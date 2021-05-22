Zekâsını değil çabasını övün

Yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve kendini sınırlı ilgi alanları ve nöro-gelişimsel bir bozukluk olan otizm, toplumun büyük bir bölümü tarafından bilinmeyen bir konu. Anne babaların evde özel olarak uygulayabilecekleri bir yöntem olan Nöroplay’i geliştiren ekiple buluştuk, otizmi ve geliştirdikleri yöntemi konuştuk.

Otizmle ilgili insanların kafasında pek çok soru işareti var. Basitçe tanımlamak gerekirse otizm nedir?

Doç. Dr. Barış Ekici: Otizm; yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve kendini sınırlı ilgi alanları, tekrarlayıcı davranışlar ve sosyal iletişim eksiklikleri ile belli eden nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmli çocuklarda erken dönemde sunulan destek programlarının çocukların gelişimsel ilerlemeleri açısından önemi büyük.

Nöroplay nasıl bir yöntem peki?

Bil. Uzm. Ş. Sezen Aksu: 12-42 aylık çocuklar için geliştirdiğimiz bir erken müdahale programıdır. Bu yöntemde ebeveyn-çocuk etkileşimi temel alınarak, ev ortamında otizm riski olan ya da otizmli çocukların, ebeveynler veya birincil bakım veren kişilerin oyun davranışlarını destekleyerek çocukların sosyal ve iletişim becerilerini arttırmak ve tekrarlayıcı davranışlarını azaltmak hedeflenir. Materyal olarak genelde bebek, tamir araçları, mutfak araçları ile maske ve kuklalar önerilir.

Erg. Öykü Su Unay: Çocuklar bu yöntemde yer alan duyu bütünleme ile hem duyusal problemler açısından hem de sosyal etkileşim açısından desteklenir.

Nasıl uygulanır peki?

Bil. Uzm. Elif Nur Gürkan Tazegül: