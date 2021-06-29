Bu fiyatları normalleştiremezsiniz

Haftanın 2 ya da 3 günü kahvenizi dışarıda için. Biliyorum, üşengeçlik sardı dört bir yanımızı ama yapabiliriz!

Cuma neydi? Yeni şarkıların dijital platformlarda çıkma günüydü. Haydi yeni müzikleri dinleyelim.







Kemerburgaz Kent Ormanı bugün Pet Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Üstelik can dostunuzla beraber Ceylan Ertem konserini de dinleyebileceksiniz.

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“Smother” 6 bölümlük bir aile draması. Küçük bir kasabada geçen hikaye zaman zaman geriyor. Bu akşam 21.00’de BBC First ekranında olacak.

