Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu

Bilgisayar oyunlarının şanı çok kötü ama aslında hepsi çocuklara zarar vermiyor. Hatta bazıları gelişimlerini olumlu yönde destekliyor. Çocuklarınızın güvenle oynayabileceği oyunları sizin için derledik.
1. Kelime Gezmece:
Verilen harfleri kullanarak anlamlı sözcükler meydana getirmeniz gerekiyor. Oyun aynı zamanda birçok popüler şehri de tanıtıyor.
2. Minecraft Creative Mode:
Minecraft’ın ‘Creative’ (yaratıcılık) sürümü yaratıcılığı destekleyen, zararsız bir içerik. Bu oyunla üç boyutlu düşünme ve mimari becerilerini geliştirebilirler.
3. Rayman Adventures:
Gizemli topraklarda, perili ortaçağ kalelerinde ve Olympus’un efsanevi dünyasında dolaşmaya ve sırları çözmeye yarayan bu oyun hızlı karar verme ve stratejik düşünme tekniklerini ilerletiyor.
4. Ateş ve Su:
Bir mantık oyunu. Oyuncular çeşitli labirentlerin içinde bulmacaları çözüp elmasları toplamaya çalışıyor; problem çözme ve plan yapma tecrübesi ediniyorlar.
5. Redball:
Oyuncu kırmızı bir topu yönlendirerek aşamaları geçiyor. 75 ayrı aşamadan oluşan oyun da planlama yeteneklerini geliştiriyor, stratejik düşünmelerine olanak tanıyor.
6. MentalUp:
Londra Eğitim Enstitüsü Eğitim Programı’nda, En Güvenilir Bilimsel ve Eğitsel Beyin Oyunu uygulaması seçilen MentalUp’ta birden fazla oyun var. Çözüm bulma amacı olan bu oyunlar 4-13 yaşları arasındakiler için.
7. Fruit Ninja:
Fırlatılan meyve ve sebzeleri kılıçla ikiye ayırmayı hedefleyen oyun, bir yandan hızlı karar vermeyi öğretirken diğer yandan da el-göz koordinasyonunu geliştiriyor.
8. Monument Valley 2:
Temel özelliği üç boyutlu düşünme becerisi kazandırması. Apple tarafından görsel olarak en iyi tasarlanan oyunlardan biri seçildi.
9. Four in a Row Board Game:
Uzun yıllardır herkesin çok sevdiği ‘Dört Sıralı Masa Oyunu’ dijital olarak da oynanabiliyor. Amacı, aynı renkteki daireleri dik, yan ve çapraz olarak eşleştirmek.
10. Matematik Savaşları (Math Fight: Math Game 2):
İki kişiyle oynanabilen bu oyunda taraflar birbirine meydan okuyarak karşılarına çıkan matematik bulmacalarını çözmeye çalışıyor.
Minecraft 24.99 lira, diğerleri ücretsiz (uygulama içi satın almalar olabilir).
HAFTANIN KİTABI
‘Mükemmel’, sürekli karalayan bir kalemle onun kirlettiği sayfaları temizlemeye çalışan bir silginin hikâyesini anlatıyor.
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Yazar: Max Amato
Tür: Öykü
Sayfa: 48
Fiyatı: 22 lira
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
Tembel Memiş
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı çocuk oyunlarını YouTube’da yayımlamaya devam ediyor. ‘Tembel Memiş’ çalışmanın önemini anlatıyor.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Gökhan ve Oya Selin Çavuş’un oğulları Eymen ve Mete Arman
Onu güvenle teslim edebileceğiniz 10 bilgisayar oyunu
Bilgisayar oyunlarının şanı çok kötü ama aslında hepsi çocuklara zarar vermiyor. Hatta bazıları gelişimlerini olumlu yönde destekliyor. Çocuklarınızın güvenle oynayabileceği oyunları sizin için derledik.
1. Kelime Gezmece:
Verilen harfleri kullanarak anlamlı sözcükler meydana getirmeniz gerekiyor. Oyun aynı zamanda birçok popüler şehri de tanıtıyor.
2. Minecraft Creative Mode:
Minecraft’ın ‘Creative’ (yaratıcılık) sürümü yaratıcılığı destekleyen, zararsız bir içerik. Bu oyunla üç boyutlu düşünme ve mimari becerilerini geliştirebilirler.
3. Rayman Adventures:
Gizemli topraklarda, perili ortaçağ kalelerinde ve Olympus’un efsanevi dünyasında dolaşmaya ve sırları çözmeye yarayan bu oyun hızlı karar verme ve stratejik düşünme tekniklerini ilerletiyor.
4. Ateş ve Su:
Bir mantık oyunu. Oyuncular çeşitli labirentlerin içinde bulmacaları çözüp elmasları toplamaya çalışıyor; problem çözme ve plan yapma tecrübesi ediniyorlar.
5. Redball:
Oyuncu kırmızı bir topu yönlendirerek aşamaları geçiyor. 75 ayrı aşamadan oluşan oyun da planlama yeteneklerini geliştiriyor, stratejik düşünmelerine olanak tanıyor.
6. MentalUp:
Londra Eğitim Enstitüsü Eğitim Programı’nda, En Güvenilir Bilimsel ve Eğitsel Beyin Oyunu uygulaması seçilen MentalUp’ta birden fazla oyun var. Çözüm bulma amacı olan bu oyunlar 4-13 yaşları arasındakiler için.
7. Fruit Ninja:
Fırlatılan meyve ve sebzeleri kılıçla ikiye ayırmayı hedefleyen oyun, bir yandan hızlı karar vermeyi öğretirken diğer yandan da el-göz koordinasyonunu geliştiriyor.
8. Monument Valley 2:
Temel özelliği üç boyutlu düşünme becerisi kazandırması. Apple tarafından görsel olarak en iyi tasarlanan oyunlardan biri seçildi.
9. Four in a Row Board Game:
Uzun yıllardır herkesin çok sevdiği ‘Dört Sıralı Masa Oyunu’ dijital olarak da oynanabiliyor. Amacı, aynı renkteki daireleri dik, yan ve çapraz olarak eşleştirmek.
10. Matematik Savaşları (Math Fight: Math Game 2):
İki kişiyle oynanabilen bu oyunda taraflar birbirine meydan okuyarak karşılarına çıkan matematik bulmacalarını çözmeye çalışıyor.
Minecraft 24.99 lira, diğerleri ücretsiz (uygulama içi satın almalar olabilir).
HAFTANIN KİTABI
‘Mükemmel’, sürekli karalayan bir kalemle onun kirlettiği sayfaları temizlemeye çalışan bir silginin hikâyesini anlatıyor.
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Yazar: Max Amato
Tür: Öykü
Sayfa: 48
Fiyatı: 22 lira
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
Tembel Memiş
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı çocuk oyunlarını YouTube’da yayımlamaya devam ediyor. ‘Tembel Memiş’ çalışmanın önemini anlatıyor.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Gökhan ve Oya Selin Çavuş’un oğulları Eymen ve Mete Arman