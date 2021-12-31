Aşırı gece hayatı, fazla sosyallik ve Sosa

Neyse...
Bunca mekan arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Duyarlı hareketiyle aklımın bir ucuna not ettim onları.
Çünkü o mekan para kazanma hırsına kaptırmamış kendini, müşteri sağlığını ön plana çekmiş.
Fotoğrafta gördüğünüz bu ilan, geçen akşam çıktı karşıma.
Kuruçeşme’deki Korto İstanbul, müşterilerine açık açık bir uyarı yaptı.
“PCR testi yaptırıp gelmezseniz kapıda testinizi biz yapacağız. 10 dakikada sonuçlanacak hızlı testi beklerken sizlere sıcak şarap ikram edeceğiz” dediler.
İşte budur!
Bunun nedeni ise son zamanlarda Covid falan umursamadan ortalıkta dolaşan tipler.
◊ Kafede arkadaş sohbetindeyiz... Hemen yan sandalyede sana bakan bir çift göz. Gerekli samimiyeti kurarsa sonrasında zaten kucağında... Sohbete onun çene altını severek devam ederiz.
◊ Gece müzik dinlemeye gittik. Tam çıkıp taksi bekleyecekken, yerde patilerini çenesinin altına sıkıştırıp soğuktan titreyen bir köpek. Diz çöküp başlarız başını okşamaya.
◊ Gidenler bilir, Bebek Otel’in terasında oturur, bir de çerez söylerseniz, hemen o çerezin asıl müdavimleri gelir masaya. Güvercinler... Kovma şansın sıfıra yakındır, zaten kovmak da istemezsin. Onlarla beraber izlersin İstanbul’u.
YANİ...
◊ Evet Avrupa’da sokaklarda bu kadar kedi köpek göremezsin...
◊ Amerika’nın parklarında sahipsiz köpekler, kaldırımlarında da kediler yoktur...
AMA...
◊
Çünkü yılın son haftasında başlayan polemikler kalıcı olmaya adaydır.
Mesela İrem Derici, geçen gün şu sözlerle birini hedef aldı:
“Adamın parasıyla konser yap, kendi reklamını yaptır, hit olmayan şarkını yılın hit’i diye gazla... İkrah” dedi...
“Birini” hedef aldı dedim ama o isim iddiaya göre Tuğba Yurt.
“Tam da o isim Tuğba mı? İrem kimi hedef aldı?” tartışmaları alevlendiği sırada bir haber okudum...
Şuydu başlığı:
“Tuğba Yurt şarkılarıyla yine gündemde. İrem Derici, Tuğba’yı kıskandı mı?”
Ama işte kızcağız tam da bu yüzden “ikrah” yani “tiksindim” diyor.
Şimdi barınak ziyaretinin tam zamanı. İlçenizdeki barınaklara gidip kontrol edin ve can dostlarımıza orada yalnız olmadıklarını hissettirin.
Anne-bebek eğitim portalı olan ‘Beybida.com’ hafta sonu bir festival düzenledi. Kaçırmış olanlar ‘beybida.com’a girerek anne-bebek eğitimi hakkında faydalı bilgiler edinebilir.
Kış terapisi ile mevsime yenilenerek, tazelenerek ve vücudunuza iyi bakarak girebilirsiniz... ‘Six Senses Spa Kaplankaya’ özel programlar hazırladı. Planlarınıza dahil edin.
Alice Müzikali geri dönüyor arkadaşlar! Biletleri şimdiden satışa çıktı. Biliyorsunuz erken tükeniyor bu oyunun biletleri o yüzden erken davranmak en doğrusu.
Yılbaşı için Kurabiye Evi yapmak ister msiniz? Bugün 15.00’te EKS Mutfak Akademisi’nde workshop var. Biletleri biletix’te.
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna bu akşam sahnede olacak. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki oyun saat 20.00’de başlıyor.
“The Matrix Resurrections” vizyona girdi. Bugün kalabalık olmayan bir saatte izleyebilirsiniz.
