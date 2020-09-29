Transfobik podcast’e Spotify eleştirisi

Oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği bir filmle.
Romain Gary’nin “The Life Before Us” adlı romanından uyarlanan filmin yayın tarihi 13 Kasım olarak duyuruldu.
Dünya ile aynı
anda Türkiye’de de yayında olacak filmde Madam Rosa’yı oynayacak olan
Sophia Loren
karakteri için “Sert, kırılgan ama hayatta kalan biri, birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor” demiş.
Efsaneyi yeniden izleyebilecek olmak gerçekten heyecanlandırıyor.
Uzak yakın, akraba, arkadaş, herkesi ama herkesi “Masken nerede?”, “Maske takmadan yaklaşma”, “Maskeni çenene değil, ağzını ve burnunu kapatacak şekilde tak”, “Tokalaşma, hatta yumruğunu bile dokundurma, kafa selamı yeter de artar bile”, “Sofrada otururken başkasının yemeğinin üzerine konuşma” gibi bir sürü ikaz cümlesiyle uyarmaktan normal konuşmayı unuttum.
Etrafımın benden bıktığı doğrudur.
Ama görmezden gelmeden, elinden maşayı bırakmadan, bıktırana, yaptırana, taktırana kadar pandemi gönüllüsü olarak görev başında olmaya devam edeceğim.
Karşılaştığım, karşılaşacağım, yolumun kesiştiği, kesişeceği herkese duyurulur.
Ünlü markaya ırkçılık suçlaması
“Star Wars”un siyahi oyuncularından John Boyega, marka elçisi olduğu ünlü parfüm ve mum markası Jo Malone’den istifa etti.
İstifasının nedenini markanın ırkçılık yapması olarak açıkladı.
Bunu demeyeni dövüyorlar sanki.Ben de kurdum aynı cümleyi kaç defa.
Kış aylarında öksürmüştüm, ateşim de çıkmıştı.
Arada ishal olmuştum. Sonra bir ara göğsüme öküz oturdu gibi hissettiğim zamanlar da olmuştu.
Halsizlik, geçenlerde kolumu zor kaldırıyordum.
Birinde olmasa diğerinde kesin korona olmuş, atlatmış ve bağışıklık kazanmıştım.
Bu tuhaf kendini kandırma durumu rahatsız etti bir süre sonra beni. Sağlamcıyımdır, emin olmak isterim her şeyden.
Madem oldum, gidip test yaptırayım da rahatlayayım iyice dedim.
Dünyanın pek çok ülkesinde tiyatrolar ve tiyatro salonlarında yapılan konserler, aynı festivaller ve gece hayatı gibi bir süreliğine rafa kalktı.
Bir süreliğine derken ne kadar zamandan bahsettiğimiz hakkında farklı söylemler var.
Ama en güvenilir olanlar, 2021’in ortaları ve hatta sonuna kadar yasaklar, tedbir ve önlemlerle yaşamamız gerektiğini söylüyor.
Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim olan Dr. Anthony Fauci, tiyatro salonlarına maske takmadan, enfekte olma riski taşımadan maskesiz girebilmek için 1 yıl daha beklememiz gerektiğini söylüyor.
Aşı bu yılın sonunda ya da 2021’in başlarında bulunmuş olsa bile etkisi yüzde 75 ile sınırlı olacak ve tüm toplumun aşılanması 1 yılı bulacak.
Fauci’ye göre, bulaşma riskinin düşük olduğu yerlerdeki tiyatro salonları önümüzdeki yılın başlarında ancak yüzde 25 kapasite ve maske takma zorunluluğu ile açılabilecek.
Kültür sanat adına durum sadece Türkiye değil, tüm dünyada sıkıntılı yani.
“Gitmiştin baktığımda”
Yani korona ile savaşımızın kaybedenlerinden biri de, umarım ki grip olacak.
Ekim gibi başlayıp şubat sonuna kadar devam eden bu bol virüslü sezon, hem korona hem de gribe karşı ortak tedbirlerle geçecek.
Sadece Amerika’da gripten her yıl 810 bin kişinin hastanelik olduğu ve bunlardan 60 bininin öldüğü biliniyor.
