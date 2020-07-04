Dünyanın dikkat kesildiği, toplumsal eylemlere neden olan ‘ayrımcılık’ meselesinin önemli ayaklarından biri de cinsiyetçilik. Çocuk ve ergenler arasında cinsiyetçilik çok önemli bir sorun. Bunun önüne nasıl geçilebileceğini Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk ile cinsel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman Dolunay Kadıoğlu’na sorduk.
CİNSİYETÇİLİK DOĞUŞTAN GELMİYOR, ÇOCUKLAR AİLESİNDEN ÖĞRENİYOR
Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk
Herhangi bir cinsin diğerinden üstün olduğunu düşündüğümüz anda cinsiyetçilik yapmış oluyoruz. Cinsiyetçilik hayatın her alanında... Herhangi birini aşağılamak istediğimizde bunu cinsel kimlik üzerinden tanımlamaya başlıyoruz. Çocuklara pembe veya mavi giydirmek, ekonomik ve fiziksel gücün babada toplanması, annenin ev işleriyle ilgilenmesi, kız ve oğlan çocuklara farklı görevler verilmesi, hatta oyuncaklar bile cinsiyetçiliği besliyor. Örneğin kız çocuğunun eline bebek, oğlan çocuğunun eline araba verdiğinizde toplumsal bir rol belirlemiş oluyorsunuz. Cinsiyetçilik doğuştan gelmiyor, öğreniliyor. Sorunun kaynağı da bu!
Erkeklere “Nasıl kızlardan hoşlanıyorsun?”, kızlara “Ne tarz erkekleri beğeniyorsun?” diye soruyoruz. Bunun yerine “Beğendiğin biri var mı?” diye sormak gerekiyor. “Erkekler ağlamaz, adam gibi otur!” veya “Hanım hanımcık ol, erkek gibi davranma!” vb. söylemler örseleyici, cinsiyetçi ve aşağılayıcı...
Ötekiye tepki nesilden nesile aktarılıyor
Cinsiyet rolü çocuklara yüklenen bir beklenti. Bedenimiz; anatomik özellikler, biyolojik işlevler, davranışlar ve duyumların bütünü. Toplumsal cinsiyet açısından bunun karşısında siyasi ve kültürel bir bakış açısı var. Burada beden ve toplumsal bakış arasında bir sıkışma meydana geliyor. Dolayısıyla öteki, tepki çekiyor. Geleneksel olarak bu öğreti de nesillerden nesillere aktarılıyor.
Çocuklar doğru yönlendirilmeli. ‘Uyumsuz’ diye nitelendirilen davranışlar aslında toplumsal bakış açısının sonucu. Kimse uyumsuz değil, herkesin duyguları var ve duygular evrensel. Bu nedenle duyguları yönetmek gerekiyor. Şunu anlamalıyız: Eril biri dişil, dişil biri eril bakabilir hayata. Çocukların gelişimini onların hayatına saygı duyarak takip etmeliyiz.
DEĞERLERİ BİLMEMİZ VE ONLARA ÖĞRETMEMİZ GEREKİYOR
Dolunay Kadıoğlu, cinsel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman
Cinsiyete dair ayrımcılığın ve cinsel kimliklere dair etiketlemenin engellenebilmesi için dikkatimizi nasıl göründüğümüz ve davrandığımıza değil, nasıl insanlar olduğumuza çevirmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın en temel yolu çocuklara ‘Kendi bedenini sev, koru, sahip çık, başkasının bedenine de saygı duy’ felsefesini öğretirken aynı zamanda değerler eğitimini aktarmak. Anne-babanın da bu değerlere sahip olması önemli. Çocuklar bir başkasıyla ilgili yorumlarını çevrenin gözünden bakarak ve modelleyerek öğrenir.
Çocuklar empati dilini, duygu dilini çok iyi bilir. Anne-babanın yapacağı sadece bunu desteklemek ve cinsiyetçi ima, alay ve aşağılamadan uzak bir konuşma şekli seçmektir. Aynı eğitimin okulda da sürmesi gerekir. Değerler eğitiminin kapsamı çok geniştir; cinsellik ve cinsel sağlığın yanı sıra iyi insan olmaya dair pek çok alanı kapsar.
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Kimse uyumsuz değil, herkesin duyguları var
Dünyanın dikkat kesildiği, toplumsal eylemlere neden olan ‘ayrımcılık’ meselesinin önemli ayaklarından biri de cinsiyetçilik. Çocuk ve ergenler arasında cinsiyetçilik çok önemli bir sorun. Bunun önüne nasıl geçilebileceğini Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk ile cinsel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman Dolunay Kadıoğlu’na sorduk.