“Tatil” (The Holiday) adlı 2006 yapımı filmi yeni yıl haftasında seyredin. Başrollerini Kate Winslet ve Cameron Diaz’ın paylaştığı film tekrar izleyince bile keyif verenlerden.
Timur Selçuk şarkılarının, bale sanatçısı olan kızı Mercan Selçuk koreografisiyle yorumlandığı modern eser “Babamın Şarkıları” bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bu gösteriyi seyredin derim.
Çağdaş Türk tasarımcılarının eserleri, lezzet, sanat ve eğlencenin bir arada bulunduğu “Designers iconic Look Festivali” Fişekhane’de başladı. Hafta boyu sürecek festivale katılın.
Okuyucuya gizemli bir yolculuğa çıkartan, Ayça Warner’ın yazdığı “Sakın Günlüğümü Okuma” raflarda yerini aldı. Keyifli kitabı bugün satın alabilirsiniz.
İstanbul’un tarihini keşfedin. Bugünün adresi “Şerefiye Sarnıcı” olsun. Hatta böyle mekanlar için düzenlenen turlara da katılabilirsiniz.
Dönem “Christmas Market” dönemi. Ücretsiz olanlardan birine gidip, yeni yıl alışverişi yapın.
Hayatının özeti bu işte Bergen’in... O yüzden ‘acıların kadını’ dendi ona. Aslına bakarsanız kimsenin de ondan eğlenceli şarkı beklentisi yoktu. Onu dinlemeye gden herkes, girdikleri kapıdan harabe bir halde çıkacağını biliyordu ve bunu göze alıyordu.
Yaşadığı talihsizlikler ve hayatını alan o erkek müsveddesi hiçbir zaman peşini bırakmadı Bergen’in...
Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı filmin tanıtımını seyrettim.
O kısa tanıtımda çok güzel detaylara yer vermişler.
Mesela kezzap yüzünden bir gözü yanan Bergen’in göz bandını simlemesine...
Yine kezzap yüzünden omuzları büyük yaralarla kaplı olan sanatçının o yaraları çok şık bir kollukla kapatmasına.
Kimin araştırması orası meçhul ama o araştırmaya göre aldatmanın kılıfı, saati ve günü varmış.
Kılıf...
◊ “İş arkadaşımla bir şeyler içeceğim” sözü.
Saati ve günü...
◊ Cuma 18.45’miş.
Gel de merak etme, nasıl yaptılar acaba bu araştırmayı?
Sokağa çıkıp şunları mı sordular...
Daha önce bu belgesel için kendisine teklif edilen 2.5 milyon doları beğenmemiş ve “Daha fazla istiyorum” demişti.
Almış daha fazlasını.
4-5 milyon dolar arası bir ücret alacağı konuşuluyor...
Doğrusu, yani net rakam yakında çıkar ortaya.
Ama belgeseli çekecek platformun çok önemli bir detaya dikkat etmesi gerekiyor.
O da “Bülent Ersoy müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak.”
Kendi hayatıyla ilgili filme karışmak tabii ki hakkıdır Ersoy’un ama sanki biraz abartacak gibi geliyor bana.
Çünkü Galataport’taki Christmas Market’e giriş fiyatı kişi başı 190 TL...
Dünyanın hiçbir ülkesinde açık hava Christmas Market’lerine giriş ücretli olmaz, olmamalı.
Siz zaten içeride alışveriş yapacaksınız, yemek yiyip bir şeyler içeceksiniz...
Yiyecek içecek fiyatları normalin çok altında olsa hadi yine tamam diyeceğim ama değil.
Mesela bir hamburger 80, bir sosisli sandviç 60 TL.
Kabaca hesap yaparsak 4 kişilik bir aile Christmas Market’e giderse giriş için 760 TL ödeyecek. İçeride yediği içtiği derken oldunuz mu 1500 TL’lik...
Ben ne anladım böyle işten...
Ben ne anladım böyle ‘yeni yıl ruhundan’...
