Yazarken ‘b’ ile ‘d’yi karıştırıyorsa...

Çocukların uzaktan eğitim görmesi, ailelerin çocuklarını daha iyi gözlemlemesine olanak tanıdı. Pek çok anne-baba birinci sınıftaki çocuklarının okuma-yazma, toplama-çıkarma hataları yaptığından şikâyetçi ama bunun sebebi uzaktan eğitim olmayabilir. Uzmanlar uyarıyor: “Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve disleksiye dikkat!”
Uzaktan eğitim sürecinde bazı anne-babalar, çocuklarının temel becerileri yerine getiremediğinden şikâyet etti. Bu, dersleri iyi öğrenemediği anlamına mı gelir?
UZMAN PSİKOLOG RAMAZAN ŞİMŞEK: Olağan koşullarda bir öğrencinin okulun 1. dönem sonu veya 2. dönem başında okuma-yazma becerilerini kazanması beklenir. Eğer yazın hâlâ okuma-yazma becerilerinde eksiklikler varsa sebepler aramak gerekir. Dikkat eksikliği, disleksi, disgrafi veya diskalkuli mümkün.
PROF. DR. NORMA RAZON: Eğer birinci sınıf öğrencisi okumada, yazıda, diktede, basit aritmetik işlemlerin çözümünde zorlanıyorsa, bu işlemleri akranlarıyla aynı zamanda öğrenemiyorsa, zorlanmasını açıklayacak özel öğrenme güçlüğünden şüphelenmek gerekir.
Anne-babalar bu durumu nasıl anlayacak?
DR. RAMAZAN ŞİMŞEK: Birinci sınıfın sonuna geldiği halde dakikada 60-70 kelimeyi doğru bir biçimde okuyamıyorsa, yazmasında hatalar varsa, özellikle ‘b’ ve ‘d’ harflerini karıştırıyorsa, sayıları veya harfleri ters yazıyorsa ve hatta okuma ve yazmaya karşı bir direnç varsa çocuğun öğrenememesinin altında başka bir sebep olabilir.
Erken önlem iyidir
PROF. DR. NORMA RAZON: Renkleri tanımamak, gün-ay ve mevsimleri sayamamak, sağı solu ayırt edememek, bir gün öğrenileni ertesi gün hemen unutmak bazı göstergeler olabilir. Ancak bunlardan birini veya birkaçını yapamayan her çocukta öğrenme güçlüğü olduğu da düşünülmemeli.
Peki ne yapmak gerek?
PROF. DR. NORMA RAZON: Dersleri parçalara bölerek yaptırmak, sıkıldığında biraz ara vermek, onu motive etmek gerek. Özel öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği olan çocuklar kesinlikle kendi kaderine bırakılmamalı, çocuk asla küçümsenmemeli.
DR. RAMAZAN ŞİMŞEK: Dikkat eksikliği ve disleksiyle baş etmek birinci ve ikinci sınıfta kolayken üçüncü sınıftan itibaren zorlaşır. Bu nedenle erken önlem her zaman iyidir.
HAFTANIN KİTABI
‘STEAM Şehirde’, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki pek çok yapıyı inceliyor, doğanın ve mühendisliğin yaşamla bağını kuruyor. Üstelik kitapta birbirinden güzel etkinlikler de var.
Yayınevi: Dinozor Çocuk
Yazar: Vivet Pileton Sparkes
Tür: Etkinlik
Sayfa: 144
Fiyatı: 25 lira
#EvdeKal etkinlikleri
BUZ BOYAMA
Buzları bir kaba koyun, çocukların suluboyayla bu buzları boyamasını isteyin. Buzların erimesiyle renklerin geçirdiği değişiklikleri izleyin. Bu etkinlik 3-7 yaş arası çocuklar için.
KUŞ YEMİ RULOSU
Çocuklarınızla birlikte, iki yanına ip takılmış boş bir ruloya, fırça yardımıyla bal sürün. Sürdüğünüz kısımlara kuş yemi dökün, böylece yemler ruloya yapışacak. Sonra da ister ağaçlara ister balkonunuza asın ve kuşların onları nasıl yediğini izleyin.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Levent ve Aysel Sert’in oğlu Selim Aras.
