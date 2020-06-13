Bu tatil çok farklı olacak

Salgının hızı düşünce çocukların ebeveynleriyle birlikte dışarı çıkmasına izin verildi. Çocukla seyahat ederken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar, “Havuz ve denizde sosyal mesafeye dikkat etmek zor olduğu için bulaşma riski mevcut” diyor.
Şu an çocukla tatil için doğru bir zaman mı?
PROF. DR. HASAN TEZER: Normalleşme sürecine girdik evet; ama hâlâ risk var. Tatilde sosyal mesafenin sağlanması ve küçük çocukların önlemleri uygulaması zor olacaktır. Özel araçla seyahate çıkılacaksa arabada en fazla 4 kişi olmalı. Yolculuk boyunca aracın içi sık sık havalandırılmalı. Araçtaki kişiler ev halkındansa ve
COVID-19 şüphesi yoksa araç içinde maske takılmasına gerek yok. Ancak molalarda maske takılmalı, el hijyenine dikkat edilmeli.
Özel aracımız yoksa...
ELİF PINAR ÇAKIR: Eski hayatımıza tamamen dönüldüğüne dair bir algı var ama tehlike devam ediyor. Yola çıkmadan önce bu seyahatin diğerlerinden farklı olacağını çocuğumuza anlatmak gerekiyor. Onlar da ‘yeni normal’e alışmalı, maske ve dezenfektan kullanımının hayatın bir parçası olduğunu bilmeli. Yiyecek ve suyumuzu da mutlaka yanımıza almalıyız.
Çocuklara neler söylenmeli peki?
PROF. DR. HASAN TEZER: Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnun kapatılmasının ve ellerin sık yıkanmasının gerekliliği öğretilmeli. Ellerin yüz, ağız ve göze götürülmemesi gerektiği anlatılmalı. El dezenfektanı ve ıslak mendil taşımak elzem. Çocuklara arkadaşlarıyla aralarında 1-2 metre mesafe bırakmaları gerektiği söylenmeli. Tabii ki ebeveynlerin bu konuda çocuklara örnek olması gerekiyor.
Bu yaz tatilinde denize ya da havuza girebilecek miyiz?
PROF. DR. HASAN TEZER: Virüs dış ortamlarda dayanıksız. Dikkat edilerek denize veya havuza girilebilir. Ancak havuzların Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda kontrollerinin yapılmış ve klorlanmış olması gerekiyor.
ELİF PINAR ÇAKIR: Virüsün denizde veya havuzlarda yayılabileceğine dair kanıt yok. Hatta klor ve antiseptiklerin virüsü etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Ancak yine de sosyal mesafeye dikkat etmek zor olduğu için bulaşma riski mevcut.
HAFTANIN KİTABI
‘Balığım Burnumu Öptü’ çok eğlenceli... Çocuğunuzla özgürce boyayacağınız bir kitap.
Yayınevi: Çınar Yayınları
Yazar: Nalan Alaca
Tür: Boyama
Sayfa: 40
Fiyatı: 16 lira.
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR
Android cihazlara uyumlu AniWorld adlı oyun çocuklara hayvanları tanıtıyor ve hayvan sevgisini aşılıyor. Üstelik eğlence de vâdediyor.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Dilek ve Mehmet Emin Bıçak’ın kızı Avşin.
Bu tatil çok farklı olacak
Salgının hızı düşünce çocukların ebeveynleriyle birlikte dışarı çıkmasına izin verildi. Çocukla seyahat ederken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar, “Havuz ve denizde sosyal mesafeye dikkat etmek zor olduğu için bulaşma riski mevcut” diyor.
Şu an çocukla tatil için doğru bir zaman mı?
PROF. DR. HASAN TEZER: Normalleşme sürecine girdik evet; ama hâlâ risk var. Tatilde sosyal mesafenin sağlanması ve küçük çocukların önlemleri uygulaması zor olacaktır. Özel araçla seyahate çıkılacaksa arabada en fazla 4 kişi olmalı. Yolculuk boyunca aracın içi sık sık havalandırılmalı. Araçtaki kişiler ev halkındansa ve
COVID-19 şüphesi yoksa araç içinde maske takılmasına gerek yok. Ancak molalarda maske takılmalı, el hijyenine dikkat edilmeli.
Özel aracımız yoksa...
ELİF PINAR ÇAKIR: Eski hayatımıza tamamen dönüldüğüne dair bir algı var ama tehlike devam ediyor. Yola çıkmadan önce bu seyahatin diğerlerinden farklı olacağını çocuğumuza anlatmak gerekiyor. Onlar da ‘yeni normal’e alışmalı, maske ve dezenfektan kullanımının hayatın bir parçası olduğunu bilmeli. Yiyecek ve suyumuzu da mutlaka yanımıza almalıyız.
Çocuklara neler söylenmeli peki?
PROF. DR. HASAN TEZER: Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnun kapatılmasının ve ellerin sık yıkanmasının gerekliliği öğretilmeli. Ellerin yüz, ağız ve göze götürülmemesi gerektiği anlatılmalı. El dezenfektanı ve ıslak mendil taşımak elzem. Çocuklara arkadaşlarıyla aralarında 1-2 metre mesafe bırakmaları gerektiği söylenmeli. Tabii ki ebeveynlerin bu konuda çocuklara örnek olması gerekiyor.
Bu yaz tatilinde denize ya da havuza girebilecek miyiz?
PROF. DR. HASAN TEZER: Virüs dış ortamlarda dayanıksız. Dikkat edilerek denize veya havuza girilebilir. Ancak havuzların Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda kontrollerinin yapılmış ve klorlanmış olması gerekiyor.
ELİF PINAR ÇAKIR: Virüsün denizde veya havuzlarda yayılabileceğine dair kanıt yok. Hatta klor ve antiseptiklerin virüsü etkisiz hale getirdiğini biliyoruz. Ancak yine de sosyal mesafeye dikkat etmek zor olduğu için bulaşma riski mevcut.
HAFTANIN KİTABI
‘Balığım Burnumu Öptü’ çok eğlenceli... Çocuğunuzla özgürce boyayacağınız bir kitap.
Yayınevi: Çınar Yayınları
Yazar: Nalan Alaca
Tür: Boyama
Sayfa: 40
Fiyatı: 16 lira.
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR
Android cihazlara uyumlu AniWorld adlı oyun çocuklara hayvanları tanıtıyor ve hayvan sevgisini aşılıyor. Üstelik eğlence de vâdediyor.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Dilek ve Mehmet Emin Bıçak’ın kızı Avşin.