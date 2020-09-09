İlişkini kanıtla, sevgilini görmeye git!

Farklı ülkelerde yaşayan sevgililer, salgınla beraber sınırlar kapatılınca yeni bir hareket başlattı.
“Love is not Tourism” (Aşk turizm değildir) hareketi amacını özetle şöyle açıklıyor:
“Salgınının ardından uluslararası sınırların kapatılması mantıklı ve hatta gerekliydi.
Hâlâ da öyle. Kendimizi ve başkalarını korumak için turizmi durdurmamız gerektiği açık. Ama aşk turizm değildir!
Bu sadece bir tatil değil, ruh sağlığı ve dünyanın her yerindeki insanların geleceğiyle ilgili. Uluslararası âşıklar ve aileler olarak, tüm hükümetlerin seyahat kısıtlamalarını değiştirmeye çağırıyoruz.”
Hareket bu çağrısından sonuç da almış.
Mesela Danimarka.
Birbiriyle uzun süredir beraber olan çiftlere, hangi ülkeden olursa olsun kapılarını açmış.
Yani Danimarka’da sevgilin varsa onu görmeye gidebiliyorsun.
Şartları da var tabii. Korona testinin negatif çıkması ve bir de ilişki kanıtı.
En çok da bu kısım ilgimi çekti zaten.
İlişkinin kanıtı nasıl olur ki?
Beraber çektirilen fotoğraflar mı?
WhatsApp yazışmalarındaki romantizm ya da edepsiz birkaç kelime mi?
Nedir tam olarak ilişkinin kanıtı?
Dahası, sadece 2 aylık bir beraberlik varsa ve sınırlar tam o anda kapatıldıysa bu ilişki hangi kategoriye girer? “Sizinki kısa süreli ilişki, sayılmaz” mı diyorlar acaba?
Sorular çok ve bol. Ama hareket anlamlı ve iyi niyetli.
Bakalım salgın günleri daha neler getirecek bize?
Yeni bir mekan: Goose
Böyle bir dönemde yeni mekan açmak cesaret işi.
Çünkü üç gün sonra ne olacağını bilmiyorsunuz.
Yeniden saat kısıtlaması olabilir, hafta sonu yasakları gelebilir, vesaire...
O yüzden yatırımını ertelemeyenlere “Bravo” diyorum.
Gelelim yeni mekan haberine...
Kuruçeşme’de önümüzdeki hafta açılacak bir mekan var, adı Goose. Eski Dolce Pastanesi’nin yerine açılacak Goose bir kokteyl bar.
Scatola’nın ardından Goose, Kuruçeşme’ye şık bir hareketlilik katacak gibi...
Kafasına göre yaşıyor
Meryem Uzerli kafamızdaki bildik ünlü tipine hiç uymuyor.
Dizisi zirvedeyken “Tükendim ben” deyip gitti.
O sıralarda bir adama âşık olmuş, hamile kalmıştı.
Sonra âşık olduğu adamdan ayrıldı, kızını bir bekar anne olarak büyüttü.
Şimdi yeniden hamile.
Berlin’de bir de kafe açtı. Arada bir filmlerde oynadığını görüyoruz ama eskisi gibi değil oyunculuk kariyeri.
Bu da pek umurunda değil gibi. Instagram’ına bakınca mutlu bir kadın profili var ortada.
“Kafasına göre yaşıyor” deriz ya, Meryem Uzerli bu tabiri sonuna dek hak ediyor.
İlişkini kanıtla, sevgilini görmeye git!
Farklı ülkelerde yaşayan sevgililer, salgınla beraber sınırlar kapatılınca yeni bir hareket başlattı.
“Love is not Tourism” (Aşk turizm değildir) hareketi amacını özetle şöyle açıklıyor:
“Salgınının ardından uluslararası sınırların kapatılması mantıklı ve hatta gerekliydi.
Hâlâ da öyle. Kendimizi ve başkalarını korumak için turizmi durdurmamız gerektiği açık. Ama aşk turizm değildir!
Bu sadece bir tatil değil, ruh sağlığı ve dünyanın her yerindeki insanların geleceğiyle ilgili. Uluslararası âşıklar ve aileler olarak, tüm hükümetlerin seyahat kısıtlamalarını değiştirmeye çağırıyoruz.”
Hareket bu çağrısından sonuç da almış.
Mesela Danimarka.
Birbiriyle uzun süredir beraber olan çiftlere, hangi ülkeden olursa olsun kapılarını açmış.
Yani Danimarka’da sevgilin varsa onu görmeye gidebiliyorsun.
Şartları da var tabii. Korona testinin negatif çıkması ve bir de ilişki kanıtı.
En çok da bu kısım ilgimi çekti zaten.
İlişkinin kanıtı nasıl olur ki?
Beraber çektirilen fotoğraflar mı?
WhatsApp yazışmalarındaki romantizm ya da edepsiz birkaç kelime mi?
Nedir tam olarak ilişkinin kanıtı?
Dahası, sadece 2 aylık bir beraberlik varsa ve sınırlar tam o anda kapatıldıysa bu ilişki hangi kategoriye girer? “Sizinki kısa süreli ilişki, sayılmaz” mı diyorlar acaba?
Sorular çok ve bol. Ama hareket anlamlı ve iyi niyetli.
Bakalım salgın günleri daha neler getirecek bize?
Yeni bir mekan: Goose
Böyle bir dönemde yeni mekan açmak cesaret işi.
Çünkü üç gün sonra ne olacağını bilmiyorsunuz.
Yeniden saat kısıtlaması olabilir, hafta sonu yasakları gelebilir, vesaire...
O yüzden yatırımını ertelemeyenlere “Bravo” diyorum.
Gelelim yeni mekan haberine...
Kuruçeşme’de önümüzdeki hafta açılacak bir mekan var, adı Goose. Eski Dolce Pastanesi’nin yerine açılacak Goose bir kokteyl bar.
Scatola’nın ardından Goose, Kuruçeşme’ye şık bir hareketlilik katacak gibi...
Kafasına göre yaşıyor
Meryem Uzerli kafamızdaki bildik ünlü tipine hiç uymuyor.
Dizisi zirvedeyken “Tükendim ben” deyip gitti.
O sıralarda bir adama âşık olmuş, hamile kalmıştı.
Sonra âşık olduğu adamdan ayrıldı, kızını bir bekar anne olarak büyüttü.
Şimdi yeniden hamile.
Berlin’de bir de kafe açtı. Arada bir filmlerde oynadığını görüyoruz ama eskisi gibi değil oyunculuk kariyeri.
Bu da pek umurunda değil gibi. Instagram’ına bakınca mutlu bir kadın profili var ortada.
“Kafasına göre yaşıyor” deriz ya, Meryem Uzerli bu tabiri sonuna dek hak ediyor.