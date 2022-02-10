Yıldız Tilbe’den tavsiyeler

Güneşi gören herkes gibi ben de bahar erken geliyor yanılgısına kapıldım tabii.
Ama hayır, bahar gelmiyor, en az 6 hafta daha kış var.
Ben demedim, köstebek diyor.
Geleneği hatırlayalım.
Her yıl 2 Şubat sabahı Kuzey Amerika’da kafesten dışarı bir köstebek salınır.
Köstebek eğer gölgesini görür ve geri kaçarsa, bu kış aylarının 6 hafta daha uzayacağı anlamına gelir.
Eğer köstebek geri kaçmazsa erken bahar yaşanacak demektir.
Regl ağrısını çeken bilir, yani erkekler bilemez.
Fena bir şey, hayattan soğutup farklı ruh hallerine sokan, hiçbir şeye konsantre olunamamasıyla sonuçlanan fiziki bir durum işte.
Şimdi buradan bakınca regl izni hem işveren hem de kadınlar açısından mantıklı görünüyor.
Ama diğer yanda evlilik, doğum, süt izni vs. nedeniyle zaten kadın çalışan istemeyen işyerleri bir de regl izni çıkarsa kendilerine bir bahane daha bulmuş olacaklar.
Regl izni suistimal edilmediği sürece desteklediğim bir şey.
Ama kadınlara işsizlik olarak dönecekse üzücü olur.
Jason Momoa da boşanıyor
Ne kıskandılar, ne dedikodu yaptılar arkalarından.
Ünlü Kanadalı şarkıcılar Neil Young ve Joni Mitchell, Spotify’ın aşı karşıtı yayınlara izin vermesi nedeniyle tüm şarkılarını platformdan çektiler.
Üstelik onlara yakın bir zamanda Spotify’da podcast anlaşmaları olan Meghan Markle ve Prens Harry de katılacak gibi duruyor.
İkilinin Archewell Vakfı, geçtiğimiz gün Spotify’daki korona konulu yayınlardan endişe duyduklarını belirten bir açıklama yaptı.
Açıklamada bu olayların merkezindeki Joe Rogan’ın adı geçmese de aslında hedef tabii ki “The Joe Rogan Experience” adlı podcast.
YouTube’dan Spotify’ya transfer olan ve podcast’leri 10 milyondan fazla dinlenen Joe Rogan, bir süredir aşı karşıtı ve hükümetlerin kısıtlamalarını eleştiren yayınlar yapıyor.
Çok da eleştiriliyor ama Spotify bu konudaki sessizliğini korumaya devam ediyor.
Çünkü Rogan’ın dinlenme sayıları müzik dinlenmeleri ile karşılaştırıldığında çok daha fazla.
Kadınlıklarını kullanıp çocuk yaparak ünlü olmak ya da hayatını
garantiye almak isteyen kadınlar ünlü ve zengin erkeklerin kabusu olmaya devam ediyor.
En son rap’çi Drake’in başına geldi işte.
Drake’in çöpe attığı prezervatifin içindeki spermi çalmaya çalışan sevgilisinin başına gelenler trajikomik bir olay olarak gündeme oturdu.
Drake, beraber olduğu kadın spermlerini çalıp kendisinden hamile kalmasın diye kondoma acı sos dökmüş.
Hamile kalmak için prezervatifi çöpten alıp vajinasına yerleştiren kadının acı çığlıklarını duymayan, konuşmayan kalmadı.
Sperm çalmaya kalkarsan olacağı budur işte.
Ankara kara teslim olduğunda bir kaza yapmış Tamer.
Arabası kaymış ve Ankara Şimşek Sokak üzerinde park halindeki 06 AFC 312 plakalı kırmızı Hyundai arabaya çarpmış.
Etrafta ve içinde kimse olmadığını görünce bir kağıda numarasını yazıp bırakmış.
Kağıt karda erimiş, uçmuş gitmiş olabilir diye Instagram’dan kazanın sorumlusu olduğunu ve maddi hasarı ödeyeceğini duyurdu Tamer.
“Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim” dedi.
Bunu yapmayan, çarpıp kaçan insan sayısı o kadar çok ki, Tamer’in bu ince davranışını örnek olması adına duyurmak istedim.
İtalyan rock grubu Maneskin, hem Eurovision birincisi olan şarkıları hem de cover’larıyla dijital müzik listelerinde yukarılara yerleşti.
