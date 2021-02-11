Bugün ne yapsak

Özellikle yasak günleri, Martı adı verilen elektrikli scooter’lar her yerde. Yollar boş, sahillerde insan kalabalığı yok ya, fırsat bu fırsat scooter’ı kapan çıkıyor yollara.

‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.

Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.

Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?

Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.

Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.

Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.

Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.

Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.