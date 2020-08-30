Gülşen ve Edis’in ‘Nirvana’sındaki erotizm

Koca baharı ve hatta neredeyse yaz mevsimini birçok şarkıyı aynı anda anımsatan “Cennetten Çiçek” manisiyle geçiren Türk popu, nihayet Gülşen ve Edis düetiyle güçlü bir ses verdi.
Peki “Nirvana” şarkısı nasıl olmuş?
◊ Birçok bölümden oluşan, ilk dinlemede kendini tüketmeyen pop şarkılarını özlemişiz.
◊ “Duygularım dolar gibi artıyor” dizesiyle ekonomik gündem ucundan kıyısından mecazlanmış.
◊ Nakaratı beğendim, şarkıyı tekrar tekrar dinleyesim geldi.
◊ “Dilime dudağıma karış affetme” diyen şarkıdaki erotizm elbette tam Türkçe pop dozunda.
Hep bir alt metin var ama, olmazsa olmaz:
“Ne var ne yok meziyetim, gel göstereyim” dizesinde olduğu gibi...
◊ Sonuç? Tam da yaz sonuna doğru şık bir nefes aldırdı Türk popuna “Nirvana”.
Orası kesin.
Pazar tavsiyesi: Kocabahçe Glamping
Sadece pandemi dolayısıyla değil, her dönem izole bir tatilin peşinde olanlar için bir önerim var: Kocabahçe Glamping.
Hemen yerini tarifleyeyim:
Önce Marmaris Bozburun’a, Bozburun’da ise Germe Koyu’na kadar geliyorsunuz.
Burada arabayı park ediyorsunuz. Çünkü bundan sonra kara yolu yok!
Kocabahçe’ye ulaşım sadece deniz yoluyla.
Mekanın küçük teknesi gelip sizi alıyor ve 25 dakikalık şahane bir yolculuktan sonra Kocabahçe Glamping’in olduğu koya ulaşıyorsunuz.
Peki burada ne var?
Söyleyeyim:
◊ Konforlu çadırlar ya da sempatik bungalovlarda konaklayarak bohem, kendi halinde bir tatil geçirme imkanı...
◊ Gündüz nefis bir denizde yüzüp dinlendikten sonra geceleri gökyüzündeki yıldızları izleyip kendinden geçme hali...
Misal: Ben önceki gece Mars’ı dahi gördüm göğe bakarken. SkyView aplikasyonu sağ olsun!
◊ Bir de tabii Kocabahçe’nin yaratıcısı Sabahat Doğanyılmaz’ı tanıyıp onun enerjisine tanık olma hissiyatı var...
Yakınlarının “Sabiş” diye seslendiği Sabahat Doğanyılmaz, 90’lı yıllarda Ceylan Saner, Begüm Özbek, Sema Şimşek ve Deniz Pulaş’la beraber podyumların efsane isimlerinden biriydi.
“Sabiş” 2003 yılında taşınmış Bozburun’a.
Önce Bozburun’da bir aile işletmesinin başına geçmiş, 5 yıl önce ise Kocabahçe Glamping’i yaratmış eşiyle beraber.
Melek Mosso olayı
Melek Mosso’nun Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği konseri sırasında sahneden indirilmesi olayı...
◊ Tek kelimeyle sanatçıya yapılan koca bir ayıp.
◊ Sanatçının sahnede söylediği herhangi bir fikre seyirci katılmıyorsa, yapılacak en iyi şey konseri terk etmek.
Polise gidip şikayetçi olmak değil.
Karşılaşmalar
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftiyle yazı geçirdikleri Bozburun Yat Kulüp’te karşılaştım.
Gecenin sonunda caz-alaturka performansıyla bilinen Hakan Bahar’ın da mekanda oluşunun etkisiyle şarkılar söylenmeye başlandı.
Kendiliğinde oluşan koroya ilerleyen dakikalarda Engin Öztürk de katıldı. Hep beraber şarkı söylerken şuna tanık oldum:
Burak koyu arabesk şarkılara aşırı tutkun ve o şarkıları çok iyi söylüyor.
Özge’nin ise Ajda şarkıları performansı şahane...
