Tehdit dili kullanmayın

Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen çocuğa “Sen kal, ben gidiyorum” yaklaşımıyla söz dinletmeye çalışan ebeveynler, onun gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre bu ‘korkutarak yaptırmak’ demek. Sonucunda çocuk güvensizlik ve yalnızlık duyabiliyor, tehdidi öğreniyor.
*Bir şeyi korkutarak yaptırmak çocuğu nasıl etkiler?
Bayram Deleş (Ardahan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü): Çocuk yorgun, halsiz ve umutsuz hissedebilir, uyku ve yeme bozukluğu görülebilir. Akademik başarısı olumsuz etkilenip dikkat sorunları yaşayabilir. Kendini değersiz ve suçlu hissedebilir. Kendine ve çevresine zarar verebilir. Yalan söyleme, tırnak yeme ve alt ıslatma gibi davranış bozuklukları ortaya çıkabilir.
Ali Orhan (Psikolog): Bu yaygın anne-baba tutumu çoğu zaman kısa süreliğine sonuç verdiği için devam ettirilir. Aslında ebeveynlik becerilerinde çaresizlik yaşandığının göstergesidir. Ebeveynlik rolü ‘yarı zamanlı’ değil, süreklilik gerektirir. Çocukla önceden sağlıklı iletişim kurulmadığında anlık tepkilerle
çocuğa olumlu davranış kazandırılamaz. Tehdit ortadan kalktığında istenmeyen davranış tekrar ortaya çıkar.
* “Sen burada kal, biz gidiyoruz” demek yerine ne yapılabilir mesela?
Bayram Deleş: Çocuğu korkutmadan iletişim kurulmalı. Ayrılık kaygısı yaşayan çocuk, anne-babasına bağımlı hale gelebilir. Çocuğa sıcak ve güvenli ortam sunmak; paylaşmak, başkalarına saygı göstermek gibi yaşamın çeşitli kurallarını öğretmek ve sağlıklı özgüven gelişimi için yardımcı olmak anne-babaların en önemli sorumlulukları... İstenmeyen durumları engellemek için örneğin, alışverişe çıkmadan ya da parka gitmeden önce çocuğa kurallar tekrar hatırlatılmalı. Bunları kendisinin söylemesini isteyebilirsiniz. Bu, çocuğun davranışı içselleştirmesini kolaylaştıracaktır.
* Anne-babalara önerileriniz neler?
Bayram Deleş: Öncelikle kendinizi heyecanlı bir işin ortasında hayal edin. Size biri seslendi. İşinizi o an bırakır mısınız? Yoksa “Bir dakika!” deyip, işinizi toparlayıp bitirmeye mi çalışırsınız? Çocuk için de oyun, bitirilmesi gereken heyecanlı bir iştir. O parkta oynarken zihin hazırlığı için “10 dakika sonra gidiyoruz” demeliyiz. Ardından “1 dakika sonra gidiyoruz” deyip “Bir kere daha salıncak mı yoksa kaydırak mı istersin” diye ekleyebiliriz.
Ali Orhan: Çocuk bir ortamda anne-babayı dinlemiyorsa bunun nedeni çocuğa sınır konmamasıdır. Aşırı hoşgörülü ebeveynler bir süre sonra bu yanlıştan nasıl döneceklerini bilemedikleri için kendi geçmiş yaşantılarında öğrendikleri korkutma ve tehdit dilini kullanmaya yönelebilir. Kısa süreliğine yapılacak şey, çocuğun göz hizasına inerek “Burada çok eğlendiğini biliyorum ancak şimdi gitmemiz lazım. Belki sonra tekrar geliriz” deyip çocuğun elinden tutarak oradan ayrılmaktır. Diğer türlü yaklaşım, çocukta değersizlik ve terk edilme duygusu oluşturabilir.
HADİ GİDELİM
Sergiye ışınlanalım!
Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi ‘NASA Space Adventure’ın İstanbul’daki tarihi 19 Mart’a kadar uzatıldı.
Yer: Metropol İstanbul
Tarih: Bugün - yarın
Saat: Bütün gün Yaş: 3+
İletişim: (0850) 255 25 52
Fiyatı: 75 lira
HAFTANIN KİTABI
Çizgilerle anlatıyor
Ünlü karikatürist Hicabi Demirci’nin ‘Çizmeye Değer’ kitabı insan haklarından iklim krizine, eğitimden savaşlara kadar pek çok konuyu anlatıyor.
Yayınevi: Desen Yayınları
Yazan/Çizen: Hicabi Demirci
Tür: Karikatür Yaş: 7+
Sayfa: 104 Fiyatı: 59 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Neslihan ve Serkan Baş’ın kızı Selen.
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın,bu sayfada yayımlayalım.
