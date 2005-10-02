Onur Baştürk



Düne kadar ailesinin yazlığına en fazla beş dakika uğramış, çoğu zaman burun kıvırmış ‘hayırsız evlat’lar, bu yaz birer birer o yazlıklara dönüyor. Hatta o yazlıklara sığınak muamelesi yapıyor, “Yaz bitene kadar çıkmam” diyerek...

O kadar çok aile yazlığına dönen ya da 3 aylığına yazlık ev kiralayan var ki bu sezon, bugün bir yazlıkçı yazısı yazmak farz oldu.



SAYFİYE: BİR HAFİFLİK HAYALİ



Yazlık ev, yazlıkçılar ya da hepsini birden kapsayan o nefis lirik kelime “sayfiye”nin eski ve yeni halini anlatan nefis bir araştırma/deneme kitabı vardır.

