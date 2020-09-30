Yarım tablo meselesinde kim haklı?

Kültürel miras alanında dünya çapındaki girişimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen “Museums + Heritage Awards”tan.
OMM bu ödül töreninde 1 milyon pound’un üzerinde yatırım yapılan Uluslararası Proje Ödülü’nü kazandı.
Bu önemli bir şey; çünkü dünyanın farklı şehirlerinden kısa listeye kalan dört müzeyi geride bıraktı OMM.
MoMA, Oxford Müzesi, Royal Collection Trust gibi önemli kurumların da ödül töreninin diğer kategorilerinde aday gösterildiğini ekleyelim.
Bu arada ünlü Japon mimar Kengo Kuma’nın imzasını taşıyan OMM’yi açıldığı bir yıl içerisinde 166 bin 321 kişi ziyaret etmiş.
“Bazlama surat” naif kaldı
Misal - 1:
Acun Ilıcalı olaya el atmış, yarışma düzenliyor.
Türkiye rap’çisini arıyor yarışması için başvurular başlamış.
“Tamamen özgürsünüz” sloganıyla!
İyi de rap’çiler sıkça argo ve küfür de kullanıyor şarkılarında.
Ekranda o sözler sürekli ‘bip’lenecek mi yani?
Dahası, rap’çilerin hızına bip makinesi nasıl yetişecek?
O kadar hızlı söylüyorlar ki...
İçinden geçtiğimiz şu zor pandemi günlerinin hareketi bereketi ise Kuruçeşme’den geldi.
Hali hazırda burada Alaf ve Inari gibi iki sevilen popüler mekan vardı, şimdi onların hattına iki yeni bar eklendi: Scatola ve Goose.
Scatola’yla aslında bu yaz ilk önce Alaçatı’da tanışmıştık, şimdi de Kuruçeşme’de açtılar İstanbul şubelerini.
Mekan görkemli dev avizesiyle hemen fark ediliyor, “Ben buradayım” diyor zaten.
Goose ise çok iyi düşünülüp tasarlanmış bir kokteyl bar.
Tavandaki göz alıcı sanat eserinden arka taraftaki Marakeş esintili nefis avlusuna kadar her detay iyi bir zevkin ürünü. Goose’un tapas ayarındaki doyurucu atıştırmalıkları ise genç şef Ece Yanardağ’ın elinden çıkma.
Özellikle fermente edilmiş erik soslu mantar daha önce hiçbir İstanbul mekanında rastlamadığım bir tabak. Leziz, yenilikçi, beklenmedik...
Ama düğünün kendine özgü şıklığı ve mütevazı oluşundan daha çok, tabii ki damadın ailesinin düğüne katılmamasından dolayı...
Önceki gün Kelebek’te Mehmet Üstündağ da yazdı: Tanrıverdi ailesi oğullarının kendisinden yaşça büyük ve bir çocuk sahibi olan bir kadınla evlenmesini doğru bulmamış, hatta daha da ileri giderek Berk’e yapılan tüm maddi desteği kesmiş.
Aile kusura bakmasın ama iki tarafı da fena halde küçümseyen, çağdışı bir tutum bu:
- Erkek tarafına kısaca “Madem öyle, seni parasızlıkla hizaya getiririz” deniliyor. Aşırı Yeşilçam usulü. 2020’nin gençlerinin umurunda mı böyle şeyler?
- Kadın tarafına da, “Benim oğlum çok daha genç, çocuksuz, daha önce evlenmemiş birine layık” mesajı veriliyor. Bu da çok çirkin.
Oysa Ceylan’la Berk arasındaki aşkın cayır cayır yanışını sadece Instagram fotoğraflarından takip etmiş bendeniz bile görüyor:
O yangın ne yapsanız sönecek gibi değil.
Dünden beri o konuşuluyor.
