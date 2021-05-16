Bodrum seyir defteri

Böyle demiş Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında.
Yerden göğe ve hatta Mars’a kadar haklı.
Aslında Bahar Candan kategorisindeki insanlara her daim ihtiyacımız var.
Çünkü “Ne saçmalamış” diye onları izleyip eğlenmeyi seviyoruz.
Onları izledikçe de kendimizi daha çok seviyoruz, “İyi ki böyle değilim, iyi ki normalim” diye.
Medya ve özellikle yarışma programları da bu yönümüzü bildiği için her dönem yeni Bahar Candanlar buluyor, yaratıyor ya da onların yolunu açıyor.
Bulunan kişinin adı bazen Ajdar oluyor bazen Bahar Candan.
17. Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi.
22 Mayıs’ta açılacak sergi 21 Kasım’a dek sürecek.
Bu yılın başlığı anlamlı: “How Will We Live Together / Birlikte Nasıl Yaşayacağız?”
Küratör Hashim Sarkis bu temayla ilgili şöyle diyor:
“Dünya, mimarinin önüne yeni meydan okumalar koyuyor. Bu zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi birlikte hayal etmek için dünyanın dört bir yanından katılan mimarlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum”.
Bienalde beni en çok heyecanlandıran sergilerden biri ise Tropicalia projesi.
Çünkü Beren Saat bu anmayı her seferinde, herkese açık bir şekilde yapıyor.
Bile bile lades yani.
Oysa bu anmayı evinde, kendi halinde, sessizce yapsa kimsenin haberi olmayacak.
Bir tek Efe Güray duyacak olduğu yerden.
Tüm bu yorum ve eleştiri cümbüşü de böylece eksik kalmış olacak.
Ama Beren Saat ilginç bir şekilde herkesle paylaşmak istiyor bunu.
Hatta bana kalırsa üzerine yorum yapılsın, tartışılsın istiyor.
Tahminim,
Şahan Gökbakar onu yaşayanlardan biri olmuş.
Instagram hesabını kapatmasıyla ilgili samimi bir şekilde şöyle diyor:
“Özellikle pandemi döneminde yaptığım paylaşımların anlamsızlığını fark ettim.
Neden her gün fotoğraf koyuyorum diye düşününce, koymayayım daha iyi dedim.
Baktım yine sürekli elim gidiyor, bir şey paylaşmasam da vakit geçiriyorum boş boş.
En iyisi kapatayım dedim ve hesabı dondurdum. İnsan sürekli aynı şeyi yaptığı zaman fark etmiyor ama, çok anlamsız bir hareket oraya sürekli fotoğraf koymak.”
Böyle televizyon spikeri ya da YouTube kanalını yeni açmış ergen tadında sesleniyorum, çünkü galiba bu son kapanma iç kararmasına da neden olmaya başladı.
Bu iç kararmasının aydınlanma çaresi, merhemi kişiden kişiye değişir tabii, ama bana iyi gelen nitelikli bir şey okumak mesela. Son günlerde okuduğum güzel işlerden biri ise L’Officiel dergisindeki Zuhal Olcay röportajıydı. İnan Kırdemir yapmış.
Şöyle diyor Olcay röportajın bir yerinde:
“Bundan iki yıl önce geçmişte olan bir şeye verdiğim anlam iki yıl sonra değişiyor ve bütün hikâyeyi baştan aşağı yeniden yazmak durumunda kalıyorsun. Anlam yüklediğin olayların gerçekte öyle olmadığını görüyorsun. İnsan denen bu kompleks yaratık hem her şeyi çok hızlı tüketip hem de o beynini didik didik eden şeyleri tüketmelere doymuyor.”
O zaman Zuhal Olcay’a bu noktada bir ekleme yapmak isterim:
İnsanın hayatta kalma nedeni olaylara yüklediği anlamların zaman içinde farklılaşması olabilir mi? Eğer farklılaşmasaydı yaşamak bir ızdırap haline gelirdi herhalde.
Ünlüsünden ünsüzüne herkes, eğer telefonunun bir köşesinde bunca zaman özenle saklamadıysa, eski fotoğraf albümlerini karıştırdı ve 20’li yaş fotoğrafını bulup paylaştı.
Şu devirde az çaba mı?
Ben kanepeden kalkıp koltuğa geçene kadar yarattığım çaba enerjisine hayran kalırken...
Neyse, demek ki herkes gerçekten sıkılmış ve eğlenmek istedi.
