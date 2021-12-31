Aşırı gece hayatı, fazla sosyallik ve Sosa

İşletmeler geçen sene müşteri kabul etmemiş, yılbaşı gecesini herkes evinde geçirmişti. Bu sene için özel hazırlık yapıldı, çoğu mekanın rezervasyonları doldu. Şöyle bir dönemde yeni yılı kapalı mekanlarda, kalabalık bir ortamda karşılayacak kadar ‘cesur’ olanlar kimler, o ayrı bir konu.

Neyse...

Bunca mekan arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Duyarlı hareketiyle aklımın bir ucuna not ettim onları.

Çünkü o mekan para kazanma hırsına kaptırmamış kendini, müşteri sağlığını ön plana çekmiş.

Fotoğrafta gördüğünüz bu ilan, geçen akşam çıktı karşıma.

Kuruçeşme’deki Korto İstanbul, müşterilerine açık açık bir uyarı yaptı.

“PCR testi yaptırıp gelmezseniz kapıda testinizi biz yapacağız. 10 dakikada sonuçlanacak hızlı testi beklerken sizlere sıcak şarap ikram edeceğiz” dediler.

İşte budur!

Bunun nedeni ise son zamanlarda Covid falan umursamadan ortalıkta dolaşan tipler.