“Korona gripten daha zararsız” diyenler için ise birkaç rakam vermek istiyorum.
Amerika’da 1 yıl boyunca 60 bin kişinin ölümüne yol açan gribe karşı son yarım yılda (ki daha bunun kışı var) koronadan ölen kişi sayısı 170 bini geçmiş bulunuyor.
Mart ve mayıs ayları arasında korona nedeniyle hastanelik olanlar ise 300 bini bulmuş durumda.
Üstelik koronalı rakamlar devletlerin karantina uygulamalarıyla minimuma indirilmiş rakamlar.
O iş o kadar kolay ve basit değil arkadaşlar.
Araştırmaları sıkı takip ediyorum.
Her gün hakkında yeni bir şey öğrenilen bu bilinmez virüsle ilgili gelen bilgiler hiç de parlak değil.
Koronayı atlatanlar üzerinde yapılan araştırmalar, test sonucu negatife döndükten haftalar sonra bile öksürük, ciğerlerde tahribat ve nefes darlığının devam ettiğini söylüyor.
Covid-19’un uzun ve devam eden etkilerinin kalıcılığında haftalardan değil aylardan bahsediliyor.
Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, iyileşen hastaların yüzde 88’inin akciğer tomografilerinde buzlu cam görüntüsünün yani hasarın, yüzde 47’sinde ise nefes darlığının 2 ay sonra bile devam ettiğini gösterdi.
Yani korona pozitif olduktan 14 gün sonra negatife dönmek ve iyileşmek, her şeyin geçtiği anlamına gelmiyor.
Yarın ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yerel tohum ve AR-GE merkezinin açılışına katılarak, 7 bin yıllık karakılçık buğday tohumuyla, yani bir tarihle tanışacağım.
“Bodrum Özüne Dönüyor” projesinin temel taşlarından olan Ata Tohum ve AR-GE Merkezi, 5 dönüm arazi üzerine kurulu ve yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyüğü.
133 metrekare tohum depolama alanı, nem alıcı cihazlar ve klimalar ile sabit bir sıcaklıkta tohumların sağlıklı bir şekilde saklanması için tasarlanmış.
Ayrıca sıvı azot tankları sayesinde tohumlar yüzyıllar boyunca saklanarak, nesiller boyu üretimi destekleyebiliyor.
Toplanan tohumların içerideki 24 deneme parselinde test edildikten sonra tamamen doğal olarak çoğaltılması hedefleniyor.
Bu tohumlar çiftçilik ve üretim yapanlara bedelsiz olarak dağıtılacak.
Bu güzel haberi de çiftçilere buradan duyurmuş olayım.
Durum tek kelime ile rezalet.
Dükkanlarda, yani kapalı alanların çoğunda satış elemanları dahil kimse maske takmıyor.
Polisi görünce çenelerindekiler maskeleri göstermelik olarak takıyorlar, o kadar.
6 aydır ilk kez alışveriş yapayım dedim, dükkanlara giresim gelmedi.
Girdiklerimden de kaçarak uzaklaştım.
Yolda ya da mekanlarda karşılaşan insanlar sanki korona yokmuş gibi tokalaşıyor, sarılıyor ve hatta öpüşüyorlar.
Ben 6 aydır aynı evde yaşadığım insanlardan uzak duruyorum, bunlar yolda gördükleriyle sosyalleşme derdinde.
Yıllar önceydi tabii, çok da keyifliydi. Bikini izi yok, askı izi yok, özgür, rahat.
Şimdi ne oldu da bu aklına geldi diyeceksiniz.
Bir haber okudum; Fransa’da jandarma, plajda üstsüz güneşlenen kadınları uyarmış ve bikinilerinin üstlerini giymelerini söylemiş.
Şok, şok, şok tabii. Fransa’da oluyor çünkü olay, özgürlüklerin ülkesinde!
Jandarmanın bu uyarıyı yapmasının nedeni, kadınların üstsüz güneşlenmesinden rahatsız olduğunu söyleyen ve şikayet eden bir aile.