“Amma zayıflamış”lar, “Çok yazık, önceki hali daha iyiydi”ler, “Ay, bir hastalığı mı var acaba?” diyenler... Oysa Süreyya Yalçın önceki haline de bin tane yorum alıyordu eminim:
“Çok mu kilo aldın”lar, “Azıcık zayıflasan iyi olur” telkinleri, arkadaş arasında yapılan “Kuzum çok şiştin sen de!” yorumları, “Şu göbeğini biraz erit” diyen sert eleştiriler...
Malum, bizde bu işin ortası yok.
Çok kilo veren de çok kilo alan da her daim eleştiri oklarıyla bam bam bam!
Çünkü birbirimizi görünce konuşacak konumuz yok.
Ya da var ama işimize gelmiyor. O yüzden ilk gündem cümlesi hep kilo magazini oluyor. Hiç medyayı suçlamayın yani, “X ünlü çok kilo aldı” haberleri filan dolayısıyla...
Defne Kaman mı Atiye mi?
Bir dizinin yeni sezonunu bekler gibi...
Çok sevdiğiniz şarkıcının yeni albümü için gün sayar gibi...
Lucca’nın açılmasını beklemek!
Doğruya doğru, son altı aydır kapalı olan Lucca; en sıkı müdaviminden tut da ayda yılda bir uğrayanına kadar tüm sosyal hayat tutkunlarına tam da bu hisleri yaşattı.
İlk üç ay karantina nedeniyle kapalı olması normaldi.
Sonrasında “Yenileniyoruz” dediler, ama bir türlü o yenilenme bitmedi, bitemedi.
Açılış tarihi sürekli sarktı.
Çünkü konfor alanından tam anlamıyla uzaklaştığın zaman yenileniyor, besleniyorsun.
Ya da ben öyle hissediyorum, bilmiyorum.
Bir süredir uzaklara değil, yakınlara gidebiliyoruz.
Uzaklar, sadece çektiğimiz eski fotoğraflarda ve yaptığımız sohbetlerde.
“Şuraya da gitmiştim” şeklindeki anlık iç geçirmelerde...
Yola düşmeyi en çok seven ünlülerden biriyle yakın zamanda Yuzu Magazine’in yaz sayısı için bir seyahat sohbeti yapmıştım.
Bahsettiğim ünlü, “Sadakatsiz” adlı diziyle Kanal D seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Cansu Dere.
Röportaj yapmak üzere buluşuyoruz.
O zamanki Deniz’den aklımda kalan ilk şey:
Liv Tyler’a çok benzediği, ayrıca gayet zeki bir manken olduğu...
Deniz o dönemin ruh halini yıllar sonra gazete için yaptığımız bir sohbette şöyle anlatmıştı:
“Sabahtan akşama değişebilen bir ruh halim vardı.
Çünkü her şeyin başındaydım. Kendi paramı kazanmaya yeni başlamıştım.
Bir de buna herkes tarafından tanınma süreci ekleniyordu.
Sonuçta virüs öncesi bu kadar tanınmıyordu.
Ama bir parti verdi. Önce sevgilisi sonra davet ettiği bazı insanların pozitif olduğu ortaya çıktı. Sonra yetmedi, bir parti daha verdi.
O da yetmedi, peş peşe “Abartmayın ya, bir şey olmaz” tadında “layt korona” açıklamaları yapmaya başladı Şahin.
Uzaktan bakınca durumu şuydu:
Koronayla gündeme gelmenin hoşuna gitmeye başlaması...
Başka bir örnek daha:
Sosyal medya fenomeni Reynmen korona testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Nereden biliyorum?
Son günlerde gittiğim mekanlarda öğrendim.
Tanıştığım biri şöyle diyordu: “Çok ümitliyim. Kesin beni alacaklar. İyi bir karakter olurum orada. Beş hafta kalsam bile bana yeter, hemen tanınırım.”
Tanınmak, işte bütün mesele.
Her dönemin ‘tanınma’ yolu başka.
Bu dönemin en kestirme tanınma yolları ise malum: “Survivor”a katılmak...
Dizilerden birinde görünmek...
Solist Çağlar Hepterlikçi sahne almadan önce, “Dışarıda
oturanlar
acaba içeriye girecek mi?” diye merak ediyordum.