Evet, eğlenmek. 20’lik fotoğrafla bugünü kıyaslayıp acımasızca, gayet basit bir seviyeden eğlenebilmek için:
◊ O zamanlar kel değilmiş, saçı varmış.
◊ Ne tipsizmiş, şimdi en azından bir şeye benziyor.
Kademeli açılmanın sinyalleri verildi. Son sırada yine mekanlar var.
Görünen o ki onlar için tam açılma mayıs sonunu bulacak gibi.
TURYİD (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanı Kaya Demirer’e sordum, “Bu yeni açılmayla birlikte sektörün beklentileri neler” diye.
Demirer’in üzerinde durduğu en önemli konu “ruhsat saatlerine geri dönülmesi” oldu.
Malum, geçen yaz açılmayla birlikte tüm mekanlar 24.00’a kadar açık kalabilmişti.
Nitekim konuştuğum çoğu mekan sahibi de en çok saat kuralı konusunda dertli.
“Yeni açılmayla beraber bir de 22.00 kuralı gelirse biteriz” diyorlar.
Parti denemesine öncülük eden sağlık yetkilileri sonuçtan emin:
Katılımcıların beş gün sonraki testi de negatif çıkacak diyorlar.
Hani daha önümüzdeki nur topu gibi bir 15 günlük kapanma varken bu tarz parti denemesi haberlerini okumak pek de hoş olmuyor. İnsan özeniyor.
3 bin kişilik bir partiye pandemi olmasa da canım katılmak istemezdi. Ona eminim.
Esas özendiğim şu: Pandemi konusunda bir sonuca ulaşılması, mesafe kat edilmesi ve böyle denemeler yapılmaya cesaret edilmesi.
Bir de bize bakıyor ve açıkçası umutsuzluk kuyusuna düşüyorum.
Bu gidişle bu yılın sonuna kadar daha çok açılma kapanma yaşarız gibi geliyor.
Az insanlı yalnızlık kümeleri
Mecbur, çünkü evdeki dört duvar arasından çeşit çeşit paralel evrene en şipşak geçiş aracı diziler.
Misal: Burcu Biricik şu sıra favorim.
Önce “Fatma” adlı dizisini izledim.
Ardından “Camdaki Kız”a tam orta yerinden başladım.
Her dizide ayrı ayrı travmalara sahip karakterleri oynuyor Burcu Biricik.
İş insanı Selim Hamamcıoğlu oturduğu evin manzarasını kapadığı için bir ağacı kesmek istemiş.
Site yönetimi izin vermeyince de yöneticiyle kavga etmiş.
Daha sonra olayın kamera görüntüleri WhatsApp gruplarına düşmüş.
Herhalde en şımarık şehirli mevzularından biridir, “Bu ağaç manzaramı kapatıyor” mevzusu.
Neden o deniz manzarasının illa pürüzsüz olması istenir?
Neden sağdan soldan fışkıran bir ağaç kadraja giriyorsa hemen gıcık olunup neredeyse balta almak suretiyle kesip biçme arzusuyla yanıp tutuşulur?
Ki bunu da en medeni, en çevreci görünenler yapar genelde.
İstanbul’dan gelen trafik görüntüleri sıradan bir kıyamet filminden fırlamış gibi.
O sırada Bodrum’dayım, havalimanına gidiyorum.
İstanbul trafiğinin bir benzeri Bodrum’un her tarafında oluşmuş durumda.
“Tam kapanma festivali” gibi ortam, bitmeyen bir son dakika şenliği.
Bir yanıyla turizmi kurtarma hedefi olan bu kapanma vesilesiyle herkesin güneye akın ediyor oluşu ekstra ironik.
Herkes İstanbul’dan kaçarken İstanbul’a dönmek ise tatlı bir duygu kaosu.
Uçak neredeyse boş.
Yan koltuğum, yan koltuğumun koltuğu.
Oysa ilk karantina döneminde, yani geçen yıl bu zamanlar, gönüllü mutfak kölesiydim.
Yemeğimi kendim yapıyordum. Dışarıdan hiçbir şey sipariş etmiyordum.
Nedenini hatırlayın; o dönem restoranların mutfağından yemek yemeye korkuyorduk, virüs bulaşır diye.
Korkularımız akıllı telefonlar gibi sürekli güncelleniyor, şimdi öyle bir korkumuz yok mesela.
Neyse, gönüllü mutfak kölesi olduğum o haftalarda sağlıklı şeyler yiyeceğim diye -yine kendi kuyularımda- tutturmuştum.
Siyah pirinç bazlı her türlü salata favorim olmuştu.
Kaliforniyalı bir emlakçı olan Shane Dulgeroff gayet akıllıca bir çözüm bulmuş.