Bu şikayet ve ardından jandarmadan gelen uyarı Fransa’da tepkilere yol açtı tabii. “Sokakta böyle dolaşsalar uyarınızı anlardık ama plajda üstsüz güneşlenmenin nesinden rahatsız olup uyarıda bulundunuz” diye o ailenin ve jandarmaların üzerine gelindi.
Bu olayın akabinde Fransa’da üstsüz güneşlenme istatistikleri de gündeme geldi. Sayılara bakılırsa Fransa’da üstsüz güneşlenme yıllar içinde popülerliğini iyice yitirmiş.
Yıllardır veryansın ediyoruz, doğaya ve canlara kıymayın, satmayın bu hayvanları diyoruz ama her yıl o ihaleler açılıyor.
Masumun
canı, kanı,
zenginin eğlencesi oluyor.
Bu yıl Türkiye genelinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı.
Doğada, güvende hissettikleri evlerinde aileleri ile yaşayan dağ keçileri, yaban domuzları, yaban koyunları, ceylanlar, kızıl geyikler ve karacalar öldürme izni için para veren zenginlerin silahlarından çıkan kurşunlarla yere yığılacak, can çekişecek, o güzel gözlerinden yaş akacak ve son nefeslerini verecekler.
Diğer ülkelerden farkımız ve dezavantajımız aile yapımız.
Avrupa’da yaşlılar çocuklarından ayrı yaşarken, bizde kuvvetli olan aile bağları nedeniyle pek çok 65 yaş üstü bireyin çocukları ve torunlarıyla temasları yoğun.
Çoğu büyükanne ve büyükbaba çocuklarının evinde yaşıyor.
Ayrı evlerde olanlar bile sıkça çocuklarına gidip geliyorlar.
Yani bizde virüsün çocuk ve gençlere yayılması demek, risk grubundaki 65 yaş üstüne de geçmesi demek.
Artı değerimiz olan aile bağları ne yazık ki bu kez karşımıza bir dezavantaj olarak çıkmış durumda.
P&G ve Denizbank’ın sponsorluğunda ve 80 sanatçının katılımıyla gerçekleşen festivalden elde ettiğimiz geliri dağıtma zamanı geldi.
Covid-19 salgını nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan sahne emekçilerinden gelen yoğun talep sonrası uzun bir eleme süreci yaşadığımızı söylemem gerek.
Müzisyen, dansçı ve sahne organizasyon işlerinde görev alan arkadaşlar arasından en zor durumda olan 500 kişiyi belirledik.
Eylül ayı ortasından itibaren yardımlar kendilerine gönderilmeye başlanacak.
Korona salgını böyle devam ederse müzik endüstrisinin daha çok desteğe ihtiyacı olacak gibi duruyor.
POPSAV olarak yeni yardım paketleri için projeler üretmeye devam ediyoruz.
Bunları da POPSAV sosyal medya hesaplarından paylaşıyor olacağız.
Çenede maske olayına fena halde bozulanlardanım.
Sadece devlet zorunlu tuttuğu için maske takıp, etrafta polis ya da uyaran biri olmadığı zaman maskeyi kolunda ya da çenesinde gezdirip, ağzını açıkta bırakanlara da çok kızıyorum.
Hadi kendilerini düşünmüyorlar, büyüklerini ve hastanelerde risk altında olan sağlık personelini de mi düşünmüyorlar?
Düşünmüyorlar demek ki, bu kadar umursamaz olmalarının başka açıklaması yok. Bu ay iki kez İstanbul-Bodrum arası araba yolculuğu yaptım. Mola verdiğim benzincilerde marketlerin içinde maskesiz dolaşan müşterileri uyarmakla geçti ömrüm.
Bir yanda çalıştığı işyerlerinde gün boyu maske takanlar, diğer yanda ise beş dakikalığına girdiği markette maskesiz gezmeyi marifet sayanlar...
Bir tık ötesi de uyarıldığında kavga çıkaranlar tabii.
Ama onlara rağmen susmayalım derim, güzel bir dille uyarmaya devam edelim.
En büyük fedakârlıktır, saf sevgidir, içtenliktir, çok anlamlıdır, fena halde değerlidir.
İşte bu nedenle tahmin edilenin çok üstünde bir destek toplanan Beşiktaş’ın “Bırakmam Seni” kampanyasının yazısına bu kendi küçük ama aslında en büyük bağıştan bahsederek başlamak istiyorum.