Merakım beş saniye içinde giderildi:
Çağlar performansına başlar başlamaz insanlar içeriye akın etti.
Sosyal mesafeli stantlarının etrafına yerleştiler ve saatler 23.00’ü gösterdiğinde ortam sanki eski gece hayatının 02.00 dolayları gibiydi.
Şarkılara eşlik edenler, coşup dans edenlerle...
Solistle aramızdaki sosyal mesafe tam.
Olması gerektiği gibi.
Hep bir ağızdan söylenen şarkı ise yine yeniden 90’lardan:
Rafet el Roman’ın “Leyla”sı.
Deniz Sipahi bambaşka yorumluyor tabii şarkıyı.
Kalabalık hep bir ağızdan “Leyla” diye bağırıyor.
Meğer Deniz’in performans gecelerinde bu şarkı en az üç kez filan söyleniyormuş.
Genelleme yapmayayım ama son zamanlarda rastladıklarım buna işaret ediyor gibi.
Misal 1:
Dalaman-İstanbul uçağında iki kadın kendi aralarında yüksek sesle konuşuyor.
Aslında konuşmaları “kendi aralarını” çoktan aşmış, etraflarındakiler her şeyi duyabiliyor.
Önlerinde oturan yolcu dayanamayıp “Sessiz olur musunuz” diye uyarınca olan oluyor.
“Kimsin sen”le başlayan “Bana nasıl böyle dersin”le biten cümleler hava uçuşuyor. Yüksek seslerinden rahatsız olunan iki kadının sesleri daha da zirve yapıyor.
Misal 2:
St Barths, St Tropez ve Cannes’dan sonra Marmaris’teki D Maris Oteli içinde de bir şubesi olan havalı Fransız restoranı La Guerite’de bir masadayım.
Masadaki ortam tam anlamıyla uluslararası.
Sağ tarafımda Lübnan asıllı bir Kanadalı. Vancouver’da yaşıyormuş.
Hemen yanında İran asıllı bir Kanadalı.
Karşımda ise gördüğüm en eğlenceli çift: Biri İtalyan diğeri Türk.
Kanadalılar tatillerine Bodrum ve Alaçatı’yla devam edecekmiş.
Alaçatı’yı duyunca şaşırıyorum.
“Love is not Tourism” (Aşk turizm değildir) hareketi amacını özetle şöyle açıklıyor:
“Salgınının ardından uluslararası sınırların kapatılması mantıklı ve hatta gerekliydi.
Hâlâ da öyle. Kendimizi ve başkalarını korumak için turizmi durdurmamız gerektiği açık. Ama aşk turizm değildir!
Bu sadece bir tatil değil, ruh sağlığı ve dünyanın her yerindeki insanların geleceğiyle ilgili. Uluslararası âşıklar ve aileler olarak, tüm hükümetlerin seyahat kısıtlamalarını değiştirmeye çağırıyoruz.”
Hareket bu çağrısından sonuç da almış.
Mesela Danimarka.
Birbiriyle uzun süredir beraber olan çiftlere, hangi ülkeden olursa olsun kapılarını açmış.
Bu nedenle particilerin bir kısmı test yaptırmaya koşmuş, kimi de ne olur ne olmaz diye evde kendini karantinaya almış. Partiye katılanlar arasında Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Rabia Yaman, Baran Süzer gibi tanıdık isimler var.
Şunu da pek anlamıyorum:
Bu tarz yakın arkadaş çevresi organizasyonlarına katılanlar genelde birbirine güvenmeyi seçiyor ve rahatça eğleniyor.
Hepimiz biliyoruz. “Benim arkadaş çevremde virüs yoktur” psikolojisiyle hareket ediliyor. Endişeler halı altına süpürülüp bile isteye o risk alınıyor yani.
Buna rağmen parti sonrası tedirgin olmak ve “Eyvah, partide virüs mü kaptım?” diye endişelenmek anlamsız.
Oraya gittin bir kere, geçmiş olsun.
