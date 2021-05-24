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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak?
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Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak?

24 Mayıs 2021

Diyetler bugün bir kenara bırakılsın. ‘USLA’da burger workshop’u var. Biletleri Biletix’ten alabilirsiniz.

‘Çizgi Film Gurmeleri’ bugün itibarıyla Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında başlıyor. Çocuklarınızla seyredin.

Bugün dışarı çıkıp elektrikli scooter turu yapılmaz mı? Yapılır.

Bugün ne yapsak

İtalyan sanatçı Gian Maria Tosatti’nin enstalasyon sergisi bugün Tarlabaşı’nın tam ortasında yer alan bir binada açılıyor.

Kalben ‘Şanssız Mücadeleci’ diye bir şarkı çıkardı. Ama ne şarkı! Bugün muhakkak dinleyiniz efendim.

21.30’da TRT 2’yi açın. Film kuşağında ‘Marie Curie’ var. Ünlü fizikçinin hayatını keşfe çıkacaksınız.

Yeni dünya düzeninde insan odaklı olmak çok önemli. Dr. Melik Karabıyıkoğlu’nun ‘Müşteriyi Yakalamak’ kitabı sadece iş insanlarını değil herkesi ilgilendiriyor.

Bugün ne yapsak

‘Kitchen  Bodrum’ ünlü şef Osman Sezener’in önderliğinde yarın kapılarını açıyor. Bodrum’da olanlara önerimdir.

Bugün ne yapsak

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Hangisi gerçek Gökçe?

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Mayıs 2021
Olay filmlere konu olacak türden. Adına ister gerilim deyin ister dram, hatta biraz da aksiyon katın.



◊ Ortada bir kimlik ‘araklaması’ var...
◊ Ortada sahte itibar yüklemesi var...
◊ Ortada başkasının emeğinin üzerine ‘çökmek’ var....
Var da var...
Sene 2007...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Mayıs 2021
Metin Zakoğlu, pandemi döneminin ara vermeyen tiyatrocularından. Şimdi de Bodrum’daki evinin bahçesini tiyatroya çeviriyor. İlk oyun 4 Haziran’da, adı “Komik Gazino”... Bahçede tiyatronun biletleri ‘biletix.com’da

‘Kalben’ dün bir single çıkardı. ‘Şanssız Mücadeleci’ şarkısını dinleyin.
****
‘Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’ bugün açılıyor. Ayrıntılı sergi turunu İKSV YouTube kanalından seyredin.
***
‘İstanbul Modern Sinema’ çevrim içi programlarında “Bahar Nöbeti” günleri başladı. Bugünün filmi, 2020 yapımı ‘Şeytan Yoktur’, İran’da gizlice çekilen bu filmi kaçırmayın.
***

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Mayıs 2021
Beslenmenizde ‘küçük porsiyonlar’ deneyin. Büyük porsiyon tehlike demek, obeziteye giden yol demek.

Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
***
20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.



İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Mayıs 2021
Bu hafta 19 Mayıs’ı yaşayalım. Samsun Belediyesi’nin sayfasından ‘Bandırma Vapuru’nu sanal olarak gezin.



Her gün ‘5 ceviz, 5 badem’ yiyelim. Fazlasına gerek yok. Uzmanlar bu sayının yeterli olduğu görüşünde.
***
Nefes egzersizi, güne enerjik başlatıp gece yatarken rahat uyumamızı sağlıyor. Hadi burundan nefes alıp ağızdan vererek egzersize başlayın.
***
‘Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları’, Devlet Tiyatroları tarafından haziran ayı itibariyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programa şimdiden bakıp biletlerinizi alın.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Mayıs 2021
Güne iyi bir kahvaltı ile başlamak şart. ‘Soya filizi salatası’ hazırlayın evde. Kalorisi yok denecek kadar az ve çok doyurucu.

Ters kurgu tekniğini ustaca  kullanıp farklı bir romana imza atana Hasan Hayyam’ın eseri ‘Hiyerofant’ raflarda. Farklı bir ‘zaman’ kavramı sizi bekliyor.

