleriz ağlanacak halimize mevzusu.

Bırakın 40 yılı ömür boyu düşünsem kuyu kebabına tekila katmak, kokoreçe votka eklemek gelmez aklıma.

Vallahi çok acayip.

Birine bir şey olacak!

Bu işin önüne geçemiyoruz...

Diyarbakır’da konser veren Murat Boz’un suratına çakmak fırlatılmış.

Adam acı içinde sahne arkasına gitmek zorunda kaldı...

Bu işin ili ilçesi falan yok. Aradan bir tip çıkıyor ve eline ne geçirirse atıyor. Sonra da eminim pis pis gülüyordur...

“İsabet ettirdim. Bak gözünden vurdum” falan diye masalara meze yapıyordur yaptığı çirkinliği.

Bak arkadaşım...

◊ Senin oraya müzik dinlemeye gelenlerin keyfini yarıda kesmeye...

◊ Senin birine fiziksel zarar vermeye...

◊ Kendi sosyal medya hesabın için sahneye bir şey fırlatmaya...

◊ Özetle binlerce kişinin huzurunu kaçırmaya hakkın yok.

Yok yahu, bu kadar basit.

Eğer sağınızda solunuzda böyle eylemler yapanları görürseniz müdahale edin.

Edin ki derslerini alsınlar ve bir daha böyle bir işe teşebbüs etmesinler.

Yetti çünkü artık...

Ah be Yılmaz Hocam

Usta kalem Yılmaz Erdoğan’a “aşk her şeyi affeder mi” diye sormuşlar bir röportajında. O da yine edebi bir cevap vermiş ve “Af her şeyi aşk yapar, bağışlamak en iyi şeydir” demiş.

Bağışlamak yük attırır insana doğru ama fark ettiniz mi bilmiyorum.

Bağışlanmayacak kişilerle doldu etraf son zamanda.

Neresinden tutsanız elinizde kalacak kişiler var artık.

Sen her şeyi yap ama o iyi olan hiçbir şeyi görmeyenler cirit atıyor çevremizde.

Bazen sizi bağışlamasını istediğiniz kişinin neden sizi bağışlamasını istediğinizi bile bilmiyorsunuz.

Sonra zaten bağışlanma isteğiniz de sönüp gidiyor.

Ben şu devirde ne bağışlanmak isterim böyle insanlar tarafından ne de bağışlamak...

Hak etmeyeni yokluğunuzla cezalandırmak en güzeli.

Kusura bakmasın ama Yılmaz hocamız ile tamamen ayrılıyor burada fikirlerimiz.

Kapı kilidi mi o?

İnternet sitelerine yine konu olmuş Şef Somer Sivrioğlu. Nedeni ise kıyafeti. Daha önce de ilginç kıyafetler giymişti ama bu kez başka

Gömleğinin yaka kısmına doğru bir kapı kilidi takmış ünlü şef...

Evet evet bildiğimiz kapı kilidi.

Kim giydiriyorsa doğru giydiriyor onu bence.

Hem sempati kazanıyor hem de konuşturuyor kendinden...