Sokakta müzik yaparak başlayan ve yarışmalarla devam eden kariyerlerini sağlam çıkışlarla süsleyen grup, “Back to Black” ve “Beggin’” cover’ları ile resmen ortalığı yıktı.
Bu başarıda 4 kişilik grubun 23 yaşındaki solisti, karizmatik, yetenekli, dinlemelere, bakmalara doyamadığımız Damiano David’in rolü büyük tabii.
Gucci tarafından giydirilen ve markanın Aria reklam kampanyasında yer alan Maneskin’in son konser kıyafetlerine geleceğim.
Yunan aşk tanrısı Eros’tan ilham alan Gucci kıyafetleriyle boy gösteren Damiano, son konserine diz altı ışıltılı çizme ve şortlu takım elbise ile çıktı.
Geçenlerde Bartu Küçükçağlayan’ın sahneye etekle çıkmasını konuşmuştuk.
Devlet süreyi hâlâ uzatmadı.
Bir umuttur bekliyoruz hâlâ, belki bugün yarın “Süreyi uzattık, hadi kalanları da kısırlaştırın” derler diye. Para ödememek için sokaklara terk edilen ve edilecek olan yasaklı ırkların bir kısmı tehdit de oluşturuyor.
Hani diyorlar ya “köpek saldırıları” diye, bu süre uzamazsa bakın bu saldırılar nasıl artacak...
Çünkü bu hayvanların terk edildikleri yerler şehir içleri.
Belediyeler ücretsiz kısırlaştırsın, fonu belediyeler birlikleri versin diye yalvardık.
Çok daha fazla can kurtulabilirdi.
Ama başta veteriner hekim odaları itiraz etti.
Galiba öyle, çünkü araştırmalar insanların sekse olan ilgisinin azaldığını söylüyor. Orta yaş grubunu zaten biliyoruz.
Şimdi gençlerin de sekse olan ilgisinin ciddi anlamda gerilediği ortaya çıktı.
Hatta daha da ileri gidelim; bırakın seksi, mastürbasyonla bile eksisi kadar ilgilenmiyorlar.
Nedenleri tahmin etmek güç değil aslında ama yine de araştırma sonuçlarıyla konuşalım.
Debby Herbenick ve Tsung-Chieh Fu’nun Scientific American için yürüttüğü araştırmada, gençler söz konusu olduğunda ana faktörün artan sosyal medya kullanımı ve video oyunu bağımlılığı olduğu ortaya çıktı.
Azalan alkol tüketiminin yanı sıra, gençler arasında kaba ve sert cinselliğin yaygınlaşması da seksten soğutan bir başka neden olarak gösteriliyor.
1 haftadır evde karantinadayım ve bugün itibarıyla hastalığı atlatmış bulunuyorum.
Hastanelik olmadım ama kolay geçirdim de diyemem.
İlk günlerdeki korkunç boğaz ağrısı, ateş ve eklem ağrıları, sonrasında yerini kuru öksürük ve tuhaf bir ruh haline bıraktı.
Başım dönüyordu, kafamda bir sis bulutu vardı sanki.
Rüya görmeyen ben her gün başka alemlerde uyandım. Değişik bir kafa yaptı bende bu korona yani. Yarın neyse ki aranıza dönüyorum.
Bu tuhaf, can sıkıcı tecrübenin ve yaşadıklarımın ardından kesin, net söyleyebileceğim tek şey bu virüsün kesinlikle laboratuvar ürünü olduğu.
Böyle bir model doğada yok, olamaz da.
Boğazımda günlerce gezen o mekanik böceği hiç unutmayacağım.
Reynmen ile başladı, Çakal, Mero derken sıra Hadise ve en son da Enes Batur dövmesine kadar uzandı.
Kimsenin tercihine, dövmesine karışacak halimiz yok ama şahsi fikrim şu; eğer olacaksa, boyunda Atatürk dövmesi gerçekten de çok yakışıyor
Tata bulundu ama
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan’ın köpekleri Tata’nın yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerden korkarak demirlerin üzerinden atlayarak kaçtığını ve kayıp olduğunu yazmıştım. Hamdi bir ara bölgeyi drone ile taramayı bile düşünüyordu.
Ve nihayet Tata bulundu.
Ormanlık alanda kendine yeni arkadaşlar edinmiş, takılıyormuş.