Türk kahvenizin yanına bir lokum ya da çikolata koyabilirsiniz. Hazırlaması bile heyecanlı.

Sahur alışkanlığınız gece yeme alışkanlığına dönmesin. Bunun için eğitimler var. YouTube’dan bugün seyredin.

Ren Sourcing ‘Online Moda ve Tekstil Eğitimleri’ veriyor. Moda meraklıları bugün eğitime katılabilirler. Biletler Biletix’te.

Günlük yaşantınızda ‘kullandığınız sözcükleri özenli’ seçin ve hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bu da bir çeşit ‘terapi’ aslında.

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La havle!

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Mayıs 2021
Sabrım zorlandı.

Ufak bir tükenmişlik hissettim.

Neden biliyor musunuz?

La Casa De Papel’ yüzünden...

Meşhur soygun filmi ‘La Casa De Papel’ 5’inci sezonuyla final yapacak.

Çekimler tamamlandı.

Yakında yeni seriyi izleriz.

Her geçen sezon bir öncekini aratsa da, “Yok ya eski tadı kalmadı” dedirtse de birçok kişinin dizi bağımlılığına ilk adım atışıdır ‘La Casa De Papel’.

Neyse...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Mayıs 2021
Evde spor yapamadınız mı? O zaman bu hafta özlediğimiz parklara, bahçelere kavuşuyoruz. Mutlaka her gün 1 saat yürüyelim...

Soner Arıca bir Karadeniz türküsünü seslendirmiş. “Esmesin Ayrılık”, Arıca’nın o ‘duru’ sesine çok iyi gitmiş. Dinleyin...

Mutfaktaki atıkları değerlendirip çeşitli yemekler hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bugün deneyin...

Gerçek olaylardan esinlenilen “Bütün Kızlar Adına” dijital platformda yayında. Pes etmeyen bir dedektifin macerası, seyredin...

Faruk Sabancı ve Norm Ender’in yeni şarkısı “Bulamazdım”ı dinlerseniz güne enerji dolu başlarsınız...

İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson’ın bugün PSM Online sahnesinde konseri var. ‘Online.zorlupsm.com’ dan biletlerinizi alabilirsiniz...

Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nin eğitimlerini takip edin. Hatta belki birine katılmak bile isteyebilirsiniz...

22’nci Adana Tiyatro Festivali 24 Mayıs’ta başlıyor. Bilet satışları bugün başladı. 18 oyunun seyirciyle buluşacağı festival için bilet alın...

Artık normalleşme haftasındayız. Bu hafta sonu için keyifli bir plan yapın. Mesela bir otelden kendinize yer ayırtabilirsiniz...

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Sezonda aylığı 800 bin TL

Orkun Ün

Orkun Ün

16 Mayıs 2021
Bodrum’a gelir gelmez ilk işim sezonluk evlerin fiyatlarını araştırmak oldu.

Geçen seneyi değil ama önceki senenin yaz sezonundaki fiyatlarını çok iyi biliyordum.

Bu sene öğrendiğim fiyatlar tüm bildiklerimi unutturdu.

Yeni bir sayfa açtırdı bana.

Canımı sıktı.

Diyelim sezonda 1 aylık müstakil bir ev kiralamak istiyorsunuz.

Tercihiniz de lüksten yana oldu...

Lokasyon olarak, Cennet Koyu’nu seçerseniz 5+1 villa için aylık 800 bin lira, Yalıkavak’ı seçerseniz 6+1 için aylık 600-700 bin lira, Türkbükü’nde 3+2 bir villa için ise aylık 350-400 bin lira ödemeniz gerekiyor.

“Lüks olmasın, uyumadan uyumaya geleceğim” diyenler için eskiden günlüğü 400-500 liraya tutulan dairelerden artık eser yok.

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Yeni nesil ‘best of’

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Mayıs 2021
Deniz Seki ile yaptığım röportajda bir sözü çok ilgimi çekti.