Gülşen ve Edis’in ‘Nirvana’sındaki erotizm
Koca baharı ve hatta neredeyse yaz mevsimini birçok şarkıyı aynı anda anımsatan “Cennetten Çiçek” manisiyle geçiren Türk popu, nihayet Gülşen ve Edis düetiyle güçlü bir ses verdi.
Peki “Nirvana” şarkısı nasıl olmuş?
◊ Birçok bölümden oluşan, ilk dinlemede kendini tüketmeyen pop şarkılarını özlemişiz.
◊ “Duygularım dolar gibi artıyor” dizesiyle ekonomik gündem ucundan kıyısından mecazlanmış.
◊ Nakaratı beğendim, şarkıyı tekrar tekrar dinleyesim geldi.
◊ “Dilime dudağıma karış affetme” diyen şarkıdaki erotizm elbette tam Türkçe pop dozunda.
Hep bir alt metin var ama, olmazsa olmaz:
“Ne var ne yok meziyetim, gel göstereyim” dizesinde olduğu gibi...
◊ Sonuç? Tam da yaz sonuna doğru şık bir nefes aldırdı Türk popuna “Nirvana”.
Orası kesin.
Pazar tavsiyesi: Kocabahçe Glamping
Sadece pandemi dolayısıyla değil, her dönem izole bir tatilin peşinde olanlar için bir önerim var: Kocabahçe Glamping.
Hemen yerini tarifleyeyim:
Önce Marmaris Bozburun’a, Bozburun’da ise Germe Koyu’na kadar geliyorsunuz.
Burada arabayı park ediyorsunuz. Çünkü bundan sonra kara yolu yok!
Kocabahçe’ye ulaşım sadece deniz yoluyla.
Mekanın küçük teknesi gelip sizi alıyor ve 25 dakikalık şahane bir yolculuktan sonra Kocabahçe Glamping’in olduğu koya ulaşıyorsunuz.
Peki burada ne var?
Söyleyeyim:
◊ Konforlu çadırlar ya da sempatik bungalovlarda konaklayarak bohem, kendi halinde bir tatil geçirme imkanı...
◊ Gündüz nefis bir denizde yüzüp dinlendikten sonra geceleri gökyüzündeki yıldızları izleyip kendinden geçme hali...
Misal: Ben önceki gece Mars’ı dahi gördüm göğe bakarken. SkyView aplikasyonu sağ olsun!
◊ Bir de tabii Kocabahçe’nin yaratıcısı Sabahat Doğanyılmaz’ı tanıyıp onun enerjisine tanık olma hissiyatı var...
Yakınlarının “Sabiş” diye seslendiği Sabahat Doğanyılmaz, 90’lı yıllarda Ceylan Saner, Begüm Özbek, Sema Şimşek ve Deniz Pulaş’la beraber podyumların efsane isimlerinden biriydi.
“Sabiş” 2003 yılında taşınmış Bozburun’a.
Önce Bozburun’da bir aile işletmesinin başına geçmiş, 5 yıl önce ise Kocabahçe Glamping’i yaratmış eşiyle beraber.
Melek Mosso olayı
Melek Mosso’nun Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği konseri sırasında sahneden indirilmesi olayı...
◊ Tek kelimeyle sanatçıya yapılan koca bir ayıp.
◊ Sanatçının sahnede söylediği herhangi bir fikre seyirci katılmıyorsa, yapılacak en iyi şey konseri terk etmek.
Polise gidip şikayetçi olmak değil.
Karşılaşmalar
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftiyle yazı geçirdikleri Bozburun Yat Kulüp’te karşılaştım.
Gecenin sonunda caz-alaturka performansıyla bilinen Hakan Bahar’ın da mekanda oluşunun etkisiyle şarkılar söylenmeye başlandı.
Kendiliğinde oluşan koroya ilerleyen dakikalarda Engin Öztürk de katıldı. Hep beraber şarkı söylerken şuna tanık oldum:
Burak koyu arabesk şarkılara aşırı tutkun ve o şarkıları çok iyi söylüyor.
Özge’nin ise Ajda şarkıları performansı şahane...