Bu tatsız olay mutlu sonla bitti neyse ki.
Ama havai fişekler halen bütün kötülüğü ile gerçeğimiz olmaya devam ediyor.
Estetik değil, düşünce gücü.
Farklı ülkelerde, farklı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, gençlik iksirinin düşünce gücünde saklı olduğunu ortaya koydu.
Yaş almayı güçsüzlük, zayıflık ve elden ayaktan düşme ile özdeşleştirenlerin sonu yaşlılık oluyor.
Hâlâ genç hissedip öyle yaşayanlar ise yaşlanmayı hem mental hem de hücresel anlamda durduruyorlar.
Eklenen yılları hayatta yeni şeyler öğrenme ve tecrübeyi artırma fırsatı olarak görenler, geçen yıllara öfkeyle değil severek bakıyorlar.
Düşüncelerimiz, hayata bağlılığımız yaşlanma hızımızı yavaşlatıyor.
İşte buna kanıt teşkil eden deneylerden biri...
70-80 yaşlarındaki insanlardan oluşan iki deney grubuna mental ve fiziksel testler yapıldıktan sonra ilk grup 1 haftalığına gençlik yıllarının tarzında dekore edilmiş bir otele gönderiliyor.
Tarih kokan bu şahane sahil şeridinde adım atabilmek, şahane kafe ve restoranlarda muhteşem lezzetleri tatmak, alışveriş yapmak ve tabii aynı anda sanatla iç içe olabilmek bir ayrıcalık.
Galataport ile ilgili izlenimlerimi haftaya daha detaylı yazacağım.
Ama şimdi hem bir Türk vatandaşı hem de bir kadın olarak Galataport ziyaretimde gururlandığım bir haberi paylaşacağım.
Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, MedCruise Birliği’nin 59’uncu genel kurulunda MedCruise Başkanı oldu.
Figen Ayan, 2021-2024 yılları arasında Akdeniz çanağındaki 140 limanı temsil eden birliğin başkanlığını yapacak ve MedCruise’un ilk Türk ve yine MedCruise tarihinin ikinci kadın başkanı olacak.
MedCruise nedir, ne kadar büyüktür diye merak ettim tabii ve Akdeniz çanağındaki 21 ülkede 74 üyeye sahip olduğunu öğrendim.
Tenerif limanından Kuzey Afrika’ya, Karadeniz bölgesine kadar geniş bir coğrafyada bulunan limanları kapsıyor.
Birliğin Akdeniz çanağındaki 21 ülkeden 74 üyesi bulunuyor ve 140 kruvaziyer limanını temsil ediyor.
Kalmaya da devam ediyor.
Çünkü onlar bizim dostumuz, çünkü onlar da bizim kadar bu dünyanın, doğanın, çimenin, gökyüzünün sahibi.
Kuyruklarını sallayarak yanımıza gelip bize güvenmişken zulmü, korkunç koşullardaki barınaklara hapsedilmeyi, yaşam haklarının ellerinden alınmasını hiç hak etmiyorlar. Sokak hayvanlarının toplanmasına, daha doğrusu göz göre göre katledilmesine seyirci kalmayan herkese bu canlar adına binlerce teşekkür ediyorum.
Sorunun saldırgan yetiştirilen köpeklerin sahiplerinde olduğunu, asıl cezanın tedbir almadan bu hayvanları uluorta dolaştıran insanlara verilmesi gerektiğini biliyoruz.
Sokak köpeklerinin çoğunun insanlarla yaşamaya alışkın, iyi huylu hayvanlar olduğu da ortada. Bu hayvanların yeri yetersiz barınaklar değil.
Biz bu hayvanların sokaklarda da açlık, soğuk, tekme, tecavüz ve pek çok zorlukla yaşama savaşı verdiğini biliyoruz.
Keşke hayvanseverlerin ve hayvan hakları derneklerinin yalnız bırakmadığı, sürekli ellerinin üzerinde olduğu doğal yaşam alanı tarzında yerler kurulsa ve bizler bu hayvanlara hak ettikleri ortamlarda sevgimizi, ilgimizi daha çok verebilsek.
Biz de isteriz ama şu andaki mevcut barınaklar bu koşullardan çok çok uzak.
Yalnızlığın pek çok nedeni var. J. Newton, “İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar” diyor.
Bukowski “Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir” diyerek yalnızların gönlünü okşasa da bilim insanları bu konuda o kadar da iyimser değil.
