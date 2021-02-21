Seyahat için aşı pasaportu gerçek oluyor

Çünkü her sezonu en 13-14 bölüm. Ayrıca dizi beş sezon.
Yetmedi, altıncısı da şu sıra başlıyormuş.
Neden “Outlander”a takılıp kaldım?
İzleyecek dizi bulamamaktan. Ya da her şeyi izleyip bitirmiş gibi hissetmekten...
Bir yandan Outlander her tadı barındıran bir yapım.
Restoranların “dünya mutfağı” dedikleri türden.
Kurul kanepeye, hem başka bir dünyaya ışınlan (18. yüzyıl İskoçyası) hem de birbirine fazlasıyla aşık iki karakterin bitmeyen maceralarıyla savrul dur.
Oysa dizi izleme potansiyelimin sonuna geldiğimi, artık çok sıkıldığımı filan düşünüyordum.
Çünkü ne varsa yine onda var.
İtalya’da olduğu halde buralardaki magazin kuraklığının yeşermesine sürekli katkıda bulunuyor.
Hatta öyle ki, hızına yetişmek mümkün olmuyor.
Daha dün spor spikeri Diletta ile sevgili olduğu kesinleşmişti.
Derken uçaklarda uçurulan evlilik teklifi geldi.
Allahtan İtalya’da Boğaz Köprüsü filan yok, köprüye lazerle “Benimle evlenir misin” yazdırabilirdi Can Yaman. İtalya ucuz kurtuldu.
Neyse işte, bu teklifin üzerinden de çok geçmedi, evlilik töreninin Sicilya’da yapılacağı söylendi.
Hatta ben de PhocusWire’da yayınlanan bir yazıdaki olası trendleri aktarmıştım.
Şimdi ise yeniden bir belirsizlik içine düşülmüş durumda.
Mutasyondu, aşı temininde yaşanan sıkıntılardı derken, turizm sektörü seyahatin geleceğine dair tahminde bulunmaktan kaçınıyor.
En kötüsü bu galiba.
YAVAŞ SEYAHAT NİHAYET ANLAM KAZANABİLİR
Benim gördüğüm ön plana çıkan tek bir şey var; o da turizm sektörünün pek sevdiği bir tanım olan “yavaş seyahat”.
Deniliyor ki, 2021’de nihayet bu kavram bir anlam kazanabilir.
Ama günlerdir bir kısım meteorolog çok iddialıydı:
“Dikkat 1987 kışındaki kar yağışı gibi olabilir.”
1987 kışı denilen, anlata anlata bitirilemeyen o meşhur kışta şunlar olmuş İstanbul’da:
◊ 10 gün boyunca kar fırtınası olmuş.
◊ Saatte 80 kilometreye çıkan rüzgâr varmış.
◊ Şehrin elektrik ve telefon şebekesi çökmüş.
◊ Ayrıca barajlardan biri arızalanınca şehir susuz kalmış.
Sevgililer Günü.
Sevgilisi olanın da olmayanın da bir şekilde etkilendiği o aşk bombardımanı günü.
Kaçış olmadığına göre zevk almaya çalışmak lazım.
Mesela...
SEVGİLİN VARSA
◊ Halihazırda sevgilin varsa, bugün onun için farklı bir şey yap.
Rutin dışına çık.
En çok rutin öldürür ya aşkın gidişatını...
Tamam dedim, Urla’daydım o sırada.
Can Ortabaş’ın yüzlerce palmiye çeşidi dahil nefis bitkiler barındıran botanik çiftliğinde, yani Uzbaş Arboretum’da...
Oradan yola çıkıp bir anda İzmir trafiğinin içine düştüm.
Navigasyon sonunda Bostanlı sahiline kadar getirdi beni.
Önce anlamadım, “Neden burada buluşalım dediler acaba?” diye.
Ahşap köprüyü görünce anladım.
Gün batımı ve denize karşı şahane bir sosyalleşme noktasıymış meğer burası.
Sırtımı köprüye dayayıp hem insanları hem denizi seyre daldım.
Sosyalleşmemek iyi gelmişti.
İlerleyen günlerde, nisan ortası filan, bu kez evle aşırı ilgilenmeye başlamıştım.
Her detay gözüme çarpmıştı.
