Çetin Çetintaş’a her şeyi sordum...

Sezen Aksu’nun sözlerini yazdığı, orijinali yabancı bir eser olan “Ne Şahane Bir Şey Yaşamak” aslında beş yıl önce Yaşar Gaga’nın “Alakasız Şarkılar” albümünde yer almıştı.

Yani o günden bugüne bu şarkı defalarca çalındı, dinlendi.

Ne zaman ki şarkı, Sezen Aksu’nun daha çok demo çalışmalarının yayınlandığı YouTube kanalında yılbaşı günü yayınlandı, yeniden keşfedildi.

Ama keşfedilen şeyin ne olduğu malum.

Şarkıda geçen sözlere takılanlar “haddini bil” diyerek Aksu’ya saydırmaya başladı.

Doğrusu bunları ilk okuduğumda “Olur böyle şeyler” diye düşünüyordum; “haddini bil” çok hadsiz, üstten bakan ve yok sayan bir söylem olsa da herkes herkesi eleştirebilir, bu da gelir geçer...

Ta ki düne kadar.

Çünkü olay büyüdükçe büyüdü ve sonunda o küçük grup Sezen Aksu’nun evinin önünde basın açıklaması yaptı.

