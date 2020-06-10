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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Arabalı konser tutar mı

10 Haziran 2020

Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde ilk arabalı konser Kenan Doğulu ile başlıyor. 26 Haziran’da.

Arabadan film seyretmek güzel olur da, Kenan Doğulu konseri izlemek nasıl olur bir hayal edelim...

KUDURAN İLLA Kİ OLACAKTIR
◊ Kenan Doğulu şarkılarının ritmi yükseldikçe herkesin arabasında uslu uslu oturacağını pek sanmıyorum. İlla ki arabadan dışarı çıkıp dans eden, Kenan Doğulu “Kudurrr” diye ortamı ateşledikçe kendini salıveren mutlaka olacaktır.

ÜSTÜ AÇIKLAR BİR ADIM ÖNE...
◊ Üstü açılabilen arabaya sahip olanlara gıpta ile bakılacaktır. Çünkü onlarda kafanı dışarı uzatabilirsin, ayağa kalkıp dans edebilirsin...

ACAYİP RUHSUZ BİR DURUM
◊ Kenan Doğulu açısından bakalım... Karşısında insanlardan çok araba görecek.
Acayip ruhsuz bir durum. Bir noktada instagram’da canlı yayın konseri yapmaktan farksız. Orada insanları görmüyorsun, burada da...

FARLARIN HEPSİ AÇILIRSA NE OLUR?
◊ Romantik şarkılarda seyirci hep cep telefonunun ışığını açıyor ya.
Bu arabalı konserde de farları açarlarsa ne olacak?
Kenan güneşi gözlüğü takarak konsere çıksa iyi olur!

DAHA SAKİN BİR ŞEYLER
◊ Son bir kişisel not: Arabalı konserde Kenan Doğulu değil de daha sakin bir şeyler dinlemeyi tercih ederim.
Karsu mesela. Çünkü Kenan’ın enerjisiyle arabaya sıkışıp kalma enerjisi pek uymuyor.

Hükmeden insan pozlarından artık vazgeçsin

Nusret’in instagram’da kendine göre tutturduğu ve ironik olduğunu düşündüğü bir çizgisi var. Ama bu çizgi son pozuyla beraber patladı.
Salgından önce olsa bu kadar tepki almazdı.
En fazla etleri tokatladığı diğer pozları kadar tepki alırdı. Bunda ise başka bir şey oldu.
Çünkü salgınla beraber herkes daha hassas artık.
Hiçbir şey eskisi olmayacak deniyordu ya, değil hakikaten.
Sadece eskisi gibi olmadığının farkında değiliz...
Nusret de farkında olmayanlardan.
Artık bu “hükmeden, kasıntı insan” pozlarından vazgeçmesi gerekiyor.

Zincir böyle genişliyor

Parklarda eğlenenlere kızıyor, eleştiriyoruz ama aslında aynı şeyi hepimiz yapıyoruz.
Psikolojik zincir şöyle gerçekleşiyor:
Misal: Ben arkadaşlarıma güveniyorum.
Onlarla artık sosyal mesafesiz görüşüyorum.
Bir ortamda arkadaşlarımın görüştüğü kişilere de psikolojik olarak güveniyorum.
Ve onlarla da neredeyse sosyal mesafesiz görüşmeye başlıyorum.
Zincir böyle genişleyip gidiyor.
Aslında herkes birbiriyle sosyal mesafesiz etkileşime geçmiş oluyor.
Bir fark yok yani.

Günbatımı izlemeyi özlemişim

Yazın günbatımını ya da Ay’ın doğuşunu izlemeyi sevenlerden misiniz?
Ben öyleyim mesela. İki buçuk ay sonra ilk kez günbatımını izleyebildim. Tepebaşı’ndaki Monkey’nin terasından.
Zaten en iyi günbatımı gören mekanlardan biri burası.
Günbatımı romantiklerine haber vermiş olayım...

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