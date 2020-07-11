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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu

11 Temmuz 2020

Bilgisayar oyunlarının şanı çok kötü ama aslında hepsi çocuklara zarar vermiyor. Hatta bazıları gelişimlerini olumlu yönde destekliyor. Çocuklarınızın güvenle oynayabileceği oyunları sizin için derledik.

1. Kelime Gezmece:Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
Verilen harfleri kullanarak anlamlı sözcükler meydana getirmeniz gerekiyor. Oyun aynı zamanda birçok popüler şehri de tanıtıyor.

2. Minecraft Creative Mode: Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
Minecraft’ın ‘Creative’ (yaratıcılık) sürümü yaratıcılığı destekleyen, zararsız bir içerik. Bu oyunla üç boyutlu düşünme ve mimari becerilerini geliştirebilirler.

3. Rayman Adventures:Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
 Gizemli topraklarda, perili ortaçağ kalelerinde ve Olympus’un efsanevi dünyasında dolaşmaya ve sırları çözmeye yarayan bu oyun hızlı karar verme ve stratejik düşünme tekniklerini ilerletiyor.

4. Ateş ve Su: Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
Bir mantık oyunu. Oyuncular çeşitli labirentlerin içinde bulmacaları çözüp elmasları toplamaya çalışıyor; problem çözme ve plan yapma tecrübesi ediniyorlar.

5. Redball: Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
Oyuncu kırmızı bir topu yönlendirerek aşamaları geçiyor. 75 ayrı aşamadan oluşan oyun da planlama yeteneklerini geliştiriyor, stratejik düşünmelerine olanak tanıyor.

6. MentalUp:Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
 Londra Eğitim Enstitüsü Eğitim Programı’nda, En Güvenilir Bilimsel ve Eğitsel Beyin Oyunu uygulaması seçilen MentalUp’ta birden fazla oyun var. Çözüm bulma amacı olan bu oyunlar 4-13 yaşları arasındakiler için.

7. Fruit Ninja: Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
Fırlatılan meyve ve sebzeleri kılıçla ikiye ayırmayı hedefleyen oyun, bir yandan hızlı karar vermeyi öğretirken diğer yandan da el-göz koordinasyonunu geliştiriyor.

8. Monument Valley 2:Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
 Temel özelliği üç boyutlu düşünme becerisi kazandırması. Apple tarafından görsel olarak en iyi tasarlanan oyunlardan biri seçildi.

9. Four in a Row Board Game:Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
 Uzun yıllardır herkesin çok sevdiği ‘Dört Sıralı Masa Oyunu’ dijital olarak da oynanabiliyor. Amacı, aynı renkteki daireleri dik, yan ve çapraz olarak eşleştirmek.

10. Matematik Savaşları (Math Fight: Math Game 2):Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
 İki kişiyle oynanabilen bu oyunda taraflar birbirine meydan okuyarak karşılarına çıkan matematik bulmacalarını çözmeye çalışıyor.

Minecraft 24.99 lira, diğerleri ücretsiz (uygulama içi satın almalar olabilir).

HAFTANIN KİTABIOnu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
Mükemmel’, sürekli karalayan bir kalemle onun kirlettiği sayfaları temizlemeye çalışan bir silginin hikâyesini anlatıyor.

Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Yazar: Max Amato
Tür: Öykü
Sayfa: 48
Fiyatı: 22 lira

#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ

Tembel MemişOnu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı çocuk oyunlarını YouTube’da yayımlamaya devam ediyor. ‘Tembel Memiş’ çalışmanın önemini anlatıyor.

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Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunuGökhan ve Oya Selin Çavuş’un oğulları Eymen ve Mete Arman

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