CİNSİYETÇİLİK DOĞUŞTAN GELMİYOR, ÇOCUKLAR AİLESİNDEN ÖĞRENİYOR
Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk
Herhangi bir cinsin diğerinden üstün olduğunu düşündüğümüz anda cinsiyetçilik yapmış oluyoruz. Cinsiyetçilik hayatın her alanında... Herhangi birini aşağılamak istediğimizde bunu cinsel kimlik üzerinden tanımlamaya başlıyoruz. Çocuklara pembe veya mavi giydirmek, ekonomik ve fiziksel gücün babada toplanması, annenin ev işleriyle ilgilenmesi, kız ve oğlan çocuklara farklı görevler verilmesi, hatta oyuncaklar bile cinsiyetçiliği besliyor. Örneğin kız çocuğunun eline bebek, oğlan çocuğunun eline araba verdiğinizde toplumsal bir rol belirlemiş oluyorsunuz. Cinsiyetçilik doğuştan gelmiyor, öğreniliyor. Sorunun kaynağı da bu!
Erkeklere “Nasıl kızlardan hoşlanıyorsun?”, kızlara “Ne tarz erkekleri beğeniyorsun?” diye soruyoruz. Bunun yerine “Beğendiğin biri var mı?” diye sormak gerekiyor. “Erkekler ağlamaz, adam gibi otur!” veya “Hanım hanımcık ol, erkek gibi davranma!” vb. söylemler örseleyici, cinsiyetçi ve aşağılayıcı...
Ötekiye tepki nesilden nesile aktarılıyor
Cinsiyet rolü çocuklara yüklenen bir beklenti. Bedenimiz; anatomik özellikler, biyolojik işlevler, davranışlar ve duyumların bütünü. Toplumsal cinsiyet açısından bunun karşısında siyasi ve kültürel bir bakış açısı var. Burada beden ve toplumsal bakış arasında bir sıkışma meydana geliyor. Dolayısıyla öteki, tepki çekiyor. Geleneksel olarak bu öğreti de nesillerden nesillere aktarılıyor.
Çocuklar doğru yönlendirilmeli. ‘Uyumsuz’ diye nitelendirilen davranışlar aslında toplumsal bakış açısının sonucu. Kimse uyumsuz değil, herkesin duyguları var ve duygular evrensel. Bu nedenle duyguları yönetmek gerekiyor. Şunu anlamalıyız: Eril biri dişil, dişil biri eril bakabilir hayata. Çocukların gelişimini onların hayatına saygı duyarak takip etmeliyiz.
DEĞERLERİ BİLMEMİZ VE ONLARA ÖĞRETMEMİZ GEREKİYOR
Dolunay Kadıoğlu, cinsel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman
Cinsiyete dair ayrımcılığın ve cinsel kimliklere dair etiketlemenin engellenebilmesi için dikkatimizi nasıl göründüğümüz ve davrandığımıza değil, nasıl insanlar olduğumuza çevirmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın en temel yolu çocuklara ‘Kendi bedenini sev, koru, sahip çık, başkasının bedenine de saygı duy’ felsefesini öğretirken aynı zamanda değerler eğitimini aktarmak. Anne-babanın da bu değerlere sahip olması önemli. Çocuklar bir başkasıyla ilgili yorumlarını çevrenin gözünden bakarak ve modelleyerek öğrenir.
Çocuklar empati dilini, duygu dilini çok iyi bilir. Anne-babanın yapacağı sadece bunu desteklemek ve cinsiyetçi ima, alay ve aşağılamadan uzak bir konuşma şekli seçmektir. Aynı eğitimin okulda da sürmesi gerekir. Değerler eğitiminin kapsamı çok geniştir; cinsellik ve cinsel sağlığın yanı sıra iyi insan olmaya dair pek çok alanı kapsar.
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
Kâğıttan hayvanlar
‘Bir Parça Kâğıt’ adlı YouTube kanalında çok eğlenceli videolar var. Renkli figürler yapmayı öğrenebilirler.
İlginç deneyler
Birbirinden ilginç ve eğlenceli deney videoları Zooand TV çocuk kanalının YouTube sayfasında.
HAFTANIN KİTABI
Kitaplardaki kurt karakterleri her zaman ‘kötü’ olmaz. ‘Süper Kahraman Olmak İsteyen Kurt’, 3-8 yaş aralığındaki çocuklar için.
Yapı Kredi Yayınları
Orianne Lallemand
Öykü
36 sayfa
12 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketi ile Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Satı Erğan’ın torunu Pera Fidel.