Sonuçta partiye katılanlardan herhangi biri, ertesi gün gittiği bir başka mekanda da virüsü almış olabilir. Kimse nerede virüsü kaptığını bilemez ki...
Akvaryum balıklarının bir anda sudan çıkarılması gibi 3 aylık ev hapsinden yeni çıkmıştık, şaşkındık.
“Ne olacak şimdi?” şaşkınlığı...
Önce tedirgin çıktık sokağa.
Sonra maskeli yeni normalin ilk yazına ışık hızıyla adapte olduk.
O hızla güneye inenler gördü ki; oralarda virüs yokmuş gibi davranılıyor, bir rahatlık var. Uzun süre karayoluyla gidilip gelindi güneye.
Yollar ezberlendi, yol üstü mola yerleri de...
Derken uçak tedirginliği atlatıldı.
Mekanın dış bölümündeki tüm masalar doluydu.
Morini’nin yanı başındaki komşusu Cantinery de öyle.
Şuna alışıldı, orası kesin:
Mekanların açık hava kısmında oturulduğu sürece virüse dair endişeler minimum düzeye iniyor.
Herkes kendini daha güvende hissediyor.
Peki kışın ne yapacağız?
Mekanların kapalı kısımlarında aynı “az endişeli” psikoloji devam edebilecek mi?
Yanlarında Bartu Küçükçağlayan ve onun eşi Merve Özgüle de varmış.
Bir arada tatil yapan genç çiftlerin fotoğrafının bu denli gündem olmasının nedeni ise şu: Öykü Karayel’in yaklaşık yedi yıl önce Bartu Küçükçağlayan’la bir ilişki yaşaması...
Tüm bunlar üzerine Can Bonomo gayet olgun bir açıklama yaptı,
“Evet birlikte tatile çıktık. Bir şey söylememe gerek yok. Bartu yakın arkadaşım. Öykü de canım eşim” diyerek...
Bu toprakların malumu:
Erkekler genelde bu tarz Buddha tavırlar, eşleriyle tatile çıkan Bruce Willis-Demi Moore halleri pek sergilemez.
Daha çok “Olur mu öyle şey” der, sürekli yanlış anlar, “Kime baktın sen” diye höt zötlenir, bin tane arıza çıkartabilir.
Ağaçları yaktıktan sonra şöyle demiş çünkü:
“Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım.”
Laflarının gerisi yok. Bu yüzden tam olarak ne söylemeye çalıştığını bilmiyoruz.
Bu adam doğadan nefret eden çılgın bir psikopat mıydı yoksa bilinçli olarak mı böyle radikal bir şov gerçekleştirdi?
Her şeyi bir yana bırakın; çöpleri denize dökerken onu videoya çeken vatandaş nasıl o kadar sessiz sakin ve duruma seyirci kalabildi?
“Ne yapıyorsun be adam?” demeyip videoyu çekmeye devam etti?
Yoksa adamın bahsettiği esas test bu seyirci kalma halimiz miydi?
Yarım tablo meselesinde kim haklı?
Son üç gündür güncel sanat piyasası Alican Leblebici’nin yarım tablosunu konuşuyor.
Kaçıranlar için çıkan kısmın özeti şu:
Leblebici’nin MMXI adlı eserini satın almak isteyen koleksiyoner pandemiyi öne sürerek 17 bin liralık fiyat üzerinden yüzde 50 indirim istiyor.
Leblebici kabul ediyor ama kendi ifadesiyle koleksiyonerin sözleri bir hançer gibi yaralıyor onu.
Bundan sonrası ilginç: Leblebici eserinin yarısını kesip gönderiyor koleksiyonere.
Elbette yarım tabloyu gören koleksiyoner şok!
Hemen Leblebici’yi arıyor, “Neden yarım?” diye.
Sanatçı da şu yanıtı veriyor:
“Sanat piyasası iyi değil, satışlar durma noktasında. Bağımsız bir sanatçıyım. Bir de pandemi elbette...”
KİM NE KADAR HAKLI VE HAKSIZ?