Yazarken ‘b’ ile ‘d’yi karıştırıyorsa...
Çocukların uzaktan eğitim görmesi, ailelerin çocuklarını daha iyi gözlemlemesine olanak tanıdı. Pek çok anne-baba birinci sınıftaki çocuklarının okuma-yazma, toplama-çıkarma hataları yaptığından şikâyetçi ama bunun sebebi uzaktan eğitim olmayabilir. Uzmanlar uyarıyor: “Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve disleksiye dikkat!”
Uzaktan eğitim sürecinde bazı anne-babalar, çocuklarının temel becerileri yerine getiremediğinden şikâyet etti. Bu, dersleri iyi öğrenemediği anlamına mı gelir?
UZMAN PSİKOLOG RAMAZAN ŞİMŞEK: Olağan koşullarda bir öğrencinin okulun 1. dönem sonu veya 2. dönem başında okuma-yazma becerilerini kazanması beklenir. Eğer yazın hâlâ okuma-yazma becerilerinde eksiklikler varsa sebepler aramak gerekir. Dikkat eksikliği, disleksi, disgrafi veya diskalkuli mümkün.
PROF. DR. NORMA RAZON: Eğer birinci sınıf öğrencisi okumada, yazıda, diktede, basit aritmetik işlemlerin çözümünde zorlanıyorsa, bu işlemleri akranlarıyla aynı zamanda öğrenemiyorsa, zorlanmasını açıklayacak özel öğrenme güçlüğünden şüphelenmek gerekir.
Anne-babalar bu durumu nasıl anlayacak?
DR. RAMAZAN ŞİMŞEK: Birinci sınıfın sonuna geldiği halde dakikada 60-70 kelimeyi doğru bir biçimde okuyamıyorsa, yazmasında hatalar varsa, özellikle ‘b’ ve ‘d’ harflerini karıştırıyorsa, sayıları veya harfleri ters yazıyorsa ve hatta okuma ve yazmaya karşı bir direnç varsa çocuğun öğrenememesinin altında başka bir sebep olabilir.
Erken önlem iyidir
PROF. DR. NORMA RAZON: Renkleri tanımamak, gün-ay ve mevsimleri sayamamak, sağı solu ayırt edememek, bir gün öğrenileni ertesi gün hemen unutmak bazı göstergeler olabilir. Ancak bunlardan birini veya birkaçını yapamayan her çocukta öğrenme güçlüğü olduğu da düşünülmemeli.
Peki ne yapmak gerek?
PROF. DR. NORMA RAZON: Dersleri parçalara bölerek yaptırmak, sıkıldığında biraz ara vermek, onu motive etmek gerek. Özel öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği olan çocuklar kesinlikle kendi kaderine bırakılmamalı, çocuk asla küçümsenmemeli.
DR. RAMAZAN ŞİMŞEK: Dikkat eksikliği ve disleksiyle baş etmek birinci ve ikinci sınıfta kolayken üçüncü sınıftan itibaren zorlaşır. Bu nedenle erken önlem her zaman iyidir.
HAFTANIN KİTABI
‘STEAM Şehirde’, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki pek çok yapıyı inceliyor, doğanın ve mühendisliğin yaşamla bağını kuruyor. Üstelik kitapta birbirinden güzel etkinlikler de var.
Yayınevi: Dinozor Çocuk
Yazar: Vivet Pileton Sparkes
Tür: Etkinlik
Sayfa: 144
Fiyatı: 25 lira
#EvdeKal etkinlikleri
BUZ BOYAMA
Buzları bir kaba koyun, çocukların suluboyayla bu buzları boyamasını isteyin. Buzların erimesiyle renklerin geçirdiği değişiklikleri izleyin. Bu etkinlik 3-7 yaş arası çocuklar için.
KUŞ YEMİ RULOSU
Çocuklarınızla birlikte, iki yanına ip takılmış boş bir ruloya, fırça yardımıyla bal sürün. Sürdüğünüz kısımlara kuş yemi dökün, böylece yemler ruloya yapışacak. Sonra da ister ağaçlara ister balkonunuza asın ve kuşların onları nasıl yediğini izleyin.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Levent ve Aysel Sert’in oğlu Selim Aras.