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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Anneler bu çemberde buluşuyor

7 Mart 2020

Yaratıcı drama eğitmeni Deniz Beykont anneleri bir çemberin etrafında topluyor ve kadınların en zorlu geçen süreçlerini kolaylaştırmanın formülünü sunuyor. Bu faaliyette anneler birbirinden güç alıyor. Beykont ile anne çemberinde buluştuk.

Anne çemberi’ nasıl ortaya çıktı?
İki buçuk yaşında bir çocuk annesiyim ve yaratıcı drama okul öncesi öğretmeniyim. Hamilelikten bugüne kadar kendimde yaşadığım fiziksel, ruhsal, zihinsel değişimleri çok derin bir hayret ve hayranlıkla izledim. Bu dönüşüme uyum sağlamaya çalışırken duygularımı düşüncelerimi paylaşacak ve beni tekrar dengeye getirecek bir destek grubu aradım; ancak böyle bir oluşuma rastlayamadım. Bu ihtiyaç, beni drama destekli anne çemberi programını oluşturmaya yönlendirdi.
Anneler bu çemberde buluşuyor

Katılımcıları kalpten konuşmaya çağırıyoruz
 Nedir tam olarak?
Çember dediğimiz kavram kendi ilkeleri olan kadim bir gelenek. Kökleri atalarımızın ateş başında oturup birbirine masallar anlatarak şifalandığı dönemlere dayanıyor. Belli bir konu etrafında bir araya geliyoruz. Katılımcıları kalpten konuşmaya, birbirimizi can kulağıyla dinlemeye ve her halimizi yargısızca kabul etmeye davet ediyoruz. Birlikte çalıştığımız konu etrafında, meditasyon, drama teknikleri, yazı, resim, dans gibi dışavurumcu sanat pratikleriyle kendimizle şefkatli bir bağ kuruyoruz. Buradan her anne kendine ihtiyacı olan şifayı alabiliyor.
◊ Anneler hamilelik sürecinde veya sonrasında neler yaşıyor?
Bilimsel literatüre göre hamilelikte hormonlar hafızayı, duyguları, düşünceleri etkiliyor. Daha çok unutuyoruz, daha çok endişeleniyoruz, daha duygusal oluyoruz. Kimi bu süreci daha hafif atlatırken, kimi çok daha hassas olabiliyor. Dış dünyada yapılması gerekenlerle kendi ihtiyaçları arasında sıkışıp kalıyor. Bu da onu yetersiz, suçlu ve tükenmiş hissettiriyor. Uykusuzluk, emzirme süreçleri, bebeği bırakıp işe dönmek, aileyle yaşanan çatışmalar ve daha birçok konu anneler için hayatı zorlaştırabiliyor. Anne çemberlerinde bu konulara farklı bakış açıları geliştirmeye çalışıyoruz ve yalnız olmadığımızı görüyoruz.
Anneler bu çemberde buluşuyor

Amaç, içimizdeki
çocuğu özgürleştirmek
 Anne çemberinin yararları neler?
Çocuk yetiştirirken, önce insanın kendini tanıması gerektiğine inanıyorum. Kadın-erkek hepimizin içinde düşünce ve davranışlarımızı derinden etkileyen parçalarımız var. Kendi ihtiyaçlarımız için ne kadar ve nasıl eyleme geçtiğimiz eril yönümüzü gösterirken, sezgilerimizle ne bağlantıda olduğumuz dişil yönümüzü gösteriyor. Çemberde ‘içimizdeki çocuk’ çalışmasıyla çocuk yanımızla bağlantıya geçiyoruz. İçimizdeki çocuğu özgürleştirmeyi ve yaratıcılığımızı ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Kendimize annelik yapabildiğimiz noktada çocuğumuzla ilişkimiz daha duyurucu ve sağlıklı bir hale geliyor.
Anneler bu çemberde buluşuyor
Anneler bu çemberde buluşuyor


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