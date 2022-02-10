Yıldız Tilbe’den tavsiyeler

Pazar günü güneşi gören herkes gibi ben de kendimi dışarı attım ve ilk tempolu açık hava yürüyüşümü yaparak yaz için hafiften hazırlıklara başladım.

Güneşi gören herkes gibi ben de bahar erken geliyor yanılgısına kapıldım tabii.

Ama hayır, bahar gelmiyor, en az 6 hafta daha kış var.

Ben demedim, köstebek diyor.

Geleneği hatırlayalım.

Her yıl 2 Şubat sabahı Kuzey Amerika’da kafesten dışarı bir köstebek salınır.

Köstebek eğer gölgesini görür ve geri kaçarsa, bu kış aylarının 6 hafta daha uzayacağı anlamına gelir.

Eğer köstebek geri kaçmazsa erken bahar yaşanacak demektir.