◊ Şu bir gerçek:
Tüm koleksiyonerler indirim ister. Sanat fuarlarında, sergi açılışlarında kaç kere tanık oldum ya da sanatçılar bizzat kulağıma fısıldadılar, “Fiyatı buydu, ama şu kadara sattım” diye. Bu işin raconu haline gelmiş artık indirim yapmak.
Ama tabii ki eskiden eser fiyatları euro üzerindendi.
Şimdi genelde Türk lirası üzerinden. Ve o koleksiyoner kimse kusura bakmasın, 17 bin liradan da yüzde 50 indirim istenmez. Çok abartmış!
◊ Gel gör ki Alican Leblebici’nin koleksiyonere ders veren tavrı da bir noktada rahatsız edici. “Hayır, yüzde 50 indirim olmaz” diyebilir, yarım tablo gönderme şovuna gerek kalmazdı.
Leblebici yarım tablo hikayesini Instagram’ında anlatarak tablosunu popüler hale getirmiş oldu. Yani bir hikâye yarattı ve o hikâye bu haliyle şimdi daha çok alıcı bulacak. Çünkü eserini değil, yarattığı hikâyeyi satmış olacak. Peki aradaki fark içine sinmiş olacak mı?
Aylar öncesinden bir tanıklık
Pandemiden önce...
Genç bir sanatçının ilk sergisinin açılışında ünlü bir koleksiyoner yanı başımdaydı.
Dev bir tablonun önünde durdu ve sanatçıya sordu, “Ne kadar?” diye.
Sanatçı, “10 bin lira” dedi. Koleksiyoner o fiyat üzerinden indirim istedi.
Ben içimden “Yok artık” dedim, çünkü o büyüklükteki bir tablo için 10 bin gayet uygundu. Genç sanatçı da ne diyeceğini bilemedi ve o esnada galericisi devreye girdi, “Tamam, 8 bin yaparız”.
Sanatçı mutsuz oldu tabii ki o indirime.
Ama ünlü koleksiyoner alıyor diye sesini çıkaramadı.
Sanat piyasasında böyle garip bir durum var:
Ünlü koleksiyonerler alıyorsa mutlaka indirim yapalım, mutlaka onların elinde eserimiz bulunsun...
Dantelli şortla bunun ne ilgisi var?
Bir sitede dantelli erkek atleti ve şort satılmaya başlanmış. Moda yazarımız Hande Can bu konuya değindiği yazısına dün Kelebek’te şöyle başlıyordu: “Asla homofobik değilim. Herkesin tercihine saygım sonsuz”.
Hande eminim homofobik değilsindir, ama dantelli atlet ve şortla bunun ne ilgisi var?
Dantelli şortu satın almaya niyetleneni neden belli bir kategoriye sokmaya çalıştığını hiç anlamadım. Bilmediğimiz bir kural filan mı var? Açıklarsan sevinirim.
Ayrıca “Modanın geldiği son nokta bu olmamalı” başlığını da eleştirmek istiyorum.
Modanın geldiği bin tane nokta gördük şimdiye kadar.
Podyum üzerinde türlü denemeler, şov amaçlı abuk kıyafetler...
Hepsi unutuldu gitti.
“Son nokta” bu açıdan bakıldığında iddialı olmuş.
Kulübe beni de yaz Savaş
Savaş Özbey araba kullanamayan erkekler cemiyetine beni de alabilir.
Dün bu konuyu yazmış, ona istinaden söylüyorum:
Şehirde araba kullanamıyor olmak şahane bir şey!
Park sorunuydu, trafik kavgasıydı; bu gibi yan etkilerle uğraşmıyorsun.
Sadece taksi şoförüne atar yapıyorsun.
O da bazen. Olmadı, mis gibi metro var.
Ama şu pandemi döneminde uzak yerlere gitmek için araba kullanabilmeyi gerçekten isterdim, ne yalan söyleyeyim.
Tatlı bir mola
Biraz ara. Azıcık yenilenme arzusu. Yani: Haftaya görüşürüz.
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