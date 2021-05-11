Bugün ne yapsak?

Bundan 45 sene öncesi...Takvim yaprakları 1976’yı gösteriyor.Ve fotoğraftaki o detay, “Nereden nereye” dedirtiyor.

Tam kapanma öncesi yaşanan şehirlerarası göçün en büyük mağduru Bodrum oldu. Bölgenin nüfusu 500 bine çıktı. Rakam, bu mevsim için ‘olağanüstü’.

Hem de öyle böyle değil, tedbir gerektirecek, panik yaptıracak cinsten bir durum bu.

Eminim gidenlerin büyük kısmı yaz sonuna kadar dönmeyecek.

Bu yüzden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti. “Dolduk, taştık, yeter!” dedi.

Kısa süre sonra da belediyenin sosyal medya hesabından çok ‘imalı’ bir paylaşım yapıldı.

Nüfusun 6 bin olduğu dönemden Kadir İnanır’lı bir fotoğraf paylaşıldı.

