Bugün ne yapsak?

Bugünü çocuklarımıza ayırsak hiç fena olmaz. Ne de olsa gün onların günü. Uzun zamandır açmadığınız kutu oyunlarını açın.

Jojo Live sahnesinde akşam 22.00’de Ufuk Beydemir var. Online konserin biletleri 28 TL’den başlıyor.

İftar sonrası hafif tatlı tercihiniz ‘dondurma’ olsun. Diyetisyenler dondurmayı şerbetli tatlılara göre daha masum görüyor.

İstanbul Cevahir ‘Kukuli’ ile çocuklara bayram şenliği yaşatacak. Saat 14.00’te dans figürlerinin öğretileceği etkinlik ‘Kukuli’ ve ‘Cevahir’ sosyal medyadan takip edilebilir.

Zeynep Bilgehan imzalı ‘Hey Gidi Yıllar’ Hürriyet Kitap’tan çıktı. 28 isim ve 28 hikaye yakın tarihimize ışık tutuyor.

Akşam 21.30’da TRT 2’yi açalım, ‘Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında’ adlı filmi kaçırmayalım.

Dijital platformda gösterime giren