Mesela haftada iki-üç kez evin şeklini değiştirmek sıradan bir hobim haline gelmişti.
Sonra yaz geldi, açıldık saçıldık.
Evle ilişkim az da olsa normale döndü.
Eskiden nasılsa öyle: Kafeye git, arkadaşlarınla buluş, spor yap ya da şehir dışına çık, gez toz. Eve arada bir uğramaca yani.
Ardından ikinci kapanma dönemi geldi ve
Üstelik şarkıların paketi, yani videoları da iyi.
Mesela Dolu Kadehi Ters Tut grubunun “Islansın” şarkısına çekilen video.
Kostümünden mekanına, anlattığı kısa hikâyeden çekimlerine kadar nefis bir iş.
Şarkının retro dans sound’una da değinmeden olmaz.
Dans etmeyi, olmadı şöyle bir kıpırdanıp kendine gelmeyi motive eden bir enerjisi var.
Ayrıca, sadece Türkçe pop söyleyen erkek şarkıcıların tekelindeymiş gibi görünen erotizm soslu sözleri söylemesi de iyi olmuş grubun...
O eski melankolik dalgalanmalarına mola vermesi de.
BEGE VE EMİR TAHA
Sosyal medyadan onlara çemkirip söylenenler oldu, ama artık bir yere varmayan bu tartışmaları bırakmamız gerekiyor galiba. Çünkü en başta çemkirip eleştirenler kendi arkadaş gruplarıyla bir araya geliyor aslında. Test filan da yaptırmadan. Ayrıca negatif çıkan test sonucunun “buluşmayı aklamak için bir gerekçe” olarak sunulmasına hiç gerek yok.Çünkü gerçekçi olalım, sadece üç-beş ünlü insan değil, herkes yakın arkadaşlarıyla evlerinde ya da parkta, sokaktaki köşe başında görüşüyor zaten.Önemli olan aradaki sosyal mesafeyi koruyarak konuşmak ya da maskeyi hiç çıkarmamak... Buna da herkes dikkat ediyor aslında. Kimse çocuk değil. Ayrıca aradan bir yıl geçti. Salgınla yaşamayı ve nasıl korunacağımızı öğrendik. Şu herkesin birbirine manasız çemkirmesinden ve aynı konuşmaları dönüp dolaşıp yapmasından sıkılmadık mı?
Enerji santralinin dik çatısına park yapan o tasarımcı
Ünlü tasarım yarışması Asia Young Designer Awards, kısa adıyla AYDA’ya bu yıl Türkiye’den de mimarlık öğrencileri katılabilecek.
Cardin’in ölümünden sonra bu satış haberi elbette sürpriz değil.
Ama Bubble
Palace’ın temsil
ettikleri açısından uzatmalı bir dönemin sonu bu galiba:
Hedonizmin!
Le Figaro’ya verdiği eski bir röportajda Cardin zaten bunu söylemişti:
“1666’daki Büyük Londra Yangını yanmaz tuğla yapısını yaratan bina kodlarıyla sonuçlandı. 19. yüzyıl ortalarındaki kolera salgını Thames Nehri’nin temizlenmesine ve modern bir kanalizasyon sisteminin oluşturulmasına yol açtı.
1918 ve 1920 sonundaki son büyük salgında karantinalarla tanıştık ama hemen ardından sosyal ve kültürel bir devrim başladı. Büyük mağazalar, sinemalar ve stadyumlar inşa edildi; yani insanların toplanacağı büyük alanlar yapıldı.
COVID-19 salgınında ise insanların, ürünlerin ve bilginin hareketliliğindeki çarpıcı artışa şahit olduk. Kısacası her kriz dönüşümü hızlandırdı”.
Foster’a göre bu salgın sonrasında da aynı şey olacak.
Hatta dönüşümün ilk habercilerinden biri olarak, kendi fikrini ve projesini açıklıyor ünlü mimar: Üçüncü bir yer fikri!
İnsanların işbirliği ve yaratıcılık için bir araya gelebileceği, evler ve ofislerden uzakta kurulacak “üçüncü alan”ın ana damarı şu: Herkese açık olması.
Foster ilk üçüncü alan projesini “InnHub La Punt” adıyla İsviçre’deki Engadin Vadisi’ne yapıyor.
