2025’te kayıp mı olsan?

Oytun Erbaş katıldığı bir programda “Hayatımda hiç kitap okumadım” demiş, Arif Verimli de “O kadar belli ki” diye yorum yapmıştı.

Şahane laf sokmuştu.

Baksanıza Oytun yine saçmaladı.

Bu sefer de asgari ücretle ilgili konuştu ve “Et de protein, kuru fasulye de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır. Bunun sonu yok” demiş. Saçmalamış.

Yetmemiş, tüy dikmiş.

Bir doktor düşünün, mesleğinden çok böyle laflarıyla gündeme geliyor.

Bir gün “COVID Türklere işlemez” diyor, öbür gün “Erkek dediğin çok eşli olur” açıklaması yapıyor.

Sen böyle tiplere ekranda yer verirsen, gazetelerde yorumlarını yazarsan olacağı bu işte. En sonunda çıkar, “Fakirlik en sağlıklı hayattır” der tabii...

Şöhret budalası olup çıkıveriyorlar.

Yatarken düşünüyorlar “Yarın ne saçmalasam acaba” diye, çok eminim.

Eyyy Oytun Erbaş, sana o profesörlük unvanını nasıl verdiler?

Kim verdi?

Sen profesör olduysan ben ‘ordinaryus’ olurum.

Düş bu milletin yakasından, kimse maruz kalmasın sana.

Aman dikkat!

Aslında hiç içmeseniz ya da şu meşhur tabirle “kırk yılın başı” içseniz daha iyi ama çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Özellikle yeni yıl öncesi sahte içki sürülmüş piyasaya.

Baksanıza patır patır gidiyor sahte alkol kullananlar.

Üstelik bu iş zengine, fakire de bakmıyor artık.

Tehlike her yerde.

Ben son zamanlarda hangi sohbete katılsam “Sahte içkiyi nasıl ayırt edeceğiz” soruları oluyor masalarda. Şu hale bak...

Tezgâhlarda at ve eşek etleri, raflarda sahte içkiler...

Gönül rahatlığıyla almamız gereken şeylerde bile artık dikkatli olmamız, ince eleyip sık dokumamız gerekiyor.

Hepsiyle nasıl başa çıkacağız hiç bilmiyorum.

2025’e nerede girelim?

Ben yılbaşını evde geçirmeyi seviyorum. Yine de size daha önce gittiğim birkaç yeri tavsiye edeyim, lazım olur...

◊ Onlardan biri Pan-Asya mutfağıyla ön plana çıkan Ginza İstanbul. Birçok dizi ve filmin de çekildiği mekânın yılbaşı menüsü hazır. Normal günlerdeki eğlencesini iyiydi, yılbaşında da çok iyi olacağına eminim.

◊ Spago... Mekan, Nişantaşı’nda St. Regis Hotel’in terasında. Yılbaşı için de önce yemek, sonra parti konsepti organize etmişler. Resmen DJ geçidi yaşatacaklar o gece. Ben line-up’a bir göz gezdirdim, belli ki eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

◊ Suadiye’deki Rise n’ Fall, Anadolu yakasının en iyilerinden. Onların da yılbaşına özel bir canlı müzik programı olacak.

Her zaman müşteri kalitesini, kapısındaki güvenliğini, çalışanlarının nazikliğini övdüğüm bir yer.

O gece de seçerek alacaktır yine müşterilerini. Öncesinde biraz yemek yiyeyim ve yeni nesil meyhane konseptinde takılayım derseniz, hemen yanında kardeş mekân ‘Alaçatı Kafası Suadiye’ var.

Yani iki adımda iki mekân gezebilirsiniz.

◊ Kuruçeşme’deki Korto İstanbul da yılbaşı gecesine özel hazırlanan yerlerden.

Çok yoğun bir rezervasyon talebi varmış mekâna.

Simge Eğrilmez’in sahne alacağı Korto akşam 20.00’de kapılarını açacak ve saatler gece yarısına yaklaştıkça canlı müzik başlayacak.

Boğaz’a yakın olayım diyenler için çok mantıklı bir tercih Korto.

◊Sahne şovlarıyla büyüleyici mekânların başında geliyor Cahide.

Orada da Sibel Can sahnede olacak. Cahide rezervasyonlarını normal zamanda bile çok önceden kapatan bir yer. Masaya ilk oturduğunuz andan itibaren sizi eğlencenin içine çekmeyi başaran bir mekân.

Sibel Can ile yılbaşına girme fikri de hiç fena değil.

◊ Günay sahnesinin en önemli isimlerinin başında geliyor Mahsun Kırmızıgül. Mekân 2025’e de onunla “merhaba” diyecek.

Gece hayatı ve canlı müzik deyince artık klasikleşmiş bir yer olan Günay İstanbul, yılbaşı gecesi normal zamanlardan biraz daha eğlenceli olacak şüphesiz.