“Bergen” ekibine...

Daha da iyi olsunlar.
İşte tüm bu verilerden yola çıkarak hafta sonu Kelebek’te bir haber yazdı muhabir arkadaşım İsmail Bayrak.
O haberde Farah Zeynep Abdullah’ın, başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu “Bergen” filminden 40 milyon TL kazandığından bahsetti.
◊ Haberden sonra, önce yapım şirketi Orchestra Content bir açıklama yaptı.
“Gazetecilik etiği dikkate alınmadan yapılan bu haber” diye başlayan garip bir açıklamaydı.
◊ Sonra avukattan geldi bir açıklama:
“Bergen filminden 40 milyon kazanıldı başlığı Farah Zeynep ve yapım şirketini töhmet altında bırakmıştır.”
◊ Ve sonra Farah çıktı sahneye...
O da kendi üslubuna yakışan bir tweet attı.
“Gerizekalı bir haber çıkmış” diye başlamış ve hakaretin dozunu artırarak devam etmiş sözlerine.
Sanırsınız o haberde oyunculara hakaret var, sanırsınız film hakkında olmadık iddialar atılmış ortaya, sanırsınız bir skandalı ortaya çıkarmışız o haberle...
Ben ilk kez para kazanmaktan, başarıdan böylesine utanıldığını gördüm.
Mis gibi bir başarı ve mis gibi bir kazanç var ortada, neyin paniği bu?
Ne gizliyorsunuz?
Kimden ne kaçırıyorsunuz?
Neyse madem öyle...
Hadi bir hesap yapalım...
Gelin rakamlara bakalım
5’inci haftasına giren “Bergen” filminin Box Office verilerine göre ‘şimdilik’ hasılatı (ki burada şimdilik kısmı çok önemli) 150 milyon lira.
5 milyondan fazla seyirci gitmiş “Bergen”e.
Buradan yapımcıya kalan ücret bilet başına 14-15 liradır.
Yani 75 milyon 700 bin lira civarında bir gelir sırf yapımcının. Avrupa’da da 500 bin kişi sinema salonlarına gitse -ki daha fazla olabilir bu rakam- oradan da bilet başına yapımcıya 2.5 euro kalsa (ki öyle), 1 milyon 250 bin euro yani 20 milyon lira yapımcıya kalıyor.
Yani ‘şimdilik’ gişelerden yaklaşık 100 milyon liralık bir kârı var yapımcıların.
Bunun daha dijitali var, televizyon hakları var...
'Büyük dağların büyük dumanı olur’ diye güzel bir söz var...
“Bergen” büyük prodüksiyon.
O yüzden büyük firmalar savaşacak “Bergen”in yayın haklarını almak için.
Ülkemizdeki dijital platformlara ek olarak, Disney Plus ve HBO da kısa süre sonra Türkiye’de yayın hayatına başlayacak.
Yani bir futbol yayın ihalesi gibi geçecek “Bergen” filminin pazarlıkları.
Herkes yayın haklarını almak isteyecek.
Ama biz tüm bunları bir kenara koyup genellikle bir filmin TV’ye satış rakamlarından bahsedelim.
En kötü gününde bile “Bergen” gibi bir filmin ilk yayın hakkı 10 milyon liraya satılır.
E bir de bunun sonrasında free TV hakları falan olacak, ona da hadi 3 milyon lira diyelim.
13 milyon yaptı.
Yani neymiş Farah ve sevgili yapım şirketi?
Yaklaşık 110 milyon lira sadece yapımcılara kalabilir.
Bahsi geçen 40 milyon lira az bile yani.
Yani Farah, “Bergen” filminden ‘şimdilik’ 40 milyon lira kazanmış.
Daha önü açık.
Telaşa kapılıp öyle şiddetli bir açıklama metnine gerek yokmuş değil mi sevgili yapım şirketi?
Sakin ol Farah
Hakaret her zaman seni haklı çıkarmaz.
Küfür edip, sahip olduğun ‘ün’ü de kullanıp bir anda ortalığı karıştıramazsın, olmaz.
Farah’ın hakaret dolu tweet’ini okuyunca ‘sakin ol be Farah’ dedim, neyin telaşı bu?
Yapım şirketinin gazetecilik dersi verircesine yaptığı açıklamayı görünce ‘neden panik oluyor bunlar’ diye düşündüm.
Avukatların o yolladıkları uzun ve başı sonu birbirine karışmış açıklamasını okumakta zorlanırken, ‘ne oluyor’ diye düşündüm.
Madem bize gazetecilik öğretiyorsunuz, ben de size hukuk öğreteyim sevgili avukatlar...
Bu işin hukuki yolu açık.
Açıklamayla vakit kaybedeceğinize, mahkemeye başvurursunuz.
Oraya başvurduğunuz anda, kim ne kadar kazanmış, nereden kaç lira kâr elde edilmiş, kaç bilet satılmış ve en önemlisi o gelirlerden ne kadar vergi ödenmiş hepsi ortaya çıkar değil mi?
Çok basit...
Şikayetinizi TCK’nın hangi maddesine dayandıracağınızı bilemem tabii ama sanırım onu da siz bulabilirsiniz...
Özetle ‘şimdilik’ 40 milyonmuş
Yani üzerine basa basa tekrar yazalım.
Gönül rahatlığıyla duyuralım.
“Bergen” filminden Farah Zeynep, 40 milyon lira hatta daha fazlasını kazanacak.
Dijital, TV ve yurtdışı haklarıyla falan...
“Bergen” ekibine...