Belki daha niceleri vardır ama Twitter’dan Kartal ve Sena gözüme çarptı.
Abdullah Yaylamış’ın “Kızım tüm birikimini Beşiktaş’a feda etti bu gece” yazan tweet’inde kızı Sena halının üzerine oturmuş paralarını sayıyordu.
Pür dikkat, 1 lira bile atlamadan.
Beşikt(aşk) ismiyle Kocaeli’den bana
yazan baba, 13 yaşındaki oğlu Kartal Çetinkaya’nın yayında bana bağlanmak için çok uğraştığını ve kumbarasını bağışlamak istediğini yazdı.
12 Haziran’da başlatılan “Bırakmam Seni” kampanyasının mihenk taşı olacak bu canlı yayın, 21.00’de başlayacak ve Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
Gecenin sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan yapıyor.
Yılmaz, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın’la birlikte Vodafone Park’ta sahanın ortasına kurulacak olan masada Beşiktaşlı ünlülerle sohbet edecek. Yayına katılması kesinleşen isimler arasında Zafer Algöz, Hakan Altun, Onur Buldu, “Survivor” ikincisi Barış Murat Yağcı ve Cihan Talay da var.
Pazar gecesi ben de canlı yayında Yılmaz Erdoğan’ın konuklarından biri olacağım ve Murat Başaran’la birlikte Beşiktaş için yaptığımız “Bırakmam Seni Marşı”nı söyleyeceğim.
Çekilişle üç ev verilecek
Pazar gecesi Kanal D’de yayınlanacak olan “Bırakmam Seni” kampanyası yayınının etkili olması bizim, sizin elinizde.
Otellerde gözlemlediğim, gerek genel alanlarda gerekse de odalarda hijyen adına bütün önlemlerin alındığı.
Otel içlerine, açık alanlara ve odaların içlerine kadar her yere dezenfektanlar konulmuş.
Odaya yemek servisini tamamen kaldırmışlar.
Bildiğimiz açık büfelerin yerini seçilen yemekleri görevlilerin tabaklara servis ettiği yeni bir düzen almış.
Resepsiyon görevlilerinin önlerine cam bölmeler konulmuş.
Resepsiyonda form doldurmak için kullanılan kalemler bile tek kullanımlık.
Otel çalışanlarının tamamı gün boyunca maske takıyor, hiç çıkarmamacasına.
Buraya kadar her şey güzel. Oteller üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyorlar yani. Ancak misafirler konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
◊ Öncelikle yeni şarkın “Yalan Yıllar” hayırlı olsun. Şu anda buluştuğumuz evde yazıldı bu şarkı. Bu evdeki hayatından başlayalım söze. Coşkun Sabah güne nasıl başlar?
- Sabah uyandığımda kış bahçemde özel kahvemi içerim. Birkaç saat sonra çok hafif bir şeyler yerim. Beyaz peynir, salatalık, domates. O kadar. Alkol kullanmıyorum, hiç gececi olmadım. Beste yaparken de aralıklarla çay içiyorum. Hem iyi bir kahveci hem de iyi çaycıyım.
◊ Kendine çok iyi bakıyorsun ve genç kalmayı başardın...
- 28 yıl önce Zürih konserim sırasında bir antiaging merkezine gitmiştim. O günden beri vücut için gerekli olan, yaşlanmayı geciktiren takviyeleri kullanıyorum. Türkiye’de o yıllarda yoktu, ben biraz erken keşfettim. Hücrelerimiz iyiyse sağlıklıyız. Görmediğimiz hücreler iç organlarımızda. Onların da sağlıklı olabilmesi için sevdiklerini vermemiz lazım. Vücudun üretemediği, hücrenin muhtaç olduğu yapıları takviye olarak almamız lazım.
◊ Başka neler var bilmediğimiz?
- Vücudun kan örneğinde hormonlar, mineraller, aminoasitler arasında bir denge var. Antiaging bu dengeyi de koruyor. 3-5 yılda bir kan örneğim alınarak yurtdışında gönderiliyor. Eksik olanlar dengeyi koruyacak şekilde yerine konuluyor. Osman Müftüoğlu hocamızın önerdiği kolajen takviyesine ben 20 yıl önce başlamıştım.