Yeni yıl hediyesi konusunda kafası karışık olanlar... Koku en güzel hediyelerden biridir. ‘Fiolas’ın hediye paketlerini sevdiklerinize hediye edin.
¡ ¡ ¡
Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu ‘Pencere’yi seyredin. Zorlu PSM’deki oyunun biletleri satışta.
¡ ¡ ¡
Jolly Joker Vadistanbul’da ‘İlyas Yalçıntaş’ var. Halen yer varken bilet alıp akşam İlyas’ı dinlemeye gidebilirsiniz.
¡ ¡ ¡
Sonra Emrah bir ‘tanıtım’ paylaştı ve “ben de geliyorum” mesajı verdi.
Kendine bir logo da tasarlatmış Emrah. O logodan anlıyoruz ki, yeni döneme ayak uyduracak, müzik tarzında hafif değişiklikler yapacak.
Bir dönemin bayrak taşıyıcı müzisyenleriydi iki isim de...
Bu kadar aradan sonra neler yapacaklar, kendi adıma meraktayım.
Emrah bundan seneler önce Mahsun Kırmızıgül’ün sinemaya girişiyle alakalı konuşmuş “Daha sinema işini öğrenemedi, ben 26 yıldır sinemanın içindeyim” demişti.
Sonrasında da ara ara gündeme gelen ufak tefek atışmaları oldu.
İstanbul’un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER bugün kapılarını açtı.
***
Walt Disney’den Alan Turing’e, Steve Jobs’tan Florance Nightingale’e birbirinden başarılı ve parlak zekâlı düşünürün çocuklukları ve gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Çocuk Yenilikçiler kitabını alın.
***
GülbeNatural markasını bugün bir inceleyin. Hatta sevdiklerinize tamamen doğal ürünlerden oluşan yeni yıl hediye seti satın alın ve unutmayın, yapılan her alışveriş ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğine bir destek demek.
Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.
Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.
Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.
Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.
Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.
◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.
Çünkü...
◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.
Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.
Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?
Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.
Maaşı:
Bilinmiyor.
İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.
Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.
İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.
21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.
Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.
Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.
◊ “Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.
◊ “Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.
Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.
Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.
Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.
Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.
Divan pastaneleri, otelleri ve Divan restoranları yeni yıl konseptine geçti. “Senin Zamanın Senin Yılın” temasıyla müşterilere farklı bir deneyim yaşatıyorlar. Lezzetlerde zamanda yolculuk, mekanlarda yeni yıl coşkusunu hissetmek için bir Divan Pastanesi’ne uğrayın.
En sağlıklı atıştırmalıkları üretmek için yola çıkan Çise Ulus aile bahçesinde yetişen mandalinaları ‘jeotermal’ teknolojisiyle kuruttu ve ortaya 12 ay yenebilen mandalinalar çıktı. Kurutulmuş mandalina siparişi verin bugün. Çok memnun kalacaksınız.
Çocukların en sevdiği karakterlerin başında gelir “Niloya”. İşte bu eğlenceli oyun bugün Kayseri’de olacak. “Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali” için bilet alın.
İş Sanat Masal Tiyatrosu’na gidebilirsiniz. Eğer planı bu akşama yapacaksanız sahnede “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” oyunu olacak.
Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” çok sevildi. Tekindor, Zorlu’daki performansı sonrası bugün de Uniq Box’ta.
Aşırı gece hayatı, fazla sosyallik ve Sosa
Fenerbahçe’nin Jose Sosa adında bir futbolcusu var. Fakat o futbolundan çok gece hayatındaki aktifliğiyle konuşuluyor.
Attığı goller, oynadığı futbol falan değil gündemde olan...
Düzenli olarak gece hayatındaki dedikoduları gündeme geliyor.
Çok yakından biliyorum, Sosa’yı kendine ‘influencer’ diyenler avuçlarına almış ve o parti senin bu parti benim gezdiriyor.
İşin en ilginç yanı, tüm bunlara rağmen Sosa halen Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün oyuncusu.
Ya Fenerbahçe bırakacaktı Sosa’yı bu dönemde ya eşi...