“Bergen” filmi vizyona gireli 1 ay oldu. Film gişede bekleneni yapıyor, her hafta çok iyi gişe elde ediyor.
Daha da iyi olsunlar.
İşte tüm bu verilerden yola çıkarak hafta sonu Kelebek’te bir haber yazdı muhabir arkadaşım İsmail Bayrak.
O haberde Farah Zeynep Abdullah’ın, başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu “Bergen” filminden 40 milyon TL kazandığından bahsetti.
◊ Haberden sonra, önce yapım şirketi Orchestra Content bir açıklama yaptı.
“Gazetecilik etiği dikkate alınmadan yapılan bu haber” diye başlayan garip bir açıklamaydı.
◊ Sonra avukattan geldi bir açıklama:
“Bergen filminden 40 milyon kazanıldı başlığı Farah Zeynep ve yapım şirketini töhmet altında bırakmıştır.”
◊ Ve sonra Farah çıktı sahneye...
O da kendi üslubuna yakışan bir tweet attı.
“Gerizekalı bir haber çıkmış” diye başlamış ve hakaretin dozunu artırarak devam etmiş sözlerine.
Sanırsınız o haberde oyunculara hakaret var, sanırsınız film hakkında olmadık iddialar atılmış ortaya, sanırsınız bir skandalı ortaya çıkarmışız o haberle...
Ben ilk kez para kazanmaktan, başarıdan böylesine utanıldığını gördüm.
Mis gibi bir başarı ve mis gibi bir kazanç var ortada, neyin paniği bu?
Ne gizliyorsunuz?
Kimden ne kaçırıyorsunuz?
Neyse madem öyle...
Hadi bir hesap yapalım...
Gelin rakamlara bakalım
5’inci haftasına giren “Bergen” filminin Box Office verilerine göre ‘şimdilik’ hasılatı (ki burada şimdilik kısmı çok önemli) 150 milyon lira.
5 milyondan fazla seyirci gitmiş “Bergen”e.
Buradan yapımcıya kalan ücret bilet başına 14-15 liradır.
Yani 75 milyon 700 bin lira civarında bir gelir sırf yapımcının. Avrupa’da da 500 bin kişi sinema salonlarına gitse -ki daha fazla olabilir bu rakam- oradan da bilet başına yapımcıya 2.5 euro kalsa (ki öyle), 1 milyon 250 bin euro yani 20 milyon lira yapımcıya kalıyor.
Yani ‘şimdilik’ gişelerden yaklaşık 100 milyon liralık bir kârı var yapımcıların.
Bunun daha dijitali var, televizyon hakları var...
'Büyük dağların büyük dumanı olur’ diye güzel bir söz var...
“Bergen” büyük prodüksiyon.
O yüzden büyük firmalar savaşacak “Bergen”in yayın haklarını almak için.
Ülkemizdeki dijital platformlara ek olarak, Disney Plus ve HBO da kısa süre sonra Türkiye’de yayın hayatına başlayacak.
Yani bir futbol yayın ihalesi gibi geçecek “Bergen” filminin pazarlıkları.
Herkes yayın haklarını almak isteyecek.
Ama biz tüm bunları bir kenara koyup genellikle bir filmin TV’ye satış rakamlarından bahsedelim.
En kötü gününde bile “Bergen” gibi bir filmin ilk yayın hakkı 10 milyon liraya satılır.
E bir de bunun sonrasında free TV hakları falan olacak, ona da hadi 3 milyon lira diyelim.
13 milyon yaptı.
Yani neymiş Farah ve sevgili yapım şirketi?
Yaklaşık 110 milyon lira sadece yapımcılara kalabilir.
Bahsi geçen 40 milyon lira az bile yani.
Yani Farah, “Bergen” filminden ‘şimdilik’ 40 milyon lira kazanmış.
Daha önü açık.
Telaşa kapılıp öyle şiddetli bir açıklama metnine gerek yokmuş değil mi sevgili yapım şirketi?
Sakin ol Farah
Hakaret her zaman seni haklı çıkarmaz.
Küfür edip, sahip olduğun ‘ün’ü de kullanıp bir anda ortalığı karıştıramazsın, olmaz.
Farah’ın hakaret dolu tweet’ini okuyunca ‘sakin ol be Farah’ dedim, neyin telaşı bu?
Yapım şirketinin gazetecilik dersi verircesine yaptığı açıklamayı görünce ‘neden panik oluyor bunlar’ diye düşündüm.
Avukatların o yolladıkları uzun ve başı sonu birbirine karışmış açıklamasını okumakta zorlanırken, ‘ne oluyor’ diye düşündüm.
Madem bize gazetecilik öğretiyorsunuz, ben de size hukuk öğreteyim sevgili avukatlar...
Bu işin hukuki yolu açık.
Açıklamayla vakit kaybedeceğinize, mahkemeye başvurursunuz.
Oraya başvurduğunuz anda, kim ne kadar kazanmış, nereden kaç lira kâr elde edilmiş, kaç bilet satılmış ve en önemlisi o gelirlerden ne kadar vergi ödenmiş hepsi ortaya çıkar değil mi?
Çok basit...
Şikayetinizi TCK’nın hangi maddesine dayandıracağınızı bilemem tabii ama sanırım onu da siz bulabilirsiniz...
Özetle ‘şimdilik’ 40 milyonmuş
Yani üzerine basa basa tekrar yazalım.
Gönül rahatlığıyla duyuralım.
“Bergen” filminden Farah Zeynep, 40 milyon lira hatta daha fazlasını kazanacak.
Dijital, TV ve yurtdışı haklarıyla falan...