“Yeni nesil çok başarılı müzisyenler var. Hazırladığım ‘best of’ta onlara el vereceğim” dedi...

Gençlerle ‘best of’ işi ilginç.

“Ee ne var, bu yeni mi sanki” ya da “Tutmaz bu iş geç” diyebilirsiniz.

Ama illa mesleğe yıllarını vermiş isimlerin şarkılarını yine aynı seviyedeki isimler mi seslendirecek?

Sadece Deniz Seki için değil best of hazırlığındaki diğer isimler için de düşündüm.

‘Yeni nesil müzisyenlerden kimler bu işin hakkını verir’ diye kafa patlattım.

Irmak Arıcı: Düetlerin aranılan ismi olmaya aday. Şimdiden birçok isim onunla düet yaptı. Spotify, Apple Music gibi platformlarda olmayan şarkılar YouTube’da en çok dinlenenler arasında.

Kim Bu Reyhan

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Mayıs 2021
Haydi bayram tiyatrosuna... Tiyatro Gaia, yeni müzikli tiyatro oyunu “Şahmaran”ı bu akşam saat 21.00’de dijital olarak sahneliyor. Biletler, biletix’te...

Akbank Sanat Evinizde kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bugün “Gölgelerden Rengarenk Resimler” aktivitesi var. Çocuğunuzla vakit geçirmek için çok ideal...

Detoks için vakit ayırın bu hafta sonu. 1-2 günlük detoks bayram yorgunluğunu atmanıza yardım edecek...

Aposto uygulamasını indirin ve mail adresinizi girin. Her sabah faydalı okuma listeleri mailinize gelecek...

Telefonlarınızın uygulama mağazasından “TRT Bil Bakalım” bilgi yarışmasını indirin. Çok ama çok keyifli anlar geçireceksiniz sevdiklerinizle...

Karadeniz türküsü sevenler için Şevval Sam yeni bir tekli çıkardı. “Kopsun Bir Fırtına” sakin bir hafta sonunun şarkısı olsun...

Detoks yapacağım ama sonra diyorsanız ve halen İstanbul–Levent’teki ‘Asır Tantuni’yi denemediyseniz. Hadi!

Bazı arkadaşlar hayatımızda ‘gereksizler’, onlar enerjimizi alıyorlar. Uzaklaşın!

Uyku arası bilinçsiz yemek yeme semptomu

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Mayıs 2021
Aramayı unuttuklarımız var mı? Ya da “aramayayım boşver” dediklerimiz... Boş vermeyin, arayın bugün.

Yoganın her türlüsünü denediniz mi bu süreçte? Peki ya ‘kahkaha yogası’nı... YouTube’dan bir ders alsanıza...
***
Bayram tatlılarınızı hafifletmek isterseniz yapımında rafine şeker yerine ham bal kullanabilirsiniz. Uzmanlar deneyin diyor...
***
Fropie’nin chia ve keten tohumlu kefirlerini bugünden deneyin derim. Eğer kefir sevmiyorsanız 1 adet probiyotik barları, 2 bardak kefire eşit...


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Bodrum’da 100 bin sandalye mi!

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Mayıs 2021
Bodrum’u çok iyi bilen, bölgede yıllardır mekan işleten bir dostumla konuştum.


“Orkun biliyor musun; önceki sezonlarda Bodrum’un 10 bin sandalye kapasitesi vardı. Şimdi bu sayı 100 bine çıktı” dedi.
Sandalye kapasitesi onların dilinde ağırlanacak müşteri sayısı demek oluyor.
Hemen hızlıca bir hesap yaptım.
◊ 10 bin sandalye varken hangi mekan ne kadar doluyordu?
◊ Kim sezon sonu hanesine kâr yazıyordu?
◊ Zarar edenlerin temel sorunu neydi?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

12 Mayıs 2021
Haluk Levent’in annesine armağan ettiği türkü albümünü açın bugün. Gün boyu hafif hafif çalsın fonda.

Yaptığı cover’lar ile adından söz ettiren Deniz Tekin konseri var. 21.00’de başlayacak konser ‘PSM Online’dan ücretsiz izlenebilecek.