Eşi bırakmış. Futbolcuyu terk edip ülkesine dönmüş. Bir kariyer biterken aynen bunlar olur... Çember yavaş yavaş daralır. Sosa’nın çemberi daralıyor. Biz Sosa’nın adını herkesle duyduk ama eşiyle mutlu bir pozunu göremedik.
Yeni ünlü olmuş isimlerle partilerde yakınlaştığını seyrettik ama eşiyle bir partide eğlenirken seyredemedik.
Son günlerde başka örneklerini de görüyoruz, duyuyoruz.
Senin ‘meşrebin geniş’ ise eğer bazıları...
◊ Evli misin değil misin bakmazlar...
◊ Çocukların var mı umursamazlar...
◊ Hemcinsime ayıp mı ederim acaba diye asla akıllarına gelmez...
◊ Tek şey paradır maalesef bazı isimler için
◊ “Ben bu isimle hayat standardımı korur, hatta yükseltirim” dedikleri anda size kancayı takarlar.
Hiç kızmayın, hiç pes demeyin bana, bu zihniyetteki kadınlardan ‘uzak duracaksınız’
Yok ben durmam diyorsanız işte o zaman böyle terk edilir, yalnız kalır, işiniz gücünüzde de madara olursunuz.
Yeni sayfanıza ilk bunları yazın
Yarın artık yeni bir sayfa açacağız...
◊ “Zor” demeyin, deneyin...
◊ “Ben yapamam” demeyin, uğraşın...
◊ “Ben öyle biri değilim” hiç demeyin, gerekirse öyle biri olun.
Siz gelin bu yeni senede...
◊ Yüzünüze yalandan güldüğünü bildiklerinizi...
- 7/24 depresyonda olanları (ki o depresyon anları nedense hep size denk gelir)...
◊ Omzunuza basıp sizi aşağıda tutmaya çalışanları...
◊ Bir bahaneyle sürekli hesabı size yıkmaya çalışanları...
◊ Başkasının zayıflığını masaya meze yapanları...
◊ “Kredi çekip dolar alıyorum hadi sen de alsana” diyenleri atın hayatınızdan. Bakın o zaman nasıl faydalı bir sene olacak sizin için.
Panik atakları tetikleten başlıklar
Bazı başlıklar göze batıyor artık.
Sadece beni mi rahatsız ediyor, işte örnekleri...
“...” İsimli oyuncudan üzen haber...
“...” İsimli sanatçıdan kötü haber...
“...” Acı haberi duyurdu
Başlıkları ve o başlığa tıklayınca karşımıza çıkan ‘koronaya yakalandı’ haberi.
Bizler ister istemez tıklıyoruz o haberlere, sizler de tıklatıp amacınıza ulaşıyorsunuz tamam ama bunlar hep bizim panik ataklarımızı tetikliyor.
Acaba direkt ‘korona oldu’ başlığını mı kullansak artık?
Haleluya
Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı doğum gününü kutlamış.
Etrafındakiler ışıkları kapatmış ellerinde pasta ‘iyi ki doğdun mesih’ diyorlar
Sözde ‘mesih abi’ mumu üflüyor ve arkadan biri tam o sırada “haleluya mesihim haleluyaaaaa” diye bağırıyor.
Çok ilginç dönemlerden geçiyoruz.
Haleluya...
Son tur son şans
Ünlü bir ismin meslektaşına sataşması, bir şarkıcının kendini kral ya da kraliçe ilan etmesi, sahneye çıkan bir ismin diğerinin kıyafetine demode, çirkin, pis demesi, “Fakir biriyle de sevgili olurum” beyanları, aldatma ya da aldatılma açıklamaları için son saatler artık.
Gece yarısına kadar bunları yaptınız yaptınız...
Yoksa geçmiş olsun. Tren kaçar.
Eğer 2021’yi kapatırken son kez gündeme geleyim, biraz konuşulayım, şöyle 2021’e bir imzamı bırakayım diyorsanız, son tur, son şans...