Elindeki satılık evlerden birini NFT destekli bir sanat eserine dönüştürmüş!
Evi esere dönüştüren elbette emlakçının kendisi değil.
Bu iş için Amerikalı bir grafik tasarımcı olan Kii Arens ile anlaşmış.
Arens da 45 saniyelik bir video eseri yaratmış.
Eserde öyle aman aman bir durum yok.
Göz alıcı renklerden oluşan, uzaylıların dikizlediği bir satılık ev kurgusu.
Çalışmanın başrol oyuncusu ise 50’lerdeki eski radyolar gibi giydirilmiş bir yapay zeka makinesi!
Bu makinenin bağlandığı iki adet dijital çerçeve var.
İşte o çerçevelerde makine yazılımının o anda ürettiği kadın ve erkek portreleri sergileniyor.
Klingemann, yapay zeka yazılımı için Google tarafından geliştirilen ve günümüzdeki en gelişmiş yazılımı olan BigGan teknolojisinden yararlanmış.
355.7 milyonluk devasa bir veri havuzunu aynı anda tarayıp anlık çıktı sağlayan bu yazılım sayesinde daha önce hiç var olmamış yeni insan suretlerinin yaratılışına tanıklık ediliyor bu sayede!
Mario Klingemann’ın bu işini canlı canlı görmek için sabırsızlanıyorum.
İlhamını Büyük İskender’den alıyor
“Her Şeye Rağmen” adlı kitap şöyle tanıtılıyor:
“Bireyin gücü, iradenin otoritesi ve sorgulama sanatı üzerine inşa edilmiş bir başucu rehberi.”
Bitmiyor, maalesef devamı var:
“Z kuşağının anti-otoriter ruhuna kalp masajı yapacak bir kitap.”
Ah bir de, “Acılar tembel insanın bahanesidir.”
Ama burada da
Nefret eden de nefes almadan izliyor; çemkiren de, gizli gizli özenen de...
Sadece kimse itiraf edemiyor.
Ben en son Şeyma’nın insta hayatı dizisinin İtalyan DJ sezonunda kalmıştım.
Mısırlı milyarder sezonunu geç de olsa yakaladım.
Uçak kapatma hadisesinden tropik adadaki romantik tatil atmosferine kadar artık her şeye hakimim.
Başım göğe ermedi ama Şeyma’nın pembe dizi tadındaki hayatını da seviyorum.
Tek sıkıldığım nokta, insanlar onu yüklendikçe “Ben bunu hak ediyorum, ben iyisine layığım” diye coşarak “ben, ben, ben” dansı yapması, ki buna hiç gerek yok.
Üstelik bu kez dünyadaki önemli moda haftalarının hepsinin (60’dan fazla olduğunu belirtiyorlar) sponsoru olan Mercedes de yoktu, sponsorluktan çekilmişti.
Artık moda haftasının adı sadece “Fashion Week İstanbul”.
Mercedes sponsorluktan çıkınca yıllar önce İTÜ’de başlayan o ilk moda haftası kıvamına geri dönülmüş oldu.
Oysa uluslararası radara, takvime girmek için bu sponsorluk önemliydi, yıllarca beklenmişti.
Hatırlıyorum, bu işbirliği ilk gerçekleştiğinde herkes mutlu ve heyecanlıydı.
Nihayet dünya moda haftaları radarına girilmişti.
Şimdi neden böyle oldu peki?
Bodrum seyir defteri
Bodrum dört gözle “açılmayı” bekliyor. Peki bu bekleme esnasında neler oluyor? Kim, kiminle nerede yemekteydi? Neler konuşuldu? Kapanma günlerinde Bodrum’un seyir defterine buyurun...
◊ PEŞ PEŞE ZİYARETÇİLER GELİYOR
Mandarin içine açılacak Lucca by the Sea’nin hazırlıkları devam ediyor. Henüz açılmayan mekanı herkes merak edip mutlaka ziyaret ediyor.
Benim gittiğim sırada Ece Sükan, Alican İçöz ve Erdal Karaman da oradaydı. Cem Mirap onca yoğunluğunun arasında tüm ziyaretçilerine yazlık Lucca’nın nasıl olacağını uzun uzun anlatmayı ihmal etmedi.
Bir ara ses sistemini kontrol etmek amacıyla Memo Garan müziği açtı. 2 dakikalığına bile olsa mekan açılmış gibi havaya girildi.
◊ PİLEVNELİ İLK SERGİYİ AÇTI BİLE
Mandarin Oriental en hareketli noktalardan biri. Sadece Lucca vesilesiyle değil.