Tehdit dili kullanmayın
Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen çocuğa “Sen kal, ben gidiyorum” yaklaşımıyla söz dinletmeye çalışan ebeveynler, onun gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre bu ‘korkutarak yaptırmak’ demek. Sonucunda çocuk güvensizlik ve yalnızlık duyabiliyor, tehdidi öğreniyor.
*Bir şeyi korkutarak yaptırmak çocuğu nasıl etkiler?
Bayram Deleş (Ardahan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü): Çocuk yorgun, halsiz ve umutsuz hissedebilir, uyku ve yeme bozukluğu görülebilir. Akademik başarısı olumsuz etkilenip dikkat sorunları yaşayabilir. Kendini değersiz ve suçlu hissedebilir. Kendine ve çevresine zarar verebilir. Yalan söyleme, tırnak yeme ve alt ıslatma gibi davranış bozuklukları ortaya çıkabilir.
Ali Orhan (Psikolog): Bu yaygın anne-baba tutumu çoğu zaman kısa süreliğine sonuç verdiği için devam ettirilir. Aslında ebeveynlik becerilerinde çaresizlik yaşandığının göstergesidir. Ebeveynlik rolü ‘yarı zamanlı’ değil, süreklilik gerektirir. Çocukla önceden sağlıklı iletişim kurulmadığında anlık tepkilerle
çocuğa olumlu davranış kazandırılamaz. Tehdit ortadan kalktığında istenmeyen davranış tekrar ortaya çıkar.
* “Sen burada kal, biz gidiyoruz” demek yerine ne yapılabilir mesela?
Bayram Deleş: Çocuğu korkutmadan iletişim kurulmalı. Ayrılık kaygısı yaşayan çocuk, anne-babasına bağımlı hale gelebilir. Çocuğa sıcak ve güvenli ortam sunmak; paylaşmak, başkalarına saygı göstermek gibi yaşamın çeşitli kurallarını öğretmek ve sağlıklı özgüven gelişimi için yardımcı olmak anne-babaların en önemli sorumlulukları... İstenmeyen durumları engellemek için örneğin, alışverişe çıkmadan ya da parka gitmeden önce çocuğa kurallar tekrar hatırlatılmalı. Bunları kendisinin söylemesini isteyebilirsiniz. Bu, çocuğun davranışı içselleştirmesini kolaylaştıracaktır.
* Anne-babalara önerileriniz neler?
Bayram Deleş: Öncelikle kendinizi heyecanlı bir işin ortasında hayal edin. Size biri seslendi. İşinizi o an bırakır mısınız? Yoksa “Bir dakika!” deyip, işinizi toparlayıp bitirmeye mi çalışırsınız? Çocuk için de oyun, bitirilmesi gereken heyecanlı bir iştir. O parkta oynarken zihin hazırlığı için “10 dakika sonra gidiyoruz” demeliyiz. Ardından “1 dakika sonra gidiyoruz” deyip “Bir kere daha salıncak mı yoksa kaydırak mı istersin” diye ekleyebiliriz.
Ali Orhan: Çocuk bir ortamda anne-babayı dinlemiyorsa bunun nedeni çocuğa sınır konmamasıdır. Aşırı hoşgörülü ebeveynler bir süre sonra bu yanlıştan nasıl döneceklerini bilemedikleri için kendi geçmiş yaşantılarında öğrendikleri korkutma ve tehdit dilini kullanmaya yönelebilir. Kısa süreliğine yapılacak şey, çocuğun göz hizasına inerek “Burada çok eğlendiğini biliyorum ancak şimdi gitmemiz lazım. Belki sonra tekrar geliriz” deyip çocuğun elinden tutarak oradan ayrılmaktır. Diğer türlü yaklaşım, çocukta değersizlik ve terk edilme duygusu oluşturabilir.
HADİ GİDELİM
Sergiye ışınlanalım!
Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi ‘NASA Space Adventure’ın İstanbul’daki tarihi 19 Mart’a kadar uzatıldı.
Yer: Metropol İstanbul
Tarih: Bugün - yarın
Saat: Bütün gün Yaş: 3+
İletişim: (0850) 255 25 52
Fiyatı: 75 lira
HAFTANIN KİTABI
Çizgilerle anlatıyor
Ünlü karikatürist Hicabi Demirci’nin ‘Çizmeye Değer’ kitabı insan haklarından iklim krizine, eğitimden savaşlara kadar pek çok konuyu anlatıyor.
Yayınevi: Desen Yayınları
Yazan/Çizen: Hicabi Demirci
Tür: Karikatür Yaş: 7+
Sayfa: 104 Fiyatı: 59 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Neslihan ve Serkan Baş’ın kızı Selen.
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın,bu sayfada yayımlayalım.