Projenin yerel halka, turistlere, teknoloji şirketlerine, yeni kurulan şirketlere, üniversitelere açık olacağını, yaratıcılık ve tartışma için yepyeni bir alan sunacağını söylüyor.
Merkür geri gittiğinden filan değil, o Merkür yıllardır geri gidiyordu zaten.
Başka bir hadise bu.
O eski Nazan Öncel şarkısındaki gibi iç sızlatırsak:
“Bir hadise var, kimse bilmiyor.”
Önce Clubhouse’un keşfedilmesiyle kelimeler sel olup taştı, konuşmanın dibine vuruldu, geyik muhabbeti bile kendinden sıkıldı.
Sonra WhatsApp gruplarında dolaşan, herkesin birbirine dokunaklı bir ses tonuyla “Yaa izlemen lazım” diyerek önerdiği, bir içki markasının Almanya reklamı sayesinde bu kez de aşırı özlem duygusu sağanağına teslim olundu.
İncelikli ve zekice hazırlanmış o reklamın nişan aldığı İstanbullu duygular malum:
Gecenin bir yarısı Nevizade’de arkadaşlarınla buluştuğun, mekandaki herkese cömertçe midye dolması dağıttığın o süper eğlenceli masadan yeni kalkmış, İstiklal Caddesi’nde tek başına yürüyorsun.
Bu yeni sosyal ağ herkesin öyle bir kanına girdi ki, inanılmaz.
Cumartesi-pazar boyunca Clubhouse odalarında dolaşırken, “12 saattir aplikasyon içindeyim, bir türlü çıkamıyorum” diyen çılgını da duydum, hiç tanımadığım insanların “Arkadaşım Clubhouse’a girmeyi çok istiyor, ona davetiye yollar mısınız?” diye soranı da...
İyi de bu aşırı coşkunun sebebi neydi?
Gerçekten konuşmayı çok mu özlemiştik?
Yoksa durum tamamen yeni olan şeyi anında tüketme, “Ben de orada olmalıyım” hissiyatından mı ibaretti?
Doğruya doğru, ikinci seçenek ağır bastı.
Çünkü aplikasyon herkese açık değil. İçerdeki kullanıcının davetiyle girilebiliyor.
Eskiden “Karavanda yaşayacağım” diyene, her şeyi bırakıp dağda/köyde küçük bir kabin evde yaşamını sürdürmek isteyene en açık fikirlisi bile “Delirdi galiba” gözüyle bakardı.
Pandemiden sonra işler değişti.
Böyle planları olana, hatta planla kalmayıp hızla hayata geçirene “Ah ne güzel” diye iç geçiriyor, “Beni de al yanına!” diyoruz.
Eskinin alternatif yaşam biçimleri şimdinin ana akımı olmaya başladı.
Özellikle beyaz yakalılar için şehirde yaşamak tek seçenek olmaktan çıktı.
Ofislere uzun bir süre daha dönemeyecek olanlar ya da bundan sonra ofislerin hayatımızdan tamamen çıkacağını düşünenler, soluğu güneydeki herhangi bir beldede alıyor.
Yanlarına sadece bilgisayarlarını alarak...
Herkes Pamuk’un poz verdiği isimlere odaklandı.
Ben tam tersine, Pamuk’un cep telefonunu eline alıp bu kadar hevesli selfie çekmek istemesine...
Ünlü bir yazar normal insanlar gibi selfie çekemez mi?
Çeker çekmesine de; sanki çekmese, bu kadar heveslenmese, “Ne selfie’si, boş verin yemek sohbetimize odaklanalım” diye teklifi reddetse, daha karizmatik olurdu.
Gitti karizma yüzdesinden koca bir pay.
Yıldız Tilbe’den ‘kafana göre takıl’ mesajı
Yıldız Tilbe yeni şarkısı “Peşindeyim Koşa Koşa”nın videosunda “binbir peruk masalları” adlı bir müzikalde oynar gibi.
Kullanıcıları tarafından davet edilirsen girebildiğin yeni bir sosyal ağ.
Bana 3-4 gün önce davet geldi. Hemen girdim, bakındım ama şimdilik sadece uygulama içinde turistim.