Pilevneli Galeri’nin otel içine bu yaz için çıkarma yapması bu hareketin diğer önemli nedeni.
Galeri, Fransız sanatçı Daniel Firman’ın “Duvar Dansı” sergisiyle açılışını yaptı bile. Firman’ın hiper gerçekçi heykelleri şimdiden Instagram karelerinin gözdesi.
Sergi, 6 Haziran’a kadar devam ediyor.
◊ ORTAK YEMEĞİN DETAYLARI
Pilevneli Galeri’nin sahibi Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Cem Mirap, Memo Garan ve ben, bir akşam Mandarin içindeki Kurochan by IOKI’de bir araya geldik. En çok konuşulan konu elbette yaz sezonuydu.
Murat ve Cem, Lucca ve Pilevneli Galeri’nin vereceği ortak yemeğin detaylarını da konuştu.
Bu arada Alem Dergisi de haziranın ilk hafta sonu bir “Art Weekend” yapıyor Mandarin’de.
◊ PLAJ SUŞİCİSİ
IOKİ demişken: IOKI’ciler, yani Medine Sapmaz ve Doğan Sevil, Mandarin’in plajına bir de IOKI On The Beach yapmışlar. Gündüz suşi yemek isteyenler için...
◊ MAÇA KIZI ZİYARETİ
Bir akşamüstü Maça Kızı’nı ziyaret ettim. Kaya Demirer otelde kalıyordu. Elbette ayaküstü yine “açılma” konuştuk.
Demirer’in beklentisi temmuzdan sonra ruhsat saatlerine geri dönülmesi yönünde.
Bu arada Barbara Pensoy da oradaydı. İç mimar Pensoy, Villa Maça Kızı’nın yeni versiyonunun inşaatıyla uğraşıyormuş.
◊ YENİ BİR RESTORAN DAHA: NARU
Özgür Arıkan ve Çağlar Kanzık’ın açtığı Dereköy Lokantası geçen yazın sürpriz yıldızlarından biriydi.
Hatta bu lokanta vesilesiyle Dereköy’den haberimiz olmuş, bu tatlı köyü keşfetmiştik.
İkili bu yaz yeni bir restoran daha açıyor.
Mesa’nın Demirbükü’ndeki yerinde açılacak restoranın adı Naru.
Anlamını merak ettim. Özgür Arıkan, “Eski Türkçeden bir bağlaç Naru” diye açıkladı. Naru’nun yerini de gezdim, gördüm.
Gündüzleri plajı olacakmış, geceleri ise kasmayan bir fine-dining restoran.
Bu arada Arıkan menüdeki fiyatlar konusunda iddialı:
“Uçmayacağız, fiyatları olabildiğince makul tutacağız.”
◊ MERAKLAR TAVAN
İlginç bir detay: Bodrum’daki tüm mekan sahipleri birbirlerinin mekanını acayip merak ediyor.
Hatta mekanlarda çalışan personeli arayıp “Nasıl bir yer oluyor orası, bize fotoğraf gönder” diye soranlar oluyormuş.
Şimdiden çılgın bir rekabet var yani.
◊ KEVIN’IN “THE SWIM CLUB”I
Türkbükü’nün
ex-simgesi Ship A Hoy’un olduğu yer de tamamen değişiyormuş.
Bir dönem Tünel’de Külhanbeyi adında bir kokteyl bar girişimi de olan ünlü barmen Kevin Patnode burada The Swim Club adında bir plaj ve teras bar açmaya hazırlanıyor.
Bu bohem hareket Türkbükü’ne iyi gelebilir...
◊ FİYATLAR EURO MU TL Mİ?
Bu arada Lucca by the Sea’nin fiyatlarının Mandarin’deki diğer restoranlar gibi Euro üzerinden olup olmayacağı da merak konusuydu.
Hemen durumu açıklığa kavuşturayım: Lucca menüsündeki fiyatlar TL üzerinden olacakmış.
◊ TUBA ÜNSAL’IN BAYRAM YEMEĞİ
Tuba Ünsal da kapanma günlerini Bodrum’da geçirenlerden. Çocukları da yanında.
İki kez rastladım ona. İlkinde bir biyoenerji seansından çıkmıştı, “Çok iyi geldi” diyordu.
İkincisine ise az sonra rastlama olasılığım mevcut. Susona Bodrum LXR Oteli’nin içindeki Malva adlı restoranda.
Orada bir bayram yemeği veriyor Tuba. Onun detaylarını da pazartesi yazarım artık...