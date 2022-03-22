Yaz sezonuna sayılı günler kaldı. Bodrum’daki Elementa Boutique Hotel’i bugünden takibe alın.
Yaz öncesi detoks zamanıdır. Detoks ve sağlıklı yaşam deyince de akla ‘Vitalica Wellnes Bodrum’ geliyor.
Sezonu açan merkezde artık yeni wellness programları da var. Haydi sağlıklı yaşam kampına!
İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde Esat Acet Nuhoğlu’nun ‘Tuvalde Yaşayan Atlar’ sergisi var. 12 Nisan’a kadar devam ediyor.
‘Brasserie Nişantaşı’ menüsünü yeniledi. Yolunuz düşürse denemenizi öneririm.
Adana’nın en iddialı karnavalı yarın başlıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı’nı bölgedekiler kaçırmasın. Uzakta olanlar ise belki hafta sonuna Adana planı yaparlar.
Anılar üzerine bir oyun izlemek isterseniz bu akşam Maximum UNIQ Hall’de ‘Sırça’ var. 21.00’de başlayacak.
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nde bugün ‘Meksika Mutfağı’ atölyesi var. Meraklısıysanız biletinizi almayı unutmayın. Başlama saati 19.00.
Faysal Soysal imzalı “Ceviz Ağacı” filmi hafta boyunca AKM Yeşilçam Sineması’nda izleyicilerle buluşacak.
Bugün ne yapsak?
Yaz sezonuna sayılı günler kaldı. Bodrum’daki Elementa Boutique Hotel’i bugünden takibe alın.
Yaz öncesi detoks zamanıdır. Detoks ve sağlıklı yaşam deyince de akla ‘Vitalica Wellnes Bodrum’ geliyor.
Sezonu açan merkezde artık yeni wellness programları da var. Haydi sağlıklı yaşam kampına!
İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde Esat Acet Nuhoğlu’nun ‘Tuvalde Yaşayan Atlar’ sergisi var. 12 Nisan’a kadar devam ediyor.
‘Brasserie Nişantaşı’ menüsünü yeniledi. Yolunuz düşürse denemenizi öneririm.
Adana’nın en iddialı karnavalı yarın başlıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı’nı bölgedekiler kaçırmasın. Uzakta olanlar ise belki hafta sonuna Adana planı yaparlar.
Anılar üzerine bir oyun izlemek isterseniz bu akşam Maximum UNIQ Hall’de ‘Sırça’ var. 21.00’de başlayacak.
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nde bugün ‘Meksika Mutfağı’ atölyesi var. Meraklısıysanız biletinizi almayı unutmayın. Başlama saati 19.00.
Faysal Soysal imzalı “Ceviz Ağacı” filmi hafta boyunca AKM Yeşilçam Sineması’nda izleyicilerle buluşacak.