TARKAN’DAN DAHA
Beşiktaş’a gönül vermiş, siyahı beyazı ana renkleri olarak kabul etmiş bir Beşiktaşlı olarak “Bırakmam Seni” kampanyasını ilk gününden beri takip etmiş, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Beşiktaşlı sanatçılar ile yapılan toplantıya katılmıştım.
Bu kampanya için biz de Murat Başaran ile elimizi taşın altına koyduk.
Murat besteledi, ben sözleri yazdım, birlikte söyledik ve Armağan Pekkaya yönetimindeki klibin çekimleri için mabedimizde, Vodafone Arena’da buluştuk.
Ortaya içimize sinen bir marş ve klip çıktı.
Beşiktaşımıza armağan ettiğimiz “Bırakmam Seni” marşının klibini bugünden itibaren YouTube’dan izleyebilirsiniz.
Amacımız taraftarımıza bir marş armağan ederken yardım kampanyasını daha da hareketlendirmek.
Beşiktaşlı işadamlarından bağışları beklerken, herkesten SMS’le de destek olmalarını istiyoruz.
Kadın kadına destektir.
Çoklukta bir, birlikte tek olmayı biliriz biz.
Bitmeyen, artan kadına şiddet olayları, kadın cinayetleri için tek yürek oluruz.
Instagram’da başlatılan #challangeaccepted, #womensupportingwomen etiketlerine siyah beyaz bir fotoğrafımla herkes gibi ben de destek verdim.
Adalet, eşitlik ve her türlü hak konusunda birlikte mücadele etmeye devam.
Tüm kız kardeşlerimi seviyorum.
Koronadan daha tehlikeli
Bayram için tatil planı yapanların büyük bir kısmı korona korkusu ve uçak sefer sayılarındaki azalma nedeniyle karayolunu tercih ediyor.
Transfobik podcast’e Spotify eleştirisi
Elon Musk ve Alex Jones ile o unutulmaz röportajları yapmış olan ünlü podcast sahibi Joe Rogan’ın 100 milyon dolar transfer ücretiyle Spotify’a geçmesi hayli konuşulmuştu.
11 yıllık bir geçmişi ve rekor izlenmeleriyle dünyanın en popüler podcast’i “The Joe Rogan Experience” Spotify’a geçtiği gün, Spotify’ın değeri 31 milyar dolardan 35 milyar dolara fırladı.
Bu transferle büyük kâr sağladılar yani.
1 Eylül itibarıyla 1500 bölümden oluşan bu seri Spotify’a açılmaya başladı.
Serinin tamamı yıl sonuna kadar tümüyle YouTube’dan kalkmış ve sadece Spotify’a özel hale gelmiş olacak.
Joe Rogan “Asla Spotify’ın çalışanı olmayacağım, aynı ekiple, aynı işleri yapmaya devam edeceğim” dese de Spotify tarafında kazan kaynamaya başladı bile.
Spotify çalışanları ırkçı, seksist ve transfobik buldukları Joe Rogan podcast’inin editoryal anlamda denetlenmesi ve gerektiğinde bazı bölümlerinin yayından çıkarılması, bazılarından önce ise izleyici için uyarılar konulması gerektiğini söylemeye başladı.
Bu taleplerin bir kısmı Spotify tarafından kabul edildi ve uygulanmaya başladı bile.
Ancak Spotify’ın “Biz karışmayız” dediği bazı durumlar için Spotify çalışanları ısrarcı olmaya devam ediyor.
Aktivist Spotify çalışanları bazı bölümlerin kırmızı çizgileri olduğunu söylüyor.
Bu aktivistlerin yanında onlar kadar sert olmayan ama onları haklı bularak destek çıkanlar da var.
Yıllık gelirleri 130 bin dolar gibi yüksek paraları bulan Spotify çalışanlarının kaçı aktivist tavırlarını sürdürecek ve iş bırakma konusunda ısrarcı olacak, bekleyip göreceğiz.