Yeni bir araştırmanın sonuçlarına bakılırsa; yalnızlık tehlikeli. O kadar tehlikeli ki; insanı öldürüyor.
Bilim insanları yalnızlığın ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve ölüm riskini yüzde 45 oranında artırdığını söyledi.
Bu da yalnızlığın hava kirliliği, obezite ya da alkolün verdiği zarardan çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.
En fazla yalnız hissettiğimiz yerler kuşkusuz şehirdeki kalabalıklar.
Hediye, çiçek, mesaj hiçbir şey istemiyorum.
Biraz beni, çokça da hayvanları seviyorsanız HAÇİKO Derneği için düzenli bağışçımız olun.
Derneğin Instagram ve Twitter sayfalarındaki linke tıklayıp ‘bağış desteği’ sekmesine gitmeniz yeterli.
Kişisel bağışlar 20 TL’den başlıyor.
Bizim için önemli olan ‘aylık düzenli bağışçı’ seçeneğini tıklamanız.
Bizimle mail adresinizi ve doğum gününüzü de paylaşırsanız hem aylık bültenlerimizi iletmemize imkan vermiş hem de doğum günlerinizde size teşekkür etmemize olanak sağlamış olursunuz.
Bir aile oluruz yani.
Böylelikle Türkiye’den özellikle sağlık alanında diploma sahibi gençler, mesleki kariyerlerini Almanya’da sürdürebiliyor.
Ben bunları Boğaziçi Üniversi-tesi’nden arkadaşım Volkan Gücer’den öğrendim.
Volkan uzun süredir Almanya’da yaşıyordu ve pandemi sürecinde buradan gidecek gençlerin Alman bürokrasisinin zorluklarına takılmadan iş sahibi olabilmelerini sağlayan GetACare adlı şirketi kurdu.
Şirket Almanya’da kariyer peşinde koşacaklara yardım ediyor.
Almanca dil eğitimi, diploma denkliği, eksik olan eğitim ve stajların tamamlanması, çalışma, oturma izni, iş sözleşmesinin incelenmesi ve konaklanacak yerin sağlanmasına kadar ihtiyaçlara yanıt verebiliyor.
Uyanın çocuklar piyanist geldi
Kim Kardashian, aralık ayı boyunca her sabah çocuklarına canlı canlı Noel şarkıları çalması için Grammy ödüllü Philip Cornish ile anlaşmış.
Yeni yasa gereği köpeklerinizin sizinle yaşamaya devam edebilmesi için onları kısırlaştırıp çip taktırmanız ve Tarım Bakanlığı’nın belirlediği birimlere kayıt ettirmeniz gerekiyor.
Bu işlemler için son 1 ay kaldı, süre 14 Ocak 2022’de doluyor.
Yasaklı ırk kapsamına giren cinsler şöyle: Pittbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Bully ve American Staffordshire Terrier.
Bu cinslerin üretimi, tasma ve ağızlıksız gezdirilmesi ve ticareti yasak.
Ama üretmemek ve çip takarak kayıt yaptırmak koşuluyla onları ailenizin bir parçası olarak tutabiliyorsunuz.
Kısırlaştırma, çip taktırıp kayıt ettirme işlemlerini yapmayanları ise ağır para cezası bekliyor.
Daha da kötüsü köpekleri ellerinden alınıyor.
Ve tabii unutmadan;
Lazım da ne kadarını yapıyoruz, o da ayrı bir konu.
Bizde gün geçmeden karşımıza çıkan bu saldırı haberlerinin bir benzeri Avusturya’da gerçekleşti.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir Türk vatandaşının akrabaları, ölüm haberini veren doktor ve sağlık çalışanlarına saldırdı.
Üstelik sağlık personelinden biri de ağır yaralandı.
İlk aşamada polis, Türk kimlikli kişilere ev hapsi cezası vermiş.
Yargıya intikal eden olayda bakalım nasıl bir ceza gelecek...
İtlaflardan bahsediliyor.
Tabii ki yaşanan münferit olaylar üzücü, hepimizi kahrediyor.
Ama toplu itlaf demek, ki zaten yasak, söz konusu bile olamaz.
Bu, tek bir bireyin suçunu topluma mâl etmek demek.
İnsan bazında düşünün, bir kişi suç işleyince herkese mi ceza veriyoruz?