Gözlemliyorum, pek aktif değilim. Çünkü Clubhouse ses temelli bir sosyal ağ.
İstersen oluşturulan konuşmalara dahil olup sadece dinleyebiliyorsun.
İstersen konuşabiliyorsun. Sana kalmış. Ortam demokratik. Ünlü bir oyuncu da olabiliyor konuşma grubunda, bir markanın CEO’su da, üniversite öğrencisi de...
Üstelik bazı konuşmalar gayet sıkı konular üzerinden yapılıyor. Panel gibi oluyor.
Aslında Clubhouse bir tür podcast. Ama konuşulanlar uçup gidiyor, yani sonradan tekrar dinleme şansın yok.
Keza açılmayı istesem de tüm sosyal hayat zaten kapalı.
Yani uzun süredir aşk yok, aşk için heveslenmek yok, çünkü yeni biriyle tanışmıyorum.”
Sadece bir değil, o kadar çok tanıdık-tanımadık insandan buna benzer cümleler duydum ki...
Herhalde bu dönemin izlerinden biri de bu olacak: Hissizlik, yani aşksızlık.
“Peki aplikasyon üzerinden tanışmalar? Onlardan umut yok mu” diyebilirsiniz...
O konuda ikiye ayrılıyor insanlar.
Bir grup, aplikasyonlarda peş peşe yeni insanlarla tanışıyor, evet.
Bu da doğal. Eleştirecek bir durum yok.
Dünyanın en uzun ve dik pistlerinden biri olarak anılan Palkandöken Kayak Merkezi’nde 8’i kolay, 9’u orta düzey, 3’ü ileri düzey, 4’ü de doğal olmak üzere 24 pist yer alıyormuş.
Üstelik Türkiye’nin en uzun dünyanın ise üçüncü uzunluktaki pistiyle 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyormuş Palandöken.
Daha önce bir kayak merkezine gelip de pistlerle ilgilendiğim pek görülmemiştir aslında.
Tek ilgilendiğim, “Burada güzel restoran var mı?” olmuştur.
Ama kaymayı öğrenmeye başlayınca pistlere alıcı gözle bakmaya başlıyormuşsun meğer.
Yasin Kıyıcı hocam sağ olsun, daha ikinci denemede “Sen kaptın bu işi” diyerek cesaretlendirdi ve tepeden aşağıya doğru süzüldüm.
Ya da ben süzüldüğümü sandım, o da ayrı mesele.
Geçen haftalarda ünlü dizinin Samantha’sız yeni bir sezonunun çekileceği duyuruldu.
Keşke tadında bırakılsaydı.
Geriye kalan üçlünün maceraları gerçekten meraktan ediliyor mu?
Samantha’sız o dizinin tadı çıkar mı?
Hiç sanmam. İmza: Samantha-Der.
◊ KOLEKSİYON TANITIMI DEĞİL, SANAT FİLMİ
Louis Vuitton erkek koleksiyonları kreatif direktörü Virgil Abloh hafta içi bir video yayınladı.
Aslında video
Seyahat için aşı pasaportu gerçek oluyor
1 yıl önce, yani pandeminin ilk ayak sesleri duyulduğunda yapılan seyahat öngörüleri bir bir gerçeğe dönüşüyor.
Daha o zamanlar “gelecekte aşı pasaportuyla gezilecek” diye varsayımlarda bulunuluyordu.
O varsayımlar ete kemiğe bürünmeye başladı bile.
Amerika, koronavirüs aşı sertifikalarının dijital versiyonlarını üretme konusunu değerlendiriyor.
Danimarka, önümüzdeki 3 ay içinde vatandaşların aşı olduklarını göstermelerine izin veren bir dijital pasaport çıkaracağını söyledi.
Aşı pasaportu öneren sadece hükümetler değil.
Kâr amacı gütmeyen İsviçreli Commons Proje Vakfı, CommonPass adlı dijital bir sağlık pasaportunu test ediyor. Bu pasaporttaki QR kodunu göstererek sınırlardan geçiş yapılabilmesi için...
Etihad Havayolları ve Emirates ise aşı ya da test olunduğunu gösteren, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilmiş dijital seyahat kartını kullanmaya başlayacağını açıkladı.