40’ıncı İstanbul Film Festivali çevrim içi tam gaz devam ediyor. Bu akşam ‘Kralların Gecesi’ filmini seyredin. Biletler ‘passo.com.tr’de.

Bayram için ağzımızı tatlandıralım. Osmanlıdan günümüze geleneksel bir tatlı olan ‘lokum’ için sipariş vermekte geç kalmayın.

Sevdiklerinizi aramak için bayramı beklemenize gerek yok. Bugünden başlayın. Bir telefon mutlu eder!

Haydi tiyatroya destek olalım. Mobilet.com’dan bilet alırsak ‘Karanlıkta Komedi’ oyununu seyredebiliriz.

Ev dekorasyonunuzu gözden geçirin belki profesyonel bi destek de alabilirsiniz.

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Bir kadının kaç kahramanı olur

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Mayıs 2021
Beren Saat 2004 yılında kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray’ı unutmadığını bir kez daha gösterdi. Güray’ın doğum gününü ‘sarıldıkları bir fotoğraf karesini paylaşarak’ kutladı.

O fotoğrafın altına da ‘kahramanım’ notunu düştü.

Beren ile Kenan’ın ilişkisini, onlardan daha çok düşünen bir kitle var.

O kitleden hemen sesler yükseldi;

Kenan! Uyuma eşin neler yapıyor baksana...

Kenan! Bu ‘erkek adama’ yakışmaz...

Kenan! Hemen Beren’e gereken cevabı ver lütfen...

Pardon ama...

SİZE NE?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Mayıs 2021
Ücretsiz mayıs konserleri devam ediyor. ‘online.zorlupsm.com’da bugün Sedef Sebüktekin sahnede. Kaçırmayın!

Pera Film’in “Zevk Meselesi” sergisinden ilham alındı ve “Dijital Duygular” başlığıyla bir film seçkisi hazırlandı. Bugün ‘Özgür Kuş’ gösterimde. Adres ‘peramuzesi.org.tr’...

Tiyatro seçeneğimiz de var. Ayçe Aybana’nın yönettiği Veronika’nın Dünyası evimize konuk oluyor. 20.30’daki oyunun biletleri ‘biletix’de...

Bu haftanın kitap önerisi gerilim sevenlere. Polisiye roman “Kiracı” Katrine Engberg’e uluslararası bir şöhret kazandırdı. Sipariş verin...

Mutfak Sanatları Akademisi bayram için ziyafet kitleri hazırladı. Sofra kurmakla uğraşmak istemeyenler 11.00’e kadar sipariş verirse yemekleri gün içinde sofrada olacak...

YouTube’da

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Mayıs 2021
Kahvaltı öncesi bir bardak kefir içmeyi alışkanlık haline getirin.

Ev dekorasyonu için uygun bir hafta. Eşyanızın yerlerini değiştirin, kışlıkları şöyle bir kenara koyun bugün.
***
Bugün ‘Dünya Sağlık için Hareket Et’ günü. Dışarı çıkamasak da evde tempolu yürüyüşler yapalım.
***
‘Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ bugün özel bir performansla sahnede. Adres ‘online.zorlupsm.com’.



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Demet ile Elçin hep dans etsin

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Mayıs 2021
Meğer ne özlemişiz dans edenleri izlemeyi...


Güzel bir müzikle süslenen, üzerinde çalışılmış o dansları... Birkaç kıvrak harekete ‘vay be’ demeye ne hasretmişiz...
Önce Elçin Sangu’nun dans performansını gördüm sosyal medyada. Tek başına dans eden güzel oyuncu, sempatik hareketleriyle 15 saniyede hayran bıraktı kendine.
Kaç kere izlediğimi sormayın...
Sonra Demet Özdemir çıktı sahneye.
Arkasında bir dans ekibi vardı.
Müziği Elçin Sangu’ya göre daha etnikti.

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