Eğer ısrarları sonuç verirse, “The Joe Rogan Experience” podcast’i Spotify’a taşınırken kaldırılan Milo Yiannopoulos, Gavin Mclnnes ve Alex Jones bölümlerine Abigail Shrier bölümü de eklenmiş olacak.
Köpekler koronayı koklayacak
“Köpek giren eve melek girmez” diye “tu kaka”lanan köpekler, günlük yaşamımızda bize sevgi ve can yoldaş olmakla kalmıyor, deprem arama kurtarma çalışmaları gibi insanlığa hizmet edebilecekleri yerlerde hep başrolde yer alıyorlar.
MS hastalığı, bomba, uyuşturucu ve patlayıcıları koklayarak tespit edebildiklerini biliyoruz.
Şimdi yine işbaşındalar.
Bu kez hedef korona, Covid-19...
İngiltere’den Finlanda’ya, İspanya’dan Avustralya’ya kadar pek çok ülkede araştırma ekipleri köpekleri Covid-19’u koklayarak tespit etmeleri için eğitmeye başladı.
Sonuç almanın uzun zaman gerektirdiği kan ya da sürüntü testlerinden çok daha hızlı ve etkili olacağı söylenen bu yöntemin havaalanları, okullar ve bakım evlerinde kullanılması bekleniyor.
Finlandiya’da Helsinki Havaalanı’nda göreve başlayan dört köpek, yolcuların derilerine sürülen mendilleri koklayarak virüsün olup olmadığına işaret edebiliyor.
Köpeklerin Covid-19 testi yapabilecek hale gelmesi 2-10 ay kadar sürüyor.
Aldıkları koku virüsün değil, virüsün vücuda girmesinden ve hücrelere saldırmasından sonra vücutta meydana gelen kimyasal değişikliklerin kokusu.
Ve bu kokuyu belli bir cins değil, her cins köpek ayırt edebiliyor.
Kısacası yakında bir Covid-19 testi olarak görev yapan köpek ordularıyla karşılaşabiliriz.
Evcil hayvanların sigarayla imtihanı
Kızım Tayga doğduğunda babası da sigarayı bırakmak zorunda olduğunu anlamış, bu yolda ilk adımı atmış ve yıllardır içtiği sigaradan kurtulmuştu.
Evde bir bebek varken sigara içilmezdi çünkü.
Aynı şey evdeki diğer çocuklar, yani evcil hayvanlarımız için de geçerli.
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ortak bir açıklama yaparak sigaraya karşı savaşta güç birliği oluşturulmasının şart olduğunu, her canlının temiz ve sigarasız bir havayı hak ettiğini söylediler.
KLİVET Başkanı Tarık Akan şu açıklamayı yaptı:
“Kliniklerimize öksürük şikayetiyle gelen kedi ve köpek hastalarımızın çoğunda, evde sigara kullanma durumu söz konusu oluyor.
Özellikle kedi veya köpeğin burnu ke kadar kısaysa, etki o kadar artıyor.
Kedilerde durum biraz daha vahim.
Çünkü kediler sadece solunum yoluyla değil, aynı zamanda tüylerine yapışan partikülleri yalayarak da kendilerine sigara vasıtasıyla zarar verirler.
Bu alınan zehirli kimyasallar ağızda gelişen çok agresif bir kansere sebep oluyor ve bu durumdaki kedinin kalan ömrü en fazla 1 yıl olarak hesaplanıyor.
Lenfoma, evinde sigara içilen kedilerde, diğer kedilere oranla üç kat daha fazla görülüyor. Lenfoma olan kedi ise en fazla 6 ay yaşayabiliyor.
Bu nedenle Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği olarak sigarayla savaşa biz de varız.”
Sigaranın evcil hayvanlara olan zararı bir yana, bir de çevreye verdiği zarar var.
Dünyada plastik kaynaklı kirliliğin en büyük kaynağı, ne naylon poşetler ne de pipetler. Asıl mesele bu sigara izmaritleri.
Bilimsel çalışmalar, 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen bir tek kişinin 1.4 milyon litre suyun kirlenmesinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.
Çocuklarımız, evcil hayvanlarımız, doğa ve dünyamız için sigaraya hayır!
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