Öykünü yaz, tiyatro oyunu olsun

Türkiye’nin her yerinden ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri öykülerini yazacak, birinci seçilen ‘Bir Hayal, Bir Oyun’ projesi kapsamında tiyatro oyunu olup sahnelenecek. Projenin mimarları Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslım Alemdaroğlu ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Gaye Cankaya’yla bir araya gelip sohbet ettik.
Nasıl doğdu bu proje?
Aslı Alemdaroğlu: 2003’te hayata geçirdiğimiz Zorlu Çocuk Tiyatrosu şimdiye dek 14 farklı oyunu sahneledi. Çocuklardan ve ailelerden aldığımız tepkiler o kadar güzeldi ki 2016’da ‘Bir Hayal, Bir Oyun’ projesini hayata geçirdik. İlköğretim üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, kendi yazdıkları özgün hikâyelerle katılıyor. Sanatçı, yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmenlerinden oluşan jüri üyeleri değerlendiriyor. Yarışma sonucunda birinci seçilen hikâye oyunlaştırılarak Zorlu PSM’de sahneleniyor. Dereceye giren ilk üç katılımcıya para ödülü veriliyor. Dönemin sonundaysa ilk 10 hikâyeyi kitaplaştırıp izleyicilere armağan ediyoruz. Başvurular,birhayalbiroyun.com internet sitesi üzerinden yapılıyor.
Bu projeyle neyi amaçlıyorsunuz?
Aslı Alemdaroğlu: Çocuklarımızın sonsuz hayal güçlerini destekleyerek onlara ilham vermeyi ve hayallerinin peşinden gitmeleri için onları teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
Kazanan eser nasıl tiyatro oyunu haline getiriliyor?
Gaye Cankaya: Öncelikle kazanan öyküden yola çıkarak özel bir ‘oyun metni’ oluşturuluyor. Profesyonel oyuncular rolleri üstleniyor, provalar yapılıyor. Oyun için şarkılar yazılıp besteleniyor, danslar oluşturuluyor. Bunların hepsini profesyonel müzisyenler ve koreograflar yapıyor. Kostümler, dekorlar hazırlanıyor.
‘Bir Hayal Bir Oyun’ projesine katılacak çocuklara ve ailelerine önerileriniz neler?
Aslı Alemdaroğlu: Çocuklar kendilerini hiç kısıtlamadan özgürce yazmalı; hayal güçlerine hiçbir sınır koymamalılar. Onlar yetişkinlerden daha saf, daha kirletilmemiş; kalıplara girmeyen, önyargıları olmayan bir akla sahipler. Bu nedenle anne-babalar çocuklarını yazmaya teşvik etmeli ve her aşamada onları kendi başlarına bırakmalılar. Onların metinlerine karışmak, yarattıkları o müthiş dünyayı kısıtlamak olur.
HADİ GİDELİM
Maske tasarım atölyesi
Bu atölyede çocuklar birbirinden ilginç maskeler tasarlayacak, hayallerindeki kahramanları canlandıracak.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Harika Kanatlar Müzikali
Çocukların çok sevdiği Harika Kanatlar ekibi bu kez kutuplardaki esrarengiz olayları çözmeye çalışıyor.
Yer: Adana-Kozan Özden Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 12.00
Fiyat: 28 lira
Tel: (0322) 515 83 10
Haftanın kitabı
Ay’ı ziyaret eden bir astronot, Dünya’ya dönerken arkasında bir kavanoz kereviz yemeği unutur. Uzaydaki bu yabancı nesne uzay canlılarını çok şaşırtır. “Ay’daki Gizemli Kereviz Yemeği” 0-6 yaş grubu için.
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Göktuğ Canbaba
Tür: Öykü
Sayfa: 32
Fiyatı: 25 lira
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Aysu ve Vedat Gülgönül’ün oğlu Mete.
Öykünü yaz, tiyatro oyunu olsun
Türkiye’nin her yerinden ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri öykülerini yazacak, birinci seçilen ‘Bir Hayal, Bir Oyun’ projesi kapsamında tiyatro oyunu olup sahnelenecek. Projenin mimarları Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslım Alemdaroğlu ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Gaye Cankaya’yla bir araya gelip sohbet ettik.
Nasıl doğdu bu proje?
Aslı Alemdaroğlu: 2003’te hayata geçirdiğimiz Zorlu Çocuk Tiyatrosu şimdiye dek 14 farklı oyunu sahneledi. Çocuklardan ve ailelerden aldığımız tepkiler o kadar güzeldi ki 2016’da ‘Bir Hayal, Bir Oyun’ projesini hayata geçirdik. İlköğretim üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, kendi yazdıkları özgün hikâyelerle katılıyor. Sanatçı, yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmenlerinden oluşan jüri üyeleri değerlendiriyor. Yarışma sonucunda birinci seçilen hikâye oyunlaştırılarak Zorlu PSM’de sahneleniyor. Dereceye giren ilk üç katılımcıya para ödülü veriliyor. Dönemin sonundaysa ilk 10 hikâyeyi kitaplaştırıp izleyicilere armağan ediyoruz. Başvurular,birhayalbiroyun.com internet sitesi üzerinden yapılıyor.
Bu projeyle neyi amaçlıyorsunuz?
Aslı Alemdaroğlu: Çocuklarımızın sonsuz hayal güçlerini destekleyerek onlara ilham vermeyi ve hayallerinin peşinden gitmeleri için onları teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
Kazanan eser nasıl tiyatro oyunu haline getiriliyor?
Gaye Cankaya: Öncelikle kazanan öyküden yola çıkarak özel bir ‘oyun metni’ oluşturuluyor. Profesyonel oyuncular rolleri üstleniyor, provalar yapılıyor. Oyun için şarkılar yazılıp besteleniyor, danslar oluşturuluyor. Bunların hepsini profesyonel müzisyenler ve koreograflar yapıyor. Kostümler, dekorlar hazırlanıyor.
‘Bir Hayal Bir Oyun’ projesine katılacak çocuklara ve ailelerine önerileriniz neler?
Aslı Alemdaroğlu: Çocuklar kendilerini hiç kısıtlamadan özgürce yazmalı; hayal güçlerine hiçbir sınır koymamalılar. Onlar yetişkinlerden daha saf, daha kirletilmemiş; kalıplara girmeyen, önyargıları olmayan bir akla sahipler. Bu nedenle anne-babalar çocuklarını yazmaya teşvik etmeli ve her aşamada onları kendi başlarına bırakmalılar. Onların metinlerine karışmak, yarattıkları o müthiş dünyayı kısıtlamak olur.
HADİ GİDELİM
Maske tasarım atölyesi
Bu atölyede çocuklar birbirinden ilginç maskeler tasarlayacak, hayallerindeki kahramanları canlandıracak.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Harika Kanatlar Müzikali
Çocukların çok sevdiği Harika Kanatlar ekibi bu kez kutuplardaki esrarengiz olayları çözmeye çalışıyor.
Yer: Adana-Kozan Özden Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 12.00
Fiyat: 28 lira
Tel: (0322) 515 83 10
Haftanın kitabı
Ay’ı ziyaret eden bir astronot, Dünya’ya dönerken arkasında bir kavanoz kereviz yemeği unutur. Uzaydaki bu yabancı nesne uzay canlılarını çok şaşırtır. “Ay’daki Gizemli Kereviz Yemeği” 0-6 yaş grubu için.
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Göktuğ Canbaba
Tür: Öykü
Sayfa: 32
Fiyatı: 25 lira
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Aysu ve Vedat Gülgönül’ün oğlu Mete.