Nitekim IATA bu işin öncüsü olacak gibi. Kurumun havaalanı, yolcu, kargo ve güvenlikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Nick Careen diyor ki: “Aşı ya da testle ilgili bilgiler telefonunuza yüklüyse daha çok zaman kazanmış olacaksınız.”
Kısacası şu an havayolları, endüstri grupları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve teknoloji şirketleri harıl harıl bunun üzerinde çalışıyor:
Aşı pasaportu ya da onun dijital versiyonu.
Belki bu yaza yetişmeyecek ama önümüzdeki sonbaharda elimizde aşı pasaportları ya da dijital aşı kartlarıyla seyahat ederken kendimizi bulmamız çok uzak bir hayal değil.
Damien Hirst
bu kez çiçek açtı
Damien Hirst’ü nasıl bilirsiniz?
İlk kez 90’ların başında gösterilen, formaldehit içinde dondurularak sergilenmiş dört metrelik ölü köpekbalığı işiyle mi?
Yoksa o malum, pırlantalarla kaplı platin kurukafayla mı?
Sonuçta eserlerinin içeriği her daim tartışma yaratsa da, Hirst kayıtsız kalınamayan bir sanatçı oldu, olmaya da devam ediyor.
Nitekim onun amacı her zaman bu oldu: Şoke etmek ve kışkırtmak!
Bu kışkırtma gazıyla Hirst, tıpkı köpekbalığı işinde olduğu gibi ölmüş hayvanları eserlerinde sıkça kullanmaya devam etti.
Hatta bir araştırmaya göre tam 913 bin ölmüş hayvanı eserlerinde kullandı!
Lakin Hirst bunca “ölüm” temalı işten sonra bu yaz başında bizi fazlasıyla iç açıcı yeni bir sergiyle karşılamaya hazırlanıyor:
Cherry Blossoms.
Paris’teki Fondation Cartier’de haziran ayında açılacak yeni Hirst sergisi toplam 107 tuvalden oluşuyor. Bazıları tek, bazıları dört ya da altı parçaya ayrılmış tuvallerin ana damarı ise aynı: Kiraz ağacının bahar aylarında açan büyüleyici çiçekleri.
Son 3 yılını bu koleksiyona ayırdığının altını çizen Hirst, yeni sergisiyle ilgili şöyle diyor: “Cherry Blossoms güzelliğin o delice geçiciliğini temsil ediyor.
Bu tabloları yapmak, stüdyomda renklerin ve tablonun içinde kaybolmak harikaydı. Gösterişli, dağınık ve kırılganlar. Beni minimalizmden ve hayali mekanik bir ressam olma fikrinden uzaklaştırıyorlar.”
Şimdi Devrim Karaoğlu’nun zamanı
Devrim Karaoğlu aslında yeni bir isim değil.
Türk pop müziği sevenler onun adını ilk kez 2000’li yılların başında Mete Özgencil’le beraber yaptığı çalışmalarla duydu.
Ayrıca Tarkan’a yaptığı remikslerle. İlerleyen yıllarda Amerika’ya taşındı Devrim Karaoğlu ve burada üretmeye devam etti.
Miley Cyrus, Selena Gomez ve Lana Del Rey gibi ünlü isimlerin albümlerine dahil oldu.
Ama yerli pop piyasasından da hiçbir zaman kopmadı.
Mesela Yıldız Tilbe’yle iyi bir ikili oldular, güzel şarkılar ürettiler.
Hande Yener’in söylediği “Beni Sev” mesela, o şık üretimlerden biridir.
Şu son 2 haftadır ise tam anlamıyla Devrim Karaoğlu’nun zamanı oldu.
Önce Hande Yener müziği ve düzenlemesi Karaoğlu’na ait “Boşuna” adlı şarkısını kliplendirdi.
Ardından Hadise “Olsun” adlı şarkısını yayınladı. Bu şarkının sözlerini yine Yıldız Tilbe ile yazmıştı Karaoğlu. Müzik ve düzenleme ise her zaman olduğu gibi ona aitti.
Son olarak da Murat Boz “Sevgilim” adlı bir şarkı yayınladı.
Bu şarkıda da Devrim Karaoğlu’nun imzası var.
Kısacası Türkçe popta, geç de olsa Karaoğlu’nun elektro baladlarının değeri anlaşıldı.