Ve bir de şöyle düşünün lütfen, sokak hayvanı olmak kolay mı?
Bilmediği bir dünyada yaşamak zorunda.
Yıldız Tilbe’den tavsiyeler
Yıldız Tilbe valelere aşk, meşk ve ilişkiler üzerine tavsiyelerde bulunmuş.
Şöyle demiş “Dürüst sevin sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin. Hepsi aynı, yıllar sonra fark ediyorsun. Bir kadın ne ise hepsi aynı, bir erkek ne ise hepsi aynı.”
Dürüst sevin, tek eşli olun kısmı tamam da bütün erkekler, kadınlar aynı tarafına takıldım biraz.
Değil çünkü.
Huylusu var, huysuzu var, dürüst olanı var, yalancısı var, ilgisizi var, pamuklara sarıp seveni var.
Var da var yani.
Doğru insanı bulup onu dürüst sevmek daha doğru sanki.
Kadının gücü kazandı
İngiltere’nin prestijli müzik ödül töreni The BRIT Awards kadın erkek ayrımını kaldırarak bir ilke imza attı.
Artık “en iyi kadın şarkıcı”, “en iyi erkek şarkıcı” ayrımı olmayacak.
Durum böyle olunca ödüllerin çoğunu Adele topladı.
Beklenen oldu yani.
Adele, “Easy on Me” ile yılın şarkısı ödülünü alınca niye şaşırmış gibi yaptı pek anlamadım.
Tek piyano eşliğindeki muhteşem vokalin, aranjeyle, oynanan seslerle takla attırılan şarkıları nasıl sollandığını bir kez daha görmüş olduk.
Formula 1 pilotuna ödül verdirmeleri bizim müzik ödül törenlerine de yeni kapı açar bence, sporcuları unutmayalım.
Ödül töreninde en çok hoşuma giden o üstten baktıkları Eurovision’un geçen yılki birincisi Maneskin’e “en iyi
grup” ödülünü verdirmeleri oldu.
Şarkıları ve özellikle cover’ları ile müzik listelerinden inmeyen Maneskin böylece yüksek algının artık önemsenmeyen yarışmalarda değil müzik listelerindeki başarıda olduğunu kanıtladı.
Ve son olarak
gelelim en baştaki cümleye, cinsiyet ayrımının kaldırıldığı ödül töreninine damga vuran kadın sanatçılar oldu.
15 ödülün 10’unun kadın sanatçılara gitmesi kadının gücünün göstergesi.
Cinsiyetsiz ödüller kadınları geride bırakacak diyenlerin yanılmış olmasına nasıl sevindim anlatamam.
Ayrım kalkınca
The BRIT Awards, ödül kategorilerinde kadın erkek ayrımını neden bıraktı, nasıl cinsiyetsiz hale geldi diye soranlar olacaktır.
Onları geçen yıla götüreyim. 2021 yılında büyük başarı elde eden Sam Smith, cinsiyete dayalı kategorilerde kategori dışı kalmıştı.
Ve “ödül törenlerinin içinde yaşadığımız toplumu yansıtabileceği günleri sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.
Bu durum tartışıldı durdu ve The BRIT Awards bu yıl ödüllerde kadın-erkek ayrımını kaldırdı.
Hani aslında şu da olabilirdi, “kadın”, “erkek” ve “cinsiyetsiz” ödüller...
Yani azaltmak yerine çoğaltabilirlerdi kategorileri.
Ne kadar çok ödül o kadar mutlu sanatçı, o kadar mutlu hayran kitlesi ve o kadar çok reyting.
Kim bilir, belki gelecek yıllarda farklı uygulamalar görebiliriz.
Tatilin bedeli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısında büyük artış olduğunu söyledi.
Nedenini anlamak zor değil, çapraz etkileşme, çapraz bulaş.
Sömestir tatili nedeniyle okul ve ev üçgeninden dışarı çıkıp, tatile, akrabalara, arkadaş buluşmalarına gidenler virüsü gezgin hale getirdiler.
Çocukları alıp kayak tatiline götüren bir arkadaşım, “dönüşte herkes korona pozitif çıktı” dedi geçen gün.
Önümüzdeki haftalarda bu artışın katlanarak devam etmesi işten bile değil.
Unutulmayan bir film repliği
“Senin bir karakter olman, karakterin olduğu anlamına gelmez.” (Pulp Fiction)